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Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine

06.07.2021 23:21

Компания Amazon опубликовала проект O3DE (Open 3D Engine), в рамках которого открыты исходные тексты игрового движка, пригодного для создания игр класса AAA. Движок O3DE представляет собой переработанный и улучшенный вариант ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, основанного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. Код написан на С++ и опубликован под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Имеется поддержка платформ Linux, Windows 10, macOS, iOS и Android.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Для симуляции физических процессов поддерживаются NVIDIA PhysX, NVIDIA Cloth, NVIDIA Blast и AMD TressFX. Имеется встроенная сетевая подсистема с поддержкой сжатия и шифрования трафика, симуляции сетевых проблем, средствами для репликации данных и синхронизации потоков. Поддерживается универсальный mesh-формат для игровых ресурсов, автоматизация генерации ресурсов на языке Python и загрузка ресурсов в асинхронном режиме.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди отличий O3DE от движка Amazon Lumberyard упоминаются новая система сборка на базе Cmake, модульная архитектура, применение открытых утилит, новая система prefab, расширяемый интерфейс пользователя на базе Qt, дополнительные возможности для работы с облачными сервисами, оптимизации производительности, новые сетевые возможности, улучшенный движок рендеринга с поддержкой трассировки лучей, глобального освещения, упреждающего и отложенного рендеринга. Движок уже применяется в Amazon, нескольких игровых и анимационных студиях, а также в компаниях, занимающихся созданием робототехники. Из созданных на базе движка игр можно отметить New World.

Для дальнейшей разработки движка на нейтральной площадке под эгидой Linux Foundation создана организация Open 3D Foundation, целью которой является предоставление открытого высококачественного 3D-движка для разработки современных игр и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечить качество кинематографического уровня. К совместной работе над движком уже подключились 20 компаний, включая Adobe, AWS, Huawei, Niantic, Intel, Red Hat, AccelByte, Apocalypse Studios, Audiokinetic, Genvid Technologies, International Game Developers Association, SideFX и Open Robotics.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания Crytek опубликовала код редактора игровых ресурсов CRYENGINE Sandbox
  3. OpenNews: Исходные тексты игрового движка CryEngine опубликованы на GitHub
  4. OpenNews: Анонс CryEngine V и новой бизнес-модели, ориентированной на сообщество
  5. OpenNews: В игровом движке CRYENGINE 3.8.1 появилась поддержка Linux и OpenGL
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55450-o3de
Ключевые слова: o3de, game, amazon, cryengine
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Annoynymous (ok), 23:32, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, теперь индюшатину будут делать на O3DE вместо Unity.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:39, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Я очень на это надеюсь, юнити это наверное худшее, что случилось с играми за последнее тысячелетие. Но, с другой стороны, возможно, заслуга юнити, что у нас сейчас есть хоть какой-то выбор.
     
     
  • 3.3, th3m3 (ok), 23:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем Unreal Engine не устраивает?
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 23:59, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем Unreal Engine не устраивает?

    Они там вроде хотят процент с любой монетизации, я думаю, разрабам бывает удобнее заплатить один раз. Так конечно движок довольно хороший, но всё же нужны альтернативы и конкуренция. Про сложность ничего не знаю, я только немного с юнити поработал. С пользовательской точки зрения у меня ощущение что юнити гораздо тормознее и больше памяти на пустом месте жрёт, вечные проблемы с шейдерами. Сабж похоже скорее будет как более совершенная альтернатива godot (только что-то не видел ни одной 3д игры на нём, да и вообще ни одной серьёзной игры).

     
     
  • 5.43, Kuromi (ok), 02:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сколько играл Юнитийные игры такое скоере ощущение, что некоторые разработчики их просто оптимизируют буквально никак. Скомпилировали, быстро протестировали и норм. А что тормозит - так это, пора процессор поменять и так далее. Причем с учетом того что некоторы гореразработчки игру своб збарасывают уже через полгода после релиза "ой, что-то плохо продается, ну его" до ума никто ничего не доводит.
     
