Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.9.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Устранено несколько проблем, связанных с производительностью и стабильностью, проявившихся после переработки механизма блокировок D3D9.

Переделана обработка промежуточных текстур (Staging Texture) в D3D11, что привело к сокращению потребления памяти и уменьшению числа копий изображений, необходимых для перемещения данных между CPU и GPU.

Удалён код для обхода проблем в старых версиях Mesa (<=19.0).

Примитивы блокировок переработаны на базе блокировок Windows SRW, которые более эффективны, чем реализация winpthreads в сборках mingw.

Решены проблемы в играх Earth Defense Force 5, Far Cry 1, Far Cry 5, GTA IV, Risen 3 и World of Final Fantasy