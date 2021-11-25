Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Werwolf (?), 09:34, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я конечно не играю почти ни во что.. но объясните мне тупому а зачем над Ark в протоне заморачивались если оно есть нативное на линукс?
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|2.2, E71 (?), 09:39, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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что бы был порядок в работе программ именно для Windows
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|2.5, iPony129412 (?), 09:55, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что в линуксах всё ломается постоянно.
Кто сделал версию для Ubuntu 16, а в 20 уже всё.
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|2.7, EuPhobos (ok), 10:00, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддержка Linux разработчиками Ark нулевая. Часто выходит обновление виндовс версии, и клиенты Linux версий не могут играть неделями. К тому же, графика в клиенте под Linux значительно урезана и нет возможности "подкрутить" в настройках. Поэтому запустить в обычном Wine будет лучше, чем "нативный" клиент.
Я уже пару лет не запускал её, но слышал что сейчас стало ещё хуже, даже со звуком всё плохо, под Linux-клиентом нет многих звуковых эффектов. Но не проверял.
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|1.3, Аноним (4), 09:50, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вы знали что у опеннета есть тёмная тема? Я вот только что включил и охренел.
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|3.12, Аноним (4), 10:16, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайди в профиль например в свой можно и в чужой(!) Графа Личный кабинет «Включить тёмное оформление»
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|3.17, Аноним (17), 10:54, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за вулкан и dxvk на самом деле. Всё остальное не так важно.
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|1.20, Аноним (18), 11:06, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думал что какую то часть в протоне норм реализовали и античит норм работает, а они там какой то костыль поставили и этот костыль нужно вкл для каждой игры отдельно:
Как мы упоминали ранее, интеграция античита BattlEye и Proton достигла такого уровня, что разработчикам нужно всего лишь связаться с командой BattlEye, чтобы античит на Proton работал в их игре. За исключением этого обращения, от разработчиков ничего не требуется. Партнёры уже начали включать поддержку BattlEye для своих игр, обеспечивая тем самым совместимость со Steam Deck.
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|2.21, iPony129412 (?), 11:12, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> античит
так это по определению.
С этим вечная возня по типу гонки взлом-защита.
То обычных игроков пенетрируют читеры. Разработчик усиливает античиты, а они бабахают уже и по честным игрокам.
Поэтому какого-то волшебного решения "если хочешь - это так просто, вжух" - нет.
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