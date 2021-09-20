Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Все еще актуально для игр с огромным количеством шейдеров (например: Overwatch, Path of Exile). С этим патчем игры плавно работают во время компиляции шейдеров, без патча - подтормаживают. Я когда в Overwatch его попробовал первый раз, был в шоке от плавности по сравнению с обычным DXVK. Однако отмечу, что когда все шейдеры уже скомпилированы и закэшированы, то разницы с обычным DXVK нет. Ну и в играх с небольшим количеством шейдеров (таких игр большинство) разницы тоже особо нет.

