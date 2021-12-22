В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр

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|1.3, Gourytch (ok), 11:34, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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интересно, когда EAC реализует свои заверения про свою нативную поддержку в онтопике?
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|3.24, омноним (?), 11:53, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Эквивалентных по функционалу и качеству утилит под *nix просто нет. Музыка с компактов, в свою очередь, никуда не делась -- в файлообмен её по-прежнему надо как-то переносить.
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|5.36, омноним (?), 12:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, кек. My bad. Ну с ним давно тянется уже, я даже забил проверять игры с сабжем на работоспособность. Хотя, справедливости ради, на сайте эпиков я в сентябре видел новость, что, дескать, поддержку сабжа таки-выкатили.
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|5.38, омноним (?), 12:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На стримингах, в подавляющем большинстве, музыка доступна только в сжатом виде. Оптика по-прежнему является основным источником для losless-копий -- если только лейбл не озаботился выкатить цифровой безпотерьный релиз самостоятельно, что пока что редкость.
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|6.43, Аноним (30), 12:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хз, когда нужно было качество, находил практически всегда любимые композиции во FLAC
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|7.46, омноним (?), 12:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, грубо говоря, в Spotify и Яндекс-музыке несжатого аудио нет вообще. Есть, конечно, Deezer -- но у него абсолютно богомерзкий клиент под Android. Tidal -- когда я проверял в последний раз, в России вроде не работал.
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|8.57, Аноним (57), 12:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще-то в Spotify можно прослушать музыку в недаром формате В premium клиенте... текст свёрнут, показать
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|7.65, Аноним (67), 12:52, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, оцифрованные аудиокассеты во флаке мой любимый формат. Хорошее качество. Сиди запоротые в основном. Сейчас начали появляться прилично сведённые для цифровых релизов записи, обычно они идут в 96@24.
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|9.70, Аноним (67), 13:03, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О них родимых Это лучше мп3 и по крайней мере звук компрессорами не убит в нули... текст свёрнут, показать
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|2.29, Murloc (?), 12:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вроде давно завезли. только фишка в том что разработчик должен явно включить эту функцию. пока что включили в day z, war thunder и вроде бы ARC.
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|3.44, омноним (?), 12:11, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в тундре оно было? Вроде как она ж нативно под линуксами работает чуть ли не с 2014\2015.
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|2.76, НяшМяш (ok), 13:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум PlanetSide 2 у меня работает уже с месяц. Запускается, играется, пока не забанили )
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|3.78, qwe (??), 13:19, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи пожалуйста, на какой видюхе в него бегаешь? И сколько фпс тогда уж )
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|4.81, йцу (?), 13:22, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2060max-q MetroExodus без проблем, но вайн на NVIDIA говорит "can't create window"..
Вот и интересно, вдруг на интеграшке играешь
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|3.79, Аноним (67), 13:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бдо не запускается ещё? Гв2 всё ещё единственная ммо на линуксе?
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|4.80, Аноним (67), 13:22, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя насчёт единственной… Бнс лет 10 назад тоже работал в вайне, но там unreal engine 3 был тогда. Вроде бы потом сломали.
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|2.8, омноним (?), 11:41, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В топку старые браузеры с вёдрами дыр? Это всегда пожалуйста.
Вас никто за уши не тянет, можете продолжать развлекаться chromium-bsu.
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|3.42, Аноним (42), 12:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Подавляющее большинство язвимостей были имеют возраст менее двух лет с момента возможности их эксплуатации.
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|4.47, омноним (?), 12:15, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За два года браузеры уходят слишком далеко, что в производительности, что в безопасности, чтобы как-то джастифаить пользоваться старыми версиями. В любом случае, ESR-релизы файерфокса прекрасно работают с сабжевым сайтом.
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|2.40, Ordu (ok), 12:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ладно, оно без third-party скриптов грузится и грузится быстро. Не настолько быстро, чтоб было незаметно глазом, но ровно настолько небыстро, чтобы никаких других явлений, кроме заметности глазом, не проявлялось бы. Я не знаю, насколько он функционален без third-party скриптов -- не пробовал им пользоваться никогда, -- но на глаз очень пристойно.
А web3 не существует. Он может начать существовать, если такие как ты начнут верить в его существование. Как раз в данный момент пытаются развернуть хайп, который убедит достаточное количество людей в существовании web3. Просто не ведись на это, если ты против web3. И я даже могу предложить тебе простую стратегию, как не верить в web3: задайся вопросами "что такое web3?" и "где он этот web3?". Оба этих вопроса не имеют внятных ответов, только "бла-бла-бла".
> ненавистью к старым браузерам
Ты переоцениваешь старые браузеры. Они не настолько важны в современности, чтобы кто-то снисходил до ненависти к ним. Всем просто начхать.
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|1.6, Аноним (6), 11:39, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если не брать во внимание доминирующее положение Windows, под какую ОС легче писать программы и игры? Windows или основанные на Linux?
