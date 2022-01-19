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Стабильный релиз Wine 7.0

19.01.2022 15:15

После года разработки и 30 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 7.0, который вобрал в себя более 9100 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается перевод большинства модулей Wine в формате PE, поддержка тем оформления, расширение стека для джойстиков и устройств ввода с интерфейсом HID, реализация архитектуры WoW64 для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядном окружении.

В Wine подтверждена полноценная работа 5156 (год назад 5049) программ для Windows, ещё 4312 (год назад 4227) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3813 программ (года назад 3703) наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.

Ключевые новшества Wine 7.0:

  • Модули в формате PE
    • Почти все DLL-библиотеки переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти.
    • Реализована возможность взаимодействия PE-модулей с Unix-библиотеками с использованием штатного системного вызова ядра NT, что позволяет скрыть обращение к Unix-коду от отладчиков Windows и отслеживать регистрацию потоков.
    • Встроенные DLL теперь загружаются только при наличии на диске соответствующего им файла в формате PE, независимо от того, настоящая это библиотека или заглушка. Указанное изменение позволяет приложению всегда видеть корректную привязку к PE-файлам. Для отключения данного поведения можно использовать переменную окружения WINEBOOTSTRAPMODE.
  • WoW64
    • Реализована архитектура WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющая запускать 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-процессах. Поддержка реализована через подключение прослойки, транслирующей 32-разрядные системные вызовы NT в 64-разрядные обращения к NTDLL.
    • Прослойки WoW64 подготовлены для большинства Unix-библиотек и позволяют 32-разрядным модулям в формате PE обращаться к 64-разрядным Unix-библиотекам. После завершения перевода всех модулей в формат PE появится возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.
  • Темы оформления
    • Реализована поддержка тем оформления. В состав включены темы оформления "Light", "Blue" и "Classic Blue", которые могут быть выбраны через конфигуратор WineCfg.
    • Добавлена возможность настройки внешнего вида всех элементов управления интерфейса через темы оформления. Обеспечено автоматическое обновление вида элементов после смены темы оформления.
    • Во все встроенные приложения Wine добавлена поддержка тем оформления. Проведена адаптация приложений к экранам с высокой плотностью пикселей (High DPI).
  • Графическая подсистема
    • Добавлена новая библиотека Win32u, в которую вынесены части библиотек GDI32 и USER32, связанные с обработкой графики и управлением окнами на уровне ядра. В дальнейшем начнётся работа по переносу в Win32u компонентов драйверов, таких как winex11.drv и winemac.drv.
    • В драйвере Vulkan реализована поддержка спецификации графического API Vulkan 1.2.201.
    • Предоставлена поддержка вывода через API Direct2D штрихованных геометрических объектов, с возможностью проверки попадания клика (hit-test).
    • В API Direct2D реализована начальная поддержка визуальных эффектов, применяемых с использованием интерфейса ID2D1Effect.
    • В API Direct2D API добавлена поддержка интерфейса ID2D1MultiThread, применяемого для организации эксклюзивного доступа к ресурсам в многопоточных приложениях.
    • В наборе библиотек WindowsCodecs реализована поддержка декодирования изображений в формате WMP (Windows Media Photo) и кодирования изображений в форматe DDS (DirectDraw Surface). Прекращена поддержка кодирования изображений в формате ICNS (для macOS), который не поддерживается в Windows.
  • Direct3D
    • Значительно улучшен новый движок отрисовки, осуществляющий трансляцию вызовов Direct3D в графический API Vulkan. В большинстве ситуаций уровень поддержки Direct3D 10 и 11 в движке на базе Vulkan доведён до паритета со старым движком на основе OpenGL. Для включения движка отрисовки через Vulkan следует установить переменную реестра Direct3D "renderer" в значение "vulkan".
    • Реализованы многие возможности Direct3D 10 и 11, включая отложенные контексты (Deferred Contexts), работающие в контексте устройств объекты состояния, постоянные смещения в буферах, чистку неупорядоченных представлений текстур, копирование данных между ресурсами в бестиповых форматах (DXGI_FORMAT_BC3_TYPELESS, DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS) и т.п.
    • Добавлена поддержка многомониторных конфигураций, позволяющая выбрать монитор для отображения Direct3D-приложения в полноэкранном режиме.
