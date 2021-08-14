Выпуск Wine 6.15

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|1.1, OnTheEdge (ok), 07:41, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Самый уютный топик новостей: только фичи и фиксы, никаких ненужных интриг/страстей, никакого околотехнического флуда и пр. — читаешь и душой отдыхаешь.
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|2.5, Онаним (?), 08:39, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ладно, не в changelog, в changelog'ах технические страсти кипят. В release notes любые.
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|2.11, Аноним (11), 09:12, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для таких новостей есть git log, уже такое ощущение, будто повесили вебхук с автовыкладыванием постов на каждый микрорелиз wine
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|2.24, Попандопала (?), 11:58, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не заметили, но ваш комментарий был первым в треде.) Я разгадал загадку столь восторженного поста...
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|2.13, Аноним (13), 09:33, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.
Только готовятся реализовывать GDI. Половина софта на GDI завязана.
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|2.15, макпыф (ok), 10:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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почти. Также иногда нужны доп костыли или есть не значительные ошибки
В играх проблемы в основном с DRM и античитами, софт в основном нативный есть. Также могут быть проблемы с программами которые работают с оборудованием.
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|3.19, ista011 (?), 11:09, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В играх проблемы в основном с DRM и античитами
Посмотрите на список изменений! Там вспомнили, про античиты.
47047 Multiple kernel drivers crash due to missing 'ntoskrnl.exe.MmGetPhysicalAddress' semi-stub (64-bit MRAC Anti-Cheat (My.Com Warface) kernel service, DELL BIOS flash utility, BattlEye Anti-Cheat)
Т.е. работа в эту сторону идёт. Заодно не только античиты правят.
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|1.3, Аноним (3), 08:24, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а есть эмулятор macos под Linux?
хочу Final Cut Pro X запустить под линем...
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|1.6, Аноним (6), 08:39, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я не оригинален в своём вопросе, но я продолжаю его задавать их новости в новость: а какой виндо-софт вы юзаете в вайне? Просто любпытно?
Есть ли примеры перехода фирм/организаций на 100% линукс СПО?
Какие самые главные косяки? 1С, криптопро?
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|2.8, DeLancre (?), 08:53, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1С во первых есть нативная, во вторых не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе. Сервер 1с, постгрес, апач — да, но не клиенты.
Криптопро не уверен, но был на хабре человек, кто для банковских эцп использовал линукс.
По вопросу "какой софт используете" у меня только протон на домашней машине ради игр. А софта и нативного с головой.
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|3.29, СеменСеменыч777 (?), 13:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не видел никого, кто держал бы клиенты на линуксе.
у линукс толстого клиента 1С проблема со сканерами штрих-кодов.
хоть как их программируй, любые таймауты - префикс {F7} не воспринимается.
ps: и нет лекарства, чтобы вообще забыл про ключ.
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|2.10, Аноним (10), 09:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в wine только офис. Т.к. все присылают в docx.
1С и криптопро давно нативные в linux.
Работают в гос конторе, у нас windows только на ПК менеджеров и руководства. Производственные процессы в отдельной сети на RHEL. Причем специализированное серверное ПО Российских разработчиков.
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|4.22, Аноним (22), 11:35, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в гос конторах по особому готовят документы, там иногда даже MSO не в состоянии их сожрать
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|3.21, Степан (?), 11:23, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй only office desktop. Поддерживает docx и имеет похожий интерфейс
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|2.25, Попандопала (?), 12:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игры 99.9%, но вы и так это знали. Виндоус все равно стоит второй системой, а то без Вулкана что-либо современное можно играть мне только там.
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