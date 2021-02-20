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Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0

20.02.2021 10:13

После двух лет с момента публикации прошлой значительной ветки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 19.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Для Ubuntu сформирован PPA-репозиторий. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

С момента прошлого выпуска в кодовую базу было внесено около 5 тысяч изменений от 50 разработчиков, в том числе добавлено примерно 600 тысяч строк нового кода. Основные новшества:

  • Значительно улучшена обработка метаданных: Добавлены новые теги и предоставлена возможность загрузки файлов с тегами по HTTPS. Улучшена работа с коллекциями и многодисковыми наборами компакт-дисков. Улучшена обработка даты выхода альбомов и продолжительности воспроизведения альбома.
  • Расширены возможности библиотеки медиафайлов. Усилена связь различных компонентов с библиотекой музыки, например, для извлечения информацию о музыкантах и альбомах, одновременного показа видео и альбомов при поиске, отображения дополнительных сведений в диалогах. Улучшена группировка видеоклипов по музыкантам. Улучшена обработка файлов ".nfo" на разных платформах.
  • Добавлена настройка для автоматического открытия полноэкранного режима визуализации музыки при начале воспроизведения. Предложен новый режим визуализации музыки, оформленный в стиле интерфейса из фильма Матрица.
  • Добавлена возможность изменения уровня прозрачности субтитров и предоставлено новое тёмно-серое оформление субтитров. Предоставлена возможность загрузки субтитров через указание URI (URL-ссылка, локальный файл).
  • Встроен программный декодировщик видео в формате AV1.
  • Реализованы новые обработчики масштабирования видео, реализованные на базе OpenGL.
  • В используемой по умолчанию теме оформления Estuary, оптимизированной для работы на телевизионных экранах с управлением через пульт дистанционного управления, переработано окно визуализации музыки. В окно визуализации добавлены дополнительные мультимедийные информационные флаги. По умолчанию задействован широкоформатный режим отображения списка воспроизведения с возможностью перемещения списка в любую область экрана через боковое меню. Добавлен новый информационный блок "Now Playing", показывающий детальные сведения о воспроизводимой в текущий момент композиции и следующей композиции в списке воспроизведения.
  • Улучшено качество изображений в играх c пиксельной графикой.
  • Добавлена поддержка платформы tvOS и прекращена поддержка 32-разрядных iOS. На платформе iOS обеспечена поддержка игровых контроллеров, работающих через Bluetooth, таких как Xbox и PlayStation. Добавлен индикатор свободного и общего пространства на накопителе.
  • На платформе Android добавлена поддержка статического HDR10 для любых источников и динамического HDR Dolby Vision для сервисов потокового вещания. На платформе Windows добавлена поддержка статического HDR10.
  • Добавлены написанные на Python обработчики загрузки метаданных (scraper) для музыки - "Generic Album Scraper" и "Generic Artist Scraper", а также для фильмов и телешоу - "The Movie Database Python" и "The TVDB (new)". Данные обработчики заменили собой старые загрузчики метаданных на базе XML.
  • Улучшен режим PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом и организация видеозаписи по расписанию). Добавлена система напоминаний о просмотре. Реализованы виджеты домашнего экрана для групп каналов TV и радио. Улучшен интерфейс управления каналами и группами. Добавлена возможность сортировки каналов и элементов телегида (EPG) в соответствии с порядком, выданным бэкендом. Увеличена производительность поиска, EPG и телегида. Предоставлен API для разработки дополнений к PVR на C++.
  • Добавлено предупреждение о возможных проблемах безопасности при запуске web-интерфейса на внешнем сетевом интерфейсе. По умолчанию включён запрос пароля при обращении к web-интерфейсу.
  • Для установленных дополнений обеспечена проверка источника для того, чтобы недопустить перезапись дополнения при появлении дополнения с тем же именем в подключённом стороннем репозитории. Добавлены дополнительные предупреждения о нарушении целостности или устаревании дополнений.
  • Прекращена поддержка Python 2. Разработка дополнений переведена на Python 3.
  • Предоставлен единый универсальный исполняемый файл для Linux, поддерживающий работу поверх X11, Wayland и GBM.

Напомним, что изначально, проект был нацелен на создание открытого мультимедиа плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедиа и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex).

  1. Главная ссылка к новости (https://kodi.tv/article/kodi-1...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
  3. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 31.0
  4. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2.1
  6. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54622-kodi
Ключевые слова: kodi
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 10:43, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный плеер. Главная фича - переключение частоты экрана под fps видео - очень помогает на Android TV.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:06, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    MiniDLNA ставишь и больше ничего не надо)
     
  • 1.14, ryoken (ok), 11:09, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно андроидный вариант сабжа отучился по dlna ходить? Только собрался как-то вечером с телефона поделать опыты - а протокола-то и нету в списке.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:27, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Единственное что может служить нормальной заменой умному телевизору.
     
     
  • 2.22, noboby (?), 12:27, 20/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня первый телек на 42" LG был и есть еще с 2010 года и недавно в другую комнату еще купил на 32" от ноунейма, оба без смарта и прочей параши. К обоим подключил  OrangePiPC+Kodi и нет проблем. Правда на старом LG нет HDMI СEC, но это уже мелочи.А брать смарт, который через пару лет перестанет обновляться и все приложения превратятся в тыкву - ну так себе...
     

  • 1.19, InuYasha (??), 11:43, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, я бы на ТВ Сосунг поставил, но не знаю, сможет ли он в дуалбут, да и поддерживается ли его платформа... хотя, вроде, на SamyGo были попытки.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:36, 20/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 30-40 долларов купить TV бокс на amlogic не намного ли проще?
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:49, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно в нем как-то сделать вывод сабов сразу на двух языках?
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:22, 20/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для Ubuntu сформирован PPA-репозиторий

    Следующий стабильный выпуск Debian (bullseye, который сейчас вошел в стадию заморозки), а также следующая версия Ubuntu (hirsute) получат все необходимые двоичные дополнения Kodi (55 пакетов) "из коробки", без необходимости подключать сторонние PPA и DPA типа dmo.

     

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