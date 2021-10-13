The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux

13.10.2021 10:59

После почти года разработки состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5.9, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Ключевые новшества Lutris 0.5.9:

  • Для игр, выполняемых с использованием Wine и DXVK или VKD3D, предоставлена возможность включения технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) для снижения потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением. Для использования FSR требуется установка lutris-wine с патчами FShack. Установить разрешение игры, отличное от разрешения экрана, можно в игровых настройках (например, можно выставить 1080p на экране 1440p).
  • Реализована предварительная поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Работа DLSS пока не гарантируется из-за отсутствия необходимой RTX-карты для тестирования.
  • Добавлена поддержка установки игр из каталога Epic Games Store, реализованная через интеграцию клиента от Epic.
  • Добавлена поддержка эмулятора игровых консолей Dolphin в качестве источника для установки игр.
  • Добавлена возможность использования Windows-сборки Steam, запускаемой через Wine, вместо родной Linux-версии Steam в качестве источника для установки игр. Указанная возможность может оказаться полезной для запуска игр с защитой CEG DRM, таких как Duke Nukem Forever, The Darkness 2 и Aliens Colonial Marine.
  • Улучшена поддержка определения и автоматической установки игр из сервиса GOG, использующих Dosbox или ScummVM.
  • Улучшена интеграция с сервисом Steam: Lutris теперь определяет установленные через Steam игры и позволяет запускать игры Lutris из Steam. Решены проблемы с локалью при запуске Lutris из Steam.
  • Добавлена поддержка gamescope, композитного и оконного менеджера, использующего протокол Wayland и применяемого в игровой консоли Steam Deck. В следующих выпусках ожидается продолжение работы по поддержке Steam Deck и созданию специального интерфейса пользователя для использования на данной игровой консоли.
  • Предоставлена возможность раздельного включения реализаций Direct3D VKD3D и DXVK.
  • Включена по умолчанию поддержка механизма Esync (Eventfd Synchronization) для увеличения производительности многопоточных игр.
  • Для извлечения из архивов по умолчанию задействована утилита 7zip.
  • Из-за проблем в некоторых играх отключён механизм AMD Switchable Graphics Layer, позволяющий переключаться между Vulkan-драйверами AMDVLK и RADV.
  • Удалена поддержка Gallium 9, X360CE и старых опций WineD3D.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.patreon.com/posts/...)
  2. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64
  5. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55962-lutris
Ключевые слова: lutris, game
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 11:14, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ребята посильно двигают вперед пингвиний гейминг в плане удобства, красавцы! За счёт того же GOG можно поиграть в виндовую классику, которой нет в картотеке Steam.
     
     
  • 2.2, Михрютка (ok), 11:22, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>двигают вперед пингвиний гейминг
    >>>можно поиграть в виндовую классику

    Рюрик Соломонович, залогиньтесь нормально.

     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 11:31, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, осталось только двинуть хоть чуть-чуть вперёд линуксовые драйверы для видеокарт, чтобы они не работали на 30% мощности и наступит эра Линукса на десктопе. А то пока даже 3070 работает на уровне 1050 под пингвином.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:44, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробуй купить видеокарту, а не невидию
     
  • 3.5, ET (?), 11:46, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за NVIDIA не скажу, но Radeon RX 460 у меня уже несколько лет работает без нареканий, тянет игрушки в меру своих сил под вином аналогично их нативной винде
     
     
  • 4.6, Ваня (??), 11:51, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    При чем, местами 584 тянет шустрей чем под виндой.
    Например в натив Valheim или Doom 2016.
    Последний по-видимому за счет упрощения картинки.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру