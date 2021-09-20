Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.2, Аноним (2), 18:28, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему везде ДиректХ должно быть "поверх" чего-то другого? Почему напрямую нельзя?
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|2.4, Аноним (4), 18:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напрямую вы кому запросы в Линуксе будете посылать? NVIDIA/AMD/Intel только OpenGL/Vulkan/OpenCL поддерживают.
// b.
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|2.5, Аноним (5), 18:43, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пусть hlsl откроют. тогда и можно будет нормально напрямую сделать
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|2.6, anonimus (?), 18:45, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно. Я делал в плейонлинукс бутылку и туда устанавливал директх и у меня начинало работать то что до этого не работало.
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|3.8, Аноним (8), 18:51, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вовсе нет, ведь таким образом ты делал именно трансляцию в нативный OpenGL-драйвер, но это всё ещё трансляция, а не нативня работа.
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|4.12, anonimus (?), 19:13, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю, человек именно это спрашивал.
А потом, какая разница как, если это вдруг приносит результат?
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|2.7, Аноним (8), 18:48, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Direct3D проприетарен. Только Microsoft решает, где он может работать нативно. И, разумеется, они решили, что он будет работать нативно только на Windows. Поэтому единственный способ обеспечить его работу в GNU/Linux - транслировать системные вызовы D3D в один из нативных для GNU/Linux графических API. А так как наибольшую из имеющихся производительность обеспечивает только Vulkan, поэтому используют его там, где нужна максимальная производительность. Кроме сопоставимой производительности, Vulkan сопоставим с Direct3D 12 по его возможностям.
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|2.16, Kron4ek (ok), 20:38, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все еще актуально для игр с огромным количеством шейдеров (например: Overwatch, Path of Exile). С этим патчем игры плавно работают во время компиляции шейдеров, без патча - подтормаживают. Я когда в Overwatch его попробовал первый раз, был в шоке от плавности по сравнению с обычным DXVK.
Однако отмечу, что когда все шейдеры уже скомпилированы и закэшированы, то разницы с обычным DXVK нет. Ну и в играх с небольшим количеством шейдеров (таких игр большинство) разницы тоже особо нет.
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|1.17, Аноним (17), 20:50, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть умельцы которые Crysis 3 через wine могут запустить? А то у меня photoshop не получается, а тут прям Crysis 3...
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