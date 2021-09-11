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Выпуск Wine 6.17 и Wine staging 6.17

11.09.2021 09:16

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.17. С момента выпуска версии 6.16 было закрыто 12 отчётов об ошибках и внесено 375 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Во встроенных приложениях улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI).
  • Программа WineCfg преобразована в формат PE (Portable Executable).
  • Продолжена подготовка к реализации интерфейса системных вызовов GDI.
  • В режиме Wow64 улучшена поддержка отладчика.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Imperiums: Greek Wars.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Trusteer Rapport, PDF Eraser, ProcessHacker, NewProcessFromToken, Samsung SDK, AFxW.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.17, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 604 дополнительных патча. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.17. В основной состав Wine переведён патч, исправляющий в shlwapi возвращаемое значение SHAddDataBlock. Обновлён патч wined3d-zero-inf-shaders.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.16 и Wine staging 6.16
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.15
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55781-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 09:40, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Продолжена подготовка к реализации интерфейса системных вызовов GDI.

    Что это значит, как оно вообще может пускать виндовые приложения, если GDI не заимплеменчен?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:10, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Назовите с ходу хоть одно Windows-приложение, которое напрямую обращается к системным вызовам для которых нет готовых функций-обвязок?
     
     
  • 3.7, ilyafedin (ok), 10:11, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Назовите с ходу хоть одно Windows-приложение, которое напрямую обращается к системным вызовам
    > для которых нет готовых функций-обвязок?

    Про какие фнукции-обвязки речь? Как минимум Qt видел использует GDI.

     
  • 2.8, Anonnnym (?), 10:56, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предположу, что речь о интерфейсе импортируемых, а не экспортируемых функций. Вайновый gdi по экспортируемым функциям такой же как виндовый, а вот импортируемые сильно отличаются, из-за чего gdi.dll нельзя заменить на нативный из винды
     

  • 1.2, Нариман Алимурадович Алимурадов (?), 09:59, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    С выходом wsl2, wine еще актуален??
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:46, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    WSL это ВМ с костылями, Wine это транслятор вызовов. Чувствуешь разницу?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:53, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не нужен, как и линукс на десктопе.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:01, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то старые программы тормозят очень сильно, это нормально? Это из-за того, что gdi удалили? В 4 ветке нормально работают.
     
  • 1.4, НеАноним (?), 10:01, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как там wine-wayland.Кто нибудь запустил? Нашел вот это https://gpo.zugaina.org/app-emulation/wine-wayland.Кака эта работает или нет.Так и не осилил нет инструкции для чайников.
     
     
  • 2.5, НеАноним (?), 10:03, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправил https://gpo.zugaina.org/app-emulation/wine-wayland
    А какие старые то ?
     

  • 1.11, Ананоним (?), 13:03, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они хотят запускать виндовые драйвера видеоадаптеров шоле?
     
     
  • 2.13, макпыф (ok), 15:00, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? И почему вы так решили?
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:56, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько улучшений, но вот MS Access > 2007 (хотя бы runtime) с макросами так и не удаётся запустить.
     
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