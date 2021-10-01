Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.2, Аноним (2), 08:32, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что делать, если в игре эффекты в виде видео (предположительно mpeg)? Они не отображаются. 8 лет назад у меня была ровно та же проблема в Kamidori. Пишет ole:com_get_class_object class not registered. Можно как-то узнать, что это за кодек должен быть хотя бы? В интернете ничего нет.
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|2.5, Аноним (5), 08:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ffprobe, binwalk. Почитайте про эти тулзы, если не знали про них, дальше думаю сами догадаетесь
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|1.3, QwertyReg (ok), 08:41, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Quake Champions
Ну ладно, не так уж и плохо. Всего-то пять лет прошло с момента выхода.
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|2.37, Аноним (37), 13:07, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QC весьма сносно работала до последнего патча, в котором добавили античит.
Можно было запускать на Proton Experimental - он обходил античит.
Судя по всему, здесь имеется ввиду что это ушло в стабильную ветку Proton.
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|1.6, ryoken (ok), 09:08, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Quake Champions
Чочо? Он же запускалось довольно давно (только потом что-то сломали или денуво какое прилепили и получилось слайдшоу).
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|4.46, Valve (?), 14:02, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спрашивай, что корпорация может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для корпорации.
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|2.18, Аноним (18), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Он делает медвежью услугу всем кроме себя. Вместо того чтобы стимулировать разработчиков делать нативные Линукс порты и писать source port для старых движков, делают виртуализацию.
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|3.32, zeecape (ok), 12:48, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты всерьёз веришь, что корпорации будут делать порты и сопровождать игры для платформы с >1%(Про сервера не говорю, на них врятли кто играть станет) пользователей? Только если пользователей станет ~10%, тогда на это можно будет хоть как-то надеятся, и то не факт т.к всё равно будет недостаточно. Будем верить в Steam Desk, и что оно подниметь Linux на десктопах с колен
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|4.33, Аноним (18), 12:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых я не знаю что это за статистика в 1%, стимовская? Ей можно верить? Чем больше Вин эмуляторов, тем меньше нативных линукс игр. Зачем делать нативную игру для 1% если все равно есть эмулятор.
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|5.36, zeecape (ok), 13:03, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Её не будут делать т.к это просто невыгодно, а не потому что есть прослойка. Компаниям в первую очередь важна прибыль, а основное кол-во игроков сидит на винде, малая часть на яблоке, и в последную очередь уже на лине. Линю просто невыгодно поддерживать, вот и всё. Когда же станет, тогда уже и пойдёт нативщина т.к возможность лучше оптимизировать.
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|2.20, Аноним (18), 11:20, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможность играть в Виндовые игры на бесплатном Линуксе увеличивает продажи в Steam, приносит больше денеге Гейбу. Развитию Линукс гейминга тут нет пользы.
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|3.34, zeecape (ok), 12:58, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вполне себе приносит, при том очень существенно. Как минимум это позволяет нам с комфортом играть в игры, ну а как максимум, может переманить часть пользователей с винды и послужить развитию лини не только как серверной системы, но и как десктопной для простых людей.
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|2.30, Zenitur (ok), 12:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И до этого были. Собственно, Steam для Linux не появился бы, не будь Linux уже к этому моменту - платформа для игр.
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|3.31, Аноним (2), 12:43, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Валв очень топил за вулкан и исправление багов в опенгл стеке. Целиком зависеть от МС неприятно всё же, особенно учитывая, что игры они больше не делают. Завтра МС сообщит, что шапки теперь можно покупать только у неё в магазине, и стиму резко поплохеет.
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|4.38, НяшМяш (ok), 13:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока МС сообщил, что можно использовать её оболочку магазина безвозмездно в 11 винде. Амазон и ЕГС уже вроде туда намылились. Следующим шагом (после увеличения доли) будет запрет запуска сторонних приложений и соответственно ввод комиссии. И здесь будет интересно посмотреть на действия Валва.
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|1.12, Аноним (12), 10:45, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fedora 34 последний вайн-стейджинг и PROTON 6.3.* = разница 28 и 38 фпв в ВОВ в Грехопаде... И тут понимаешь, что патчи из стейджинга не так сильно помогают, как "допиливание" под игрульки.
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|1.13, Аноним (13), 10:52, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а сабж как то можно скопировать из стима после загрузки, чтобы запускать руками с чем надо, не держа фоном лаунчер для игр на электроне? Или бинарная сборка прибита к вгабену?
До сих пор не видел внятного туториала по сборке из сорцев - куча всяких патченных либ в зависимостях, которые надо руками собирать (ибо с не-патченными не заводится). А бинарные сборки, окромя стима, предоставляет только лютрис - который что то еще прикручивает, судя по всему, ибо ломаются вещи которые в стимовском протоне тех же версий просто_работают
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|2.16, qwe (??), 11:09, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У lustris своя обёртка с префиксами, либами и т.п.
Да, часто бывает что ломает что-то, тем более если версия wine меняется для игры. Отключается галочкой в настройках (Lutris wrapper).
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|2.29, Zenitur (ok), 12:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а сабж как то можно скопировать из стима после загрузки, чтобы запускать руками с чем надо, не держа фоном лаунчер для игр на электроне?
Вот два способа:
https://www.linux.org.ru/news/games/15578181?cid=15581719
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/16022063?cid=16023338
По первой ссылке - способ запустить Proton, не запуская Steam. Я попробовал так сделать, и вот что скажу:
1. По какой-то причине, Протон, запущенный таким образом, пытается в качестве WINEPREFIX использовать ~/.wine и это нехорошо. Там уже наверняка есть ваш собственный Wine. Попробуйте экспортировать переменную WINEPREFIX=~/.proton
2. Я начал запускать разные игры, и очень удивился, увидев, что используется OpenGL, а не Vulkan (у меня есть HUD, который показывает GL или VK. Включается в nvidia-settings). Я считал, что если начать использовать Proton вместо Wine, то тогда будут esync, fsync, DXVK, vkd3d.
Kron4ek мне всё объяснил. Оказывается, когда мы запускаем какую-либо игру через Proton, то Steam запускает скрипт на python3, который устанавливает DXVK и vkd3d. А если запускать Proton без Стима, то этого соответственно не происходит. Но можно скачать бинарные сборки с сайта DXVK и vkd3d, распаковать их в ~/.proton/drive_c/windows/system32 (и в 64-битную папку тоже). Затем запустить winecfg и выставить библиотеки, которые ты распаковал, как Native (Windows).
По второй ссылке - это способ запустить какую-либо УЖЕ УСТАНОВЛЕННУЮ через Steam игру, не запуская собственно сам Steam.
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|1.17, Аноним (18), 11:15, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не виртуализацией надо заниматься, а требовать от разработчиков новых игр нативные порты, писать source source-ы для старых игр.
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|2.19, йу (?), 11:19, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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загнивающий капитализм с вами не согласен. глобализм скоро за окном - вот он обещает исправить этот грустный момент, хотя бы как побочный эффект.
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|4.23, йуц (?), 11:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что утверждение лишено смысла в нашем мироустройстве - надо/не надо, будет так как положено обстоятельствами и правилами, хотя бы рынка.
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|5.26, Аноним (18), 11:40, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фатализм. Демагогияю. Вон Тим Суини оздоравливает индустрию для тебя.
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|1.28, Аноним (28), 12:05, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
А вот это молодцы, это 5!
Поступит ли когда-нибудь шигорин так же?! Риторический вопросц.
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|2.45, bugmenot (ok), 13:52, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, вот бы его под Протоном запустить. В Стиме можно принудительно запускать игори даже если они нативные для Линукса.
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