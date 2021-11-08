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Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4

08.11.2021 12:32

После 6 месяцев разработки опубликован выпуск свободного игрового движка Godot 3.4, подходящего для создания 2D- и 3D-игр. Движок поддерживает простой для изучения язык задания игровой логики, графическую среду для проектирования игр, систему развёртывания игр в один клик, широкие возможности анимации и симуляции физических процессов, встроенный отладчик и систему выявления узких мест в производительности. Код игрового движка, среды проектирования игр и сопутствующих средств разработки (физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.

Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств. Движком поддерживаются все популярные стационарные и мобильные платформы (Linux, Windows, macOS, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PS Vita, Android, iOS, BBX), а также разработка игр для Web. Готовые для запуска бинарные сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В отдельной ветке развивается новый бэкенд рендеринга на базе графического API Vulkan, который будет предложен в следующем выпуске Godot 4.0, вместо предлагаемых ныне бэкендов рендеринга через OpenGL ES 3.0 и OpenGL 3.3 (поддержка OpenGL ES и OpenGL будет сохранена через обеспечение работы старого бэкенда OpenGL ES 2.0/OpenGL 2.1 поверх новой архитектуры рендеринга на базе Vulkan). Переход с Godot 3.x на Godot 4.0 потребует переработки приложений из-за нарушения совместимости на уровне API, но для ветки Godot 3.x будет обеспечен длительный цикл поддержки, срок которого будет зависеть от востребованности строго API пользователями.

Godot 3.4 примечателен добавлением следующих новшеств:

  • Переработан интерфейс пользователя для редактирования тем оформления, в котором реализован наглядный процесс выбора узла и предоставлена возможность изменения оформления не покидая режим предпросмотра.

  • В редактор внесены улучшения для повышения удобства работы: добавлена функция быстрой загрузки ресурсов в режим инспектирования, разрешено создание узла в произвольной позиции, добавлен новый интерфейс экспорта шаблонов, реализованы дополнительные операции с gizmo (система ограничивающих параллелепипедов) и улучшен редактор анимации на основе кривых Безье.

  • Добавлен режим отката изменений, позволяющий отменить сразу все изменения сцены, вызванные применением анимации через AnimationPlayer, вместо отмены изменения каждого свойства по отдельности.
  • В настройки добавлена опция для изменения уровня масштабирования области 2D-просмотра (2D viewport), которую, например, можно использовать для увеличения или уменьшения 2D-элементов, независимо от текущего режима растяжения (stretch mode).
  • В File API добавлена возможность работы с файлами (в том числе с PCK), размер которых превышает 2 ГБ.
  • Включены изменения для повышения плавности отрисовки за счёт расчёта изменений в кадрах без привязки к системному таймеру и решения проблем с синхронизацией вывода при использовании vsync.
  • В системе обработки ввода InputEvents добавлена поддержка привязки к скэнкодам, отражающим физическое размещения клавиш на клавиатуре, независимо от активной раскладки (например, клавиши WASD в раскладке QWERTY будут автоматически сопоставлены с клавишами ZQSD на французской раскладке AZERTY).
  • Добавлены интерфейсы AESContext и HMACContext для доступа из скриптов к алгоритмам шифрования AES-ECB, AES-CBC и HMAC. Также добавлена возможность сохранения и чтения открытых ключей RSA для формирования и проверки цифровых подписей.
  • В движок рендеринга добавлена начальная поддержка прекращения отрисовки объектов, попадающих в фокус камеры, но не видимых из-за перекрытия другими объектами (например, находящихся за стеной). Растровое (на уровне отдельных пикселей) отсечение перекрытия будет реализовано только в ветке Godot 4, а в Godot 3 включены некоторые геометрические методы отсечения перекрывающихся объектов и поддержка портального перекрытия.

