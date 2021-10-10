Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0

В день двадцатилетия проекта опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.5.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Всего обеспечена возможность запуска более 250 квестов и более 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др. В новой версии: Значительно переработан графический интерфейс ScummVM, который адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и переведён на вывод с использованием символов в кодировке Unicode.

Полностью переписан порт для игровой консоли Nintendo DS.

Добавлена поддержка псевдотрёхмерных игр (2.5D), реализованная через интеграцию интерпретатора 3D-игр ResidualVM.

Добавлена поддержка игр Grim Fandango, The Longest Journey и Myst 3: Exile, а также игр: Little Big Adventure Red Comrades 1: Save the Galaxy Red Comrades 2: For the Great Justice Transylvania Crimson Crown OO-Topos Glulx interactive fiction games Private Eye AGS Games версий 2.5+ Nightlong: Union City Conspiracy The Journeyman Project 2: Buried in Time Crusader: No Remorse L-ZONE Spaceship Warlock

Добавлены русскоязычные переводы для игр Bargon Attack, Woodruff, Leisure Suit Larry 6/7, Longbow, Torin’s Passage, Space Quest 5.

В игровые движки AGI и Xeen добавлена поддержка ввода с использованием русского языка.

Для большого числа игр Wintermute реализована поддержка интеграции с сервисами GOG и Steam.

Расширено число игр, для которых можно использовать KeyMapper.

В игры Sfinx, Soltys и The Griffon Legend добавлена поддержка синтеза речи (Text-to-Speech).

Добавлены опции для включения и отключения интеграции с Discord RPC.

Добавлен параметр "--window-size" для выбора размера окна при запуске (действует только при отрисовке через OpenGL).



