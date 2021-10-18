Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

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|2.2, Мент (?), 23:14, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Запрети тогда и шахматы.
И все виды спорта.
И бильярд.
Все это тоже игры.
Пей дальше водку и долбись в консоль.
Это твой удел.
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|3.5, Аноним (5), 23:24, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Лол. Я с тобой в шахматы играл. Ты с двух ходов в цунгцавнг.
Любитель сапера на венде.
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|4.9, AfterLife (ok), 23:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ого на линукс шахматы есть!!! Вау! Ну и как, всё так же в 10 фпс работает и через эмулятор?))))))
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|3.6, Аноним (5), 23:26, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И да. Ты чо против водофки имеешь?
Сам у бродяг крапаля крайние сливаешь и за углом допиваешь. Болобол.
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|2.8, AfterLife (ok), 23:37, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А зачем вам тогда эмулятор винды если игры не нужны?)))))))) Линушников не поймешь, то они радуются каждому выхода вайна, то игры не нужным им теперь)))))) В очередной раз не запускается игрушка и вместо того чтобы быть нормальным и поставить винду предпочтете отказаться от игр?)))))) Смешные боже)))))))
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|3.12, Аноним (5), 23:45, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слу, а ты зачем столько скобочек рисуешь? Чиста выделить лольность перлов?
Не. Незачод. Это выдает в тебе или подростка, или девочку, или девочку подроска, или...
Не пользуй столько скобок. А мысль то правильная! Молодец! Вырастишь правильным спошником.
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|4.16, AfterLife (ok), 23:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Визина закапай в глаза, а то после линукса красные все)))) Ты мне указывать ещё будешь сколько скобочек ставить?))))))))))))
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|5.17, Аноним (5), 23:55, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Визин - это для текучих подростков. Нормальные пацаны такое не пользуют.
Я тебе указываю на те моменты, в которых ты показываешь свои слабые места, куда можно бить. Дурашка.
Слушай старших правильных пацанов, не пропадешь.
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|6.20, AfterLife (ok), 00:00, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты правильный такой и взрослый! В глазах своей мамочки только, когда самому лет 12 лет от силы))) "взрослый и умный" не поставил бы себе линукс и не мучился бы через эмуляторы, чтобы запустить игры и быть "нитакимкакфсе"))))
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|7.25, Аноним (5), 00:23, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лалка, мне всегда 17!
А про правильность - это тебе не заикаться лучше. Не твое это. Пока по крайней мере.
Линуксы Вы себе в 12 лет не в состоянии поставить. Деградировали. То ли дело индусы. Ужо свои дистрибы в 12 собирают, с понями и феями!
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|1.3, QwertyReg (ok), 23:14, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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О, это ещё один гвоздь в крышку гроба нативных игр под Linux. Раз прослоечка, два прослоечка, три прослоечка.
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|2.10, AfterLife (ok), 23:42, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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У самого линукса уже который гвозь в гроб вбивается, но гики всё ещё насилуют этот труп вместо того чтобы поставить винду и быть как все нормальные люди. Но зачем нам это, мы рады ставить кучу эмуляторов на каждую программу и терпеть баги и играть с фпс в десяток раз ниже чем на винде, ведь это СВОБОДНО!)))) После того как мне манджаро сломала биос я на эту помойку больше не сяду, только поставил и на тебе)))))
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|4.19, AfterLife (ok), 23:58, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А какую ещё ОС для гиков придумали?))) Кроме линукса ни одной нету, статистика в 0.5% на десктопе говорит об этом)))))
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|5.23, Аноним (5), 00:20, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты теорию 95% изучи.
Гиков нет и не может быть много по определению! Гики для 95% кажутся сумашедшими и оторванными от их "реального" мира людьми. Но именно эти "психи" синк дифферент и делают мир лучше. Таки дела.
Что значит какую? Полноценные ОС - это одна линейка. Гугли про целостную разработку.
Вот тебе fyi https://habr.com/ru/post/490408/
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|2.11, rshadow (ok), 23:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да всем плевать на нативность игр. Все стенания были только из-за того чтобы они хоть как-то начали запускаться на линуксе и была бы хоть какая-то альтернатива оффтопику в сфере игр. А как была проприетарщина, так и останется.
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|3.14, Аноним (5), 23:48, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говори за себя. Есть и идейные люди, кому вайном контачиться - зашквариваться.
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|4.40, kissmyass (?), 02:33, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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идейные не помрут от того, что большинство с вайном нормально уживаются
и вообще сам факт использования линукса на декстопе уже требует какой-то инициативы
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|2.41, Аноним (41), 02:40, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь нет и не было на линукс нормальной экосистемы для игр, ни библиотек, ни IDE, ни единого графического окружения - ни хрена. Всё нативное работало кое-где и кое-как через какие-то жуткие костыли, и хорошо если работало.
