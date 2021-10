Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.11 , QwertyReg ( ok ), 10:34, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слава корпорациям, да.

3.41, Аноним (41), 13:18, 01/10/2021: Сколько платят за похвальбу?

4.46, Valve (?), 14:02, 01/10/2021: Не спрашивай, что корпорация может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для корпорации.

2.18, Аноним (18), 11:18, 01/10/2021: Он делает медвежью услугу всем кроме себя. Вместо того чтобы стимулировать разработчиков делать нативные Линукс порты и писать source port для старых движков, делают виртуализацию.

3.32, zeecape (ok), 12:48, 01/10/2021: Ты всерьёз веришь, что корпорации будут делать порты и сопровождать игры для платформы с >1%(Про сервера не говорю, на них врятли кто играть станет) пользователей? Только если пользователей станет ~10%, тогда на это можно будет хоть как-то надеятся, и то не факт т.к всё равно будет недостаточно. Будем верить в Steam Desk, и что оно подниметь Linux на десктопах с колен

4.33, Аноним (18), 12:53, 01/10/2021: Во-первых я не знаю что это за статистика в 1%, стимовская? Ей можно верить? Чем больше Вин эмуляторов, тем меньше нативных линукс игр. Зачем делать нативную игру для 1% если все равно есть эмулятор.

5.36, zeecape (ok), 13:03, 01/10/2021: Её не будут делать т.к это просто невыгодно, а не потому что есть прослойка. Компаниям в первую очередь важна прибыль, а основное кол-во игроков сидит на винде, малая часть на яблоке, и в последную очередь уже на лине. Линю просто невыгодно поддерживать, вот и всё. Когда же станет, тогда уже и пойдёт нативщина т.к возможность лучше оптимизировать.

2.20, Аноним (18), 11:20, 01/10/2021: Возможность играть в Виндовые игры на бесплатном Линуксе увеличивает продажи в Steam, приносит больше денеге Гейбу. Развитию Линукс гейминга тут нет пользы.

3.34, zeecape (ok), 12:58, 01/10/2021: Вполне себе приносит, при том очень существенно. Как минимум это позволяет нам с комфортом играть в игры, ну а как максимум, может переманить часть пользователей с винды и послужить развитию лини не только как серверной системы, но и как десктопной для простых людей.

2.30, Zenitur (ok), 12:34, 01/10/2021: И до этого были. Собственно, Steam для Linux не появился бы, не будь Linux уже к этому моменту - платформа для игр.

3.31, Аноним (2), 12:43, 01/10/2021: Валв очень топил за вулкан и исправление багов в опенгл стеке. Целиком зависеть от МС неприятно всё же, особенно учитывая, что игры они больше не делают. Завтра МС сообщит, что шапки теперь можно покупать только у неё в магазине, и стиму резко поплохеет.

4.38, НяшМяш (ok), 13:14, 01/10/2021: Пока МС сообщил, что можно использовать её оболочку магазина безвозмездно в 11 винде. Амазон и ЕГС уже вроде туда намылились. Следующим шагом (после увеличения доли) будет запрет запуска сторонних приложений и соответственно ввод комиссии. И здесь будет интересно посмотреть на действия Валва.