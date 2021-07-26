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Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

26.07.2021 22:54

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Устранено несколько проблем, связанных с производительностью и стабильностью, проявившихся после переработки механизма блокировок D3D9.
  • Переделана обработка промежуточных текстур (Staging Texture) в D3D11, что привело к сокращению потребления памяти и уменьшению числа копий изображений, необходимых для перемещения данных между CPU и GPU.
  • Удалён код для обхода проблем в старых версиях Mesa (<=19.0).
  • Примитивы блокировок переработаны на базе блокировок Windows SRW, которые более эффективны, чем реализация winpthreads в сборках mingw.
  • Решены проблемы в играх Earth Defense Force 5, Far Cry 1, Far Cry 5, GTA IV, Risen 3 и World of Final Fantasy


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  4. OpenNews: Выпуск Wine 6.13 и Wine staging 6.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55550-dxvk
Ключевые слова: dxvk
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  • 1.1, Аноним (1), 23:09, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >более эффективны, чем реализация winpthreads в сборках mingw

    Что это значит, больше не надо тулчейн с --enable-threads=posix  собирать (ни разу не штатная опция во многих дистрах) или что? Чем это полезно, теперь используется проприетарный код проприетарных алгоритмов?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:11, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати какие там ещё билды есть? Раньше я собирал winegcc без проблем, потом пришлось перейти на дутые бинари генерируемые кросскомпилятором, разницы в производительности я не заметил.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:11, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Удалён код для обхода проблем в старых версиях Mesa (<=19.0).

    А эти проблемы устраненны?

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 23:13, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё что было раньше последнего релиза не существует, привыкайте. Объективно это оправдано растущими требованиями к качеству окружения (а сабж чувствителен к проблемам в графическом стеке и собирает все баги блоба например).
     

  • 1.5, Full Master (?), 23:32, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Использовал под виндой пару раз чтобы нормально поиграть в Skyrim SE на 4750G. С нативным директиксом постоянно возникали какие-то артефакты и дропы фпс, с DXVK таких проблем не было.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:09, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А причём тут DXVK и винда, если виноваты криворукие разработчики драйверов АМД?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:31, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Человек поделился личным опытом, кому-то это может пригодиться. Зачем сразу начинать искать виноватых?
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:07, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может потому что на винда не опенсурсных драйверов?
     
  • 3.9, xenedai (?), 02:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, но эти "криворукие" смогли реализовать драйвер под vulkan, что позволяет работать игре через трансляцию лучше чем на родном api.
    А если дошло до криворукости, то скорее проблемы у bethesda, которая в то время выпустила не одну забагованную игру. Чего стоят черные текстуры на GNC 1.0
     

  • 1.10, нахуй (?), 02:56, 27/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Да закопайте вы этот линукс уже нах
     
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