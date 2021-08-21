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Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

21.08.2021 08:08

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка игр:
    • Tokyo Xanadu eX+
    • Sonic Adventure 2
    • Rez Infinite
    • Elite Dangerous
    • Blood of Steel
    • Homeworld Remastered Collection
    • Star Wars Knights of the Old Republic
    • Guardians VR
    • 3D Aim Trainer
  • Улучшена поддержка неанглоязычных локализаций в ланчерах игр Cyberpunk 2077 и Rockstar.
  • Улучшена работа ланчера в игре Swords of Legends Online.
  • Улучшено воспроизведение видео в играх Deep Rock Galactic, The Medium, Nier: Replicant и Contra: Rogue Corps.
  • Добавлена опциональная поддержка библиотеки NVIDIA NVAPI и технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Для включения следует установить переменную окружения PROTON_ENABLE_NVAPI=1.
  • Улучшено поведение захвата курсора в полноэкранном режиме.
  • Обновлены версии wine-mono 6.3.0, DXVK 1.9.1, vkd3d-proton 2.4 и FAudio 20.08.
  • Решены различные проблемы с играми Microsoft Flight Simulator, Origin, Planet Coaster, Mafia III: Definitive Edition.
  • Исправлена проблема с установкой обновления движка Unreal Engine 4, затрагивающая игры Everspace 2 и KARDS.
  • Решены проблемы с выводом звука в играх Fallout: New Vegas, Oblivion, Borderlands 3 и Deep Rock Galactic.
  • Улучшена обработка ввода после потери фокуса в различных играх, включая Warhammer: Chaosbane и Far Cry Primal.
  • Налажено сохранение местоположения, необходимое для корректной облачной синхронизации Steam в играх Guilty Gear -Strive-, Death Stranding, Katamari Damacy Reroll и Scarlet Nexus.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55666-proton
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:25, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >fixme:vulkan:X11DRV_vkCreateWin32SurfaceKHR Application requires child window rendering, which is not implemented yet!

    Когда вот это исправят в вайне? Чёрный экран вместо игр.

    https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277

     
  • 1.2, морошка ягодка такая (?), 08:26, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько там фпс проседает?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:29, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    5% просадки где-то, в некоторых играх до -25% (т.е. ощутимо быстрее работает).
     
     
  • 3.6, leibniz (??), 09:05, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти сказочники с OpenNET
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 09:13, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20%+ прироста было по-моему у nier automata, в целом, порядок примерно такой. На некоторых играх лично у меня просадки до 20% из-за композитинга, и если его отключить, выходит 5-10% падения. Сегодня можно спокойно играть на линуксе, ничем не хуже венды (только с wma/wmv ярко выраженные проблемы из-за чего некоторые игры не годятся).
     
     
  • 5.8, xenedai (?), 09:22, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mva/wmv зачастую фиксятся установкой медиапллера с драйверами в winetricks. Я так недавний Captain Blood фиксил. Но это проблема не столько вайна, сколько коммерческими лицензиями, из-за чего разработчикам Протона приходится это обходить, как правило фосс альтернативами.
     

  • 1.4, Корец (?), 08:41, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно всё ещё прибито к пульсе? На голой альсе в последних протонах у меня звук не работает.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:55, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускай через apulse с помощью LD_PRELOAD
     
  • 2.11, barmaglot (??), 09:36, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня из стима на голой пульсе без системд (gentoo). Полёт нормальный.
    А вы попробуйте pipewire, - говорят помогает.
     
  • 2.12, flexagoon (ok), 09:38, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С pipewire работает
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:29, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Валвы решили, что нативные игры под линуксы не выгодно, а лучше пилить эмулятор? Жаль.
     
     
  • 2.13, flexagoon (ok), 09:39, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WINE is not an emulator
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:30, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чет-то не понимаю, что Вальве делает? https://github.com/ValveSoftware/Proton/commits/proton_6.3
    Тупо обновляют сторонние библиотеки
     
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