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|1.7, AfterLife (ok), 23:36, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Годы идут, линушники довольствуются эмулятором винды, при этом поливая хавном саму винду))) Ну и что что фпс значительно ниже, ну и что что фризит каждые полсекунды, ну и что что графика хуже чем на минималках в винде, ЗАТО СВОБОДНО! А нормально портировать игры на линукс не пробовали вместо того чтобы делать всякие вайны, протоны и прочие недоэмуляторы? А ну да, лёгкие пути не нужны, я и забыл))))))
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|2.15, Аноним (5), 23:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там же стим есть, не?
Какие-то гамезы даже эти ваши фаллометрии выигрывают вроде у шинды, не?
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|3.18, AfterLife (ok), 23:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Толку от твоего стима если он через эмулятор винды запускает игры?)))))) Вы линуксойды совсем уже поехавшие?)))))
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|5.31, AfterLife (ok), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Гугли стим протон, он используется в линуксовой версии стима для запуска игр))) Баран
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|4.22, Аноним (5), 00:15, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не линуксоиды, а лyноxоды. Я хз как оно работает. Это ты еще в игрульки шпилишься, а я такое с конца 90х не практикую. Даже не знаю как оно чо. Видел на тытрубе тесты синтетической фаллометрии, где лyноxоды рвали вантузоидов по священным фпс в отдельных игорях. Получается пингвинятки даже в эмуляторе мс сделали? Ну чо, нормально тогда!
Но с точки зрения спо, вайн - зашквар. Дрова и вулканы вроде завезли, да для 3% десктопных лyноходов разрабы не парятся. Зато под эгиду "десктопа" жирные системдЫ толкают. А лyноxоды радуются и машут. Мдеее.
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|5.32, AfterLife (ok), 00:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ты и подтвердил что линуксоиды это терпилы, удачных страданий, 3% клоунов)))))
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|2.24, Аноним (24), 00:20, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не умеешь троллить. Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, а он ловит лулзы. Ты же пока тут комментов настрочил больше всех остальных вместе взятых.
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|3.27, AfterLife (ok), 00:25, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жизнь линуксоида так тяжка, что ему всё уже кажется троллингом, а в жизни он терпила и ему насмешки со стороны одноклассников кажутся "троллингом"))))) Прими мои соболезнования, дитя)))
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|4.33, Аноним (5), 00:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где она щас тяжка? Ты линукса видел то когда?
Уж проще вантуза стал чес слово. Даже в венде запускается и венда в нем. Все в гуятинке и мышкой. Даже сервера у твоих сверстников.
>в жизни он терпила
Не в жизни а по жизни.
А ты сам/а по жизни кем будешь?
Если /а, то вообще не по масти рот раззевать на такие материи.
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|4.38, Аноним (5), 01:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче курсант, слухай меня и запоминай, чтобы стать тем под кого ты мимикрируешь, тебе нужно быть постоянно в тонусе исследовательской деятельности. Прежде чем вякнуть хоть слово, ты должен посовешаться с космическим эфиром ака всемирным знанием инторнет. Далее тебе необходимо изучить теорию и историю науки. Чтобы понимать понятия предмет, обьект и субьект. После получения этой базы потихонтку начинай. Со временем получаться будет все лучше. Пройдет еще время и тебе покажется, что ты все знаешь. Но жто не так. Мир динамичен и все меняется. Поэтому кажлый день, каждый час, перед каждым вбросом ты гуглишь. Твои знания могли устареть.
И помни. Никогда не зазнавайся. Зазнаться = проиграть. Всегда уважай своего оппонента. Считай его выше и умнее тебя. Кем бы он ни был.
Далее ты начнешь понимать людей. И тогда тебе откроется его личгость просто по тексту. Даже не видя его ты будешь знать его натуру и жизнь. Но помни, использовать это в злой умысел нельзя. Ибо твоя сила оьернется против тебя. Бей только туда, где плохо с точки зрения морали о добра. Доставай на свет самое мерзкое и скрытое в человеке. Но не потехи ради, а исправления для.
Тролль и анонимность - это образ жизни.
Так победишь. Но помни, как только ты встанешь на темную сторону силы, ты уже не сможешь с нее свернуть (Ц).
Будь всегда анонимен. Ты никто. Ты 0. Пыль. Все что ты говоришь - это не ты, а вселенная.
Удачи
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|3.29, flexagoon (ok), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ему скобки переполнили память и он забыл про то что уже написал 10 одинаковых комментов
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|3.37, Аноним (5), 00:57, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, и все ловят лулзы. А упоротым срывает покровы.
Пофиксил. Ну это называется troll lexx. :)
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|2.30, Аноним (30), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Расскажите как портировать под зоопарк дистров, в которых нет стабильных апи.
Win32, как платформа для игр, на 3 порядка лучше, чем Линукс.
// b.
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