  • Добавлен новый метод тонирования ACES Fitted, позволяющий добиться большей реалистичности и физической точности за счёт повышения контрастности ярких объектов.
  • Добавлена поддержка формы испускания трехмерных частиц в виде кольца или полого цилиндра.
  • В движке симуляции физических процессов значительно повышена производительность генерации выпуклых объектов из мэшей и переработан режим отслеживания столкновений в интерфейсе инспектирования. Для движка 2D-физики добавлена поддержка структуры BVH (Bounding Volume Hierarchy) для динамического пространственного разделения. В движке 3D-физики реализована поддержка функции HeightMapShapeSW и добавлены средства синхронизации с KinematicBody3D.
  • Добавлена возможность экспортировать 3D-сцены в формате glTF, например, для открытия подготовленных в Godot мэшей в Blender.
  • Добавлена поддержка режима сжатия изображений WebP без потерь, который теперь по умолчанию применяется для сжатия текстур вместо формата PNG.
  • В порте для платформы Android добавлена начальная поддержка API Scoped storage и нового способа загрузки дополнительных ресурсов (Play Asset Delivery) для исполняемых файлов в формате AAB (Android App Bundle).
  • Для платформы HTML5 реализована возможность установки в форме приложений PWA (Progressive Web Apps), добавлен интерфейс JavaScriptObject для взаимодействия между Godot и JavaScript (например, можно вызывать методы JavaScript из скриптов Godot), для многопоточных сборок реализована поддержка AudioWorklet.
  • Для платформы macOS добавлена поддержка систем на чипе Apple Silicon (M1).


  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.3
  3. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Storm
  5. OpenNews: Игровой движок Corona меняет название на Solar2D и становится полностью открытым
  6. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56121-godot
Ключевые слова: godot, game
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 12:41, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    > Для платформы macOS добавлена поддержка систем на чипе Apple Silicon (M1).

    О, не прошло и года.
    А нет, прошло.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -> #10

    > Поддержка м1 была уже давно. В этой сборке сделали поддержку mono билдов для м1.

     
  • 2.37, Аноним (-), 18:09, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рaдyжный Cквиpти запищал от щастья. :D
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:49, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    opensubdiv нельзя собрать на современных системах?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:17, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же? Можно, я собирал
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 13:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пятилетним тулчейном? Тащить ворох легаси только ради него ой как не хочется.
     

  • 1.4, BratishkaErik (ok), 13:03, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В отдельной ветке развивается новый бэкенд рендеринга на базе графического API Vulkan, который будет предложен в следующем выпуске Godot 4.0, вместо предлагаемых ныне бэкендов рендеринга через OpenGL ES 3.0 и OpenGL 3.3 (поддержка OpenGL ES и OpenGL будет сохранена через обеспечение работы старого бэкенда OpenGL ES 2.0/OpenGL 2.1 поверх новой архитектуры рендеринга на базе Vulkan).

    Замечательно, ещё и предупредили (не то, что некоторые) :) Vulkan — будущее

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Теперь 2д-инди-помойка в 100мб будет требовать не только 8гб озу, но и 8гб видюхи, бо эртэикс111
     
     
  • 3.6, BratishkaErik (ok), 13:09, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бро, Вулкан даже на некоторых видеокартах раньше его выпуска имеется, ртикс необязателен
     
     
  • 4.15, Аноним (18), 15:54, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Встройка Intel Ivy Bridge 2013 года, Вулкан имеется. Хоть при запуске любого приложения в консоль пишется про vulkan support is incomplete, они все работают, не заработал только Yuzu, но ему в любом случае нужен комп помощнее.

    Android-телефон среднего сегмента на Qualcomm Snapdragon 665, тоже среднем SoC, с Adreno 610. Vulkan имеется и в некоторых играх в эмуляторе Dolphin даёт больше фпс чем OpenGL.

    Raspberry Pi 4: Vulkan 1.1 имеется https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56044

     
     
  • 5.16, Аноним (18), 15:56, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл добавить, телефон, SoC и RPi 4 были выпущены в 2019.
     
  • 5.27, BratishkaErik (ok), 17:04, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню, все устройства с OpenGL ES 3.2 или OpenGL 4.x могут получить Vulkan, но на это ещё поддержка в драйвере нужна
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ртикс необязателен

    Очень обязателен, если за эту _фичу_ стеам накинет пару долларов на прайс игры.

     
  • 3.11, Урри (ok), 14:23, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vulkan экономнее аналогичного кода на OpenGL. Если, конечно, не рукожопами писано.
     
