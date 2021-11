Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Теперь 2д-инди-помойка в 100мб будет требовать не только 8гб озу, но и 8гб видюхи, бо эртэикс111

3.6 , BratishkaErik ( ok ), 13:09, 08/11/2021 +4 + / – Бро, Вулкан даже на некоторых видеокартах раньше его выпуска имеется, ртикс необязателен

4.15 , Аноним ( 18 ), 15:54, 08/11/2021 +1 + / – Встройка Intel Ivy Bridge 2013 года, Вулкан имеется. Хоть при запуске любого приложения в консоль пишется про vulkan support is incomplete, они все работают, не заработал только Yuzu, но ему в любом случае нужен комп помощнее. Android-телефон среднего сегмента на Qualcomm Snapdragon 665, тоже среднем SoC, с Adreno 610. Vulkan имеется и в некоторых играх в эмуляторе Dolphin даёт больше фпс чем OpenGL. Raspberry Pi 4: Vulkan 1.1 имеется https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56044

5.16 , Аноним ( 18 ), 15:56, 08/11/2021 + / – Забыл добавить, телефон, SoC и RPi 4 были выпущены в 2019.

5.27 , BratishkaErik ( ok ), 17:04, 08/11/2021 + / – Насколько я помню, все устройства с OpenGL ES 3.2 или OpenGL 4.x могут получить Vulkan, но на это ещё поддержка в драйвере нужна

4.25 , Аноним ( 25 ), 16:32, 08/11/2021 + / – >ртикс необязателен Очень обязателен, если за эту _фичу_ стеам накинет пару долларов на прайс игры.

3.11 , Урри ( ok ), 14:23, 08/11/2021 +1 + / – Vulkan экономнее аналогичного кода на OpenGL. Если, конечно, не рукожопами писано.

3.12 , йцу ( ? ), 14:24, 08/11/2021 + / – Конечно же, юнити на С++ написан, но безруким нужно давать возможность тоже себя как-то выразить. Вот и имеем естественное наследние C#: марио 2Д, чтобы не на 2 ядра и 2Гб оперативки по умолчанию.

4.23 , Аноним ( 3 ), 16:31, 08/11/2021 + / – Это ещё хорошо оптимизировано, примитивщина уровня клона тетриса обычно в районе 6 гигов оперативки потребляет. И 8 гигов видеопамяти конечно, куда же без этого.

4.30 , Аноним ( 30 ), 17:41, 08/11/2021 –1 + / – Unity3D написан на C#:

