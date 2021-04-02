Открыты исходные тексты игрового движка Storm

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|1.1, Аноним (1), 20:46, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON"
Все, красный свет, закрывайте лавочку...
А если серъезно, то JSON и конфигурация это немного разные понятия)
Если у вас есть ".ini" то возьмите TOML чтоли....
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|3.24, Аноним (24), 22:32, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай теперь в pdf конфиги держать. Только отбитые будут конфиги сохранять в лагучем json.
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|2.18, Урри (ok), 21:48, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем toml принципиально отличается от json? Ну, кроме того что для него нету библиотек, а для json их тонны разной степени оптимизированности и удобства?
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|1.2, ДмитрийСССР (?), 20:51, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мои любимые корсары. Если её запилят под линуксы и чтобы без вылетов, это будет лучшая игра про парусники!
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|1.3, Аноним (3), 20:53, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ооо, какая ностальгия, Пираты Карибского моря до сих пор на полке лежат.
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|2.5, Аноним (5), 21:06, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести, а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы веселее.
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|3.13, Аноним (13), 21:39, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести,
> а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских
> корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы
> веселее.
Да, а так и остался с Need for Speed-ом и со знакомой поближе не познакомился ;) Действительно, какое тут веселье?
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|1.4, Аноним (4), 21:06, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработчики надеются, что доступность кода откроет новые возможности для развития как движка, так и самой игры, благодаря внесению нововведений и исправлений сообществом.
пускай дальше наедятся. как там, исходники планетарок из космических рейнджеров уже помогли на халяву исправить косяки HD переиздания?
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|2.8, Аноним (5), 21:19, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Целый движок подогнали сообществу и всё равно есть недовольные. Парадокс. Запилит сообщество ремастер и будет отличная гама по-новому. Некоторые даже реверс инжинерингом страдали за признание их нарушителями лицензии.
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|3.16, Kuromi (ok), 21:45, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недовольны люди тем что им совершенно беспалевно предлагают по доброй доброте исправить накопившиеся глюки старой игры, чтобы им же потом продать Enhanced Edition HD Remaster переиздание.
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|1.7, llolik (ok), 21:14, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Аж посмотреть захотелось. Корсары 2, в свой время одна из любимых игр была.
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|1.10, Аноним (11), 21:24, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это просто праздник какой-то!
Корсары в своё время были уникальной вещью. А битва в шторм на ускорении - вообще вещь в себе.
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|1.14, Kuromi (ok), 21:42, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно игровые ресурсы никто отдавать не намерян.
Это называется "нам хотелось бы воскресить старую (но популярную у олдфагов) игру, может даже на Андроид портировать, но желания делать самим у нас нет, поэтому пусть сообщество нам сделает красиво забесплатно".
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|1.15, Миумиу (?), 21:42, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для инди Godot в тысячу раз лучше, а для больших студий ни один opensourse движок не годится
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|1.17, Аноним (17), 21:45, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Акелла, вы тут? Тут у Седьмого гостя вышло продолжение... Сможете локализовать с актёрами из предыдущих частей?
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|2.23, Аноним (23), 22:17, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ольга Бузова тоже не против Столлмана, но это не значит, что ее надо слушать.
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|1.29, Аноним (29), 23:13, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если нет весомых причин, а их скорее всего нет, то за это "систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON" надо бить ногами, желательно в печень и до полного просветления памяти. Видимо пришли смузихлебы, которым дай только то, что можно испоганить..
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|1.30, Маняним (?), 23:17, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел код - обыкновенный студенческий кал. Ценность этого подгона равна нулю.
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