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|2.10, qwe (??), 11:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не бывает "под какую".
Бывает умею и не умею. Если умею: ПО кроссплатформенное без особых заморочек. За редким исключением бывают сложности портирования части логики, но это частные случаи на сегодняшний день.
Умоляем, не делайте ПО на веб стеке!
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|3.39, _hide_ (ok), 12:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> Умоляем, не делайте ПО на веб стеке!
ПО на web-стеке называется, (внимание, барабанная дробь) веб сайтом (доступ с использование тонкого клиента, называемого веб-браузером).
Всё остальное, в т.ч. и приложения типа электрон-поделок к веб стеку имеют опосредственное отношение и его использование, чаще всего -- просто не уважение к пользователям.
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|4.73, анонн (ok), 13:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (доступ с использование тонкого клиента, называемого веб-браузером).
Слова "тонкий" и (современный) "веб-браузер" - плохо сочетаются в одном предложении.
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|2.16, йцу (?), 11:48, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А фоне таких движков как UE5 и Godot, разработчик делающий игрушку под одну платформу должен выйти либо хотябы на сессию без долгов, либо в окно.
В 80% случаев игра будет одной кнопкой портирована и на телефоны и на ПК. ОС погоды не решает.
Вот с приставками типа соньки будут траблы до сих пор. Там и платить вроде нужно большим и сдк у них своё и поговаривают то еще поделие, и одной кнопкой не выйдет. Но тоже вполне реально.
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|2.19, Аноним (19), 11:50, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Большинство разработчиков выбирают Windows с его directX, думаю не просто так. К тому же думать о совместимости с Linux не нужно, разрабы WINE все за тебя сделают сами.
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|3.59, iPony129412 (?), 12:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К тому же думать о совместимости с Linux не нужно, разрабы WINE все за тебя сделают сами.
Ну это сказки. Как получится.
Хотя думать и правду смысла мало — как получится, так получится, всё равно с этого денег на шиш без масла.
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|2.20, омноним (?), 11:51, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тут, скорее, вопрос о том, какими инструментами пользоваться.
Vulkan и OpenGL -- графические, и исключительно графические API. DirectX, в свою очередь -- комбайн, который с давних пор позволял хэндлить и графику, и звук, и ввод (например, контроллеры). Wwise и FMOD, конечно, кроссплатформенные, но требуют отдельного лицензирования.
Помимо прочего, есть ещё вопрос производительности. ЕМНИП, при прочих равных, при работе через Vulkan производительность, например, на нвидиевских паскалях будет ниже, чем на эквивалентных RX от амудэ.
Ну и на закуску, вопрос идиото-устойчивости. Если юзая DX11, при выделении памяти ты хватил лишку, и зааллокейтил больше, чем есть на GPU, лишнее барахло автоматом сбросится в RAM, ценой тормозов. На Vulkan (и, справедливости ради, DX12, где управление памятью, как и в случае с вулканом, практически ручное), это почти наверняка приведёт к крашу.
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|3.66, Аноним (31), 12:54, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DirectX, в свою очередь -- комбайн, который с давних пор позволял хэндлить и графику, и звук, и ввод (например, контроллеры).
Насколько я понимаю SDL2 все это решает, не зря все тот же валв в него вкладывался.
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|4.69, омноним (?), 12:58, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это, конечно, всё так -- но крупные студии уже давно привыкли к устоявшимся пайплайнам работы, в том числе, и к инструментам. Это проблема, как лично мне кажется, в первую очередь, курицы и яйца, а не сложности или простоты разработки.
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|3.74, НяшМяш (ok), 13:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это почти наверняка приведёт к крашу
С DX12 не совсем, он вроде всё равно умеет самостоятельно сбрасывать в системную память. VKD3D именно так и делает - автоматически повторяет попытку уже аллоцировать в системной памяти и пишет в консоль об этом.
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|2.21, Лысожопый (?), 11:51, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если не брать во внимание доминирующее положение Windows
fix* - Android
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|3.48, Ты гонишь (?), 12:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сколько стимовских игр из топ-10, топ-100 и тд работает под ведром? 0? Полтора неполноценных порта(типа гта-шек) это доминация?🤣 99% игр на ведре это кал, как на иос впрочем. Неговоря уж о том что тут речь о десктопе и херли ты со своим ведром лезешь.
В играх доминирует винда. Любой старый системник или $100 китайский планшет(+ клава/мыш + диван) обеспечат доступ к большему числу игр чем любой смартфон или приставка. Не говоря уж про геймерский ПК. Это факт, как-бы кто не полыхал от этого.
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|2.56, iPony129412 (?), 12:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Windows, под какую ОС легче писать программы и игры? Windows или основанные на Linux?
Естественно, смотря какие.
В основном по назначению.
Те же игры — само собой под Windows. Потому что там гораздо сильнее развитая инфраструктура под это дело и зоопарк меньше.
