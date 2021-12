В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр

2.17 , uis ( ok ), 11:49, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Оно тебе надо?

3.24 , омноним ( ? ), 11:53, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Эквивалентных по функционалу и качеству утилит под *nix просто нет. Музыка с компактов, в свою очередь, никуда не делась -- в файлообмен её по-прежнему надо как-то переносить.

4.28 , nebularia ( ok ), 11:59, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я думаю, аффтар сверху имел ввиду Easy Anti-Cheat)

5.36 , омноним ( ? ), 12:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, кек. My bad. Ну с ним давно тянется уже, я даже забил проверять игры с сабжем на работоспособность. Хотя, справедливости ради, на сайте эпиков я в сентябре видел новость, что, дескать, поддержку сабжа таки-выкатили.

4.30 , Аноним ( 30 ), 12:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я уверен на 105 что вся цифровая музыка доступна в сети

5.38 , омноним ( ? ), 12:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На стримингах, в подавляющем большинстве, музыка доступна только в сжатом виде. Оптика по-прежнему является основным источником для losless-копий -- если только лейбл не озаботился выкатить цифровой безпотерьный релиз самостоятельно, что пока что редкость.

6.43 , Аноним ( 30 ), 12:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – хз, когда нужно было качество, находил практически всегда любимые композиции во FLAC

7.46 , омноним ( ? ), 12:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, грубо говоря, в Spotify и Яндекс-музыке несжатого аудио нет вообще. Есть, конечно, Deezer -- но у него абсолютно богомерзкий клиент под Android. Tidal -- когда я проверял в последний раз, в России вроде не работал.

8.57 , Аноним ( 57 ), 12:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вообще-то в Spotify можно прослушать музыку в недаром формате В premium клиенте... 9.63 , Аноним ( 30 ), 12:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать и денег на ещё одну подписку xD тем паче что в спотифае далеко не всё есть... 9.64 , омноним ( ? ), 12:52, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Spotify HiFi ещё не выкатили толком - он есть только в некоторых регионах, и поя... 10.67 , Аноним ( 67 ), 12:56, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не шик, хоть и получше мп3-320 Opus-350 был бы совсем хорош для веба, если бы н... 7.65 , Аноним ( 67 ), 12:52, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, оцифрованные аудиокассеты во флаке мой любимый формат. Хорошее качество. Сиди запоротые в основном. Сейчас начали появляться прилично сведённые для цифровых релизов записи, обычно они идут в 96@24.

8.68 , омноним ( ? ), 12:56, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я, надеюсь, речь не о компакт-кассетах -- там качество где-то эквивалентно 96-... 9.70 , Аноним ( 67 ), 13:03, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О них родимых Это лучше мп3 и по крайней мере звук компрессорами не убит в нули... 10.72 , омноним ( ? ), 13:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ух, мне тут сложно что-то сказать Разницу оцифровок мастер-лент винила и соврем... 11.75 , Аноним ( 67 ), 13:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну это была шутка по большей части, но всё же многие записи в этом формате прият... 2.29 , Murloc ( ? ), 12:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде давно завезли. только фишка в том что разработчик должен явно включить эту функцию. пока что включили в day z, war thunder и вроде бы ARC.

3.44 , омноним ( ? ), 12:11, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в тундре оно было? Вроде как она ж нативно под линуксами работает чуть ли не с 2014\2015.

4.55 , commiethebeastie ( ok ), 12:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Теперь есть. Благими намерениями...

2.76 , НяшМяш ( ok ), 13:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как минимум PlanetSide 2 у меня работает уже с месяц. Запускается, играется, пока не забанили )

3.78 , qwe ( ?? ), 13:19, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажи пожалуйста, на какой видюхе в него бегаешь? И сколько фпс тогда уж )

4.81 , йцу ( ? ), 13:22, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2060max-q MetroExodus без проблем, но вайн на NVIDIA говорит "can't create window"..

Вот и интересно, вдруг на интеграшке играешь

3.79 , Аноним ( 67 ), 13:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бдо не запускается ещё? Гв2 всё ещё единственная ммо на линуксе?

4.80 , Аноним ( 67 ), 13:22, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя насчёт единственной… Бнс лет 10 назад тоже работал в вайне, но там unreal engine 3 был тогда. Вроде бы потом сломали.