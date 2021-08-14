Выпуск Wine 6.15

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:46, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Косынку

2.8 , DeLancre ( ? ), 08:53, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1С во первых есть нативная, во вторых не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе. Сервер 1с, постгрес, апач — да, но не клиенты.

Криптопро не уверен, но был на хабре человек, кто для банковских эцп использовал линукс.

По вопросу "какой софт используете" у меня только протон на домашней машине ради игр. А софта и нативного с головой.

3.29 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе. у линукс толстого клиента 1С проблема со сканерами штрих-кодов.

хоть как их программируй, любые таймауты - префикс {F7} не воспринимается.

ps: и нет лекарства, чтобы вообще забыл про ключ.

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в wine только офис. Т.к. все присылают в docx.

1С и криптопро давно нативные в linux.

Работают в гос конторе, у нас windows только на ПК менеджеров и руководства. Производственные процессы в отдельной сети на RHEL. Причем специализированное серверное ПО Российских разработчиков.

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:21, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LO уже много лет жрет этот ваш docx.

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:35, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в гос конторах по особому готовят документы, там иногда даже MSO не в состоянии их сожрать

3.21 , Степан ( ? ), 11:23, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй only office desktop. Поддерживает docx и имеет похожий интерфейс

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:35, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Cool Edit Pro 2. К Audacity ни как не могу привыкнуть..

2.23 , Мертвец ( ? ), 11:57, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >какой виндо-софт вы юзаете в вайне? WinBox.

2.25 , Попандопала ( ? ), 12:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Игры 99.9%, но вы и так это знали. Виндоус все равно стоит второй системой, а то без Вулкана что-либо современное можно играть мне только там.

2.28 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какой виндо-софт вы юзаете в вайне? 2gis.

