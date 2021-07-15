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Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр

15.07.2021 13:37

Доступен выпуск проекта Wine Launcher 1.5.3, развивающего Sandbox-окружение для запуска Windows-игр. Среди основных особенностей отмечается: изолированность от системы, отдельный Wine и Prefix для каждой игры, сжатие в образы SquashFS для экономии места, современный стиль лаунчера, автоматическая фиксация изменений в каталоге Prefix и генерация из этого патчей, поддержка геймпадов и Steam/GE/TKG Proton. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Значимые изменения по сравнению с прошлой публикацией:

  • Реализовано принудительное завершение Wine перед выходом из приложения. Это исправляет случаи когда процесс Wine остался висеть как зомби после завершения игры.
  • Добавлен твик MESA_GL_VERSION_OVERRIDE, включение которого позволяет обойти некоторые баги Mesa драйверов, мешающих запуску OpenGL игр.
  • На странице "Диагностика" появился вывод версии OpenGL, поддерживаемой видеоадаптером.
  • Добавлена поддержка геймпадов. Функция позволяющая играть в игры не поддерживающие геймпад. Из особенностей реализации, отмечается несколько раскладок на каждый геймпад и отдельные настройки для каждой игры.
  • Миграция с HTML5 Gamepads API на node-gamepad. Это избавило от необходимости нажимать кнопки геймпада для инициализации внутри WL.
  • Добавлен репозиторий "Proton TKG: Gardotd426"
  • Добавлен репозиторий "Wine GE"
  • Добавлен репозиторий "Wine builds for Star Citizen: gort818"
  • Добавлен репозиторий "Wine builds for Star Citizen: snatella"
  • MangoHud обновлён до версии 0.6.5.
  • Добавлена интеграция Steam Proton, обеспечившая работу Proton 6.3 и выше.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hitman249/w...)
  2. OpenNews: Обновление Wine Launcher 1.4.55
  3. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 6.12
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Автор новости: hitman249
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55489-wine
Ключевые слова: wine, launcher
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 14:00, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > современный стиль лаунчера

    ну что за тяга к электрону?.. есть же кути и жтк на крайний случай

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:02, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно и на жабаскрипте еще, яблоко от яблони...
     
     
  • 3.16, OnTheEdge (ok), 15:35, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будто опеннет не читают) но публикуют здесь новость
     
  • 2.20, kusb (?), 16:16, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SDL/opengl. И можно какой угодно стиль (выбивающийся из системного).
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:05, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И заниматься мартышкиным трудом по написанию гуя.
     

  • 1.3, фанат перловки когдато (?), 14:01, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    lol, я просто купил себе Cross Over и теперь без епли мозгов версиями вайна и проч шелупонью
     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 14:57, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как там у него с dxvk и прочими vkd3d, какую версию wine сообщает?
     
  • 2.18, OnTheEdge (ok), 15:52, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык успех этого кроссовера на наработках вайна и зиждется
     
     
  • 3.26, commiethebeastie (ok), 17:25, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только разработчик вайна это codeweavers.
     
  • 2.23, анон (?), 16:21, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я просто купил стримера, и теперь без епли мозгов версиями вайна и проч шелупонью.
     
  • 2.24, cat666 (ok), 16:26, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, сказочник, расскажи нам сказку.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:04, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новая замена Play on Linux'у?
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:15, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка геймпадов. Функция позволяющая играть в игры не поддерживающие геймпад.

    А где можно узнать про это по подробнее?

     
  • 1.8, Аноним (8), 14:34, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем lutris не подходит-то?
     
  • 1.9, Sylvia (ok), 14:34, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем он лучше Lutris ?
    В нем есть что-то еще кроме SquashFS , по сравнению с другими Wine-запускалками?
     
  • 1.10, ononoki (?), 14:41, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там можно самую патченную-перепатченную-перелопаченную версию Wine вфигачить? Та, которая Proton, да еще и с патчами fsync, esync, да еще и staging, да еще и с DXVK, в общем, со всеми существующими патчами для апстрима и стейджинга в одной солянке.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:56, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем проблема устанавливать все игры в один вайнпрефикс? Как в винде и делается, кстати.
    Ради чего весь этот гемор?
     
     
  • 2.21, kusb (?), 16:19, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в винде есть префиксы?
     

  • 1.17, Аноним (-), 15:40, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Launch - лонч.
     
  • 1.19, анон (?), 16:01, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1.SquashFS особо не дает выйгрыша, если у тебя огромные файлы на всю игру.  А так, не легче ли отдельно для этого завести btrfs или че там со сжатием нынче?

    2.Плюс упаковка и распаковка с симлинками убивает мозг.

    3.Я реально чувствую, как этот гуй тупит при переключении вкладок, но тупит резво, хз, как это описать, а ведь у меня кеды под иксами под ноувидео.

    4.Реализация системы патчей не сразу понятна, и странная.

    5.И самое странное, нет бы для ./start указать перфикс, так не же, надо именно с собой его таскать.

     

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