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Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

18.10.2021 21:53

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.5, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

  • Реализована более-менее полная поддержка API DXR 1.0 (DirectX Raytracing) и экспериментальная поддержка DXR 1.1 (включается через установку переменной окружения VKD3D_CONFIG=dxr|dxr11"). В DXR 1.1 ещё не все функции реализованы, но уже полностью готова поддержка inline-трассировки лучей. Из работающих игр, использующих DXR, отмечаются Control, DEATHLOOP, Cyberpunk 2077, World of Warcraft и Resident Evil: Village.
  • Для систем с видеокартами NVIDIA добавлена поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.
  • В трансляторе для промежуточного представления шейдеров DXIL (DirectX Intermediate Language) расширена поддержка моделей шейдеров.
  • Добавлена поддержка технологии PCI-e Resizable BAR (Base Address Registers), позволяющей CPU обращаться ко всей видеопамяти GPU и в некоторых ситуациях повышающей производительность GPU на 10-15%. Эффект от оптимизации хорошо заметен в играх Horizon Zero Dawn и Death Stranding.
  • Устранены проблемы в играх DEATHLOOP, F1 2021, WRC 10, DIRT 5, Diablo II Resurrected, Psychonauts 2, Far Cry 6, Evil Genius 2: World Domination, Hitman 3, Anno 1800, а также в играх на базе движка Unreal Engine 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.4, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Wine 6.19 и Wine staging 6.19
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55989-vkd3d-proton
Ключевые слова: vkd3d-proton, vkd3d, proton
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:08, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игры не нужны. От диавола они, чтоб от Работы отвлекать.
     
     
  • 2.2, Мент (?), 23:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Запрети тогда и шахматы.
    И все виды спорта.
    И бильярд.
    Все это тоже игры.

    Пей дальше водку и долбись в консоль.
    Это твой удел.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лол. Я с тобой в шахматы играл. Ты с двух ходов в цунгцавнг.
    Любитель сапера на венде.
     
     
  • 4.9, AfterLife (ok), 23:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ого на линукс шахматы есть!!! Вау! Ну и как, всё так же в 10 фпс работает и через эмулятор?))))))
     
  • 3.6, Аноним (5), 23:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И да. Ты чо против водофки имеешь?
    Сам у бродяг крапаля крайние сливаешь и за углом допиваешь. Болобол.
     
  • 2.8, AfterLife (ok), 23:37, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А зачем вам тогда эмулятор винды если игры не нужны?)))))))) Линушников не поймешь, то они радуются каждому выхода вайна, то игры не нужным им теперь)))))) В очередной раз не запускается игрушка и вместо того чтобы быть нормальным и поставить винду предпочтете отказаться от игр?)))))) Смешные боже)))))))
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 23:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слу, а ты зачем столько скобочек рисуешь? Чиста выделить лольность перлов?
    Не. Незачод. Это выдает в тебе или подростка, или девочку, или девочку подроска, или...
    Не пользуй столько скобок. А мысль то правильная! Молодец! Вырастишь правильным спошником.
     
     
  • 4.16, AfterLife (ok), 23:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Визина закапай в глаза, а то после линукса красные все)))) Ты мне указывать ещё будешь сколько скобочек ставить?))))))))))))
     
     
  • 5.17, Аноним (5), 23:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Визин - это для текучих подростков. Нормальные пацаны такое не пользуют.
    Я тебе указываю на те моменты, в которых ты показываешь свои слабые места, куда можно бить. Дурашка.
    Слушай старших правильных пацанов, не пропадешь.
     
     
  • 6.20, AfterLife (ok), 00:00, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты правильный такой и взрослый! В глазах своей мамочки только, когда самому лет 12 лет от силы))) "взрослый и умный" не поставил бы себе линукс и не мучился бы через эмуляторы, чтобы запустить игры и быть "нитакимкакфсе"))))
     
     
  • 7.25, Аноним (5), 00:23, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лалка, мне всегда 17!
    А про правильность - это тебе не заикаться лучше. Не твое это. Пока по крайней мере.
    Линуксы Вы себе в 12 лет не в состоянии поставить. Деградировали. То ли дело индусы. Ужо свои дистрибы в 12 собирают, с понями и феями!
     
