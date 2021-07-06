Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine

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|2.2, Аноним (2), 23:39, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Я очень на это надеюсь, юнити это наверное худшее, что случилось с играми за последнее тысячелетие. Но, с другой стороны, возможно, заслуга юнити, что у нас сейчас есть хоть какой-то выбор.
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|4.12, Аноним (2), 23:59, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чем Unreal Engine не устраивает?
Они там вроде хотят процент с любой монетизации, я думаю, разрабам бывает удобнее заплатить один раз. Так конечно движок довольно хороший, но всё же нужны альтернативы и конкуренция. Про сложность ничего не знаю, я только немного с юнити поработал. С пользовательской точки зрения у меня ощущение что юнити гораздо тормознее и больше памяти на пустом месте жрёт, вечные проблемы с шейдерами. Сабж похоже скорее будет как более совершенная альтернатива godot (только что-то не видел ни одной 3д игры на нём, да и вообще ни одной серьёзной игры).
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|5.43, Kuromi (ok), 02:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот сколько играл Юнитийные игры такое скоере ощущение, что некоторые разработчики их просто оптимизируют буквально никак. Скомпилировали, быстро протестировали и норм. А что тормозит - так это, пора процессор поменять и так далее. Причем с учетом того что некоторы гореразработчки игру своб збарасывают уже через полгода после релиза "ой, что-то плохо продается, ну его" до ума никто ничего не доводит.
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|4.40, GG (ok), 01:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень уж глючный и фичи ломают быстрее чем чинют (к примеру, анализатор шейдеров на вулкане так и не заработал за два года, хотя опенгл уже успели дропнуть).
И очень многие фичи работают только в форточке (начиная с выпекания теней на гпу и заканчивая возможностью билдить линуксовый выделенный сервер).
И разработчикам откровенно насpать на сообщество (в ансверс их не бывает и 90% вопросов там висит неотвеченными годами, форум они игнорят, связи нет вообще никакой).
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|3.9, Аноним (9), 23:56, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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уделите пару слов, вашего экспертного мнения, чем ужасен юнити?
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|4.15, Аноним (2), 00:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> уделите пару слов, вашего экспертного мнения, чем ужасен юнити?
Требуемыми объёмами доработки с напильником в основном. Как результат, все игры, которые сэкономили на доведении до ума, являются шлаком собранным из одних и тех же дешёвых компонентов. Лично у меня выработалась стойкая неприязнь к любым юнити играм. Выглядят плохо, тормозят, ничего не умеют. Обычно его берут с целью сэкономить, и естественно экономят потом.
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|5.20, НяшМяш (ok), 00:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядят плохо + тормозят - это самый большой грех Unity. Особенно бесит у многих игр деградация производительности от времени (если вообще не крешится по какой-нибудь утечке).
Плюс у них там довольно печальная ситуация вокруг Mono, .NET и остальным С# добром https://habr.com/ru/company/otus/blog/563060/
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|4.23, Аноним (23), 00:24, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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unity 3d прекрасен, только вот игры получаются не очень. лагают, видилители
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|4.27, Аноним (27), 00:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то что проекты между минорными апдейтами версий движка перестают запускаться, а про мажорные можно и не пытаться? Плюс сама IDE для рептилоидов написана, но с этим смириться можно, тупая система скриптов/объектов и тд. Если сравнивать с UE там ide еще в разы хуже, но с общей логикой получше
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|3.21, Аноним (21), 00:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юнити конечно такой себе движок, вот только именно из-за него пошла волна открытия движков, ибо он задавил конкурентов.
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|1.6, Хан (?), 23:50, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Godot тоже крышка((( зря они в 3D полезли, лучше бы 2D допиливали
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|2.24, Аноним (23), 00:24, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сам Godot очень приятный (для меня как человека, не шарящего в геймдеве), но результат почему-то тормознутый получается
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|1.7, Хан (?), 23:52, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но блин неожиданно, шоб Amazon да в opensourse сама, целый движок уровня unreal... до сих пор не верится
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|2.19, Аноним (21), 00:13, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не уровень анрила, это старая версия край энжина, даже у крайтеков сейчас край энжин следующего поколения с лучами
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|3.28, Аноним (23), 00:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> улучшенный движок рендеринга с поддержкой трассировки лучей
хотя как по мне, оно на фиг не нужно. не знаю, с чего все на этом помешались
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|4.31, Аноним (21), 00:30, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про 3д-ускорители тоже так говорили. Аппаратный рейтрейсинг в реальном времени - будущее графики
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|3.30, Хан (?), 00:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где видеокарты карл? По 300 косарей выкупать у барыг RTX? Ну нахер
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|2.38, Аноним (38), 01:35, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто им надоело тащить этот чемодан без ручки. Хотя, конечно, хорошо, что открыли, а не тихо закопали.