    • В API DXGI реализована возможность гамма-коррекции экрана, что может применяться приложениями на базе Direct3D 10 и 11 для изменения яркости экрана. Обеспечено извлечение счётчиков виртуальных фреймбуферов (SwapChain).
    • В Direct3D 12 добавлена поддержка корневых сигнатур версии 1.1.
    • В коде отрисовки через API Vulkan повышена эффективность обработки запросов при наличии в системе поддержки расширения VK_EXT_host_query_reset.
    • Добавлена возможность вывода виртуальных фреймбуферов (SwapChain) через GDI, если для отображения не могут использоваться OpenGL или Vulkan, например, при выводе в окно из разных процессов, например, в программах на базе фреймворка CEF (Chromium Embedded Framework).
    • При использовании бэкенда для шейдеров GLSL для шейдерных инструкций обеспечено применение модификатора "precise".
    • В API DirectDraw добавлена поддержка 3D-рендеринга в системную память, используя программные устройства, такие как "RGB", "MMX" и "Ramp".
    • В базу графических карт Direct3D добавлены карты AMD Radeon RX 5500M, AMD Radeon RX 6800/6800 XT/6900 XT, AMD Van Gogh, Intel UHD Graphics 630 и NVIDIA GT 1030.
    • Из реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D удалён ключ "UseGLSL", вместо которого начиная с Wine 5.0 нужно использовать "shader_backend".
    • Для поддержки Direct3D 12 теперь необходимо наличие библиотеки vkd3d как минимум версии 1.2.
  • D3DX
    • В реализации D3DX 10 улучшена поддержка фреймворка визуальных эффектов и добавлена поддержка формата изображений Windows Media Photo (JPEG XR)
    • Добавлены предоставляемые в D3DX10 функции создания текстур, такие как D3DX10CreateTextureFromMemory().
    • Частично реализованы программные интерфейсы ID3DX10Sprite и ID3DX10Font.
  • Звук и видео
    • В один общий бэкенд WineGStreamer объединены GStreamer-надстройки для DirectShow и фреймворка Media Foundation, что должно упростить разработку новых API декодирования контента.
    • На базе бэкенда WineGStreamer реализованы объекты Windows Media для синхронного и асинхронного чтения.
    • Продолжена доработка реализации фреймворка Media Foundation, добавлена поддержка функциональности IMFPMediaPlayer, распределителя сэмплов (sample allocator), улучшена поддержка EVR и буферов отрисовки SAR.
    • Удалена библиотека wineqtdecoder, предоставляющая декодировщик для формата QuickTime (для всех кодеков теперь используется GStreamer).
  • Устройства ввода
    • Значительно улучшен стек для устройств ввода, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices), в котором реализованы такие возможности как разбор HID-дескрипторов, обработка HID-сообщений и предоставление мини-драйверов HID.
    • В бэкендах драйвера winebus.sys улучшена трансляция описаний устройств в HID-сообщения.
    • Добавлен новый бэкенд DirectInput для джойстиков, поддерживающих протокол HID. Реализована возможность использования эффектов обратной связи в джойстиках. Улучшена панель управления джойстиками. Оптимизировано взаимодействие с устройствами, совместимыми с XInput. В WinMM поддержка джойстиков переведена на DInput, вместо использования бэкенда evdev в Linux и IOHID в macOS IOHID. Удалён старый драйвер джойстиков winejoystick.drv.
    • В модуль DInput добавлены новые тесты, базирующиеся на применении виртуальных HID-устройств и не требующие наличия физического устройства.
  • Текст и шрифты
    • В DirectWrite добавлен объект Font Set.
    • В RichEdit корректно реализован интерфейс TextHost.
  • Ядро (интерфейсы ядра Windows)
    • При запуске в Wine неопознанного исполняемого файла (например, 'wine foo.msi') теперь вызывается start.exe, который вызывает обработчики, связанные с типом файла.
    • Добавлена поддержка механизмов синхронизации NtAlertThreadByThreadId и NtWaitForAlertByThreadId, близких к фьютексам в Linux.
    • Добавлена поддержка отладочных объектов NT, применяемых для отладки функций ядра.
    • Добавлена поддержка динамических ключей реестра для сохранения данных о производительности.
  • C Runtime
    • В C runtime реализован полный набор математических функций, который главным образом перенесён из библиотеки Musl.
    • Для всех платформ CPU обеспечена корректная поддержка функций для вычислений с плавающей запятой.
  • Сетевые возможности
    • Улучшен режим совместимости с Internet Explorer 11 (IE11), который теперь используется по умолчанию для обработки HTML-документов.
    • В библиотеке mshtml реализован JavaScript-режим ES6 (ECMAScript 2015), в котором обеспечена поддержка таких возможностей, как выражение let и объект Map.
    • Установка в рабочий каталог Wine MSI-пакетов с дополнениями к движку Gecko теперь производится при необходимости, а не во время обновления Wine.
