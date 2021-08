Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Добавлена поддержка игр: Tokyo Xanadu eX+ Sonic Adventure 2 Rez Infinite Elite Dangerous Blood of Steel Homeworld Remastered Collection Star Wars Knights of the Old Republic Guardians VR 3D Aim Trainer

Улучшена поддержка неанглоязычных локализаций в ланчерах игр Cyberpunk 2077 и Rockstar.

Улучшена работа ланчера в игре Swords of Legends Online.

Улучшено воспроизведение видео в играх Deep Rock Galactic, The Medium, Nier: Replicant и Contra: Rogue Corps.

Добавлена опциональная поддержка библиотеки NVIDIA NVAPI и технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Для включения следует установить переменную окружения PROTON_ENABLE_NVAPI=1.

Улучшено поведение захвата курсора в полноэкранном режиме.

Обновлены версии wine-mono 6.3.0, DXVK 1.9.1, vkd3d-proton 2.4 и FAudio 20.08.

Решены различные проблемы с играми Microsoft Flight Simulator, Origin, Planet Coaster, Mafia III: Definitive Edition.

Исправлена проблема с установкой обновления движка Unreal Engine 4, затрагивающая игры Everspace 2 и KARDS.

Решены проблемы с выводом звука в играх Fallout: New Vegas, Oblivion, Borderlands 3 и Deep Rock Galactic.

Улучшена обработка ввода после потери фокуса в различных играх, включая Warhammer: Chaosbane и Far Cry Primal.

Налажено сохранение местоположения, необходимое для корректной облачной синхронизации Steam в играх Guilty Gear -Strive-, Death Stranding, Katamari Damacy Reroll и Scarlet Nexus.