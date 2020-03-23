Релиз медиацентра MythTV 31.0

Состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 31.-, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременной сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.), и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк, от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети, до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии реализована поддержка Python 3. Работа с использованием Python 3 объявлена устаревшей и будет прекращена в будущем. Значительно модернизированы возможности, связанные с декодированием и воспроизведением видео: для воспроизведения видео теперь используется OpenGL, предоставлена поддержка ускорения декодирования видео с использованием VAAPI VDPAU, NVDEC, VideoToolBox, Video4Linux2, MMAL и MediaCodec. Прекращена поддержка сервиса DataDirect, вместо которого для следует использовать XMLTV. Существенно расширены средства сканирования каналов.