Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0

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В день двадцатилетия проекта опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.5.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Всего обеспечена возможность запуска более 250 квестов и более 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.
В новой версии:
- Значительно переработан графический интерфейс ScummVM, который адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и переведён на вывод с использованием символов в кодировке Unicode.
- Полностью переписан порт для игровой консоли Nintendo DS.
- Добавлена поддержка псевдотрёхмерных игр (2.5D), реализованная через интеграцию интерпретатора 3D-игр ResidualVM.
- Добавлена поддержка игр Grim Fandango, The Longest Journey и Myst 3: Exile, а также игр:
- Little Big Adventure
- Red Comrades 1: Save the Galaxy
- Red Comrades 2: For the Great Justice
- Transylvania
- Crimson Crown
- OO-Topos
- Glulx interactive fiction games
- Private Eye
- AGS Games версий 2.5+
- Nightlong: Union City Conspiracy
- The Journeyman Project 2: Buried in Time
- Crusader: No Remorse
- L-ZONE
- Spaceship Warlock
- Добавлены русскоязычные переводы для игр Bargon Attack, Woodruff,
Leisure Suit Larry 6/7, Longbow, Torin’s Passage, Space Quest 5.
- В игровые движки AGI и Xeen добавлена поддержка ввода с использованием русского языка.
- Для большого числа игр Wintermute реализована поддержка интеграции с сервисами GOG и Steam.
- Расширено число игр, для которых можно использовать KeyMapper.
- В игры Sfinx, Soltys и The Griffon Legend добавлена поддержка синтеза речи (Text-to-Speech).
- Добавлены опции для включения и отключения интеграции с Discord RPC.
- Добавлен параметр "--window-size" для выбора размера окна при запуске (действует только при отрисовке через OpenGL).