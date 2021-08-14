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Выпуск Wine 6.15

14.08.2021 07:33

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.15. С момента выпуска версии 6.14 было закрыто 49 отчётов об ошибках и внесено 390 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Библиотека WinSock (WS2_32) преобразована в формат PE (Portable Executable).
  • В реестре реализована поддержка счётчиков (HKEY_PERFORMANCE_DATA), связанных с производительностью.
  • В NTDLL добавлены новые преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.
  • В C runtime улучшена обработка состояния при вычислениях с плавающей запятой.
  • Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Resident Evil 4, Civilization 4, Cryostasis: Sleep of Reason, Split/Second Velocity, Gas Guzzlers Combat Carnage, Zafehouse: Diaries, Heroes of Might and Magic 3, The Park, DARQ, HITMAN 2 (2018), Little Nightmares, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Zafehouse: Diaries.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: The Bat!, Windows Movie Maker 2.0, File Encryption 2.1, Windows Double Explorer, Visual Studio 6, eMbedded Visual C++ 4.0, SQL Server Management Studio Express 2008 R2, AOMEI Backupper, Google-Earth, MRAC Anti-Cheat (My.Com Warface), DELL BIOS flash utility, BattlEye Anti-Cheat, Waves VST Plugins, DTS Master Audio Suite, ChrisPC Free VPN Connection 2.x, Wavelab 6, Logos Bible Software, Counter:Side, GreedFall 1.0.5684, iBall Soft AP Manager, PlayOnline Viewer, Steam, Native Access 1.13.3, Toon Boom Harmony 15.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.14 и Wine staging 6.14
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55633-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 07:41, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Самый уютный топик новостей: только фичи и фиксы, никаких ненужных интриг/страстей, никакого околотехнического флуда и пр. — читаешь и душой отдыхаешь.
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 08:38, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так это вам в любой changelog.
     
  • 2.5, Онаним (?), 08:39, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ладно, не в changelog, в changelog'ах технические страсти кипят. В release notes любые.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:12, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для таких новостей есть git log, уже такое ощущение, будто повесили вебхук с автовыкладыванием постов на каждый микрорелиз wine
     
  • 2.24, Попандопала (?), 11:58, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не заметили, но ваш комментарий был первым в треде.) Я разгадал загадку столь восторженного поста...
     

  • 1.2, Nikki Next (?), 07:58, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Через Wine робит все Windows-программы и игры на Linux? Если да - то это перемога
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:33, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.

    Только готовятся реализовывать GDI. Половина софта на GDI завязана.

     
  • 2.15, макпыф (ok), 10:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почти. Также иногда нужны доп костыли или есть не значительные ошибки

    В играх проблемы в основном с DRM и античитами, софт в основном нативный есть. Также могут быть проблемы с программами которые работают с оборудованием.

     
     
  • 3.19, ista011 (?), 11:09, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В играх проблемы в основном с DRM и античитами

    Посмотрите на список изменений! Там вспомнили, про античиты.

      47047  Multiple kernel drivers crash due to missing 'ntoskrnl.exe.MmGetPhysicalAddress' semi-stub (64-bit MRAC Anti-Cheat (My.Com Warface) kernel service, DELL BIOS flash utility, BattlEye Anti-Cheat)

    Т.е. работа в эту сторону идёт. Заодно не только античиты правят.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:24, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а есть эмулятор macos под Linux?

    хочу Final Cut Pro X запустить под линем...

     
     
  • 2.9, DeLancre (?), 08:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > эмулятор

    Да. Qemu, виртуалбокс, etc.

     
  • 2.16, anonist (?), 10:09, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Darling, только там пока мало что работает
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:39, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я не оригинален в своём вопросе, но я продолжаю его задавать их новости в новость: а какой виндо-софт вы юзаете в вайне? Просто любпытно?
    Есть ли примеры перехода фирм/организаций на 100% линукс СПО?
    Какие самые главные косяки? 1С, криптопро?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:46, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Косынку
     
  • 2.8, DeLancre (?), 08:53, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1С во первых есть нативная, во вторых не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе. Сервер 1с, постгрес, апач — да, но не клиенты.
    Криптопро не уверен, но был на хабре человек, кто для банковских эцп использовал линукс.
    По вопросу "какой софт используете" у меня только протон на домашней машине ради игр. А софта и нативного с головой.
     
     
  • 3.29, СеменСеменыч777 (?), 13:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе.

    у линукс толстого клиента 1С проблема со сканерами штрих-кодов.
    хоть как их программируй, любые таймауты  - префикс {F7} не воспринимается.
    ps: и нет лекарства, чтобы вообще забыл про ключ.

     
  • 2.10, Аноним (10), 09:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в wine только офис. Т.к. все присылают в docx.
    1С и криптопро давно нативные в linux.
    Работают в гос конторе, у нас windows только на ПК менеджеров и руководства. Производственные процессы в отдельной сети на RHEL. Причем специализированное серверное ПО Российских разработчиков.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:21, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LO уже много лет жрет этот ваш docx.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:35, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в гос конторах по особому готовят документы, там иногда даже MSO не в состоянии их сожрать
     
  • 3.21, Степан (?), 11:23, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй only office desktop. Поддерживает docx и имеет похожий интерфейс
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:35, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cool Edit Pro 2. К Audacity ни как не могу привыкнуть..
     
  • 2.23, Мертвец (?), 11:57, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какой виндо-софт вы юзаете в вайне?

    WinBox.

     
  • 2.25, Попандопала (?), 12:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры 99.9%, но вы и так это знали. Виндоус все равно стоит второй системой, а то без Вулкана что-либо современное можно играть мне только там.
     
  • 2.28, СеменСеменыч777 (?), 13:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой виндо-софт вы юзаете в вайне?

    2gis.

     

  • 1.12, макпыф (ok), 09:32, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > DELL BIOS flash utility

    Под вайном можно биос прошивать?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:42, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно можно под вайном биосы прошивать.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не стал рисковать)
     
     
  • 3.26, Попандопала (?), 12:03, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чужой можно - не жалко.
     

  • 1.27, Попандопала (?), 12:11, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже, что люди про proton не знают раз в wine запускают steam.
     
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