    • Добавлена поддержка протокола DTLS.
    • Реализован сервис NSI (Network Store Interface), хранящий и передающий другим сервисам информацию о маршрутизации и сетевых интерфейсах на компьютере.
    • Обработчики API WinSock, такие как setsockopt и getsockopt, перенесены в библиотеку NTDLL и драйвер afd.sys, для соответствия архитектуре Windows.
    • В рабочий каталог Wine теперь устанавливаются собственные файлы с сетевыми БД, такие как /etc/protocols и /etc/networks, вместо обращения к аналогичным Unix БД.
  • Альтернативные платформы
    • Добавлена поддержка оборудования Apple на базе ARM-чипов M1 (Apple Silicon).
    • Для поддержки функций BCrypt и Secur32 на платформе macOS теперь требуется установка библиотеки GnuTLS.
    • 32-разрядные исполняемые файлы для платоформ ARM теперь собираются в режиме Thumb-2, по аналогии с Windows. Для загрузки подобных файлов задействован preloader.
    • Для 32-разрядных платформ ARM реализована поддержка размотки (unwinding) исключений.
    • Для FreeBSD расширено число поддерживаемых запросов низкоуровневой информации о системе, таких как данные о состояние памяти и уровне заряда аккумулятора.
  • Встроенные приложения и инструменты для разработки
    • В утилиту reg.exe добавлена поддержка 32- и 64-разрядных представлений реестра. Добавлена поддержка копирования ключей реестра.
    • В утилиту WineDump добавлена поддержка вывода дампа метаданных Windows и показа детальной информации о записях CodeView.
    • В отладчике Wine Debugger (winedbg) реализована возможность отладки 32-разрядных процессов из 64-разрядного отладчика.
    • В компилятор IDL (widl) добавлена возможность загрузки библиотек, встроенных в PE-файлы, обеспечена поддержка специфичных для WinRT атрибутов и конструкций, а также реализован поиск библиотек в привязке к платформе.
  • Система сборки
    • В специфичных для аппаратных архитектур каталогах библиотеки теперь сохраняются с именами, отражающими архитектуру и тип исполняемых файлов, например,'i386-windows' для формата PE и 'x86_64-unix' для unix-библиотек, что позволяет реализовать поддержку разных архитектур в одной установке Wine и обеспечить кросскомпиляцию Winelib.
    • Для установки в заголовки PE-файлов опции, управляющей переходом на использование родных DLL-библиотек, в winebuild добавлен флаг '--prefer-native option' (обработка DLL_WINE_PREATTACH в DllMain прекращена).
    • Добавлена поддержка 4 версии формата отладочных данных Dwarf, который теперь используется по умолчанию при сборке библиотек Wine.
    • Добавлена сборочная опция '--enable-build-id' для сохранения в исполняемых файлах уникальных идентификаторов сборки.
    • Добавлена поддержка использования компилятора Clang в режиме совместимости с MSVC.
  • Разное
    • Наименование типовых каталогов в пользовательской оболочке (Windows Shell) приведено к схеме, применяемой начиная с Windows Vista, т.е. вместо 'My Documents' теперь создаётся каталог 'Documents', а большая часть данных сохраняется в каталог 'AppData'.
    • В прослойке для библиотеки OpenCL добавлена поддержка спецификации OpenCL 1.2.
    • В драйвер WinSpool добавлена поддержка различных вариантов размеров страниц при выводе на печать.
    • Добавлена начальная поддержка MSDASQL, провайдера Microsoft OLE DB для драйверов ODBC.
    • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.0.0.
    • Данные Unicode обновлены до спецификации Unicode 14.
    • В дерево исходных текстов встроены библиотеки Faudio, GSM, LCMS2, LibJPEG, LibJXR, LibMPG123, LibPng, LibTiff, LibXml2, LibXslt и Zlib, которые собираются в формате PE и не требуют наличия варианта в Unix-формате. При этом данные библиотеки также могут быть импортированы из системы для использования внешний сборок вместо встроенных PE-вариантов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  3. OpenNews: Выпуск Wine staging 6.0
  4. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56539-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:36, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Здорово. Даже интересно на что способна реализация на d3d over vulkan на C, место c++ в dxvk.
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 16:04, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару месяцев назад пробовал - не работает. Крутил и так, и эдак, и через нвидию пускал, и через интел. DXVK на том же наборе "тестовых приложений" работает без проблем, на том и успокоился.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы не ожидал что DX9-11->VK (wined3d на вулкане) будет работать в скором времени, даже CrossOver использует DXVK
    VKD3D возможно будет пилиться быстрее, но он будет нацелен на программы, а не игры
     

