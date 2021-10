Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux

1.1 , ET ( ? ), 11:14, 13/10/2021 [ответить] +2 + / – Ребята посильно двигают вперед пингвиний гейминг в плане удобства, красавцы! За счёт того же GOG можно поиграть в виндовую классику, которой нет в картотеке Steam.

2.2 , Михрютка ( ok ), 11:22, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>>двигают вперед пингвиний гейминг

>>>можно поиграть в виндовую классику Рюрик Соломонович, залогиньтесь нормально.

2.3 , QwertyReg ( ok ), 11:31, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, осталось только двинуть хоть чуть-чуть вперёд линуксовые драйверы для видеокарт, чтобы они не работали на 30% мощности и наступит эра Линукса на десктопе. А то пока даже 3070 работает на уровне 1050 под пингвином.

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:44, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Попробуй купить видеокарту, а не невидию

3.5 , ET ( ? ), 11:46, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – за NVIDIA не скажу, но Radeon RX 460 у меня уже несколько лет работает без нареканий, тянет игрушки в меру своих сил под вином аналогично их нативной винде

4.6 , Ваня ( ?? ), 11:51, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1

При чем, местами 584 тянет шустрей чем под виндой.

Например в натив Valheim или Doom 2016.

Последний по-видимому за счет упрощения картинки.