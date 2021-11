Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Добавлена поддержка некоторых игр с античит-системой BattlEye, таких как "Mount & Blade II: Bannerlord" и "ARK: Survival Evolved".

Улучшена совместимость с играми, использующими механизм защиты от несанкционированного копирования Valve CEG DRM (Custom Executable-Generation).

Для игр, использующих графические API DX11 и DX12, реализована поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Для работы необходима установка переменной окружения "PROTON_ENABLE_NVAPI=1" и параметра "dxgi.nvapiHack = False".

Добавлена поддержка новой версии Steamworks SDK.

Обновлены версии dxvk 1.9.2-13-g714ca482, wine-mono 6.4.1 и vkd3d-proton 2.5-50-g0251b404.

Добавлена поддержка игр: Age of Empires 4 Assassin's Creed Breath of Death VI Call of Duty: Black Ops II singleplayer (202970) DEATHLOOP FIA European Truck Racing Championship Fly'N Game Dev Tycoon Ghostbusters: The Video Game Remastered GreedFall Mafia II (Classic) Magicka Marvel's Guardians of the Galaxy (только на системах с GPU AMD) Mass Effect Legendary Edition Monster Boy and the Cursed Kingdom Monster Energy Supercross - The Official Video Game Monster Energy Supercross - The Official Video Game 2 Nickelodeon All-Star Brawl Penny Arcade's On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3 RiMS Racing The Riftbreaker Sol Survivor TT Isle of Man Ride on the Edge TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Устранены аварийные завершения в играх на базе движка Unreal Engine 4, использующих для отрисовки графический API Vulkan, таких как Project Wingman и Satisfactory.

Налажена работа многопользовательского режима в игре RaceRoom Racing Experience.

Решены проблемы в играх Gate 3, Creed: Odyssey, Gahkthun Steam Edition, Fallout 76, Europa Universalis IV, Deep Rock Galactic, Industries of Titan, Bloons TD6, Project CARS 3, Warhammer: Chaosbane, Satisfactory и Biomutant.