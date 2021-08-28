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Выпуск Wine 6.16 и Wine staging 6.16

28.08.2021 08:03

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.16. С момента выпуска версии 6.15 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 443 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Предложена начальная версия бэкенда для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).
  • Улучшена поддержка тем оформления на экранах с высокой плотностью пикселей (highDPI).
  • Продолжена подготовка к реализации интерфейса системных вызовов GDI.
  • В WineDump улучшена поддержка отладочной информации CodeView.
  • Решена проблема со сборкой на системах с Glibc 2.34.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Hitman, Return of Arcade Anniversary, Dangerous Water, Comet Busters, Tetris, TemTem, Star Citizen.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Kingsoft Office 2012, RootsMagic 3.2.x, Enterprise Architect 6.5, Internet Explorer 4, NVIDIA D3D SDK 10, MMS Buchfuehrung und Bilanz, VPython 6.11, Homesite+ v5.5, Sumatra PDF 3.1.1.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.16, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 605 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.16. В основной состав Wine переведено два патча: ws2_32 (возвращает корректное время для SO_CONNECT_TIME) и dpnet (реализует IDirectPlay8Server EnumServiceProviders). В состав включены патчи с реализацией функций D3DX11GetImageInfoFromMemory и D3DX11CreateTextureFromMemory. Обновлены патчи server-default_integrity и ntdll-Syscall_Emulation.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.15
  3. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55697-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, neon1ks (ok), 08:16, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Internet Explorer 4

    Можно наконец-то пользоваться?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:33, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ИМХО лучший брузер
     
     
  • 3.3, JJ (??), 08:52, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, но всё же.. opennet откроет??
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 09:02, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    навряд ли, слишком много информации о СПО
     
  • 4.6, pisyandrik (ok), 09:16, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично открывается, тестировал на виртуалке вин 2000
     
     
  • 5.18, Zenitur (ok), 11:57, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там IE 5, если говорить о первом релизе или SP2.
     

  • 1.4, BratishkaErik (ok), 08:53, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реализация лучше Windows.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:31, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ставил эту прогу на ubuntu 20.04 , проверить, запускаются ли игры вообще, так вот ни одна игра не запустилась. ЧЯДНТ? Блобы от невидии самые свежие были, ну и в самом вайне все нужные библиотеки были добывалены.
     
     
  • 2.8, Damned (?), 10:10, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    префикс не тот выбирал. покормил.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:30, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удали старый префикс и больше не ставь в него ничего кроме dxvk и mfc42. У меня ещё с mpg/mp3 проблемы без quartz, но он тоже может проблемы создавать.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё проблемы с directmusic из 8dx. Многие игры, типа rise of nations используют dmusic для проигрывания и звуков, и музыки. А полноценного dmusic всё ещё нет
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 10:40, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё d3d9 компилятор шейдеров hlsl не может во вложенные функции, потому в той же обле чёрные рожи. Лечится подсовыванием d3d9x_...dll, где, собственно, и находится компилятор.
     
     
  • 5.13, Аноним (9), 11:04, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему, компилятор шейдеров в d3dcompiler_43 и чтобы исправить жалобы на неподдерживаемый формат текстур в логе d3dx9_43 надо устанавливать даже с dxvk (я правда не заметил отличий).
     
  • 4.12, Аноним (9), 10:57, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для поддержки программного midi надо установить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz, как заставить игрушки воспроизводить через fluidsynth так и не разобрался (игры с прописыванием в реестре ни к чему не привели), но миди софт в вайне его видит и воспроизводит через него. Но это редко в каких играх миди можно увидеть.
     
     
  • 5.19, Zenitur (ok), 12:02, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня Wine 1.4 с установленным туда DirectX. Почему-то не запустился 3D Mark 2001 SE. В выводе терминала - ошибка библиотеки dmusic.

    Я открыл winecfg и открыл раздел "библиотеки". Библиотека dmusic выставлена как Native (Windows). Выставил как Build-in (Wine), и программа заработала.

    Странно, ведь в руководстве чётко сказано, что библиотеку надо выставить как Native (Windows), чтобы заработало MIDI через саундфонт. http://silverghost.org.ua/2008/03/23/directx-v-wine-skazhi-cedega-poka/

    P.S. Я подумал "ух ты, 3дмарк хочет миди, надо подгрузить сандфонт в Emu10k". Подгрузил, и толку нет - прога не использует миди, а только дёргает библиотеку зачем-то.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:08, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да сколько, блин, можно про каждую минорную версию wine и всех обёрток для него новости постить?
     
     
  • 2.17, Рева RarogCmex Денис (?), 11:35, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не нравится -- не читай эти новости.
     

  • 1.15, anonimus (?), 11:11, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Internet Explorer 4 это мощно!
     
     
  • 2.20, AleksK (ok), 12:55, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё на нём работают киберпанк, сноуранер, последний дум да и вообще большая часть библиотеки Стима
     
     
  • 3.21, Zenitur (ok), 13:25, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На интернет эксплорере 4?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:30, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Лучший браузер же!
     

  • 1.16, Zenitur (ok), 11:27, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложена начальная версия бэкенда для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).

    До этого работали только джойстики для игрового порта?

     
     
  • 2.23, Аноним (10), 13:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположу что пытаются сделать прямую работу с HID, а не через evdev и ядерный hid input какой-нибудь. Чтоб можно было ставить родные вин-дрова для usb-джоев, т.к. если устройство предоставляет несколько одинаковых типов джойстиков в hid-дескрипторе, то без прописывания HID quirk на мультиинпут для этого usb, в строке прогрузки ядра или добавлением в ядро - будет всего 1 джойстик в /dev/input/jsX.

    Я на этих граблях уже попрыгал, когда пытался на микроконтроллере несколько дескрипторов сделать для пары джойстиков.

    Плюс у джоев может быть кривой дескриптор, из-за чего он будет хреново работать, а виндовый драйвер, типа, правильно отрабатывает и в тот же directinput правильно выводит его.

     
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