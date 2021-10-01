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Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

01.10.2021 08:24

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 6.3-7, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка игр:
    • Life is Strange: True Colors;
    • Quake Champions;
    • Divinity Original Sin 2;
    • eFootball PES 2021;
    • EVERSLAUGHT VR;
    • WRC 8, 9 и 10.
  • Пакет DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающей через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлён до версии 1.9.2.
  • Обновлена версия VKD3D-Proton, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton.
  • Улучшена поддержка оконного режима в игре Forza Horizon 4.
  • Налажена поддержка игрового руля Logitech G920 в игре F1 2020.
  • Решены проблемы с настройками экрана в игре Resident Evil Village.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 6.18 и Wine staging 6.18. Доступен Easy Anti-Cheat для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55892-proton
Ключевые слова: proton
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:32, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что делать, если в игре эффекты в виде видео (предположительно mpeg)? Они не отображаются. 8 лет назад у меня была ровно та же проблема в Kamidori. Пишет ole:com_get_class_object class not registered. Можно как-то узнать, что это за кодек должен быть хотя бы? В интернете ничего нет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ffprobe, binwalk. Почитайте про эти тулзы, если не знали про них, дальше думаю сами догадаетесь
     
  • 2.10, Moriarty (?), 09:50, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую попробовать другую сборку протона
    https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom/
    Здесь завезли много вкусных твиков, в частности в Media Foundation подсистему
     
  • 2.35, НяшМяш (ok), 13:01, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно поможет https://github.com/z0z0z/mf-install
     

  • 1.3, QwertyReg (ok), 08:41, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Quake Champions

    Ну ладно, не так уж и плохо. Всего-то пять лет прошло с момента выхода.

     
     
  • 2.9, blabla13 (?), 09:46, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Года полтора назад уже запускал его под протоном, глюков не было
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:07, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QC весьма сносно работала до последнего патча, в котором добавили античит.
    Можно было запускать на Proton Experimental - он обходил античит.

    Судя по всему, здесь имеется ввиду что это ушло в стабильную ветку Proton.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:45, 01/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:28, 01/10/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     

  • 1.6, ryoken (ok), 09:08, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Quake Champions

    Чочо? Он же запускалось довольно давно (только потом что-то сломали или денуво какое прилепили и получилось слайдшоу).

     
  • 1.7, bugmenot (ok), 09:14, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Слава Гейбу за то, что я могу поиграть в игры на своём любимом Линуксе
     
     
  • 2.11, QwertyReg (ok), 10:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава корпорациям, да.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько платят за похвальбу?
     
     
  • 4.46, Valve (?), 14:02, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спрашивай, что корпорация может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для корпорации.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Он делает медвежью услугу всем кроме себя. Вместо того чтобы стимулировать разработчиков делать нативные Линукс порты и писать source port для старых движков, делают виртуализацию.
     
     
  • 3.32, zeecape (ok), 12:48, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты всерьёз веришь, что корпорации будут делать порты и сопровождать игры для платформы с >1%(Про сервера не говорю, на них врятли кто играть станет) пользователей? Только если пользователей станет ~10%, тогда на это можно будет хоть как-то надеятся, и то не факт т.к всё равно будет недостаточно. Будем верить в Steam Desk, и что оно подниметь Linux на десктопах с колен
     
     
  • 4.33, Аноним (18), 12:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых я не знаю что это за статистика в 1%, стимовская? Ей можно верить? Чем больше Вин эмуляторов, тем меньше нативных линукс игр. Зачем делать нативную игру для 1% если все равно есть эмулятор.
     
     
  • 5.36, zeecape (ok), 13:03, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Её не будут делать т.к это просто невыгодно, а не потому что есть прослойка. Компаниям в первую очередь важна прибыль, а основное кол-во игроков сидит на винде, малая часть на яблоке, и в последную очередь уже на лине. Линю просто невыгодно поддерживать, вот и всё. Когда же станет, тогда уже и пойдёт нативщина т.к возможность лучше оптимизировать.
     
  • 2.20, Аноним (18), 11:20, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможность играть в Виндовые игры на бесплатном Линуксе увеличивает продажи в Steam, приносит больше денеге Гейбу. Развитию Линукс гейминга тут нет пользы.
     
     
  • 3.34, zeecape (ok), 12:58, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вполне себе приносит, при том очень существенно. Как минимум это позволяет нам с комфортом играть в игры, ну а как максимум, может переманить часть пользователей с винды и послужить развитию лини не только как серверной системы, но и как десктопной для простых людей.
     
  • 2.30, Zenitur (ok), 12:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И до этого были. Собственно, Steam для Linux не появился бы, не будь Linux уже к этому моменту - платформа для игр.
     
     
  • 3.31, Аноним (2), 12:43, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Валв очень топил за вулкан и исправление багов в опенгл стеке. Целиком зависеть от МС неприятно всё же, особенно учитывая, что игры они больше не делают. Завтра МС сообщит, что шапки теперь можно покупать только у неё в магазине, и стиму резко поплохеет.
     
     
  • 4.38, НяшМяш (ok), 13:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока МС сообщил, что можно использовать её оболочку магазина безвозмездно в 11 винде. Амазон и ЕГС уже вроде туда намылились. Следующим шагом (после увеличения доли) будет запрет запуска сторонних приложений и соответственно ввод комиссии. И здесь будет интересно посмотреть на действия Валва.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:45, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora 34 последний вайн-стейджинг и PROTON 6.3.* = разница 28 и 38 фпв в ВОВ в Грехопаде... И тут понимаешь, что патчи из стейджинга не так сильно помогают, как "допиливание" под игрульки.
     