  • 1.2, ананимус (?), 15:37, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    отличный проект, спасибо авторам за то что он есть!
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:39, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Киньте скрины новых тем оформления?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:47, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    imgur.com/a/KRcRfac
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:39, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    esync/fsync никогда не попадет в релиз, esync так вообще хотят удалить из staging.
     
  • 1.5, Simon Bright (?), 15:42, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Долгих лет проекту !
     
  • 1.6, Аноним (4), 15:42, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Прослойки WoW64 подготовлены для большинства Unix-библиотек и позволяют 32-разрядным модулям в формате PE обращаться к 64-разрядным Unix-библиотекам. После завершения перевода всех модулей в формат PE появится возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.

    Это получается, valve сможет из steam-soldier наконец-то дропнуть 32-разрядные библиотеки и сосредоточится на актуальных 62-разрядных версиях?

     
     
  • 2.9, макпыф (ok), 16:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > 62-разрядных

    Когда изобретут, да

    > дропнуть 32-разрядные

    Там не только вайн, но и нативные 32-битные порты же имеются

     
     
  • 3.33, Аноним (4), 16:52, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, докопался до опечатки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:56, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему у меня не поддерживаются avc видео, это нормально вообще? И в протоне тоже, в нём есть плашка где должен быть контент, но ничего нет. Ещё у меня nvdec сегфолтится в вайне (это отдельно). Главная проблема, которая меня последнее время беспокоит, mono похоже не поддерживает версию 472 и 5 с 6 вообще не запустить в вайне. Что удивительно, раньше эта программа работала (хоть и крашилась). Вот эта программа https://github.com/Perfare/AssetStudio/releases
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:45, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть тикет в багтрекере? Если нет, то создайте.
     

  • 1.11, Андрей (??), 16:08, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Почти все DLL-библиотеки переведены на использование формата исполняемых файлов PE ...
    > Стабильный релиз Wine 7.0

    План по выпуску оказался важнее.

     
     
  • 2.18, Аноним (26), 16:42, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Раз в год зимой, начиная с 2.0, как и обещали.
     
  • 2.82, Аноним (82), 20:46, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в дeбилиaноподобные дристрибутивы все равно завезут только лет через 10. Я про стандартные репы говорю, само собой, а не про собственноручное канпеляние или dl.winehq.org/wine-builds/ - штабильность, чё.
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:29, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержки драйверов все так же не слышно :(
     
     
  • 2.20, Аноним (26), 16:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень медленно, но пилят. Зайчатки в виде всяких стабов wdfldr.sys уже есть.
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие могут быть драйвера в Wine? Оно работает в пространстве пользователя под ядром хостовой ОС. Вопрос по драйверам это в ReactOS.
     
     
  • 3.22, Аноним (26), 16:44, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Могут, могут.
     

  • 1.19, Жироватт (ok), 16:42, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разбудите, когда появится чисто х64 реализация вина. Тащить кучу lib32-* в систему не хочу
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:45, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.27, Аноним (21), 16:47, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WoW64 это не оно?
     
  • 2.30, макпыф (ok), 16:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она давно есть. Правда 32-битные вин проги запускать не умеет.
     
  • 2.52, Аноним (52), 18:20, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Окна поддерживают 64 разряда? Реально? Еще скажите, что Окна (все версии, включая серверы) поддерживают загрузочные диски более 2 Тб.
     

