Выпуск Wine 6.16 и Wine staging 6.16

2.8 , Damned ( ? ), 10:10, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – префикс не тот выбирал. покормил.

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:30, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Удали старый префикс и больше не ставь в него ничего кроме dxvk и mfc42. У меня ещё с mpg/mp3 проблемы без quartz, но он тоже может проблемы создавать.

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё проблемы с directmusic из 8dx. Многие игры, типа rise of nations используют dmusic для проигрывания и звуков, и музыки. А полноценного dmusic всё ещё нет

4.11 , Аноним ( 10 ), 10:40, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ещё d3d9 компилятор шейдеров hlsl не может во вложенные функции, потому в той же обле чёрные рожи. Лечится подсовыванием d3d9x_...dll, где, собственно, и находится компилятор.

5.13 , Аноним ( 9 ), 11:04, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему, компилятор шейдеров в d3dcompiler_43 и чтобы исправить жалобы на неподдерживаемый формат текстур в логе d3dx9_43 надо устанавливать даже с dxvk (я правда не заметил отличий).

4.12 , Аноним ( 9 ), 10:57, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для поддержки программного midi надо установить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz, как заставить игрушки воспроизводить через fluidsynth так и не разобрался (игры с прописыванием в реестре ни к чему не привели), но миди софт в вайне его видит и воспроизводит через него. Но это редко в каких играх миди можно увидеть.

5.19 , Zenitur ( ok ), 12:02, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня Wine 1.4 с установленным туда DirectX. Почему-то не запустился 3D Mark 2001 SE. В выводе терминала - ошибка библиотеки dmusic. Я открыл winecfg и открыл раздел "библиотеки". Библиотека dmusic выставлена как Native (Windows). Выставил как Build-in (Wine), и программа заработала. Странно, ведь в руководстве чётко сказано, что библиотеку надо выставить как Native (Windows), чтобы заработало MIDI через саундфонт. http://silverghost.org.ua/2008/03/23/directx-v-wine-skazhi-cedega-poka/ P.S. Я подумал "ух ты, 3дмарк хочет миди, надо подгрузить сандфонт в Emu10k". Подгрузил, и толку нет - прога не использует миди, а только дёргает библиотеку зачем-то.

