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Игровой движок Corona меняет название на Solar2D и становится полностью открытым

01.05.2020 05:09

Компания CoronaLabs Inc. прекратила свою деятельность и трансформировала разрабатываемый игровой движок и фреймворк для создания мобильных приложений Corona в полностью открытый проект. Ранее предоставляемые сервисы от CoronaLabs, на которых была завязана разработка, будут перенесены в симулятор, работающий на системе пользователя, или заменены на бесплатные аналоги, доступные для разработки открытого ПО (например, GitHub). Код Corona переведён со связки GPLv3 + коммерческая лицензия на лицензию MIT. Под лицензией MIT также открыт почти весь код, связанный с компанией CoronaLabs, включая плагины.

Дальнейшая разработка будет продолжена независимым сообществом, при сохранении участия бывшего ключевого разработчика, который намерен по-прежнему работать над проектом в режиме полного рабочего дня. Для финансирования будет использоваться кроудфандинг. Также объявлено о постепенном переименовании проекта в Solar2D, так как название Corona связано с закрывающейся компанией и в нынешней обстановке вызывает ложные ассоциации с проектами, занимающимися решением проблем, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Corona представляет собой кроссплатформенный фреймворк, предназначенный для быстрой разработки приложений и игр на языке Lua. Имеется возможность вызова обработчиков на языках C/C++, Obj-C и Java при помощи прослойки Corona Native. Один проект можно собрать и опубликовать сразу для всех поддерживаемых платформ и устройств, включая iOS, Android, Amazon Fire, macOS, Windows, Linux, HTML5, Apple TV, Fire TV, Android TV и т.п. Для ускорения разработки и создания прототипов предлагается симулятор, позволяющий сразу оценить влияние любого изменения в коде на работу приложения, а также инструментарий для быстрого обновления приложения для тестирования на реальных устройствах.

Предоставляемый API насчитывает более 1000 вызовов, включая средства для спрайтовой анимации, обработки звука и музыки, симуляции физических процессов (на базе Box2D), анимации промежуточных стадий движения объектов, расширенных графических фильтров, управления текстурами, доступа к сетевым возможностям и т.п. Для вывода графики используется OpenGL. Одной из главных задач при разработке является оптимизация для достижения высокой производительности. Отдельно подготовлено более 150 плагинов и 300 ресурсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://coronalabs.com/blog/20...)
  2. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  3. OpenNews: Дополнение из состава 3D-фреймворка Verge3D опубликовано под свободной лицензией
  4. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  5. OpenNews: Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.2
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал 2007again
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52849-corona
Ключевые слова: corona, solar2d, 2d, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:06, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть ли релизнутые проекты на этом движке? Или это как раз и является причиной закрытия компании?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:20, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://coronalabs.com/stories/ но в основном там какая-то мелочь для iOS и Android.
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 09:22, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://coronalabs.com/stories/ но в основном там какая-то мелочь для iOS и Android.

    Ну, в приницпе, есть и вполне приличные вещи. Хорошо.


     

  • 1.2, Аноним (2), 09:07, 01/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >GPLv3 -> MIT

    Штульман негодует.

     
  • 1.4, vakorol (?), 09:20, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Да, нынче название "Corona" как-то режет слух...
     
     
  • 2.7, КО (?), 09:25, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мягко говоря...
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:33, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрытие Короналабз важный шаг в борьбе с пандемией.
     

  • 1.9, Аноним (10), 09:30, 01/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Перевела на еще более токсичную лицензию GPLv3+.
     

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