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Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

20.09.2021 18:01

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • В реализации D3D9 снижена нагрузка на CPU и устранены различные сбои в тестовом наборе.
  • Решены проблемы, проявлявшиеся при включении опций d3d9.evictManagedTexturesOnUnlock и d3d11.relaxedBarriers.
  • Решены проблемы в играх Call of Cthulhu, Crysis 3, Homefront The Revolution, GODS, Total War Medieval 2, Fantasy Grounds, Need For Speed Heat, Paranormal Files, Pathfinder: Wrath of the Rightous, Payday, Shin Megami Tensei 3 и Sine Mora EX.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.17 и Wine staging 6.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55837-dxvk
Ключевые слова: dxvk, wine
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:12, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одобряю.
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:28, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему везде ДиректХ должно быть "поверх" чего-то другого? Почему напрямую нельзя?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:39, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что нету его
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напрямую вы кому запросы в Линуксе будете посылать? NVIDIA/AMD/Intel только OpenGL/Vulkan/OpenCL поддерживают.

    // b.

     
     
  • 3.14, Аноним (1), 20:00, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты задолбал, нэймфаг чёртов
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:43, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пусть hlsl откроют. тогда и можно будет нормально напрямую сделать
     
  • 2.6, anonimus (?), 18:45, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно. Я делал в плейонлинукс бутылку и туда устанавливал директх и у меня начинало работать то что до этого не работало.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:51, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вовсе нет, ведь таким образом ты делал именно трансляцию в нативный OpenGL-драйвер, но это всё ещё трансляция, а не нативня работа.
     
     
  • 4.12, anonimus (?), 19:13, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю, человек именно это спрашивал.
    А потом, какая разница как, если это вдруг приносит результат?
     
  • 2.7, Аноним (8), 18:48, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Direct3D проприетарен. Только Microsoft решает, где он может работать нативно. И, разумеется, они решили, что он будет работать нативно только на Windows. Поэтому единственный способ обеспечить его работу в GNU/Linux - транслировать системные вызовы D3D в один из нативных для GNU/Linux графических API. А так как наибольшую из имеющихся производительность обеспечивает только Vulkan, поэтому используют его там, где нужна максимальная производительность. Кроме сопоставимой производительности, Vulkan сопоставим с Direct3D 12 по его возможностям.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 20:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что делает Майкрософт должно быть отторгнуто.
     
  • 2.9, gumanzoy (?), 18:56, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напрямую есть gallium nine. Странно, так много анонимусов и никто про него не написал.

    https://github.com/iXit/wine-nine-standalone

    Работает только с gallium драйверами. r600, radeonsi, возможно intel iris

     
     
  • 3.10, Full Master (?), 19:05, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gallium-nine поддерживает толькл D3D9, в DXVK реализова поддержка с 9 по 11.
     
     
  • 4.11, gumanzoy (?), 19:09, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Забыл написать что только dx9. Но в вопросе версия не указана.
     

  • 1.13, Аноним (13), 19:16, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://raw.githubusercontent.com/Sporif/dxvk-async/master/dxvk-async.patch всё ещё актуально или можно забить? Я видел улучшение в какой-то трешовой игрухе (Subnautica что ли). И в ELEX катсцены плавнее.
     
     
  • 2.16, Kron4ek (ok), 20:38, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще актуально для игр с огромным количеством шейдеров (например: Overwatch, Path of Exile). С этим патчем игры плавно работают во время компиляции шейдеров, без патча - подтормаживают. Я когда в Overwatch его попробовал первый раз, был в шоке от плавности по сравнению с обычным DXVK.

    Однако отмечу, что когда все шейдеры уже скомпилированы и закэшированы, то разницы с обычным DXVK нет. Ну и в играх с небольшим количеством шейдеров (таких игр большинство) разницы тоже особо нет.

     

  • 1.17, Аноним (17), 20:50, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть умельцы которые Crysis 3 через wine могут запустить? А то у меня photoshop не получается, а тут прям Crysis 3...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:59, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотошоп и Офис корректно работают только в Кроссовере
     
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