     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 13:15, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У протона очень много специфичных патчей, которых в стейджинге нет. Надо пробовать кастомную сборку вайна типа https://github.com/Frogging-Family/wine-tkg-git или https://github.com/GloriousEggroll/wine-ge-custom
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:05, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не проще накатить Ш в виртуалку?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:52, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сабж как то можно скопировать из стима после загрузки, чтобы запускать руками с чем надо, не держа фоном лаунчер для игр на электроне? Или бинарная сборка прибита к вгабену?

    До сих пор не видел внятного туториала по сборке из сорцев - куча всяких патченных либ в зависимостях, которые надо руками собирать (ибо с не-патченными не заводится). А бинарные сборки, окромя стима, предоставляет только лютрис - который что то еще прикручивает, судя по всему, ибо ломаются вещи которые в стимовском протоне тех же версий просто_работают

     
     
  • 2.15, qwe (??), 11:07, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .local/share/Steam/steamapps/common/Proton\ 5.0/
     
  • 2.16, qwe (??), 11:09, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У lustris своя обёртка с префиксами, либами и т.п.
    Да, часто бывает что ломает что-то, тем более если версия wine меняется для игры. Отключается галочкой в настройках (Lutris wrapper).
     
  • 2.27, Аноним (-), 12:04, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь есть бинарные сборки Wine и Proton: https://github.com/Kron4ek/Wine-Builds/releases

    Помимо этого есть еще в Lutris и PlayOnLinux.

     
  • 2.29, Zenitur (ok), 12:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а сабж как то можно скопировать из стима после загрузки, чтобы запускать руками с чем надо, не держа фоном лаунчер для игр на электроне?

    Вот два способа:

    https://www.linux.org.ru/news/games/15578181?cid=15581719
    https://www.linux.org.ru/forum/desktop/16022063?cid=16023338

    По первой ссылке - способ запустить Proton, не запуская Steam. Я попробовал так сделать, и вот что скажу:

    1. По какой-то причине, Протон, запущенный таким образом, пытается в качестве WINEPREFIX использовать ~/.wine и это нехорошо. Там уже наверняка есть ваш собственный Wine. Попробуйте экспортировать переменную WINEPREFIX=~/.proton

    2. Я начал запускать разные игры, и очень удивился, увидев, что используется OpenGL, а не Vulkan (у меня есть HUD, который показывает GL или VK. Включается в nvidia-settings). Я считал, что если начать использовать Proton вместо Wine, то тогда будут esync, fsync, DXVK, vkd3d.

    Kron4ek мне всё объяснил. Оказывается, когда мы запускаем какую-либо игру через Proton, то Steam запускает скрипт на python3, который устанавливает DXVK и vkd3d. А если запускать Proton без Стима, то этого соответственно не происходит. Но можно скачать бинарные сборки с сайта DXVK и vkd3d, распаковать их в ~/.proton/drive_c/windows/system32 (и в 64-битную папку тоже). Затем запустить winecfg и выставить библиотеки, которые ты распаковал, как Native (Windows).

    По второй ссылке - это способ запустить какую-либо УЖЕ УСТАНОВЛЕННУЮ через Steam игру, не запуская собственно сам Steam.

     
     
  • 3.42, НяшМяш (ok), 13:21, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gist.github.com/smo0z/620d9d98e27dbba01345a5b21948f545

    А ещё как-то много на гитхабе лаунчеров на расте )

     

  • 1.17, Аноним (18), 11:15, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не виртуализацией надо заниматься, а требовать от разработчиков новых игр нативные порты, писать source source-ы для старых игр.
     
     
  • 2.19, йу (?), 11:19, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    загнивающий капитализм с вами не согласен. глобализм скоро за окном - вот он обещает исправить этот грустный момент, хотя бы как побочный эффект.
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 11:20, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказать то что хотел?
     
     
  • 4.22, йцу (?), 11:22, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не напрягай мозги, мне же легче
     
  • 4.23, йуц (?), 11:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что утверждение лишено смысла в нашем мироустройстве - надо/не надо, будет так как положено обстоятельствами и правилами, хотя бы рынка.
     
     
  • 5.26, Аноним (18), 11:40, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фатализм. Демагогияю. Вон Тим Суини оздоравливает индустрию для тебя.
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете в спортлото написать.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:28, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    программа для детей, с инсталляцией для программистов, линуксойдыыы
     
     
  • 2.44, НяшМяш (ok), 13:33, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для детей
    > линуксоЙдыыы

    Так беги ставь быстрей

     

  • 1.28, Аноним (28), 12:05, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

    А вот это молодцы, это 5!
    Поступит ли когда-нибудь шигорин так же?! Риторический вопросц.

     
     
  • 2.43, Аноним (41), 13:26, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему это?
     
     
  • 3.48, Аноним (28), 14:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подарить миру хоть что-то очевидно. Валве вон не постиснялись.
     

  • 1.40, Msgod (?), 13:16, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем если есть божественный туксрасер?
    Вон недавно обновили.
     
     
  • 2.45, bugmenot (ok), 13:52, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот бы его под Протоном запустить. В Стиме можно принудительно запускать игори даже если они нативные для Линукса.
     

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