Выпуск DXVK 1.9.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:09, 26/07/2021 [ответить] + / – >более эффективны, чем реализация winpthreads в сборках mingw Что это значит, больше не надо тулчейн с --enable-threads=posix собирать (ни разу не штатная опция во многих дистрах) или что? Чем это полезно, теперь используется проприетарный код проприетарных алгоритмов?

2.3 , Аноним ( 1 ), 23:11, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кстати какие там ещё билды есть? Раньше я собирал winegcc без проблем, потом пришлось перейти на дутые бинари генерируемые кросскомпилятором, разницы в производительности я не заметил.



1.2 , Аноним ( 2 ), 23:11, 26/07/2021 [ответить] + / – >Удалён код для обхода проблем в старых версиях Mesa (<=19.0). А эти проблемы устраненны?

2.4 , Аноним ( 1 ), 23:13, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё что было раньше последнего релиза не существует, привыкайте. Объективно это оправдано растущими требованиями к качеству окружения (а сабж чувствителен к проблемам в графическом стеке и собирает все баги блоба например).



1.5 , Full Master ( ? ), 23:32, 26/07/2021 [ответить] +2 + / – Использовал под виндой пару раз чтобы нормально поиграть в Skyrim SE на 4750G. С нативным директиксом постоянно возникали какие-то артефакты и дропы фпс, с DXVK таких проблем не было.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:09, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А причём тут DXVK и винда, если виноваты криворукие разработчики драйверов АМД?

3.7 , Аноним ( 7 ), 00:31, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Человек поделился личным опытом, кому-то это может пригодиться. Зачем сразу начинать искать виноватых?

3.8 , Аноним ( 8 ), 01:07, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Может потому что на винда не опенсурсных драйверов?

3.9 , xenedai ( ? ), 02:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, но эти "криворукие" смогли реализовать драйвер под vulkan, что позволяет работать игре через трансляцию лучше чем на родном api.

А если дошло до криворукости, то скорее проблемы у bethesda, которая в то время выпустила не одну забагованную игру. Чего стоят черные текстуры на GNC 1.0



1.10 , нахуй ( ? ), 02:56, 27/07/2021 [ответить] + / – Да закопайте вы этот линукс уже нах

