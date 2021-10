Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0

2.7 , A.Stahl ( ok ), 14:03, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >т.е. может в каких-то аспектах отличаться. Ну да. Он и отличается: там что-то починили, там допилили, тут подрихтовали. Это же отлично!

2.8 , Аноним84701 ( ok ), 14:32, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Полностью переписан порт для игровой консоли Nintendo DS.

>> In addition to these 3 games and engines, we officially support 10 more new engines and subengines that add compatibility with the following games:

> Вообще странная поделка. Код игр переписан. Он открытый что ли был, чтобы его переписывать? Э-э, где именно в новости говорится о переписывании _кода игр_?

3.10 , Аноним ( 6 ), 15:34, 10/10/2021
ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator.

4.11 , Аноним84701 ( ok ), 15:58, 10/10/2021
> ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator. Это относится, емнип, к движку игры. Игровые скритпты и логику особо никто не трогает.

https://wiki.scummvm.org/index.php?title=About#Where_does_ScummVM_fit_in.3F

> Therefore, ScummVM is NOT an emulator of a specific operating system, as, for example, DOSBox is for DOS. ScummVM is actually a full rewrite of each game's engine, which has many advantages: далее перечисляется, чем лучше грузин^W запуска в эмуляторе (интеграция мыши на ноутах и PC, более вменяемое управление и намного меньший "жор" на той же DS и прочих, отличных от x86 платформах).