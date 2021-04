Открыты исходные тексты игрового движка Storm

2.5 , Аноним ( 5 ), 21:06, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести, а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы веселее.

3.13 , Аноним ( 13 ), 21:39, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести,

> а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских

> корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы

> веселее. Да, а так и остался с Need for Speed-ом и со знакомой поближе не познакомился ;) Действительно, какое тут веселье?