  • 7.26, flexagoon (ok), 00:24, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жирно, давай по новой
     
  • 3.43, Аноним (43), 03:25, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine - это не эмулятор
     

  • 1.3, QwertyReg (ok), 23:14, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    О, это ещё один гвоздь в крышку гроба нативных игр под Linux. Раз прослоечка, два прослоечка, три прослоечка.
     
     
  • 2.10, AfterLife (ok), 23:42, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У самого линукса уже который гвозь в гроб вбивается, но гики всё ещё насилуют этот труп вместо того чтобы поставить винду и быть как все нормальные люди. Но зачем нам это, мы рады ставить кучу эмуляторов на каждую программу и терпеть баги и играть с фпс в десяток раз ниже чем на винде, ведь это СВОБОДНО!)))) После того как мне манджаро сломала биос я на эту помойку больше не сяду, только поставил и на тебе)))))
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 23:47, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гики давно не на линуксе. Твоя инфа устарела.
     
     
  • 4.19, AfterLife (ok), 23:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А какую ещё ОС для гиков придумали?))) Кроме линукса ни одной нету, статистика в 0.5% на десктопе говорит об этом)))))
     
     
  • 5.23, Аноним (5), 00:20, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты теорию 95% изучи.
    Гиков нет и не может быть много по определению! Гики для 95% кажутся сумашедшими и оторванными от их "реального" мира людьми. Но именно эти "психи" синк дифферент и делают мир лучше. Таки дела.
    Что значит какую? Полноценные ОС - это одна линейка. Гугли про целостную разработку.
    Вот тебе fyi https://habr.com/ru/post/490408/
     
  • 2.11, rshadow (ok), 23:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да всем плевать на нативность игр. Все стенания были только из-за того чтобы они хоть как-то начали запускаться на линуксе и была бы хоть какая-то альтернатива оффтопику в сфере игр. А как была проприетарщина, так и останется.
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 23:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говори за себя. Есть и идейные люди, кому вайном контачиться - зашквариваться.
     
     
  • 4.40, kissmyass (?), 02:33, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    идейные не помрут от того, что большинство с вайном нормально уживаются

    и вообще сам факт использования линукса на декстопе уже требует какой-то инициативы

     
  • 2.41, Аноним (41), 02:40, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь нет и не было на линукс нормальной экосистемы для игр, ни библиотек, ни IDE, ни единого графического окружения - ни хрена. Всё нативное работало кое-где и кое-как через какие-то жуткие костыли, и хорошо если работало.
     

  • 1.4, Мент (?), 23:15, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший проект.

     
  • 1.7, AfterLife (ok), 23:36, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Годы идут, линушники довольствуются эмулятором винды, при этом поливая хавном саму винду))) Ну и что что фпс значительно ниже, ну и что что фризит каждые полсекунды, ну и что что графика хуже чем на минималках в винде, ЗАТО СВОБОДНО! А нормально портировать игры на линукс не пробовали вместо того чтобы делать всякие вайны, протоны и прочие недоэмуляторы? А ну да, лёгкие пути не нужны, я и забыл))))))
     
     
  • 2.15, Аноним (5), 23:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там же стим есть, не?
    Какие-то гамезы даже эти ваши фаллометрии выигрывают вроде у шинды, не?
     
     
  • 3.18, AfterLife (ok), 23:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Толку от твоего стима если он через эмулятор винды запускает игры?)))))) Вы линуксойды совсем уже поехавшие?)))))
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:10, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где ты эмулятор увидел?
     
     
  • 5.31, AfterLife (ok), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Гугли стим протон, он используется в линуксовой версии стима для запуска игр))) Баран
     
  • 4.22, Аноним (5), 00:15, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не линуксоиды, а лyноxоды. Я хз как оно работает. Это ты еще в игрульки шпилишься, а я такое с конца 90х не практикую. Даже не знаю как оно чо. Видел на тытрубе тесты синтетической фаллометрии, где лyноxоды рвали вантузоидов по священным фпс в отдельных игорях. Получается пингвинятки даже в эмуляторе мс сделали? Ну чо, нормально тогда!
    Но с точки зрения спо, вайн - зашквар. Дрова и вулканы вроде завезли, да для 3% десктопных лyноходов разрабы не парятся. Зато под эгиду "десктопа" жирные системдЫ толкают. А лyноxоды радуются и машут. Мдеее.
     
