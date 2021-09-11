Выпуск Wine 6.17 и Wine staging 6.17

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|1.1, ilyafedin (ok), 09:40, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Продолжена подготовка к реализации интерфейса системных вызовов GDI.
Что это значит, как оно вообще может пускать виндовые приложения, если GDI не заимплеменчен?
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|2.6, Аноним (6), 10:10, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Назовите с ходу хоть одно Windows-приложение, которое напрямую обращается к системным вызовам для которых нет готовых функций-обвязок?
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|3.7, ilyafedin (ok), 10:11, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Назовите с ходу хоть одно Windows-приложение, которое напрямую обращается к системным вызовам
> для которых нет готовых функций-обвязок?
Про какие фнукции-обвязки речь? Как минимум Qt видел использует GDI.
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|2.8, Anonnnym (?), 10:56, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предположу, что речь о интерфейсе импортируемых, а не экспортируемых функций. Вайновый gdi по экспортируемым функциям такой же как виндовый, а вот импортируемые сильно отличаются, из-за чего gdi.dll нельзя заменить на нативный из винды
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|2.9, Аноним (9), 11:46, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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WSL это ВМ с костылями, Wine это транслятор вызовов. Чувствуешь разницу?
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|1.3, Аноним (3), 10:01, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то старые программы тормозят очень сильно, это нормально? Это из-за того, что gdi удалили? В 4 ветке нормально работают.
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|1.12, Аноним (12), 13:56, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько улучшений, но вот MS Access > 2007 (хотя бы runtime) с макросами так и не удаётся запустить.
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