Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр

2.Плюс упаковка и распаковка с симлинками убивает мозг.

3.Я реально чувствую, как этот гуй тупит при переключении вкладок, но тупит резво, хз, как это описать, а ведь у меня кеды под иксами под ноувидео.

4.Реализация системы патчей не сразу понятна, и странная.

5.И самое странное, нет бы для ./start указать перфикс, так не же, надо именно с собой его таскать.

