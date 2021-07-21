The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Wine 6.13 и Wine staging 6.13

21.07.2021 07:38

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.13. С момента выпуска версии 6.12 был закрыт 31 отчёт об ошибках и внесено 284 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована корректная поддержка тем оформления для полос прокрутки.
  • Продолжена работа по переводу WinSock и IPHLPAPI в библиотеки на базе формата PE (Portable Executable).
  • Проведена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sims 4, Doom 3, Academagia, SkySaga, Far Cry 4, CARS 2, Dishonored 2, INSIDE, The Hong Kong Massacre, Sniper Elite 3, World of Warcraft, Battlefield 4.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ExeInfoPE v0.0.3.0, QQMusic 8.6, DXVA Checker 3.x/4.x, Perfect World, Kodi, NetEase Cloud Music, Mathearbeit G 5.6.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.13, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 608 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.13. В основной состав Wine переведено два патча: исправление ошибки при копировании и вставке через буфер обмена в mfplat; запрет соединений для слушающих или уже подсоединённых сокетов в Wineserver.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.12
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: Выпуск Wine 6.11 и Wine staging 6.11
  5. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55526-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (1) RSS
  • 1, OnTheEdge (ok), 07:44, 21/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Отличное вино почти 30-летней выдержки, которое пьет и стар и млад, в любое время, в любую погоду. Один из столпов мастдая. Долгих лет.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру