Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 23:09, 26/07/2021 [ответить]
|+/–
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>более эффективны, чем реализация winpthreads в сборках mingw
Что это значит, больше не надо тулчейн с --enable-threads=posix собирать (ни разу не штатная опция во многих дистрах) или что? Чем это полезно, теперь используется проприетарный код проприетарных алгоритмов?
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|2.3, Аноним (1), 23:11, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кстати какие там ещё билды есть? Раньше я собирал winegcc без проблем, потом пришлось перейти на дутые бинари генерируемые кросскомпилятором, разницы в производительности я не заметил.
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|1.2, Аноним (2), 23:11, 26/07/2021 [ответить]
|+/–
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>Удалён код для обхода проблем в старых версиях Mesa (<=19.0).
А эти проблемы устраненны?
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|2.4, Аноним (1), 23:13, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё что было раньше последнего релиза не существует, привыкайте. Объективно это оправдано растущими требованиями к качеству окружения (а сабж чувствителен к проблемам в графическом стеке и собирает все баги блоба например).
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|1.5, Full Master (?), 23:32, 26/07/2021 [ответить]
|+2 +/–
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Использовал под виндой пару раз чтобы нормально поиграть в Skyrim SE на 4750G. С нативным директиксом постоянно возникали какие-то артефакты и дропы фпс, с DXVK таких проблем не было.
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|2.6, Аноним (6), 00:09, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А причём тут DXVK и винда, если виноваты криворукие разработчики драйверов АМД?
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|3.7, Аноним (7), 00:31, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Человек поделился личным опытом, кому-то это может пригодиться. Зачем сразу начинать искать виноватых?
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|3.9, xenedai (?), 02:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, но эти "криворукие" смогли реализовать драйвер под vulkan, что позволяет работать игре через трансляцию лучше чем на родном api.
А если дошло до криворукости, то скорее проблемы у bethesda, которая в то время выпустила не одну забагованную игру. Чего стоят черные текстуры на GNC 1.0
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