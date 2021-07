Выпуск Wine 6.13 и Wine staging 6.13

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.13. С момента выпуска версии 6.12 был закрыт 31 отчёт об ошибках и внесено 284 изменения. Наиболее важные изменения: Реализована корректная поддержка тем оформления для полос прокрутки.

Продолжена работа по переводу WinSock и IPHLPAPI в библиотеки на базе формата PE (Portable Executable).

Проведена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sims 4, Doom 3, Academagia, SkySaga, Far Cry 4, CARS 2, Dishonored 2, INSIDE, The Hong Kong Massacre, Sniper Elite 3, World of Warcraft, Battlefield 4.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ExeInfoPE v0.0.3.0, QQMusic 8.6, DXVA Checker 3.x/4.x, Perfect World, Kodi, NetEase Cloud Music, Mathearbeit G 5.6. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.13, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 608 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.13. В основной состав Wine переведено два патча: исправление ошибки при копировании и вставке через буфер обмена в mfplat; запрет соединений для слушающих или уже подсоединённых сокетов в Wineserver.