Выпуск открытого игрового движка Godot 3.3

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|2.4, topin89 (ok), 16:16, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это конечно круто, но тут не хватает портов Депонии на iOS и PS4. Чую, что это единственная игра на движке, о которой кто-то что-то слышал
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|2.9, Chad (?), 16:53, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Самая лучшая антиреклама движка. Такой мусор даже на распродаже в стиме за 25 рублей не куплю.
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|2.20, Аноним (-), 18:13, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Можно ли на нем делать игры уровня Героев 1-5? Или хотя-бы 1-3?
А игры уровня Settlers? Хотя-бы 3-4 часть.
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|1.2, Аноним (2), 16:13, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Есть ли хоть одна не вызывающая тошноты игра на этом движке? Вот на юнити можно хорошо поискать и найти парочку, может быть даже 3, не совсем никчёмных. Тут что-то совсем тоскливо.
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|2.6, Аноним (6), 16:24, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Смотря что ты понимаешь под играми. Для меня Ведьмак3 после wizardry 8 — каловые славянские массы по книге, которая вызывает "тошноту".
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|3.7, A.Stahl (ok), 16:30, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очевидно что при обсуждении движков имеет смысл говорить о графике, а не о каловых массах.
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|4.12, Аноним (6), 17:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я думал на первом плане возможности движка и что из него можно сделать (пример space station 13), а вы за сержанта Графоуни мне поясняете.
Кстати, что с лицом ремастера крайзиса_1? Движок живой?
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|5.44, Аноним (44), 00:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сосака - старое говнище с кривыми и часто сломанными механиками. А виноват в этом исключительно старый, как говно мамонта движок. Говорю как человек принимавший участие в создании своей сборки. Надеюсь сообщество наконец закончит опенсорсный"порт" на Unity, т.е. Space Station 14. Пока что проект находиться в неиграбельном состоянии, остаётся наслаждаться ванильным спейс стейшин.
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|2.14, Аноним (14), 17:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты же понимаешь, что качество игры зависит не от движка, а от ресурсов и прямоты рук? Хотя Юнити отстойный движок, да.
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|3.10, Аноним (5), 16:56, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот скороспелый поверхностный вывод сделан по голосу? На самом деле это бородатый мужик.
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|3.11, Аноним (11), 17:09, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видел канал школьника, который на чистом CSS сайты пишет лучше, чем 90% веб-макак на JS
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|4.18, Анонин (?), 17:17, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видел канал школьника, который на чистом CSS сайты пишет лучше, чем 90% веб-макак на JS
Это ты про свой канал что ли?
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|4.19, Canvas (?), 17:39, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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css хорош остальное хейтерство кто как говориться на что горазд , если лобаешь на css то нарисуй тем для gtk2-3 с нормальными современными кнопочками
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|3.23, Аноним (23), 18:17, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Verge3D ещё неплохой, можно программировать в визуальном редакторе.
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|2.21, Аноним (22), 18:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несильно сложный это и преимущество и причина его непопулярности.
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|2.31, Аноним (31), 19:58, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его недостаток, в неудобности программировать на чистом С++. Нужно заморачиваться со всякими скриптами.
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|3.39, Аноним (39), 22:04, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и кто согласится писать на плюсах, кроме компаний на зарплате?
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|2.45, Аноним (44), 00:06, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движки есть даже на брейнфаке. Наверное, Malbolge единственный широкоизвестный ЯП, на котором нет игрового движка
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|3.47, Анонас (?), 00:30, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парадоксально, но более-менее функционального движка нет на Julia. Языке, который позиционирует себя как "простота Python + скорость С++".
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|1.46, Аноним (-), 00:26, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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напоминаю что "Godot is a member of the Software Freedom Conservancy" - сжв-организации которая, среди прочего, участвует в буллинге Столлмана и FSF
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