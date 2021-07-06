Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine

Нет, я думаю, не стоит. Если стоит жёсткая задача не повышать системные требования, то всё что можно делать -- заниматься оптимизациями того, что есть. > ведь если в новых играх ресурсов больше, то обрабатывать их надо эффективнее Это не совсем так работает. В новых играх не только больше данных, но так же больше всяких эффектов, как при рендеринге, так и в физике, там всё _сложнее_ резко, в результате чего требования к железу могут расти: дополнительные возможности в движке, даже если они не используются в данной игре, не бесплатны. Дополнительные возможности вынуждают идти на такие вещи, как, скажем, динамический диспатч там, где у тебя статический -- в смысле использовать virtual функции класса, потому что теперь у тебя не просто Object, но есть ObjectTypeA и ObjectTypeB, и ещё иногда попадается ObjectTypeC. Ты может быть используешь только TypeA, но движок-то заточен под то, чтобы в него любой Type можно было бы засунуть. Помимо этого, там могут появляться лишние проверки, или, скажем, лишние генерируемые данные привязанные к каждой вершине -- для каких-то эффектов эти данные нужны, а когда они не нужны, их заполняют дефолтными значениями, так что этот эффект выглядит так, будто его нет. Возможны и другие варианты, как неиспользуемая возможность движка может тормозить работу движка или повышать его требования к железу. Возможно, что некоторые дополнительные возможности движка обходятся бесплатно, если ты их не используешь, но так не всегда получается. Если ты хочешь получить минимум системных требований, то тебе надо очень чётко представить что именно тебе нужно от движка, и запилить движок, который умеет только то, что нужно.

