Выпуск Wine 6.16 и Wine staging 6.16

|
|
|
|
|
|3.3, JJ (??), 08:52, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стесняюсь спросить, но всё же.. opennet откроет??
|
|1.7, Аноним (7), 09:31, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ставил эту прогу на ubuntu 20.04 , проверить, запускаются ли игры вообще, так вот ни одна игра не запустилась. ЧЯДНТ? Блобы от невидии самые свежие были, ну и в самом вайне все нужные библиотеки были добывалены.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:30, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Удали старый префикс и больше не ставь в него ничего кроме dxvk и mfc42. У меня ещё с mpg/mp3 проблемы без quartz, но он тоже может проблемы создавать.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 10:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё проблемы с directmusic из 8dx. Многие игры, типа rise of nations используют dmusic для проигрывания и звуков, и музыки. А полноценного dmusic всё ещё нет
|
|
|
|4.11, Аноним (10), 10:40, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ещё d3d9 компилятор шейдеров hlsl не может во вложенные функции, потому в той же обле чёрные рожи. Лечится подсовыванием d3d9x_...dll, где, собственно, и находится компилятор.
|
|
|
|5.13, Аноним (9), 11:04, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По-моему, компилятор шейдеров в d3dcompiler_43 и чтобы исправить жалобы на неподдерживаемый формат текстур в логе d3dx9_43 надо устанавливать даже с dxvk (я правда не заметил отличий).
|
|4.12, Аноним (9), 10:57, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для поддержки программного midi надо установить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz, как заставить игрушки воспроизводить через fluidsynth так и не разобрался (игры с прописыванием в реестре ни к чему не привели), но миди софт в вайне его видит и воспроизводит через него. Но это редко в каких играх миди можно увидеть.
|
|
|
|5.19, Zenitur (ok), 12:02, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня Wine 1.4 с установленным туда DirectX. Почему-то не запустился 3D Mark 2001 SE. В выводе терминала - ошибка библиотеки dmusic.
Я открыл winecfg и открыл раздел "библиотеки". Библиотека dmusic выставлена как Native (Windows). Выставил как Build-in (Wine), и программа заработала.
Странно, ведь в руководстве чётко сказано, что библиотеку надо выставить как Native (Windows), чтобы заработало MIDI через саундфонт. http://silverghost.org.ua/2008/03/23/directx-v-wine-skazhi-cedega-poka/
P.S. Я подумал "ух ты, 3дмарк хочет миди, надо подгрузить сандфонт в Emu10k". Подгрузил, и толку нет - прога не использует миди, а только дёргает библиотеку зачем-то.
|
|1.14, Аноним (14), 11:08, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Да сколько, блин, можно про каждую минорную версию wine и всех обёрток для него новости постить?
|
|
|
|2.20, AleksK (ok), 12:55, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ещё на нём работают киберпанк, сноуранер, последний дум да и вообще большая часть библиотеки Стима
|
|1.16, Zenitur (ok), 11:27, 28/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предложена начальная версия бэкенда для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).
До этого работали только джойстики для игрового порта?
|
|
|
|2.23, Аноним (10), 13:38, 28/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предположу что пытаются сделать прямую работу с HID, а не через evdev и ядерный hid input какой-нибудь. Чтоб можно было ставить родные вин-дрова для usb-джоев, т.к. если устройство предоставляет несколько одинаковых типов джойстиков в hid-дескрипторе, то без прописывания HID quirk на мультиинпут для этого usb, в строке прогрузки ядра или добавлением в ядро - будет всего 1 джойстик в /dev/input/jsX.
Я на этих граблях уже попрыгал, когда пытался на микроконтроллере несколько дескрипторов сделать для пары джойстиков.
Плюс у джоев может быть кривой дескриптор, из-за чего он будет хреново работать, а виндовый драйвер, типа, правильно отрабатывает и в тот же directinput правильно выводит его.
|