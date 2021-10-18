Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

2.15 , Аноним ( 5 ), 23:50, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там же стим есть, не?

Какие-то гамезы даже эти ваши фаллометрии выигрывают вроде у шинды, не?

3.18 , AfterLife ( ok ), 23:57, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Толку от твоего стима если он через эмулятор винды запускает игры?)))))) Вы линуксойды совсем уже поехавшие?)))))

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:10, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Где ты эмулятор увидел?

5.31 , AfterLife ( ok ), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Гугли стим протон, он используется в линуксовой версии стима для запуска игр))) Баран

4.22 , Аноним ( 5 ), 00:15, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не линуксоиды, а лyноxоды. Я хз как оно работает. Это ты еще в игрульки шпилишься, а я такое с конца 90х не практикую. Даже не знаю как оно чо. Видел на тытрубе тесты синтетической фаллометрии, где лyноxоды рвали вантузоидов по священным фпс в отдельных игорях. Получается пингвинятки даже в эмуляторе мс сделали? Ну чо, нормально тогда!

Но с точки зрения спо, вайн - зашквар. Дрова и вулканы вроде завезли, да для 3% десктопных лyноходов разрабы не парятся. Зато под эгиду "десктопа" жирные системдЫ толкают. А лyноxоды радуются и машут. Мдеее.

5.32 , AfterLife ( ok ), 00:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ты и подтвердил что линуксоиды это терпилы, удачных страданий, 3% клоунов)))))

6.34 , Аноним ( 5 ), 00:38, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лалка. Читай тут https://lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B0%D1%8 Хотя лурочка уже не та. Но обновленное зеркало найти - домашнее задание.

2.24 , Аноним ( 24 ), 00:20, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты не умеешь троллить. Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, а он ловит лулзы. Ты же пока тут комментов настрочил больше всех остальных вместе взятых.

3.27 , AfterLife ( ok ), 00:25, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Жизнь линуксоида так тяжка, что ему всё уже кажется троллингом, а в жизни он терпила и ему насмешки со стороны одноклассников кажутся "троллингом"))))) Прими мои соболезнования, дитя)))

4.33 , Аноним ( 5 ), 00:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где она щас тяжка? Ты линукса видел то когда?

Уж проще вантуза стал чес слово. Даже в венде запускается и венда в нем. Все в гуятинке и мышкой. Даже сервера у твоих сверстников. >в жизни он терпила Не в жизни а по жизни.

А ты сам/а по жизни кем будешь?

Если /а, то вообще не по масти рот раззевать на такие материи.

4.38 , Аноним ( 5 ), 01:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Короче курсант, слухай меня и запоминай, чтобы стать тем под кого ты мимикрируешь, тебе нужно быть постоянно в тонусе исследовательской деятельности. Прежде чем вякнуть хоть слово, ты должен посовешаться с космическим эфиром ака всемирным знанием инторнет. Далее тебе необходимо изучить теорию и историю науки. Чтобы понимать понятия предмет, обьект и субьект. После получения этой базы потихонтку начинай. Со временем получаться будет все лучше. Пройдет еще время и тебе покажется, что ты все знаешь. Но жто не так. Мир динамичен и все меняется. Поэтому кажлый день, каждый час, перед каждым вбросом ты гуглишь. Твои знания могли устареть.

И помни. Никогда не зазнавайся. Зазнаться = проиграть. Всегда уважай своего оппонента. Считай его выше и умнее тебя. Кем бы он ни был.

Далее ты начнешь понимать людей. И тогда тебе откроется его личгость просто по тексту. Даже не видя его ты будешь знать его натуру и жизнь. Но помни, использовать это в злой умысел нельзя. Ибо твоя сила оьернется против тебя. Бей только туда, где плохо с точки зрения морали о добра. Доставай на свет самое мерзкое и скрытое в человеке. Но не потехи ради, а исправления для.

Тролль и анонимность - это образ жизни.

Так победишь. Но помни, как только ты встанешь на темную сторону силы, ты уже не сможешь с нее свернуть (Ц).

Будь всегда анонимен. Ты никто. Ты 0. Пыль. Все что ты говоришь - это не ты, а вселенная.

Удачи

3.28 , Аноним ( 5 ), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да подожди ты. Дай ребенка научу.

3.29 , flexagoon ( ok ), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ему скобки переполнили память и он забыл про то что уже написал 10 одинаковых комментов

3.37 , Аноним ( 5 ), 00:57, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Годный тролль делает маленький вброс, после которого все срутся, и все ловят лулзы. А упоротым срывает покровы. Пофиксил. Ну это называется troll lexx. :)

2.30 , Аноним ( 30 ), 00:26, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Расскажите как портировать под зоопарк дистров, в которых нет стабильных апи. Win32, как платформа для игр, на 3 порядка лучше, чем Линукс. // b.