     
  • 5.32, AfterLife (ok), 00:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты и подтвердил что линуксоиды это терпилы, удачных страданий, 3% клоунов)))))
     
     
  • 6.34, Аноним (5), 00:38, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лалка. Читай тут https://lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B0%D1%8

    Хотя лурочка уже не та. Но обновленное зеркало найти - домашнее задание.

     
  • 2.24, Аноним (24), 00:20, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не умеешь троллить. Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, а он ловит лулзы. Ты же пока тут комментов настрочил больше всех остальных вместе взятых.
     
     
  • 3.27, AfterLife (ok), 00:25, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жизнь линуксоида так тяжка, что ему всё уже кажется троллингом, а в жизни он терпила и ему насмешки со стороны одноклассников кажутся "троллингом"))))) Прими мои соболезнования, дитя)))
     
     
  • 4.33, Аноним (5), 00:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где она щас тяжка? Ты линукса видел то когда?
    Уж проще вантуза стал чес слово. Даже в венде запускается и венда в нем. Все в гуятинке и мышкой. Даже сервера у твоих сверстников.

    >в жизни он терпила

    Не в жизни а по жизни.
    А ты сам/а по жизни кем будешь?
    Если /а, то вообще не по масти рот раззевать на такие материи.

     
  • 4.38, Аноним (5), 01:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче курсант, слухай меня и запоминай, чтобы стать тем под кого ты мимикрируешь, тебе нужно быть постоянно в тонусе исследовательской деятельности. Прежде чем вякнуть хоть слово, ты должен посовешаться с космическим эфиром ака всемирным знанием инторнет. Далее тебе необходимо изучить теорию и историю науки. Чтобы понимать понятия предмет, обьект и субьект. После получения этой базы потихонтку начинай. Со временем получаться будет все лучше. Пройдет еще время и тебе покажется, что ты все знаешь. Но жто не так. Мир динамичен и все меняется. Поэтому кажлый день, каждый час, перед каждым вбросом ты гуглишь. Твои знания могли устареть.
    И помни. Никогда не зазнавайся. Зазнаться = проиграть. Всегда уважай своего оппонента. Считай его выше и умнее тебя. Кем бы он ни был.
    Далее ты начнешь понимать людей. И тогда тебе откроется его личгость просто по тексту. Даже не видя его ты будешь знать его натуру и жизнь. Но помни, использовать это в злой умысел нельзя. Ибо твоя сила оьернется против тебя. Бей только туда, где плохо с точки зрения морали о добра. Доставай на свет самое мерзкое и скрытое в человеке. Но не потехи ради, а исправления для.
    Тролль и анонимность - это образ жизни.
    Так победишь. Но помни, как только ты встанешь на темную сторону силы, ты уже не сможешь с нее свернуть (Ц).
    Будь всегда анонимен. Ты никто. Ты 0. Пыль. Все что ты говоришь - это не ты, а вселенная.
    Удачи
     
  • 3.28, Аноним (5), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да подожди ты. Дай ребенка научу.
     
  • 3.29, flexagoon (ok), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему скобки переполнили память и он забыл про то что уже написал 10 одинаковых комментов
     
  • 3.37, Аноним (5), 00:57, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, и все ловят лулзы. А упоротым срывает покровы.

    Пофиксил. Ну это называется troll lexx. :)

     
  • 2.30, Аноним (30), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Расскажите как портировать под зоопарк дистров, в которых нет стабильных апи.

    Win32, как платформа для игр, на 3 порядка лучше, чем Линукс.

    // b.

     

  • 1.35, Аноним (35), 00:46, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линейка на нём запускается?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 00:56, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говно для школьнегов
     
     
  • 3.39, Аноним (35), 01:25, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для школьников за 25?
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 03:03, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "школьнег" - не возраст, а отклонение.
     
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