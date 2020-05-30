Среда проектирования игр Godot адаптирована для работы в web-браузере

Разработчики свободного игрового движка Godot представили начальную версию графической среды для разработки и проектирования игр Godot Editor, способную работать в web-браузере. Движок Godot уже давно предоставляет поддержку экспорта игр для платформы HTML5, а теперь добавлена возможность запуска в браузере и среды разработки игр.

Отмечается, что первичное внимание при разработке как и раньше будет уделяться классическому приложению, которое рекомендуется при профессиональной разработке игр. Версия для браузера рассматривается как вспомогательная опция, которая позволит быстро оценить возможности среды без необходимости её установки на локальную систему, упростит процесс разработки HTML5-игр и позволит использовать среду в системах, не допускающих установку сторонних программ (например, на компьютерах в школах и на мобильных устройствах).

Работа в браузере реализована при помощи компиляции в промежуточный код WebAssembly, что стало возможным после появления в WebAssembly поддержки потоков и добавления в JavaScript SharedArrayBuffer и средств доступа к локальной файловой системе (API Native FileSystem). Начальная версия Godot Editor для браузеров работоспособна в свежих выпусках браузеров на основе Chromium и в ночных сборках Firefox (требуется поддержка SharedArrayBuffer).

Браузерный вариант пока находится на ранней стадии развития и не все доступные в обычной версии возможности реализованы. Обеспечена поддержка запуска редактора и менеджера проектов, создания, редактирования и запуска проекта. Для сохранения и загрузки файлов предоставлено несколько провайдеров-хранения: None (данные теряются после закрытия вкладки), IndexedDB (хранение в браузере небольших проектов, до 50 МБ на настольных системах и 5 МБ на мобильных устройствах), Dropbox и FileSystem API (доступ к локальной ФС). В дальнейшем ожидается поддержка хранения с использованием WebDAV, расширение возможностей по обработке звука, поддержка скриптов GDNative, а также появление виртуальной клавиатуры и экранных жестов для управления с устройств с сенсорными экранами.