Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.2.0

Увидел свет выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.2.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Всего обеспечена возможность запуска более 250 квестов и около 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др. В новой версии: Добавлена поддержка игр в жанре интерактивной литературы, использующих движки ADRIFT, AdvSys, AGT, Alan 2 & 3, Archetype, Hugo, JACL, Level 9, Magnetic Scrolls, Quest, Scott Adams и ZCode. Всего обеспечена поддержка более 1600 подобных игр, включая возможность запуска первой игры в данном жанре - Colossal Cave Adventure, выпущенной в 1976 году.

Добавлены три новых игровых движка и расширены возможности четырёх ранее доступных движков, что позволило обеспечить поддержку следующих игр: Blazing Dragons Eye of the Beholder Griffon Legen Interactive Fiction games Operation Stealth Police Quest: SWAT Prince and the Coward Ultima IV - Quest of the Avatar Ultima VI - The False Prophet Ultima VIII - Pagan

Полностью переписан порт для операционной системы MorphOS.

Добавлена новая подсистема для автоматического сохранения.

Обновлён код эмуляции Roland MT-32.

Улучшена поддержка игровых движков Illusions, Kyra, Lab, Queen, Titanic, Xeen и ZVision.

Улучшена поддержка версий игры Maniac Mansion для NES и Apple IIGS.

Добавлена возможность выбора голоса в синтезаторе речи (Text-to-Speech).

Добавлена поддержка интеграции с Discord Rich Presence.

Добавлены русскоязычные переводы для Dreamweb.

В Linux реализована возможность использования системного файлового менеджера вместо встроенного интерфейса работы с файлами.