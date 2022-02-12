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Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck

12.02.2022 09:11

Компания Valve опубликовала чертежи, модели и проектные данные корпуса игровой консоли Steam Deck. Данные предложены в форматах STP, STL и DWG, и распространяются под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0), разрешающей копирование, распространение, использование в своих проектах и создание производных работ, но при условии указания авторства, сохранения лицензии и использования только для некоммерческих целей.

Напомним, что консоль Steam Deck оснащена операционной системой SteamOS 3, основанной на Arch Linux и использующей оболочку на базе протокола Wayland. SteamOS 3 поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire. Аппаратная составляющая основана на SoC с 4-ядерным CPU Zen 2 (2.4-3.5 ГГц, 448 GFlops FP32) и GPU с 8 вычислительными блоками RDNA 2 (1.6 TFlops FP32), разработанном для Valve компанией AMD. В Steam Deck также имеется 7-дюймовый сенсорный экран (1280x800, 60 Гц), 16 GB ОЗУ, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C с DisplayPort 1.4 и microSD. Размер - 298x117x49 мм, вес - 669 гр. Заявлено от 2 до 8 часов автономной работы от аккумулятора (40Whr).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  3. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Доля Linux-пользователей в Steam составила 1%. Valve и AMD работают над улучшением управления частотой CPU AMD в Linux
  6. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56685-steam
Ключевые слова: steam, deck, game
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    искренне желаю удачи вентилям! но консоль конечно же не куплю
     
  • 1.2, alecksey (ok), 09:27, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сильно. Вот вам и CAD и видеоинструкция по разбору. Все бы производители так.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:37, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не хватает дополнительного заявления от Valve что разрабатывать и собирать будут сами пользователи, а Valve только выберет лучший вариант.  

     

  • 1.4, Мохнатый пись (?), 09:38, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2022 — год Linux гейминга! Ура, товарищи!
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 09:41, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Играю на Линуксовой мобиле 10-ый год ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:43, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ppsspp?
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 09:52, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В три в ряд конечно же. Зачем вообще эти AAA в портативном исполнении ума не приложу. Играть то надо в лучше случае в метро несколько минут. В другое время портативака и не нужна особо.  
     

  • 1.5, пох. (?), 09:40, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Теперь каждый пролетарий может лобзиком из фанерки выпилить нечто, отдаленно похожее на настоящую консоль! Истиная пое6да впопенсорсия!

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 09:54, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Барыга пох негодует.
     

  • 1.8, Иваня (?), 09:50, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы код выложили...
     
     
  • 2.13, AleksK (ok), 10:03, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код чего? Протон открыт полностью, amdgpu и mesa тоже.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:24, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, например, можно код стима. Включая серверную часть. Но это слегка ортогонально теме стимдека.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:50, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему они отказались от дебиан в пользу ролинг релиза? Чем он лучше так и не понял.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 09:54, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Системой обновления https://www.pcgamer.com/this-is-why-valve-is-switching-from-debian-to-arch-for
     

  • 1.14, Mickey_Mouse (?), 10:14, 12/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое отношение эта новость имеет к opennet.ru?
     
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