  • 4.40, GG (ok), 01:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень уж глючный и фичи ломают быстрее чем чинют (к примеру, анализатор шейдеров на вулкане так и не заработал за два года, хотя опенгл уже успели дропнуть).
    И очень многие фичи работают только в форточке (начиная с выпекания теней на гпу и заканчивая возможностью билдить линуксовый выделенный сервер).
    И разработчикам откровенно насpать на сообщество (в ансверс их не бывает и 90% вопросов там висит неотвеченными годами, форум они игнорят, связи нет вообще никакой).
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:56, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уделите пару слов, вашего экспертного мнения, чем ужасен юнити?
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 00:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уделите пару слов, вашего экспертного мнения, чем ужасен юнити?

    Требуемыми объёмами доработки с напильником в основном. Как результат, все игры, которые сэкономили на доведении до ума, являются шлаком собранным из одних и тех же дешёвых компонентов. Лично у меня выработалась стойкая неприязнь к любым юнити играм. Выглядят плохо, тормозят, ничего не умеют. Обычно его берут с целью сэкономить, и естественно экономят потом.

     
     
  • 5.20, НяшМяш (ok), 00:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядят плохо + тормозят - это самый большой грех Unity. Особенно бесит у многих игр деградация производительности от времени (если вообще не крешится по какой-нибудь утечке).

    Плюс у них там довольно печальная ситуация вокруг Mono, .NET и остальным С# добром https://habr.com/ru/company/otus/blog/563060/

     
  • 4.23, Аноним (23), 00:24, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    unity 3d прекрасен, только вот игры получаются не очень. лагают, видилители
     
  • 4.27, Аноним (27), 00:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что проекты между минорными апдейтами версий движка перестают запускаться, а про мажорные можно и не пытаться? Плюс сама IDE для рептилоидов написана, но с этим смириться можно, тупая система скриптов/объектов и тд. Если сравнивать с UE там ide еще в разы хуже, но с общей логикой получше
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити конечно такой себе движок, вот только именно из-за него пошла волна открытия движков, ибо он задавил конкурентов.
     
     
  • 4.41, GG (ok), 01:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет
     

  • 1.4, Хан (?), 23:48, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пацаны ваще ребята))) умеете! могете!
     
  • 1.5, Хан (?), 23:49, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Юнити крышка...good night sweet prince(((
     
  • 1.6, Хан (?), 23:50, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Godot тоже крышка((( зря они в 3D полезли, лучше бы 2D допиливали
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 00:24, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сам Godot очень приятный (для меня как человека, не шарящего в геймдеве), но результат почему-то тормознутый получается
     

  • 1.7, Хан (?), 23:52, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но блин неожиданно, шоб Amazon да в opensourse сама, целый движок уровня unreal... до сих пор не верится
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 00:13, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не уровень анрила, это старая версия край энжина, даже у крайтеков сейчас край энжин следующего поколения с лучами
     
     
  • 3.28, Аноним (23), 00:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > улучшенный движок рендеринга с поддержкой трассировки лучей

    хотя как по мне, оно на фиг не нужно. не знаю, с чего все на этом помешались

     
     
  • 4.31, Аноним (21), 00:30, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про 3д-ускорители тоже так говорили. Аппаратный рейтрейсинг в реальном времени - будущее графики
     
  • 3.30, Хан (?), 00:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где видеокарты карл? По 300 косарей выкупать у барыг RTX? Ну нахер
     
     
  • 4.32, Аноним (21), 00:32, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было 2080 брать, когда была возможность
     
  • 4.42, GG (ok), 01:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я за 500 евро купил
     
  • 2.38, Аноним (38), 01:35, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто им надоело тащить этот чемодан без ручки. Хотя, конечно, хорошо, что открыли, а не тихо закопали.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:54, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Blender собирается интегрировать наработки?
     
     
  • 2.18, Аноним (21), 00:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие?
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 00:25, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да хоть какие
     
     
  • 4.29, Аноним (21), 00:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     

  • 1.10, Sunderland93 (ok), 23:56, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При этом собрать можно только под винду
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:01, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://o3de.org/docs/user-guide/platforms/linux/
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:58, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это новость. Отличное завершение дня.
     
  • 1.14, Аноним (21), 00:03, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они вроде  и раньше бесплатно отдавали, только одно условие было, что нужно использовать сервера амазона, если у вас клиент-серверная игра. Сейчас это ограничение тоже убрали?
     
  • 1.16, Аноним (21), 00:05, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.

