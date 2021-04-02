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Открыты исходные тексты игрового движка Storm

02.04.2021 20:43

Открыты исходные тексты игрового движка Storm, используемого в серии ролевых игр Корсары, нацеленных на любителей морских сражений. По согласованию с правообладателем код открыт под лицензией GPLv3. Разработчики надеются, что доступность кода откроет новые возможности для развития как движка, так и самой игры, благодаря внесению нововведений и исправлений сообществом.

Движок написан на языке C++ и пока поддерживает только платформу Windows и графический API DirectX 9. Из планов по дальнейшему развитию упоминается замена собственного кода рендеринга на кросс-платформенную библиотеку bgfx, которая помимо DirectX поддерживает графические API OpenGL, Vulkan, Metal и WebGL, и может использоваться в Linux, Android и FreeBSD. Также планируется заменить встроенную математическую библиотеку и код для обработки ввода на glm и gainput. Встроенный язык для разработки сценариев планируется заменить на Lua, систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON, а спецпифичные форматы бинарных ресурсов на стандартные форматы.



  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
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Автор новости: artempsi
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54889-game
Ключевые слова: game, storm
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:46, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON"

    Все, красный свет, закрывайте лавочку...

    А если серъезно, то JSON и конфигурация это немного разные понятия)
    Если у вас есть ".ini" то возьмите TOML чтоли....

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:26, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    не осилил? ini давно пора похоронить за плинтусом
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:51, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не осилил?

    «Корсары: Чёрная Метка» оказалась неподъёмным грузом и убила студию - https://kg-portal.ru/comments/88075-korsary-chernaja-metka-okazalas-nepodemnym

     
  • 3.24, Аноним (24), 22:32, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давай теперь в pdf конфиги держать. Только отбитые будут конфиги сохранять в лагучем json.
     
     
  • 4.27, bergentroll (ok), 22:57, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот чего веб тормозит. Это JSON лагает.
     
  • 2.18, Урри (ok), 21:48, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем toml принципиально отличается от json? Ну, кроме того что для него нету библиотек, а для json их тонны разной степени оптимизированности и удобства?
     

  • 1.2, ДмитрийСССР (?), 20:51, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мои любимые корсары. Если её запилят под линуксы и чтобы без вылетов, это будет лучшая игра про парусники!
     
     
  • 2.19, Урри (ok), 21:49, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помоги коммьюнити, запили хотя бы часть.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:53, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооо, какая ностальгия, Пираты Карибского моря до сих пор на полке лежат.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:06, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести, а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы веселее.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:39, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эх, помнится одна знакомая их у меня просила и я обещал занести,
    > а оказалось. что я на тот многоразовый диск с копией пиратских
    > корсаров уже Need for speed записал.(. Была бы лицуха было бы
    > веселее.

    Да, а так и остался с Need for Speed-ом и со знакомой поближе не познакомился ;) Действительно, какое тут веселье?

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:06, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Разработчики надеются, что доступность кода откроет новые возможности для развития как движка, так и самой игры, благодаря внесению нововведений и исправлений сообществом.

    пускай дальше наедятся. как там, исходники планетарок из космических рейнджеров уже помогли на халяву исправить косяки HD переиздания?

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 21:19, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Целый движок подогнали сообществу и всё равно есть недовольные. Парадокс. Запилит сообщество ремастер и будет отличная гама по-новому. Некоторые даже реверс инжинерингом страдали за признание их нарушителями лицензии.
     
     
  • 3.16, Kuromi (ok), 21:45, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недовольны люди тем что им совершенно беспалевно предлагают по доброй доброте исправить накопившиеся глюки старой игры, чтобы им же потом продать Enhanced Edition HD Remaster переиздание.
     
     
  • 4.20, Урри (ok), 21:50, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а так будут довольные сидеть вообще ни с чем.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:08, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Risen мне больше по душе.
     
  • 1.7, llolik (ok), 21:14, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аж посмотреть захотелось. Корсары 2, в свой время одна из любимых игр была.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:23, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Х.з мне че то игра не зашла в своё время
     
  • 1.10, Аноним (11), 21:24, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто праздник какой-то!
    Корсары в своё время были уникальной вещью. А битва в шторм на ускорении - вообще вещь в себе.
     
  • 1.14, Kuromi (ok), 21:42, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как обычно игровые ресурсы никто отдавать не намерян.
    Это называется "нам хотелось бы воскресить старую (но популярную у олдфагов) игру, может даже на Андроид портировать, но желания делать самим у нас нет, поэтому пусть сообщество нам сделает красиво забесплатно".
     
  • 1.15, Миумиу (?), 21:42, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для инди Godot в тысячу раз лучше, а для больших студий ни один opensourse движок не годится
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:50, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем Unreal Engine не годится?
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:45, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Акелла, вы тут? Тут у Седьмого гостя вышло продолжение... Сможете локализовать с актёрами из предыдущих частей?
     
  • 1.22, LibreCAD (?), 21:54, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Steam против Столлмана не шла же? Если нет, то можно пользоваться!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:17, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ольга Бузова тоже не против Столлмана, но это не значит, что ее надо слушать.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 23:12, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такая информация? Вы её спрашивали?
     

  • 1.29, Аноним (29), 23:13, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если нет весомых причин, а их скорее всего нет, то за это "систему файлов конфигурации в формате ".ini" на JSON" надо бить ногами, желательно в печень и до полного просветления памяти. Видимо пришли смузихлебы, которым дай только то, что можно испоганить..
     
  • 1.30, Маняним (?), 23:17, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел код - обыкновенный студенческий кал. Ценность этого подгона равна нулю.
     

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