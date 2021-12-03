Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) опубликовала первый значительный релиз открытого игрового 3D-движка Open 3D Engine (O3DE), пригодного для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Исходные тексты движка O3DE были открыты в июле этого года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. Для развития движка на нейтральной площадке под эгидой Linux Foundation была создана организация Open 3D Foundation, в рамках которой к совместной работе над движком помимо Amazon подключились такие компании, как Adobe, Huawei, Intel, Red Hat, Niantic, AccelByte, Apocalypse Studios, Audiokinetic, Genvid Technologies, International Game Developers Association, SideFX и Open Robotics. Движок уже применяется в Amazon, нескольких игровых и анимационных студиях, а также в компаниях, занимающихся созданием робототехники. Из созданных на базе движка игр можно отметить New World и Deadhaus Sonata. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты. Основные компоненты движка: Интегрированная среда для разработки игр.

Многопоточная система фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой графических API Vulkan, Metal и DirectX 12.

Расширяемый редактор 3D-моделей.

Звуковая подсистема.

Система анимирования персонажей (Emotion FX).

Система разработки полуфабрикатов (prefab).

Движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени. Для симуляции физических процессов поддерживаются NVIDIA PhysX, NVIDIA Cloth, NVIDIA Blast и AMD TressFX.

Математические библиотеки, использующие инструкции SIMD.

Сетевая подсистема с поддержкой сжатия и шифрования трафика, симуляции сетевых проблем, репликации данных и синхронизации потоков.

Универсальный mesh-формат для игровых ресурсов. Возможна генерация ресурсов из скриптов на языке Python и загрузка ресурсов в асинхронном режиме.

Компоненты для определения игровой логики на языках Lua и Python. Среди отличий O3DE от движка Amazon Lumberyard упоминаются новая система сборки на базе Cmake, модульная архитектура, применение открытых утилит, новая система prefab, расширяемый интерфейс пользователя на базе Qt, дополнительные возможности для работы с облачными сервисами, оптимизации производительности, новые сетевые возможности, улучшенный движок рендеринга с поддержкой трассировки лучей, глобального освещения, упреждающего и отложенного рендеринга. Отмечается, что после открытия кода движка к проекту присоединилось более 250 разработчиков, которые реализовали 2182 изменения. Первый релиз проекта прошёл стадию стабилизации и признан готовым для разработки профессиональных 3D-игр и симуляторов. Для Linux началось формирование пакетов в формате deb, а для Windows предложен инсталлятор. В новой версии также добавлены такие новшества, как инструменты для профилирования и тестирования производительности, экспериментальный генератор ландшафта, интеграция со средой визуального программирования Script Canvas, система Gem-расширений с поддержкой облачных сервисов, дополнения для создания многопользовательских сетевых игр, SDK для настройки движка и поддержки разработки на платформах Windows, Linux, macOS, iOS и Android. В форме gem-расширений для O3DE выпущены пакеты с движком искусственного интеллекта Kythera, геопространственными 3D-моделями Cesium и визуальными эффектами PopcornFX.



