Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: В реализации D3D9 снижена нагрузка на CPU и устранены различные сбои в тестовом наборе.

Решены проблемы, проявлявшиеся при включении опций d3d9.evictManagedTexturesOnUnlock и d3d11.relaxedBarriers.

Решены проблемы в играх Call of Cthulhu, Crysis 3, Homefront The Revolution, GODS, Total War Medieval 2, Fantasy Grounds, Need For Speed Heat, Paranormal Files, Pathfinder: Wrath of the Rightous, Payday, Shin Megami Tensei 3 и Sine Mora EX.