    Похоже, что там выбор из двух лицензий: Апач и МИТ

     
  • 1.17, Аноним (17), 00:05, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для определения игровой логики может использоваться... Python.

    можно подробнее, или испорченный телефон? На гитхабе вижу питон в используемых языках, но вроде бы там не полноценные биндинги, а всякие штуки для автоматизации

     
     
  • 2.26, Аноним (23), 00:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот тоже интересно, можно ли на плюсах фигачить
     

  • 1.22, Аноним (27), 00:23, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>  New World

    Выглядит годно для PS3/PS4. Но бесплатно и то хорошо, лучше чем 199% изначально опенсорсных движков, для индюшатины с сюжетом самое то, а без сюжета хоть на UE5 пиши, один шлак будет

     
  • 1.33, Аноним (8), 01:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
    >8 GB RAM
    >DirectX 12 or Vulkan-compatible video card with 2 GB VRAM minimum
        >4 GB VRAM recommended
        >NVIDIA GeForce GTX 1060 or better, driver version 465.89 or later recommended
        >AMD Radeon Pro 560 or better
        >Intel HD 630 or better
    >40 - 100 GB of free disk space

    Это столько жрёт сам движок без контента или на контенте времён начала нулевых?

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это наверно эта IDE, что бы ты там разрабатывал свои великие игры и наконец заработал на компуктер не из 2012 года.
     
     
  • 3.39, Аноним (8), 01:35, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня не интересует YOBA. Мне интересно, насколько реально и имеет ли смысл портировать игры начала нулевых (их открытые и свободные движки с гитхаба) на сабж с целью оптимизации (ведь если в новых играх ресурсов больше, то обрабатывать их надо эффективнее) и/или улучшения качества рендеринга. При этом важно не повышать системные требования.
     
     
  • 4.46, Ordu (ok), 02:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я думаю, не стоит. Если стоит жёсткая задача не повышать системные требования, то всё что можно делать -- заниматься оптимизациями того, что есть.

    > ведь если в новых играх ресурсов больше, то обрабатывать их надо эффективнее

    Это не совсем так работает. В новых играх не только больше данных, но так же больше всяких эффектов, как при рендеринге, так и в физике, там всё _сложнее_ резко, в результате чего требования к железу могут расти: дополнительные возможности в движке, даже если они не используются в данной игре, не бесплатны. Дополнительные возможности вынуждают идти на такие вещи, как, скажем, динамический диспатч там, где у тебя статический -- в смысле использовать virtual функции класса, потому что теперь у тебя не просто Object, но есть ObjectTypeA и ObjectTypeB, и ещё иногда попадается ObjectTypeC. Ты может быть используешь только TypeA, но движок-то заточен под то, чтобы в него любой Type можно было бы засунуть. Помимо этого, там могут появляться лишние проверки, или, скажем, лишние генерируемые данные привязанные к каждой вершине -- для каких-то эффектов эти данные нужны, а когда они не нужны, их заполняют дефолтными значениями, так что этот эффект выглядит так, будто его нет. Возможны и другие варианты, как неиспользуемая возможность движка может тормозить работу движка или повышать его требования к железу.

    Возможно, что некоторые дополнительные возможности движка обходятся бесплатно, если ты их не используешь, но так не всегда получается. Если ты хочешь получить минимум системных требований, то тебе надо очень чётко представить что именно тебе нужно от движка, и запилить движок, который умеет только то, что нужно.

     

  • 1.35, Хан (?), 01:12, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После позора с Iudacity это прям отличная новость, заряжает оптимизмом

    Еще бы Iudacity загнулся в назидание за свой позор и опенсорса, было бы вообще чудно

     
  • 1.36, Аноним (36), 01:17, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не играю в игры. Но я рад что Безос прекратил бросать деньги в открытый космос.
     
  • 1.37, GG (ok), 01:32, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    O_O

    Вот это поворот

     
  • 1.44, Аноним (44), 02:18, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > O3DE requires Windows 10 64-bit (versions 1809, 10.0.17763 or later)

    ...
        Visual Studio 2019
    https://o3de.org/download/
    Не, спасибо, такого "попенсурса" и даром не надо

     
     
  • 2.45, Аноним (44), 02:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет, походу и под линь можно собрать, ну посмотрим тогда
     
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