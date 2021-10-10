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Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.5.0

10.10.2021 09:42

В день двадцатилетия проекта опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.5.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Всего обеспечена возможность запуска более 250 квестов и более 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

  • Значительно переработан графический интерфейс ScummVM, который адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и переведён на вывод с использованием символов в кодировке Unicode.
  • Полностью переписан порт для игровой консоли Nintendo DS.
  • Добавлена поддержка псевдотрёхмерных игр (2.5D), реализованная через интеграцию интерпретатора 3D-игр ResidualVM.
  • Добавлена поддержка игр Grim Fandango, The Longest Journey и Myst 3: Exile, а также игр:
    • Little Big Adventure
    • Red Comrades 1: Save the Galaxy
    • Red Comrades 2: For the Great Justice
    • Transylvania
    • Crimson Crown
    • OO-Topos
    • Glulx interactive fiction games
    • Private Eye
    • AGS Games версий 2.5+
    • Nightlong: Union City Conspiracy
    • The Journeyman Project 2: Buried in Time
    • Crusader: No Remorse
    • L-ZONE
    • Spaceship Warlock
  • Добавлены русскоязычные переводы для игр Bargon Attack, Woodruff, Leisure Suit Larry 6/7, Longbow, Torin’s Passage, Space Quest 5.
  • В игровые движки AGI и Xeen добавлена поддержка ввода с использованием русского языка.
  • Для большого числа игр Wintermute реализована поддержка интеграции с сервисами GOG и Steam.
  • Расширено число игр, для которых можно использовать KeyMapper.
  • В игры Sfinx, Soltys и The Griffon Legend добавлена поддержка синтеза речи (Text-to-Speech).
  • Добавлены опции для включения и отключения интеграции с Discord RPC.
  • Добавлен параметр "--window-size" для выбора размера окна при запуске (действует только при отрисовке через OpenGL).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scummvm.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.2.0
  3. OpenNews: Выпуск Dolphin 5.0, эмулятора игровых консолей GameCube и Wii
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Выпуск Lakka 3.5, дистрибутива для создания игровых консолей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55946-scummvm
Ключевые слова: scummvm, game, emulator
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, а вы не знаете случайно, Neverhood с озвучкой от Рисёча всё так же не работает на ScummVM? Помню, оно всегда крашилось на каком-то одном моменте. На форуме разработчикам об этом сообщалось, но вместо овтета была лишь глупая отписка про «варез».
     
     
  • 2.2, InuYasha (??), 10:37, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня шёл под вайном спокойно, насчёт озвучек не знаю.
     
  • 2.5, Ilya Indigo (ok), 12:46, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже работает. В версии 2.0.0 починили телевизор.
    https://docs.scummvm.org/en/latest/help/release.html#id1

    Neverhood:
    Fixed crash in musical hut in Russian DR version.
    Fixed late game notes crash in Russian DR version.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 16:26, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот спасибо. Тогда будем посмотреть.

    А то давно было "wontfix", думал что не сдвинется с мёртвой точки: https://bugs.scummvm.org/ticket/6383#comment:7

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:49, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>  Для большого числа игр Wintermute реализована поддержка интеграции с сервисами GOG и Steam.

    Дас ис гут. Там как раз Blade of Darkness вернули для олдфагов

     
  • 1.4, Ingener (??), 12:32, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я считаю неиронично, что игра Crusader No Remorse (есть ещё вторая часть) имеет один из лучших OST за всю историю - автор музыки легенда трекер-сцены Некрос. И вот добавили эту игру. Ну что, спасибо . Правда сам игровой процесс немножечко устарел. Но музыка! Я ее отдельно слушаю. А саму игру играл уже лет 15 назад.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:41, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще странная поделка. Код игр переписан. Он открытый что ли был, чтобы его переписывать? Ну дык это уже как бы не оригинал тогда, т.е. может в каких-то аспектах отличаться. Не проще ли было во все это играть под DOSBox или, если дела уж совсем плохи, то установить DOS/Win9x на QEmu?
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 14:03, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >т.е. может в каких-то аспектах отличаться.

    Ну да. Он и отличается: там что-то починили, там допилили, тут подрихтовали. Это же отлично!

     
  • 2.8, Аноним84701 (ok), 14:32, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Полностью переписан порт для игровой консоли Nintendo DS.
    >> In addition to these 3 games and engines, we officially support 10 more new engines and subengines that add compatibility with the following games:
    > Вообще странная поделка. Код игр переписан. Он открытый что ли был, чтобы его переписывать?

    Э-э, где именно в новости говорится о переписывании _кода игр_?

     
     
  • 3.10, Аноним (6), 15:34, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator.
     
     
  • 4.11, Аноним84701 (ok), 15:58, 10/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator.

    Это относится, емнип, к движку игры.  Игровые скритпы и логику особо никто не трогает.
    https://wiki.scummvm.org/index.php?title=About#Where_does_ScummVM_fit_in.3F
    > Therefore, ScummVM is NOT an emulator of a specific operating system, as, for example, DOSBox is for DOS. ScummVM is actually a full rewrite of each game's engine, which has many advantages:

    далее перечисляется, чем лучше грузин^W запуска в эмуляторе (интеграция мыши на ноутах и PC, более вменяемое управление и намного меньший "жор" на той же DS и прочих, отличных от x86 платформах).

     

  • 1.9, кек (?), 15:16, 10/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, где мои 12 лет? Тогда титьки Эльвиры мне бы пригодились)
     
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