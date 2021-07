Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine

>Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster

>8 GB RAM

>DirectX 12 or Vulkan-compatible video card with 2 GB VRAM minimum

>4 GB VRAM recommended

>NVIDIA GeForce GTX 1060 or better, driver version 465.89 or later recommended

>AMD Radeon Pro 560 or better

>Intel HD 630 or better

>40 - 100 GB of free disk space Это столько жрёт сам движок без контента или на контенте времён начала нулевых?