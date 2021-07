Выпуск Wine 6.14 и Wine staging 6.14

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.14. С момента выпуска версии 6.13 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 260 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono с реализацией технологии .NET обновлён до выпуска 6.3.0.

В WOW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи (thunk) 32-разрядных системных вызовов в 64-разрядные.

Продолжена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Evil Twin, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, WWE 2K15, Dishonored: Death of the Outsider, Pro Evolution Soccer 2019, Shantae and the Pirate's Curse, Space Engineers, GRID Autosport, Star Citizen, Grand Theft Auto V, Sea of Thieves, EVE Online, Dead Rising.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Eraser 6.0, Chocolatey package manager, WinAuth 3.6.x, BurnPlot, Autodesk 3ds Max 9, Estlcam 11.x, GZDoom Builder 2.3. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.14, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 608 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.14 и обновлены патчи mfplat-streaming-support, nvcuda-CUDA_Support и ntdll-Junction_Points.