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Выпуск Wine 6.18 и Wine staging 6.18

25.09.2021 09:10

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.18. С момента выпуска версии 6.17 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 485 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Библиотеки Shell32 и WineBus преобразованы в формат PE (Portable Executable).
  • Данные Unicode обновлены до версии 14.
  • Движок Mono обновлён до версии 6.4.0.
  • Проведена дополнительная работа по поддержке отладочного формата DWARF 3/4.
  • Включён по умолчанию новый бэкенд для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Resident Evil 7.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Far Manager 2.0, Melodyne 5, ID Photo Maker 3.2, Thai2English, Windows ISO Downloader 8.45, Click-N-Type 3.03.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.18, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 616 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.18. В основной состав Wine переведено 7 патчей, связанных с ntoskrnl.exe, IRP, поддержкой unixfs в shell32 и реализацией функций K32GetModuleBaseNameW, K32GetModuleInformation и K32GetModuleBaseNameA. Добавлено 4 патча с возможностью интеграции объектов Token в sapi и поддержкой функций FltBuildDefaultSecurityDescriptor и ISpObjectToken-CreateInstance. Обновлён патч plat-streaming-support.

Дополнительно можно отметить объявление компанией Epic Games о реализации поддержки платформы Linux в античит-системе Easy Anti-Cheat. Поддержка реализована как для родных Linux-сборок, так и для игр, запускаемых с использованием прослоек Wine и Proton, что позволит решить проблемы с запуском в Wine/Proton Windows-сброк игр с включённым античитом. Easy Anti-Cheat позволяет запустить сетевую игру в специальном режиме изоляции, верифицирующим целостность игрового клиента и выявляющим вклинивание в работу процесса и манипуляции с его памятью.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.17 и Wine staging 6.17
  3. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  4. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55867-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лолошка (?), 09:30, 25/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    БДО теперь можно будет запускать на пингвине?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:36, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно чтобы разработчик вручную включил поддержку протона, так что не факт
     
  • 2.4, FreeStyler (ok), 09:53, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что есть БДО?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:58, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бей Дебилов Обордюр
     

  • 1.2, Ананоним (?), 09:35, 25/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    А темы от Windows XP тама всё ещё загружают в буфер размером раза в 2 меньше необходимого?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:57, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всего этого есть ректалос.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:15, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотришь после вайна на ректалос и не понимешь для чего он до сих пор есть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:11, 25/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Негусто.
     
  • 1.9, Qwerty (??), 10:24, 25/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Wine - убийца нативных игр на Linux. Никто уже и никогда не будет писать ни кросплатформу для Linux, ни нативщину, зачем, если есть прослойка? Пишем под оффтопик, оптимизируем под оффтопик, а там линуксоиды как-нибудь костылями подопрут и у себя запустят. Самое страшное - это радость, с которой сообщество празднует победу над собой от версии к версии.
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 10:28, 25/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужны ли нативный порты, которые никто не тестирует и работают хуже чем в протоне?
     
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