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Выпуск Wine 6.14 и Wine staging 6.14

31.07.2021 08:33

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.14. С момента выпуска версии 6.13 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 260 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono с реализацией технологии .NET обновлён до выпуска 6.3.0.
  • В WOW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.
  • Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Evil Twin, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, WWE 2K15, Dishonored: Death of the Outsider, Pro Evolution Soccer 2019, Shantae and the Pirate's Curse, Space Engineers, GRID Autosport, Star Citizen, Grand Theft Auto V, Sea of Thieves, EVE Online, Dead Rising.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Eraser 6.0, Chocolatey package manager, WinAuth 3.6.x, BurnPlot, Autodesk 3ds Max 9, Estlcam 11.x, GZDoom Builder 2.3.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.14, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 608 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.14 и обновлены патчи mfplat-streaming-support, nvcuda-CUDA_Support и ntdll-Junction_Points.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.13 и Wine staging 6.13
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55567-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Anonymouse (?), 08:41, 31/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 08:43, 31/07/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.11, Anonymouse (?), 09:03, 31/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 08:48, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Более популярной программы не считая браузеров в Линукс наверное просто нет.
     
     
  • 2.5, dullish (ok), 08:52, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TeamViewer с AnyDesk, же!
    Если_Вы_понимаете_о_чём_я.jpg
     

  • 1.4, dullish (ok), 08:49, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Критичные вендовские приложения, типа офиса, давно в облаке, а почти всё остальное в винишке вполне сносно запускается и работает...
    Эдак скоро дуалбутчики вымрут как вид.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 08:53, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомневаюсь. Являясь дуалбутчиком пытаюсь использовать только Wine, но плохо получается.)
     
     
  • 3.8, dullish (ok), 08:55, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это значит только то, что твоё время ещё не истекло.
     
  • 2.7, SinoptikUF (?), 08:54, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня MSO любых версий не устанавливается: во время инсталляции вылетает с ошибкой! Наверно, надо устанавливать amd-gpupro.
     
     
  • 3.9, dullish (ok), 08:58, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем не могу помочь. Я им уже несколько лет только в браузере пользуюсь.
     
     
  • 4.10, Онаним (?), 09:03, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже на машинах без сети?
     
     
  • 5.13, dullish (ok), 09:10, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А такие бывают?!
    Там где машины без сети, как правило, свой затейливый документооборот и MSO, с лёгкостью, заменяется каким-нибудь LibreOffice или ещё чем-нибудь похожим.
    Да и, строго говоря, мелкомягковское поделие действительно нужно только тогда, когда у вас вал входящих документов от разных версий его же.
     
     
  • 6.24, Онаним (?), 10:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз там и MSO, потому что все эти ваши жабрыофисы сертификацию не пройдут.
     
  • 6.25, Онаним (?), 10:43, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я даже не о таких сложных случаях.
    На выносных объектах - от ферм до заводов - не только в этой стране - этих ваших интернетов может совсем не быть. Или они такие, что ты не много в браузере наофисаешь.
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:05, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что мешает пользоваться Libreoffice?
     
     
  • 4.21, pofigist (?), 10:07, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что LO так и не научился нормально работать с ECM системами?
    Отдельный офисный пакет - никому не нужен, кроме студентов. Он обязан работать в связке с другими корпоративными системами, тем же СЭД-ом как пример.
    У LO есть поддержка ECM,того же CMIS например, или шарика с алфреско, но реализована она так на оте...сь, что пользоваться ей нельзя
     
  • 3.17, макпыф (ok), 09:15, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наверно, надо устанавливать amd-gpupro.

    Зачем?

     

  • 1.15, макпыф (ok), 09:14, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В WOW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.

    Зависимости от i386 либ остались?


     
     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 09:56, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот тоже сильно интересно: можно ли собрать только wine64 и чтобы он при этом запускал и х32 и х64 проги.
    Реально show stoper большой в этом сейчас.
     
     
  • 3.26, Skullnet (ok), 10:45, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получится, придется тащить i386 либы.
     

  • 1.18, Аноним (-), 09:26, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отчёты тпо играм закрывают, а Adobe Acrobat так и не работает. Хорошо, что хоть FineReader запускается.
     
  • 1.19, Аноним (19), 09:37, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каждом выпуске одни ошибки исправляют, новые появляются.
    И как вельв соберается использовать это в проде?
     
     
  • 2.22, ZeeZee (?), 10:22, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать будет довольно просто и эффективно. В отличии от спец.приложений работающих со специфичными вызовами к ядру или другим системам, для игр достаточно(в большей части) преобразовать вызовы DirectX в ваню и радоваться жизни(Правда если нет античита, если он есть по мечалька
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 10:26, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, очень эффективно, когда у тебя после обновления игра перестает запускаться.
    Плавали, знаем.
     

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