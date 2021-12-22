В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр

2.9 , Аноним ( 5 ), 11:41, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – под web

3.37 , Аноним ( 30 ), 12:06, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ловите Electron-ика

4.54 , Аноним ( 54 ), 12:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Где у него кнопка?!

2.10 , qwe ( ?? ), 11:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не бывает "под какую".

Бывает умею и не умею. Если умею: ПО кроссплатформенное без особых заморочек. За редким исключением бывают сложности портирования части логики, но это частные случаи на сегодняшний день. Умоляем, не делайте ПО на веб стеке!

3.39 , _hide_ ( ok ), 12:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> Умоляем, не делайте ПО на веб стеке! ПО на web-стеке называется, (внимание, барабанная дробь) веб сайтом (доступ с использование тонкого клиента, называемого веб-браузером).

Всё остальное, в т.ч. и приложения типа электрон-поделок к веб стеку имеют опосредственное отношение и его использование, чаще всего -- просто не уважение к пользователям.

4.73 , анонн ( ok ), 13:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (доступ с использование тонкого клиента, называемого веб-браузером). Слова "тонкий" и (современный) "веб-браузер" - плохо сочетаются в одном предложении.

2.16 , йцу ( ? ), 11:48, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А фоне таких движков как UE5 и Godot, разработчик делающий игрушку под одну платформу должен выйти либо хотябы на сессию без долгов, либо в окно.

В 80% случаев игра будет одной кнопкой портирована и на телефоны и на ПК. ОС погоды не решает.

Вот с приставками типа соньки будут траблы до сих пор. Там и платить вроде нужно большим и сдк у них своё и поговаривают то еще поделие, и одной кнопкой не выйдет. Но тоже вполне реально.

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:50, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Большинство разработчиков выбирают Windows с его directX, думаю не просто так. К тому же думать о совместимости с Linux не нужно, разрабы WINE все за тебя сделают сами.

3.59 , iPony129412 ( ? ), 12:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К тому же думать о совместимости с Linux не нужно, разрабы WINE все за тебя сделают сами. Ну это сказки. Как получится.

Хотя думать и правду смысла мало — как получится, так получится, всё равно с этого денег на шиш без масла.

2.20 , омноним ( ? ), 11:51, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тут, скорее, вопрос о том, какими инструментами пользоваться. Vulkan и OpenGL -- графические, и исключительно графические API. DirectX, в свою очередь -- комбайн, который с давних пор позволял хэндлить и графику, и звук, и ввод (например, контроллеры). Wwise и FMOD, конечно, кроссплатформенные, но требуют отдельного лицензирования. Помимо прочего, есть ещё вопрос производительности. ЕМНИП, при прочих равных, при работе через Vulkan производительность, например, на нвидиевских паскалях будет ниже, чем на эквивалентных RX от амудэ. Ну и на закуску, вопрос идиото-устойчивости. Если юзая DX11, при выделении памяти ты хватил лишку, и зааллокейтил больше, чем есть на GPU, лишнее барахло автоматом сбросится в RAM, ценой тормозов. На Vulkan (и, справедливости ради, DX12, где управление памятью, как и в случае с вулканом, практически ручное), это почти наверняка приведёт к крашу.

3.66 , Аноним ( 31 ), 12:54, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > DirectX, в свою очередь -- комбайн, который с давних пор позволял хэндлить и графику, и звук, и ввод (например, контроллеры). Насколько я понимаю SDL2 все это решает, не зря все тот же валв в него вкладывался.

4.69 , омноним ( ? ), 12:58, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это, конечно, всё так -- но крупные студии уже давно привыкли к устоявшимся пайплайнам работы, в том числе, и к инструментам. Это проблема, как лично мне кажется, в первую очередь, курицы и яйца, а не сложности или простоты разработки.

3.74 , НяшМяш ( ok ), 13:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это почти наверняка приведёт к крашу С DX12 не совсем, он вроде всё равно умеет самостоятельно сбрасывать в системную память. VKD3D именно так и делает - автоматически повторяет попытку уже аллоцировать в системной памяти и пишет в консоль об этом.

2.21 , Лысожопый ( ? ), 11:51, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Если не брать во внимание доминирующее положение Windows fix* - Android

3.48 , Ты гонишь ( ? ), 12:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И сколько стимовских игр из топ-10, топ-100 и тд работает под ведром? 0? Полтора неполноценных порта(типа гта-шек) это доминация?🤣 99% игр на ведре это кал, как на иос впрочем. Неговоря уж о том что тут речь о десктопе и херли ты со своим ведром лезешь. В играх доминирует винда. Любой старый системник или $100 китайский планшет(+ клава/мыш + диван) обеспечат доступ к большему числу игр чем любой смартфон или приставка. Не говоря уж про геймерский ПК. Это факт, как-бы кто не полыхал от этого.

2.56 , iPony129412 ( ? ), 12:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Windows, под какую ОС легче писать программы и игры? Windows или основанные на Linux? Естественно, смотря какие.

В основном по назначению. Те же игры — само собой под Windows. Потому что там гораздо сильнее развитая инфраструктура под это дело и зоопарк меньше.

2.77 , anonymous ( ?? ), 13:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В наш век специализаций считанные единицы пишут под определенную ОС. Остальные выбирают между Unity и Unreal Engine. У обоих все в порядке с кроссплатформой, было бы желание и соответствующие стимулы.

