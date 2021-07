Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр

2.13 , НяшМяш ( ok ), 14:57, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как там у него с dxvk и прочими vkd3d, какую версию wine сообщает?

2.18 , OnTheEdge ( ok ), 15:52, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык успех этого кроссовера на наработках вайна и зиждется

3.26 , commiethebeastie ( ok ), 17:25, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только разработчик вайна это codeweavers.

2.23 , анон ( ? ), 16:21, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я просто купил стримера, и теперь без епли мозгов версиями вайна и проч шелупонью.

2.24 , cat666 ( ok ), 16:26, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, сказочник, расскажи нам сказку.