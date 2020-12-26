Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64

2.4 , Аноним ( 2 ), 10:46, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любая другая консоль нинтенды была бы лучше. Ну там свитч или вии у. Только они наверно огорожены. Действительно я не понимаю некоторых вещей в этом мире, зачем опенсорс разработчики распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи? Там кстати рабочего эмулятора дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе. Какая-то поделка для андроида не в счёт. Но там всего полторы игры которые эксклюзивы или лучше на этой платформе (штук 10 знаю). С пс1 тоже проблемы сегодня, для пс1 хотя бы интересные эксклюзивы имеются. Но это эмуляторы. Запускать линукс на них, для чего?

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:02, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > распыляют на очевидно бесполезные и вредные вещи А если б еще собрать всех интернет комментаторов и отправить творить нужные дела...

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:04, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На свитч Линукс давно портировали.

4.11 , Аноним ( 2 ), 11:09, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не огородили как плойку?

5.19 , анонэ ( ? ), 11:43, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Огородили как плойку и любую другую консоль, то есть неумело.

4.12 , Аноним ( 12 ), 11:10, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чисто консоль показать. Там же ж неВидия под капотом, она больше ничего не умеет.

3.17 , Sluggard ( ok ), 11:32, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кстати рабочего эмулятора дримкаста вроде так и не завезли, и особенно на линуксе Redream. > С пс1 тоже проблемы сегодня PCSX/PCSXR.

2.15 , Аноним ( 14 ), 11:23, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зачем это в ядре? Это даже в качестве шутки не зайдёт. Зайдёт для улучшения поддержки архитектуры MIPS64 вообще.

