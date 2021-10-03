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Выпуск Lakka 3.5, дистрибутива для создания игровых консолей

03.10.2021 11:45

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.5, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.9.10, в которой предоставлена возможность удаления ранее установленного сопряжения с Bluetooth-устройствами через нажатие START / Space для выбранного устройства в списке.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В эмуляторе N64 включена поддержка динамической перекомпиляции RDP/RSP.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 21.2.3. Для GPU Intel драйвер i965 заменён на crocus, основанный на архитектуре Gallium3D.
  • Добавлена поддержка новых устройств PiBoyDMG, Capcom Home Arcade, RetroDreamer и Anbernic RG351MP.
  • Добавлен драйвер xpadneo для поддержки беспроводных геймпадов Xbox.
  • Встроена поддержка VPN WireGuard.
  • Обновлены прошивки и ядро.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55904-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 03/10/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Как на этом можно заработать денег?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупаешь игровую фирму и подаёшь на них в суд, за кражу интеллектуальной собственности
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 11:59, 03/10/2021 [ответить]  
    		• –7 +/
    Этот тот самый эмулятор, к которому игры (ROM) защищены авторским правом и уже не продаются, так что их можно только с торрентов украсть?
    Хороший продукт. Хороший.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чел который не готов платить ни за что и не готов делать ничего плачется, что кто-то по фану делает запускалку ромов - ну милота же. Надеюсь твой пердак сгорит до тла
     
  • 2.5, Аноним (4), 14:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Содержимое рома защищено авторским правом, но не сам ром и распространение ромов не нарушает авторское право, т.к. ни один из распространителей не указывает себя как автора содержимого.

    Можно купить оригинал на вторичном рынке и создать свою, личную, копию

     
     
  • 3.7, QwertyReg (ok), 16:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Содержимое банки пива защищено законом, но я краду саму банку и это не считается воровством, ведь производитель пива не указывает себя, как производителя банки. Можно купить такую же банку на вторичке и залить своё, личное, пиво.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 18:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прими мои искреннее соболезнования, тебе наверное очень сложно жить с этим заболеванием, но ты не переживай, медицина не стоит на месте и тебя скоро отпустит этот недуг
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:58, 03/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck сборки только древние, в новых нет поддержки
     

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