Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux

После почти года разработки состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5.9, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Ключевые новшества Lutris 0.5.9: Для игр, выполняемых с использованием Wine и DXVK или VKD3D, предоставлена возможность включения технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) для снижения потери качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением. Для использования FSR требуется установка lutris-wine с патчами FShack. Установить разрешение игры, отличное от разрешения экрана, можно в игровых настройках (например, можно выставить 1080p на экране 1440p).

Реализована предварительная поддержка технологии DLSS, позволяющей использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества. Работа DLSS пока не гарантируется из-за отсутствия необходимой RTX-карты для тестирования.

Добавлена поддержка установки игр из каталога Epic Games Store, реализованная через интеграцию клиента от Epic.

Добавлена поддержка эмулятора игровых консолей Dolphin в качестве источника для установки игр.

Добавлена возможность использования Windows-сборки Steam, запускаемой через Wine, вместо родной Linux-версии Steam в качестве источника для установки игр. Указанная возможность может оказаться полезной для запуска игр с защитой CEG DRM, таких как Duke Nukem Forever, The Darkness 2 и Aliens Colonial Marine.

Улучшена поддержка определения и автоматической установки игр из сервиса GOG, использующих Dosbox или ScummVM.

Улучшена интеграция с сервисом Steam: Lutris теперь определяет установленные через Steam игры и позволяет запускать игры Lutris из Steam. Решены проблемы с локалью при запуске Lutris из Steam.

Добавлена поддержка gamescope, композитного и оконного менеджера, использующего протокол Wayland и применяемого в игровой консоли Steam Deck. В следующих выпусках ожидается продолжение работы по поддержке Steam Deck и созданию специального интерфейса пользователя для использования на данной игровой консоли.

Предоставлена возможность раздельного включения реализаций Direct3D VKD3D и DXVK.

Включена по умолчанию поддержка механизма Esync (Eventfd Synchronization) для увеличения производительности многопоточных игр.

Для извлечения из архивов по умолчанию задействована утилита 7zip.

Из-за проблем в некоторых играх отключён механизм AMD Switchable Graphics Layer, позволяющий переключаться между Vulkan-драйверами AMDVLK и RADV.

Удалена поддержка Gallium 9, X360CE и старых опций WineD3D.



