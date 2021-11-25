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Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

25.11.2021 09:18

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка некоторых игр с античит-системой BattlEye, таких как "Mount & Blade II: Bannerlord" и "ARK: Survival Evolved".
  • Улучшена совместимость с играми, использующими механизм защиты от несанкционированного копирования Valve CEG DRM (Custom Executable-Generation).
  • Для игр, использующих графические API DX11 и DX12, реализована поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Для работы необходима установка переменной окружения "PROTON_ENABLE_NVAPI=1" и параметра "dxgi.nvapiHack = False".
  • Добавлена поддержка новой версии Steamworks SDK.
  • Обновлены версии dxvk 1.9.2-13-g714ca482, wine-mono 6.4.1 и vkd3d-proton 2.5-50-g0251b404.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Age of Empires 4
    • Assassin's Creed
    • Breath of Death VI
    • Call of Duty: Black Ops II singleplayer (202970)
    • DEATHLOOP
    • FIA European Truck Racing Championship
    • Fly'N
    • Game Dev Tycoon
    • Ghostbusters: The Video Game Remastered
    • GreedFall
    • Mafia II (Classic)
    • Magicka
    • Marvel's Guardians of the Galaxy (только на системах с GPU AMD)
    • Mass Effect Legendary Edition
    • Monster Boy and the Cursed Kingdom
    • Monster Energy Supercross - The Official Video Game
    • Monster Energy Supercross - The Official Video Game 2
    • Nickelodeon All-Star Brawl
    • Penny Arcade's On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3
    • RiMS Racing
    • The Riftbreaker
    • Sol Survivor
    • TT Isle of Man Ride on the Edge
    • TT Isle of Man Ride on the Edge 2
  • Устранены аварийные завершения в играх на базе движка Unreal Engine 4, использующих для отрисовки графический API Vulkan, таких как Project Wingman и Satisfactory.
  • Налажена работа многопользовательского режима в игре RaceRoom Racing Experience.
  • Решены проблемы в играх Gate 3, Creed: Odyssey, Gahkthun Steam Edition, Fallout 76, Europa Universalis IV, Deep Rock Galactic, Industries of Titan, Bloons TD6, Project CARS 3, Warhammer: Chaosbane, Satisfactory и Biomutant.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56227-proton
Ключевые слова: proton, wine, game, valve
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (?), 09:34, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я конечно не играю почти ни во что.. но объясните мне тупому а зачем над Ark в протоне заморачивались если оно есть нативное на линукс?
     
     
  • 2.2, E71 (?), 09:39, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    что бы был порядок в работе программ именно для Windows
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндоуз версия просто лучше?
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 09:55, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что в линуксах всё ломается постоянно.
    Кто сделал версию для Ubuntu 16, а в 20 уже всё.
     
  • 2.7, EuPhobos (ok), 10:00, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержка Linux разработчиками Ark нулевая. Часто выходит обновление виндовс версии, и клиенты Linux версий не могут играть неделями. К тому же, графика в клиенте под Linux значительно урезана и нет возможности "подкрутить" в настройках. Поэтому запустить в обычном Wine будет лучше, чем "нативный" клиент.
    Я уже пару лет не запускал её, но слышал что сейчас стало ещё хуже, даже со звуком всё плохо, под Linux-клиентом нет многих звуковых эффектов. Но не проверял.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:50, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вы знали что у опеннета есть тёмная тема? Я вот только что включил и охренел.
     
     
  • 2.6, E7 (?), 09:56, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    береги свои глазки, анон)
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:23, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонины глазки
     
  • 2.8, Del (?), 10:03, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как включить?
     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 10:05, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него наверно какой-то там Samsung браузер, который сам стили сайтов корячит.
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 10:17, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты генерируешь этот бред, который ты постоянно пишешь?
     
     
  • 5.15, E71 (?), 10:31, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из своего рога бредо-изобилия
     
  • 5.19, iPony129412 (?), 10:58, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего?
    https://interaction.net.au/articles/samsung-internet-and-night-mode/
     
  • 3.12, Аноним (4), 10:16, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди в профиль например в свой можно и в чужой(!) Графа Личный кабинет «Включить тёмное оформление»
     
     
  • 4.16, Del (?), 10:42, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю
     

  • 1.10, bugmenot (??), 10:12, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Слава Гейбу за Proton. Теперь играть в любимые игрушки можно и под Linux.
     
     
  • 2.11, bugmenot (??), 10:13, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очень весомый вклад к очеловеченью Linux на десктопе
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:54, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за вулкан и dxvk на самом деле. Всё остальное не так важно.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:56, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fortnite заработал? надоело грузиться на винду(
     
  • 1.20, Аноним (18), 11:06, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думал что какую то часть в протоне норм реализовали и античит норм работает, а они там какой то костыль поставили и этот костыль нужно вкл для каждой игры отдельно:


    Как мы упоминали ранее, интеграция античита BattlEye и Proton достигла такого уровня, что разработчикам нужно всего лишь связаться с командой BattlEye, чтобы античит на Proton работал в их игре. За исключением этого обращения, от разработчиков ничего не требуется. Партнёры уже начали включать поддержку BattlEye для своих игр, обеспечивая тем самым совместимость со Steam Deck.

     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 11:12, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > античит

    так это по определению.
    С этим вечная возня по типу гонки взлом-защита.
    То обычных игроков пенетрируют читеры. Разработчик усиливает античиты, а они бабахают уже и по честным игрокам.

    Поэтому какого-то волшебного решения "если хочешь - это так просто, вжух" - нет.

     
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