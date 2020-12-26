Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64

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|1.1, Козлетто (?), 10:36, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>процессором MIPS, работающим на частоте 92MHz, поставлялась с 4 или 8 МБ ОЗУ, поддерживает вывод с разрешением 640x480 и 21-битами цвета на канал
А не жирно ли для современного линукса?
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|2.14, Аноним (14), 11:18, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для десктопных дистров сильно маловато, кроме разрядности ЦПУ. А если использовать какой-нибудь FWWM2, то вполне себе поедет. Помнится, он норм чувствовал себя на P-MMX/200 MHz с 4 Мбайт ОЗУ. Конечно, придётся забыть про офисный пакет и браузеры. Разве что, только links/elinks.
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|1.2, Аноним (2), 10:41, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Зачем это в ядре? Это даже в качестве шутки не зайдёт.
>желание стимулировать развитие эмуляторов и упрощение переноса игр
Формулировка вызывает некоторые сомнения в психическом здоровье.
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|2.4, Аноним (2), 10:46, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любая другая консоль нинтенды была бы лучше. Ну там свитч или вии у. Только они наверно огорожены. Действительно я не понимаю некоторых вещей в этом мире, зачем опенсорс разработчики распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи? Там кстати рабочего эмулятора дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе. Какая-то поделка для андроида не в счёт. Но там всего полторы игры которые эксклюзивы или лучше на этой платформе (штук 10 знаю). С пс1 тоже проблемы сегодня, для пс1 хотя бы интересные эксклюзивы имеются. Но это эмуляторы. Запускать линукс на них, для чего?
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|3.7, Аноним (7), 11:02, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи
А если б еще собрать всех интернет комментаторов и отправить творить нужные дела...
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|5.19, анонэ (?), 11:43, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Огородили как плойку и любую другую консоль, то есть неумело.
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|4.12, Аноним (12), 11:10, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто консоль показать. Там же ж неВидия под капотом, она больше ничего не умеет.
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|3.17, Sluggard (ok), 11:32, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кстати рабочего эмулятора дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе
Redream.
> С пс1 тоже проблемы сегодня
PCSX/PCSXR.
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|2.15, Аноним (14), 11:23, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зачем это в ядре? Это даже в качестве шутки не зайдёт.
Зайдёт для улучшения поддержки архитектуры MIPS64 вообще.
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|1.3, Аноним (3), 10:44, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Суровый линукс всё старье в ядро пихают, нет чтобы пилить сервер и рабочую станцию с современными играми.
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|3.13, Аноним (6), 11:18, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что, это все нативное или виндоверсия с вайном в роли костыля? Если второе, то Игорь-таки утонул.
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|5.18, Аноним (6), 11:33, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда новость условно интересная. Условно - потому что на нинтендо с ее мипсовским процем все эти сокровища все равно не заведутся, ибо под интел написаны.
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