Открыты исходные тексты игрового движка Storm, используемого в серии ролевых игр Корсары, нацеленных на любителей морских сражений. По согласованию с правообладателем код открыт под лицензией GPLv3. Разработчики надеются, что доступность кода откроет новые возможности для развития как движка, так и самой игры, благодаря внесению нововведений и исправлений сообществом.

Движок написан на языке C++ и пока поддерживает только платформу Windows и графический API DirectX 9. Из планов по дальнейшему развитию упоминается замена собственного кода рендеринга на кросс-платформенную библиотеку bgfx, которая помимо DirectX поддерживает графические API OpenGL, Vulkan, Metal и WebGL, и может использоваться в Linux, Android и FreeBSD. Также планируется заменить встроенную математическую библиотеку и код для обработки ввода на glm и gainput. Встроенный язык для разработки сценариев планируется заменить на Lua, систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON, а спецпифичные форматы бинарных ресурсов на стандартные форматы.