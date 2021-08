Выпуск Wine 6.15

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.15. С момента выпуска версии 6.14 было закрыто 49 отчётов об ошибках и внесено 390 изменений. Наиболее важные изменения: Библиотека WinSock (WS2_32) преобразована в формат PE (Portable Executable).

В реестре реализована поддержка счётчиков (HKEY_PERFORMANCE_DATA), связанных с производительностью.

В NTDLL добавлены новые преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.

В C runtime улучшена обработка состояния при вычислениях с плавающей запятой.

Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Resident Evil 4, Civilization 4, Cryostasis: Sleep of Reason, Split/Second Velocity, Gas Guzzlers Combat Carnage, Zafehouse: Diaries, Heroes of Might and Magic 3, The Park, DARQ, HITMAN 2 (2018), Little Nightmares, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Zafehouse: Diaries.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: The Bat!, Windows Movie Maker 2.0, File Encryption 2.1, Windows Double Explorer, Visual Studio 6, eMbedded Visual C++ 4.0, SQL Server Management Studio Express 2008 R2, AOMEI Backupper, Google-Earth, MRAC Anti-Cheat (My.Com Warface), DELL BIOS flash utility, BattlEye Anti-Cheat, Waves VST Plugins, DTS Master Audio Suite, ChrisPC Free VPN Connection 2.x, Wavelab 6, Logos Bible Software, Counter:Side, GreedFall 1.0.5684, iBall Soft AP Manager, PlayOnline Viewer, Steam, Native Access 1.13.3, Toon Boom Harmony 15.