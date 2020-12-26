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Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64

26.12.2020 10:32

В списке рассылки разработчиков ядра Linux представлена новая реализация Linux для игровых приставок Nintendo 64, выпускавшихся с 1996 по 2003 год. Отмечается, что это третья попытка адаптации Linux для Nintendo 64, которая в отличие от прошлых портов претендует на включение в основой состав ядра Linux. Прошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца и имели статус Vaporware.

Приставка Nintendo 64 оснащена 64-разрядным RISC-процессором MIPS, работающим на частоте 92MHz, поставлялась с 4 или 8 МБ ОЗУ, поддерживает вывод с разрешением 640x480 и 21-битной глубиной цвета. В качестве мотива создания нового порта для устаревшей платформы, которая не выпускается уже почти двадцать лет, называется желание стимулировать развитие эмуляторов и упрощение переноса игр. Отдельно под лицензией GPLv3 подготовлен загрузчик и образ прошивки с Linux для Nintendo 64.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
  3. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  4. OpenNews: Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54318-nintendo
Ключевые слова: nintendo, linux
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  • 1.1, Козлетто (?), 10:36, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >процессором MIPS, работающим на частоте 92MHz, поставлялась с 4 или 8 МБ ОЗУ, поддерживает вывод с разрешением 640x480 и 21-битами цвета на канал

    А не жирно ли для современного линукса?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:18, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопных дистров сильно маловато, кроме разрядности ЦПУ. А если использовать какой-нибудь FWWM2, то вполне себе поедет. Помнится, он норм чувствовал себя на P-MMX/200 MHz с 4 Мбайт ОЗУ. Конечно, придётся забыть про офисный пакет и браузеры. Разве что, только links/elinks.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:41, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зачем это в ядре? Это даже в качестве шутки не зайдёт.

    >желание стимулировать развитие эмуляторов и упрощение переноса игр

    Формулировка вызывает некоторые сомнения в психическом здоровье.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 10:46, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любая другая консоль нинтенды была бы лучше. Ну там свитч или вии у. Только они наверно огорожены. Действительно я не понимаю некоторых вещей в этом мире, зачем опенсорс разработчики распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи? Там кстати рабочего эмулятора  дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе. Какая-то поделка для андроида не в счёт. Но там всего полторы игры которые эксклюзивы или лучше на этой платформе (штук 10 знаю). С пс1 тоже проблемы сегодня, для пс1 хотя бы интересные эксклюзивы имеются. Но это эмуляторы. Запускать линукс на них, для чего?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:02, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи

    А если б еще собрать всех интернет комментаторов и отправить творить нужные дела...

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:04, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На свитч Линукс давно портировали.
     
     
  • 4.11, Аноним (2), 11:09, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не огородили как плойку?
     
     
  • 5.19, анонэ (?), 11:43, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огородили как плойку и любую другую консоль, то есть неумело.
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:10, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто консоль показать. Там же ж неВидия под капотом, она больше ничего не умеет.
     
  • 3.17, Sluggard (ok), 11:32, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кстати рабочего эмулятора  дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе

    Redream.

    > С пс1 тоже проблемы сегодня

    PCSX/PCSXR.

     
  • 2.15, Аноним (14), 11:23, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем это в ядре? Это даже в качестве шутки не зайдёт.

    Зайдёт для улучшения поддержки архитектуры MIPS64 вообще.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:44, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Суровый линукс всё старье в ядро пихают, нет чтобы пилить сервер и рабочую станцию с современными играми.
     
     
  • 2.5, анон (?), 10:48, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сложнее. Они делают то, что умеют
     
     
  • 3.8, Глубина (?), 11:02, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдают, что имеют? Их работа во тьме?
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:53, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Игорь же утонул, к чему все эти пляски?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:03, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.gog.com/games?sort=popularity&page=1&system=lin_ubuntu,lin_mint,li

    Тебе надолго хватит.

     
     
  • 3.13, Аноним (6), 11:18, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, это все нативное или виндоверсия с вайном в роли костыля? Если второе, то Игорь-таки утонул.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:24, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы и ах, всё нативно :) (наверное кроме портов игр с доса)
     
     
  • 5.18, Аноним (6), 11:33, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда новость условно интересная. Условно - потому что на нинтендо с ее мипсовским процем все эти сокровища все равно не заведутся, ибо под интел написаны.
     
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