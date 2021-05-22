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Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей

22.05.2021 09:59

После более года разработки опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.0, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

Новый выпуск построен на пакетной базе LibreELEC 9.2 и примечателен включением поддержки графического API Vulkan на системах с GPU AMD и Intel, а также на платах Raspberry Pi 4. Добавлена поддержка игровых контроллеров Nintendo Joy-Cons. Реализована поддержка новых устройств: Nintendo Switch, Odroid Go Advance, Anbernic RG351P/M, V / Gameforce Chi и плат с чипами iMX6.

Эмулятор RetroArch обновлён до выпуска 1.9.3, в котором появился хранитель экрана, меню для сопряжения Blutooth-устройств, улучшен поиск и добавлен универсальный поиск по всем спискам воспроизведения, упрощено переопределение клавиш и добавлено меню для настройки CPU governor.

Обновлены подключаемые в RetroArch эмуляторы и игровые движки. Добавлены новые эмуляторы:

  • Genesis Plus-GX Wide (широкоформатный эмулятор для SEGA Genesis / MegaDrive).
  • Stella (порт эмулятора Atari 2600 VCS)
  • Supafaust (вариант эмулятора SNES, оптимизированный для многоядерных платформ ARM).
  • Swanstation (эмулятор PSX).
  • LowRes NX (консоль Retrogame, программируемая на языке BASIC).
  • Mu (эмулятор PalmOS).
  • Opera (форк эмуялтора 4DO/FreeDO).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2
  4. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55191-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А сами игры где брать?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пиши сам
     
  • 2.8, пох. (?), 11:22, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты чё, какие игори? Меняй DE, настраивай WM, ставь панельки, отключай юниты systemГ, долби Мадзиллу в about:config, а про игори забудь и не вспоминай, сходи с ума вместе с нами...
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 11:54, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя есть большая коллекция картриджей, их можно дампить. Если есть большая коллекция игр для PS1/2/3, GameCube и Wii, то вставлять прямо в привод.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:24, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать дампы это пиратство же?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:40, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Делать дампы это пиратство же?

    Нет. Распространять их за деньги или играть в них не купив картридж это пиратство. А копирование это адаптация для выполнения на своём железе.

     
  • 4.12, Zenitur (ok), 12:56, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Делать дампы это пиратство же?

    Как раз нет. Единственный легальный способ поиграть, это сдампить свои картриджи. Так что Коля Култхард, Кинаман, Pixel Devil, AVGN и Stas Xoxel могут без проблем играть на эмуляторах, не нарушая закона. А дампер им предоставят Лёша Кластер и San4ez

     

  • 1.2, svsd_val (ok), 10:33, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    emu-land.net , old-games.ru
     
     
  • 2.4, Sluggard (ok), 10:49, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И emuplanet.ru до кучи.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:04, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а самой главной консоли, разумеется, нет... Где PS2?
    Спасибо, но я посижу на Recalbox.
     
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 13:11, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а самой главной консоли, разумеется, нет... Где PS2?

    В RetroArch есть ядро Play! — это эмулятор PS2.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:18, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мяу
     
     
  • 4.17, Sluggard (ok), 13:52, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брысь.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:10, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ретрорач  дрянь на самом деле: когда я смотрел, ворованный код на годы отставал от апстирима, и годы в эмуляторах это очень много.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 13:10, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё там половину возможностей настройки выкидывают.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:57, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно зачем делать новый дистрибутив на базе какого, когда можно улучшить родительский..
     

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