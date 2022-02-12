Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck

Компания Valve опубликовала чертежи, модели и проектные данные корпуса игровой консоли Steam Deck. Данные предложены в форматах STP, STL и DWG, и распространяются под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0), разрешающей копирование, распространение, использование в своих проектах и создание производных работ, но при условии указания авторства, сохранения лицензии и использования только для некоммерческих целей.

Напомним, что консоль Steam Deck оснащена операционной системой SteamOS 3, основанной на Arch Linux и использующей оболочку на базе протокола Wayland. SteamOS 3 поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire. Аппаратная составляющая основана на SoC с 4-ядерным CPU Zen 2 (2.4-3.5 ГГц, 448 GFlops FP32) и GPU с 8 вычислительными блоками RDNA 2 (1.6 TFlops FP32), разработанном для Valve компанией AMD. В Steam Deck также имеется 7-дюймовый сенсорный экран (1280x800, 60 Гц), 16 GB ОЗУ, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C с DisplayPort 1.4 и microSD. Размер - 298x117x49 мм, вес - 669 гр. Заявлено от 2 до 8 часов автономной работы от аккумулятора (40Whr).