Игровой движок Corona меняет название на Solar2D и становится полностью открытым

Компания CoronaLabs Inc. прекратила свою деятельность и трансформировала разрабатываемый игровой движок и фреймворк для создания мобильных приложений Corona в полностью открытый проект. Ранее предоставляемые сервисы от CoronaLabs, на которых была завязана разработка, будут перенесены в симулятор, работающий на системе пользователя, или заменены на бесплатные аналоги, доступные для разработки открытого ПО (например, GitHub). Код Corona переведён со связки GPLv3 + коммерческая лицензия на лицензию MIT. Под лицензией MIT также открыт почти весь код, связанный с компанией CoronaLabs, включая плагины.

Дальнейшая разработка будет продолжена независимым сообществом, при сохранении участия бывшего ключевого разработчика, который намерен по-прежнему работать над проектом в режиме полного рабочего дня. Для финансирования будет использоваться кроудфандинг. Также объявлено о постепенном переименовании проекта в Solar2D, так как название Corona связано с закрывающейся компанией и в нынешней обстановке вызывает ложные ассоциации с проектами, занимающимися решением проблем, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Corona представляет собой кроссплатформенный фреймворк, предназначенный для быстрой разработки приложений и игр на языке Lua. Имеется возможность вызова обработчиков на языках C/C++, Obj-C и Java при помощи прослойки Corona Native. Один проект можно собрать и опубликовать сразу для всех поддерживаемых платформ и устройств, включая iOS, Android, Amazon Fire, macOS, Windows, Linux, HTML5, Apple TV, Fire TV, Android TV и т.п. Для ускорения разработки и создания прототипов предлагается симулятор, позволяющий сразу оценить влияние любого изменения в коде на работу приложения, а также инструментарий для быстрого обновления приложения для тестирования на реальных устройствах.

Предоставляемый API насчитывает более 1000 вызовов, включая средства для спрайтовой анимации, обработки звука и музыки, симуляции физических процессов (на базе Box2D), анимации промежуточных стадий движения объектов, расширенных графических фильтров, управления текстурами, доступа к сетевым возможностям и т.п. Для вывода графики используется OpenGL. Одной из главных задач при разработке является оптимизация для достижения высокой производительности. Отдельно подготовлено более 150 плагинов и 300 ресурсов.



