Выпуск Lakka 3.5, дистрибутива для создания игровых консолей

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.5, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему. В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360. В новом выпуске: Пакет RetroArch обновлён до версии 1.9.10, в которой предоставлена возможность удаления ранее установленного сопряжения с Bluetooth-устройствами через нажатие START / Space для выбранного устройства в списке.

Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В эмуляторе N64 включена поддержка динамической перекомпиляции RDP/RSP.

Пакет Mesa обновлён до версии 21.2.3. Для GPU Intel драйвер i965 заменён на crocus, основанный на архитектуре Gallium3D.

Добавлена поддержка новых устройств PiBoyDMG, Capcom Home Arcade, RetroDreamer и Anbernic RG351MP.

Добавлен драйвер xpadneo для поддержки беспроводных геймпадов Xbox.

Встроена поддержка VPN WireGuard.

Обновлены прошивки и ядро.



