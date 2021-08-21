Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.3, Аноним (1), 08:29, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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5% просадки где-то, в некоторых играх до -25% (т.е. ощутимо быстрее работает).
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|4.7, Аноним (1), 09:13, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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20%+ прироста было по-моему у nier automata, в целом, порядок примерно такой. На некоторых играх лично у меня просадки до 20% из-за композитинга, и если его отключить, выходит 5-10% падения. Сегодня можно спокойно играть на линуксе, ничем не хуже венды (только с wma/wmv ярко выраженные проблемы из-за чего некоторые игры не годятся).
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|5.8, xenedai (?), 09:22, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mva/wmv зачастую фиксятся установкой медиапллера с драйверами в winetricks. Я так недавний Captain Blood фиксил. Но это проблема не столько вайна, сколько коммерческими лицензиями, из-за чего разработчикам Протона приходится это обходить, как правило фосс альтернативами.
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|1.4, Корец (?), 08:41, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А оно всё ещё прибито к пульсе? На голой альсе в последних протонах у меня звук не работает.
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|2.11, barmaglot (??), 09:36, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня из стима на голой пульсе без системд (gentoo). Полёт нормальный.
А вы попробуйте pipewire, - говорят помогает.
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|1.9, Аноним (9), 09:29, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Валвы решили, что нативные игры под линуксы не выгодно, а лучше пилить эмулятор? Жаль.
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