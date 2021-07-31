Выпуск Wine 6.14 и Wine staging 6.14

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|1.3, Аноним (3), 08:48, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Более популярной программы не считая браузеров в Линукс наверное просто нет.
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|1.4, dullish (ok), 08:49, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Критичные вендовские приложения, типа офиса, давно в облаке, а почти всё остальное в винишке вполне сносно запускается и работает...
Эдак скоро дуалбутчики вымрут как вид.
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|2.6, Аноним (3), 08:53, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомневаюсь. Являясь дуалбутчиком пытаюсь использовать только Wine, но плохо получается.)
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|2.7, SinoptikUF (?), 08:54, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня MSO любых версий не устанавливается: во время инсталляции вылетает с ошибкой! Наверно, надо устанавливать amd-gpupro.
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|3.9, dullish (ok), 08:58, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничем не могу помочь. Я им уже несколько лет только в браузере пользуюсь.
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|5.13, dullish (ok), 09:10, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А такие бывают?!
Там где машины без сети, как правило, свой затейливый документооборот и MSO, с лёгкостью, заменяется каким-нибудь LibreOffice или ещё чем-нибудь похожим.
Да и, строго говоря, мелкомягковское поделие действительно нужно только тогда, когда у вас вал входящих документов от разных версий его же.
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|6.24, Онаним (?), 10:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот как раз там и MSO, потому что все эти ваши жабрыофисы сертификацию не пройдут.
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|6.25, Онаним (?), 10:43, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но я даже не о таких сложных случаях.
На выносных объектах - от ферм до заводов - не только в этой стране - этих ваших интернетов может совсем не быть. Или они такие, что ты не много в браузере наофисаешь.
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|4.21, pofigist (?), 10:07, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что LO так и не научился нормально работать с ECM системами?
Отдельный офисный пакет - никому не нужен, кроме студентов. Он обязан работать в связке с другими корпоративными системами, тем же СЭД-ом как пример.
У LO есть поддержка ECM,того же CMIS например, или шарика с алфреско, но реализована она так на оте...сь, что пользоваться ей нельзя
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|1.15, макпыф (ok), 09:14, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В WOW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.
Зависимости от i386 либ остались?
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|2.20, Ivan_83 (ok), 09:56, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне вот тоже сильно интересно: можно ли собрать только wine64 и чтобы он при этом запускал и х32 и х64 проги.
Реально show stoper большой в этом сейчас.
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|1.18, Аноним (-), 09:26, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отчёты тпо играм закрывают, а Adobe Acrobat так и не работает. Хорошо, что хоть FineReader запускается.
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|1.19, Аноним (19), 09:37, 31/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В каждом выпуске одни ошибки исправляют, новые появляются.
И как вельв соберается использовать это в проде?
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|2.22, ZeeZee (?), 10:22, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовать будет довольно просто и эффективно. В отличии от спец.приложений работающих со специфичными вызовами к ядру или другим системам, для игр достаточно(в большей части) преобразовать вызовы DirectX в ваню и радоваться жизни(Правда если нет античита, если он есть по мечалька
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|3.23, Аноним (19), 10:26, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, очень эффективно, когда у тебя после обновления игра перестает запускаться.
Плавали, знаем.
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