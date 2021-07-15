Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр

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|1.1, OnTheEdge (ok), 14:00, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> современный стиль лаунчера
ну что за тяга к электрону?.. есть же кути и жтк на крайний случай
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|2.20, kusb (?), 16:16, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SDL/opengl. И можно какой угодно стиль (выбивающийся из системного).
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|2.13, НяшМяш (ok), 14:57, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как там у него с dxvk и прочими vkd3d, какую версию wine сообщает?
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|2.23, анон (?), 16:21, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я просто купил стримера, и теперь без епли мозгов версиями вайна и проч шелупонью.
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|1.7, Аноним (7), 14:15, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка геймпадов. Функция позволяющая играть в игры не поддерживающие геймпад.
А где можно узнать про это по подробнее?
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|1.9, Sylvia (ok), 14:34, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем он лучше Lutris ?
В нем есть что-то еще кроме SquashFS , по сравнению с другими Wine-запускалками?
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|1.10, ononoki (?), 14:41, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там можно самую патченную-перепатченную-перелопаченную версию Wine вфигачить? Та, которая Proton, да еще и с патчами fsync, esync, да еще и staging, да еще и с DXVK, в общем, со всеми существующими патчами для апстрима и стейджинга в одной солянке.
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|1.12, Аноним (12), 14:56, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чем проблема устанавливать все игры в один вайнпрефикс? Как в винде и делается, кстати.
Ради чего весь этот гемор?
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|1.19, анон (?), 16:01, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1.SquashFS особо не дает выйгрыша, если у тебя огромные файлы на всю игру. А так, не легче ли отдельно для этого завести btrfs или че там со сжатием нынче?
2.Плюс упаковка и распаковка с симлинками убивает мозг.
3.Я реально чувствую, как этот гуй тупит при переключении вкладок, но тупит резво, хз, как это описать, а ведь у меня кеды под иксами под ноувидео.
4.Реализация системы патчей не сразу понятна, и странная.
5.И самое странное, нет бы для ./start указать перфикс, так не же, надо именно с собой его таскать.
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