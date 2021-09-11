Выпуск Wine 6.17 и Wine staging 6.17

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.17. С момента выпуска версии 6.16 было закрыто 12 отчётов об ошибках и внесено 375 изменений. Наиболее важные изменения: Во встроенных приложениях улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI).

Программа WineCfg преобразована в формат PE (Portable Executable).

Продолжена подготовка к реализации интерфейса системных вызовов GDI.

В режиме Wow64 улучшена поддержка отладчика.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Imperiums: Greek Wars.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Trusteer Rapport, PDF Eraser, ProcessHacker, NewProcessFromToken, Samsung SDK, AFxW. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.17, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 604 дополнительных патча. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.17. В основной состав Wine переведён патч, исправляющий в shlwapi возвращаемое значение SHAddDataBlock. Обновлён патч wined3d-zero-inf-shaders.