  • 3.12, йцу (?), 14:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же, юнити на С++ написан, но безруким нужно давать возможность тоже себя как-то выразить. Вот и имеем естественное наследние C#: марио 2Д, чтобы не на 2 ядра и 2Гб оперативки по умолчанию.
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 16:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё хорошо оптимизировано, примитивщина уровня клона тетриса обычно в районе 6 гигов оперативки потребляет. И 8 гигов видеопамяти конечно, куда же без этого.
     
  • 4.30, Аноним (30), 17:41, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Unity3D написан на C#:
    https://github.com/Unity-Technologies/UnityCsReference
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:44, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно!
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:49, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержка м1 была уже давно. В этой сборке сделали поддержку mono билдов для м1.
     
  • 1.13, йцу (?), 14:27, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После смерти urho, panda, atomic и других, Godot- единственный С++ крсссплатформ 3Д движок не для ААА. Кажется, на его основе еще и софт умудряются делать.
     
     
  • 2.14, prokoudine (ok), 14:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кажется, на его основе еще и софт умудряются делать.

    Совершенно точно делают.

     
     
  • 3.17, Аноним (18), 16:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подкиньте примеров, пожалуйста.
     
     
  • 4.20, Аноним (25), 16:26, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И игр
     
     
  • 5.21, Аноним (25), 16:29, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, которые имеют хоть какую-то популярность.
     
  • 5.28, Георгий (??), 17:05, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошаговая стратегия Rogue State Revolution (291 отзыв в стиме)
    https://godotengine.org/showcase/rogue-state-revolution

    2D-платформер Primal Light (186 отзывов)
    https://godotengine.org/showcase/primal-light

    Что-то вроде визуальной новеллы Until Then
    Наделала шума графоном в тизере, но выйдет неизвестно когда.
    https://godotengine.org/showcase/until-then

     
     
  • 6.35, Аноним (30), 17:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rogue State Revolution выглядит интересно. Не знаете, она действительно требует 8ГБ ОЗУ на минималках? Или разработчик перестраховался?
     
     
  • 7.36, Георгий (??), 18:03, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу сказать, сам не играл.
    Но это же ОЗУ, а не видеопамять. Не так уж много по нынешним временам.
    В отзывах есть негативные, где жалуются, что игра быстро проходится и в ней мало вариативности.
     
  • 4.24, Георгий (??), 16:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Material Maker.
    Генератор текстур для Godot.
    Демонстрация: https://www.youtube.com/watch?v=55VmpxRdt1o
    Оф. сайт: https://rodzilla.itch.io/material-maker
    Исходники: https://github.com/RodZill4/material-maker

    Из зрелых проектов больше ничего не знаю.

     
     
  • 5.32, Аноним (30), 17:48, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pixelorama достаточно зрелый проект.
     
  • 4.31, Аноним (30), 17:48, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/Orama-Interactive/Pixelorama
    https://github.com/RodZill4/material-maker
    https://github.com/teebarjunk/Godot-TextEditor
    https://github.com/Bauxitedev/godot-texture-painter
     

  • 1.33, Георгий (??), 17:51, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезные ссылки по теме:

    Как запекать лайтмэпы для получения реалистичного освещения.
    https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/gi_probes.html
    https://www.youtube.com/watch?v=TorNtdg1fag

    Qodot — плагин для загрузки карт, создаваемых в TrenchBroom (карты Quake).
    https://github.com/QodotPlugin/qodot-plugin

    Пояснения по лайтмэпам в Qodot:
    https://qodotplugin.github.io/docs/graphics.html#lighting

    TrenchBroom:
    https://trenchbroom.github.io/

     
  • 1.34, Аноним (34), 17:58, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлены интерфейсы AESContext и HMACContext для доступа из скриптов к алгоритмам шифрования AES-ECB, AES-CBC и HMAC. Также добавлена возможность сохранения и чтения открытых ключей RSA для формирования и проверки цифровых подписей.

    Отстой. следующим будет какой нить DRM...

     
     
  • 2.38, Георгий (??), 18:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее всего для онлайна.
     

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