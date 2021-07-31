Выпуск Wine 6.14 и Wine staging 6.14

2.6 , Аноним ( 3 ), 08:53, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сомневаюсь. Являясь дуалбутчиком пытаюсь использовать только Wine, но плохо получается.)

3.8 , dullish ( ok ), 08:55, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это значит только то, что твоё время ещё не истекло.

2.7 , SinoptikUF ( ? ), 08:54, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня MSO любых версий не устанавливается: во время инсталляции вылетает с ошибкой! Наверно, надо устанавливать amd-gpupro.

3.9 , dullish ( ok ), 08:58, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничем не могу помочь. Я им уже несколько лет только в браузере пользуюсь.

4.10 , Онаним ( ? ), 09:03, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже на машинах без сети?

5.13 , dullish ( ok ), 09:10, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А такие бывают?!

Там где машины без сети, как правило, свой затейливый документооборот и MSO, с лёгкостью, заменяется каким-нибудь LibreOffice или ещё чем-нибудь похожим.

Да и, строго говоря, мелкомягковское поделие действительно нужно только тогда, когда у вас вал входящих документов от разных версий его же.

6.24 , Онаним ( ? ), 10:37, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз там и MSO, потому что все эти ваши жабрыофисы сертификацию не пройдут.

6.25 , Онаним ( ? ), 10:43, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но я даже не о таких сложных случаях.

На выносных объектах - от ферм до заводов - не только в этой стране - этих ваших интернетов может совсем не быть. Или они такие, что ты не много в браузере наофисаешь.

3.12 , Аноним ( 12 ), 09:05, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что мешает пользоваться Libreoffice?

4.21 , pofigist ( ? ), 10:07, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То что LO так и не научился нормально работать с ECM системами?

Отдельный офисный пакет - никому не нужен, кроме студентов. Он обязан работать в связке с другими корпоративными системами, тем же СЭД-ом как пример.

У LO есть поддержка ECM,того же CMIS например, или шарика с алфреско, но реализована она так на оте...сь, что пользоваться ей нельзя

3.17 , макпыф ( ok ), 09:15, 31/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Наверно, надо устанавливать amd-gpupro. Зачем?