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|2.77, anonymous (??), 13:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В наш век специализаций считанные единицы пишут под определенную ОС. Остальные выбирают между Unity и Unreal Engine. У обоих все в порядке с кроссплатформой, было бы желание и соответствующие стимулы.
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|2.11, йуц (?), 11:45, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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StarCraft 2 и Battlefield 5 из под wine смотрят на вас с недоумением.
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|3.22, Аноним (54), 11:53, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Blobby Volley 2 смотрит как-то недовольно свирепо и в то же время грустно и с недоумением
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|2.27, Аноним (30), 11:58, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Из 10 наиболее популярных игр в Linux работоспособны Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Team Fortress 2 и Grand Theft Auto V
Первые три например, но они все от Вентилей.
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|2.34, омноним (?), 12:03, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нативных портов, на самом деле, довольно много -- нпр, некоторые гоночные игры от Codemasters (GRID Autosport, DiRT Rally), пятая и шестая Цивилизации, X-COM\X-COM 2 от Firaxis, Cities: Skylines, римейк Master of Orion, Kerbal Space Program, первая и вторая Life is Strange + приквел, последняя часть Dreamfall -- перечислять можно до усрачки. Мелкого инди - того так вообще не сосчитать.
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|1.18, Аноним (18), 11:49, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это все конечно круто, но Steam Deck все рано не купить по человечески, как бы не хотелось.
И наверное лучше бы они с таким усердием пилили ReactOS. Кому нужны игры под Линух, если никому не нужен Линух?
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|2.25, йцу (?), 11:54, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ёлки палки, дружще не грусти так ))
Есть wine и там даже Horizon Zero Dawn идёт на максималках на ноутах.. с тем самым линухом.
Есть rpcxs3 где люди проходят на ноуте с линухом Last of Us c 24-30 fps.
А это лишь верхушка айсберга. Особенно если мощный ПК.
Стим дек еще не одну версию переживёт, цены и дистрибьюция по миру устаканятся.
Если ты жуешь кактус и тебе кажется что ты один. Тебе кажется, мы жуём вместе с тобой )
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|1.23, Аноним (19), 11:53, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Причина такой активной разработки Proton (и WINE) в том, что Valve боится, что Windows Store рано или поздно выдавит Steam с рынка. И скорее всего так и будет, если Valve что-то не сделает. Как минимум потому что Windows Store идет в комплекте с системой и пользователю даже устанавливать ничего не нужно, просто кликать на иконки с играми и вводить номер банковской карты.
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|2.33, Аноним (33), 12:03, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да,особенно это видно на железе с Windows11. Полтора человека которые имеют такое явно важный показатель. Ничего линуксоиды привыкли к сообществу в пару процентов.а игроков в нем ещё меньше.
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|2.35, Аноним (30), 12:03, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сомневаюсь, база юзверей у стима огромна, а виндовый стор ущербен, годится только для ёжиков — любителей кактусов, ну или просто недалеких хомяков
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|3.61, Аноним (31), 12:45, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У винды впринципе основная аудитория ежики, им и стор не страшен, просто пока они еще жуют старый кактус. У майков есть в рукаве еще пара козырей, недавно купили беседку, не сложно догадаться где будут выходить их игры, добавили game pass, интегрируют облачные игры. Еще немного бесплатного сыра и мышеловка будет мейнстримом. Ну и отказались в winstore публиковать только uwp шлак, что тоже сыграет на руку.
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|2.53, Аноним (31), 12:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно делают, жаль что не начали этим заниматься раньше, хотя и выпуск стима на линуксе подтолкнул развитие нативных портов, этого явно было недостаточно, надо было это закрепить, глядишь и на steam machine могли бы выехать.
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|1.26, Аноним (33), 11:58, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обычный wine-staging рулит. 7.0-rc1 мне понравился,пользуюсь и в принципе доволен. Тот же skyrim anniversary edition работает хорошо. На 6х было хуже.
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|2.60, Аноним (60), 12:39, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня скайрим на встроенке интел под арчем отказывается работать. пробовал dxvk и обычный, извраты всякие, ничего - сплошные артефакты
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|3.62, омноним (?), 12:45, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На интелах поддержку Vulkan 1.1 в нормальном виде завезли только в скайлейках, ЕМНИП. Если у вас что-то более старое -- там всё может быть весьма и весьма печально.
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|1.45, Аноним (45), 12:11, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
И это когда кросс платформенность является нормаой, в консолях х86 процессоры и ... большой текст свёрнут, показать
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|1.58, Аноним (60), 12:38, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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dota2, cs 1.6 (по ссылке какой-то клон cs на go) и teamfortress2 ещё 10 лет назад на линуксе работали, ничего не изменилось
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|1.71, kido (ok), 13:04, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это, мягко говоря, завышенные цифры. Они очень странно эти цифры считают. У 5 анонов игра идёт и 3-х не идёт - статус голд и типа работает. Я неоднократно не мог запустить игру с голд и платиновым статусом на тех же драйверах или новее, на разных версиях протона.
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