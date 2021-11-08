Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4

|
|1.1, QwertyReg (ok), 12:41, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
|
> Для платформы macOS добавлена поддержка систем на чипе Apple Silicon (M1).
О, не прошло и года.
А нет, прошло.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 16:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-> #10
> Поддержка м1 была уже давно. В этой сборке сделали поддержку mono билдов для м1.
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (3), 13:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пятилетним тулчейном? Тащить ворох легаси только ради него ой как не хочется.
|
|1.4, BratishkaErik (ok), 13:03, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> В отдельной ветке развивается новый бэкенд рендеринга на базе графического API Vulkan, который будет предложен в следующем выпуске Godot 4.0, вместо предлагаемых ныне бэкендов рендеринга через OpenGL ES 3.0 и OpenGL 3.3 (поддержка OpenGL ES и OpenGL будет сохранена через обеспечение работы старого бэкенда OpenGL ES 2.0/OpenGL 2.1 поверх новой архитектуры рендеринга на базе Vulkan).
Замечательно, ещё и предупредили (не то, что некоторые) :) Vulkan — будущее
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 13:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Теперь 2д-инди-помойка в 100мб будет требовать не только 8гб озу, но и 8гб видюхи, бо эртэикс111
|
|
|
|3.6, BratishkaErik (ok), 13:09, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Бро, Вулкан даже на некоторых видеокартах раньше его выпуска имеется, ртикс необязателен
|
|
|
|4.15, Аноним (18), 15:54, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Встройка Intel Ivy Bridge 2013 года, Вулкан имеется. Хоть при запуске любого приложения в консоль пишется про vulkan support is incomplete, они все работают, не заработал только Yuzu, но ему в любом случае нужен комп помощнее.
Android-телефон среднего сегмента на Qualcomm Snapdragon 665, тоже среднем SoC, с Adreno 610. Vulkan имеется и в некоторых играх в эмуляторе Dolphin даёт больше фпс чем OpenGL.
Raspberry Pi 4: Vulkan 1.1 имеется https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56044
|
|
|
|5.27, BratishkaErik (ok), 17:04, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько я помню, все устройства с OpenGL ES 3.2 или OpenGL 4.x могут получить Vulkan, но на это ещё поддержка в драйвере нужна
|
|4.25, Аноним (25), 16:32, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>ртикс необязателен
Очень обязателен, если за эту _фичу_ стеам накинет пару долларов на прайс игры.
|
|3.11, Урри (ok), 14:23, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Vulkan экономнее аналогичного кода на OpenGL. Если, конечно, не рукожопами писано.
|
|3.12, йцу (?), 14:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно же, юнити на С++ написан, но безруким нужно давать возможность тоже себя как-то выразить. Вот и имеем естественное наследние C#: марио 2Д, чтобы не на 2 ядра и 2Гб оперативки по умолчанию.
|
|
|
|4.23, Аноним (3), 16:31, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ещё хорошо оптимизировано, примитивщина уровня клона тетриса обычно в районе 6 гигов оперативки потребляет. И 8 гигов видеопамяти конечно, куда же без этого.
|
|1.10, Аноним (10), 13:49, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Поддержка м1 была уже давно. В этой сборке сделали поддержку mono билдов для м1.
|
|1.13, йцу (?), 14:27, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
После смерти urho, panda, atomic и других, Godot- единственный С++ крсссплатформ 3Д движок не для ААА. Кажется, на его основе еще и софт умудряются делать.
|
|
|
|2.14, prokoudine (ok), 14:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кажется, на его основе еще и софт умудряются делать.
Совершенно точно делают.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.35, Аноним (30), 17:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Rogue State Revolution выглядит интересно. Не знаете, она действительно требует 8ГБ ОЗУ на минималках? Или разработчик перестраховался?
|
|
|
|7.36, Георгий (??), 18:03, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не могу сказать, сам не играл.
Но это же ОЗУ, а не видеопамять. Не так уж много по нынешним временам.
В отзывах есть негативные, где жалуются, что игра быстро проходится и в ней мало вариативности.
|
|1.34, Аноним (34), 17:58, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлены интерфейсы AESContext и HMACContext для доступа из скриптов к алгоритмам шифрования AES-ECB, AES-CBC и HMAC. Также добавлена возможность сохранения и чтения открытых ключей RSA для формирования и проверки цифровых подписей.
Отстой. следующим будет какой нить DRM...
|