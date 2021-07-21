Выпуск Wine 6.13 и Wine staging 6.13

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Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.13. С момента выпуска версии 6.12 был закрыт 31 отчёт об ошибках и внесено 284 изменения.
Наиболее важные изменения:
- Реализована корректная поддержка тем оформления для полос прокрутки.
- Продолжена работа по переводу WinSock и IPHLPAPI в библиотеки на базе формата PE (Portable Executable).
- Проведена подготовка для реализации интерфейса системных вызовов GDI.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Sims 4, Doom 3, Academagia, SkySaga, Far Cry 4, CARS 2, Dishonored 2, INSIDE, The Hong Kong Massacre, Sniper Elite 3, World of Warcraft, Battlefield 4.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ExeInfoPE v0.0.3.0, QQMusic 8.6, DXVA Checker 3.x/4.x, Perfect World, Kodi, NetEase Cloud Music, Mathearbeit G 5.6.
Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.13, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 608 дополнительных патчей.
В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.13. В основной состав Wine переведено два патча: исправление ошибки при копировании и вставке через буфер обмена в mfplat; запрет соединений для слушающих или уже подсоединённых сокетов в Wineserver.