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|1.14, Аноним (21), 00:03, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они вроде и раньше бесплатно отдавали, только одно условие было, что нужно использовать сервера амазона, если у вас клиент-серверная игра. Сейчас это ограничение тоже убрали?
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|1.16, Аноним (21), 00:05, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.
Похоже, что там выбор из двух лицензий: Апач и МИТ
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|1.17, Аноним (17), 00:05, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для определения игровой логики может использоваться... Python.
можно подробнее, или испорченный телефон? На гитхабе вижу питон в используемых языках, но вроде бы там не полноценные биндинги, а всякие штуки для автоматизации
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|1.22, Аноним (27), 00:23, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> New World
Выглядит годно для PS3/PS4. Но бесплатно и то хорошо, лучше чем 199% изначально опенсорсных движков, для индюшатины с сюжетом самое то, а без сюжета хоть на UE5 пиши, один шлак будет
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|1.33, Аноним (8), 01:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
>8 GB RAM
>DirectX 12 or Vulkan-compatible video card with 2 GB VRAM minimum
>4 GB VRAM recommended
>NVIDIA GeForce GTX 1060 or better, driver version 465.89 or later recommended
>AMD Radeon Pro 560 or better
>Intel HD 630 or better
>40 - 100 GB of free disk space
Это столько жрёт сам движок без контента или на контенте времён начала нулевых?
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|2.34, Аноним (34), 01:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это наверно эта IDE, что бы ты там разрабатывал свои великие игры и наконец заработал на компуктер не из 2012 года.
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|3.39, Аноним (8), 01:35, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня не интересует YOBA. Мне интересно, насколько реально и имеет ли смысл портировать игры начала нулевых (их открытые и свободные движки с гитхаба) на сабж с целью оптимизации (ведь если в новых играх ресурсов больше, то обрабатывать их надо эффективнее) и/или улучшения качества рендеринга. При этом важно не повышать системные требования.
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|4.46, Ordu (ok), 02:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я думаю, не стоит. Если стоит жёсткая задача не повышать системные требования, то всё что можно делать -- заниматься оптимизациями того, что есть.
> ведь если в новых играх ресурсов больше, то обрабатывать их надо эффективнее
Это не совсем так работает. В новых играх не только больше данных, но так же больше всяких эффектов, как при рендеринге, так и в физике, там всё _сложнее_ резко, в результате чего требования к железу могут расти: дополнительные возможности в движке, даже если они не используются в данной игре, не бесплатны. Дополнительные возможности вынуждают идти на такие вещи, как, скажем, динамический диспатч там, где у тебя статический -- в смысле использовать virtual функции класса, потому что теперь у тебя не просто Object, но есть ObjectTypeA и ObjectTypeB, и ещё иногда попадается ObjectTypeC. Ты может быть используешь только TypeA, но движок-то заточен под то, чтобы в него любой Type можно было бы засунуть. Помимо этого, там могут появляться лишние проверки, или, скажем, лишние генерируемые данные привязанные к каждой вершине -- для каких-то эффектов эти данные нужны, а когда они не нужны, их заполняют дефолтными значениями, так что этот эффект выглядит так, будто его нет. Возможны и другие варианты, как неиспользуемая возможность движка может тормозить работу движка или повышать его требования к железу.
Возможно, что некоторые дополнительные возможности движка обходятся бесплатно, если ты их не используешь, но так не всегда получается. Если ты хочешь получить минимум системных требований, то тебе надо очень чётко представить что именно тебе нужно от движка, и запилить движок, который умеет только то, что нужно.
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|1.35, Хан (?), 01:12, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После позора с Iudacity это прям отличная новость, заряжает оптимизмом
Еще бы Iudacity загнулся в назидание за свой позор и опенсорса, было бы вообще чудно
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|1.36, Аноним (36), 01:17, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не играю в игры. Но я рад что Безос прекратил бросать деньги в открытый космос.
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