Выпуск Wine 6.18 и Wine staging 6.18

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.18. С момента выпуска версии 6.17 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 485 изменений.

Наиболее важные изменения:

Библиотеки Shell32 и WineBus преобразованы в формат PE (Portable Executable).

Данные Unicode обновлены до версии 14.

Движок Mono обновлён до версии 6.4.0.

Проведена дополнительная работа по поддержке отладочного формата DWARF 3/4.

Включён по умолчанию новый бэкенд для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Resident Evil 7.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Far Manager 2.0, Melodyne 5, ID Photo Maker 3.2, Thai2English, Windows ISO Downloader 8.45, Click-N-Type 3.03.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 6.18, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 616 дополнительных патча.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.18. В основной состав Wine переведено 7 патчей, связанных с ntoskrnl.exe, IRP, поддержкой unixfs в shell32 и реализацией функций K32GetModuleBaseNameW, K32GetModuleInformation и K32GetModuleBaseNameA. Добавлено 4 патча с возможностью интеграции объектов Token в sapi и поддержкой функций FltBuildDefaultSecurityDescriptor и ISpObjectToken-CreateInstance. Обновлён патч plat-streaming-support.

Дополнительно можно отметить объявление компанией Epic Games о реализации поддержки платформы Linux в античит-системе Easy Anti-Cheat. Поддержка реализована как для родных Linux-сборок, так и для игр, запускаемых с использованием прослоек Wine и Proton, что позволит решить проблемы с запуском в Wine/Proton Windows-сброк игр с включённым античитом. Easy Anti-Cheat позволяет запустить сетевую игру в специальном режиме изоляции, верифицирующим целостность игрового клиента и выявляющим вклинивание в работу процесса и манипуляции с его памятью.