  • 1.23, Аноним (24), 16:44, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственная нужна программа для линукса.
     
     
  • 2.31, Аноним (21), 16:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QwertyRed, залогинься.
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:48, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования
    >решает

    Создаёт, а не решает. Прогнулись под копирастов. Теперь DеRьMа станет больше.

     
     
  • 2.32, макпыф (ok), 16:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да оно и так почти везде.

    Их цель - добиться работоспособности максимального кол-ва софта и игр. И все.

    Алсо, копирастам плевать на вайн, потому на дрмы это ни как не повлияет

     

  • 1.34, Аноним (34), 16:54, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лютое не нужно - убивает в зачатке свободный нативный linux-гейминг, а проприетарщина ни к чему хорошему не приводит.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:01, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/гейминг/софт/
    В целом согласен, но игры не нужны.
     
  • 2.49, Аноним (49), 18:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нативного linux-гейминга никогда не будет без базы пользователей значительного размера. А чтобы эту базу набрать, надо все существующие игры заставить работать.
     
     
  • 3.60, Аноним (1), 18:41, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Сейчас уже начинают появляться проблемы с поддержкой игр, которые используют новые интерфейсы винды и фиксов приходится ждать неделями.

    Да и трансляция в вулкан решает только проблемы до dx12, ибо последний тоже научился в асинхронную работу с ЦПУ и трансляция мало того что не дает плюсов, наоборот отжирает производительность.

    Так что остается надеяться на steam deck, если этот проект будет достаточно успешен, разработчикам игр использующих новые технологии нужно будет отдельно оптимизировать Линукс порт, в идеале нативный.

    А то что есть, покроет все остальное.

     
  • 3.64, Аноним (64), 19:02, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А в чем проблема геймеру играть в той системе, которая для этого приспособлена лучше всего? Нахрена linux эти ваши игры?
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 19:32, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаба простаивания оборудования?
     
  • 4.81, Аноним (81), 20:33, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на ней есть игры, значит она приспособлена? Вон на dos тоже игры были, это же не значит что не нужен dosbox и нужно играть на нативном доме.

    Да и в том проблема, что я хочу пользоваться одной ос, где у меня все настроено под себя, а не переключается постоянно между осями, учитывая что игры занимают около 10%-15% времени работы пк.

     

  • 1.35, Ivan_83 (ok), 16:57, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После завершения перевода всех модулей в формат PE появится возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.

    УРА!
    Такими темпами к след новому году можно будет выкинуть 32 либы из системы.

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:38, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К следующему году можно будет полностью убрать из Wine поддержку 32-битных приложений.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 18:33, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не проще тогда сам Wine убрать?
     

  • 1.36, Penguin (?), 17:00, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > У 3813 программ (года назад 3703) наблюдаются небольшие проблемы в работе

    Ужас, как же много...

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:24, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не говори!
    пона{ш}кодили всякого {не}нужного под оффтопик…
     

  • 1.39, Аноним (39), 17:21, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное - стабильность!
     
  • 1.41, Аноним (64), 17:27, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Столько усилий и все ради того чтобы игрушки запускать. Ну как тут не ругаться?
     
     
  • 2.45, Аноним (39), 17:48, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему только игрушки?
    У Linux много направлений, где либо отсутствует софт или софт который не дотягивает до профессионального уровня.
     
  • 2.46, Аноним (39), 17:52, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FL Studio, торговый терминал, полный спектр программ от Adobe и Microsoft, а также и другие профессиональные программы вы без wine не запустите!
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 17:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полный спектр программ от Adobe и Microsoft, а также и другие профессиональные программы

    это и не нужно нормальным юзерам.

    таким может заниматься или пират или шизик

     
  • 2.53, Аноним (55), 18:21, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Wine не для игрушек пилят, а для запуска оффтопик-программ на MacOS (даже DX9-12->Vulkan от Wine больше нацелен на программы, а не игры)
    Для игрушек пилят форк от Valve - Proton
     

  • 1.42, Аноним (42), 17:35, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ReactOS explorer работает в wine? Есть отличная идея, запустить wine desktop в полноэкранном режиме, в нем explorer и через vcxsrv запускать системные линуксовые приложения, получить так сказать виндовкс экспириенс поверх линуксового ядра.
     
     
  • 2.85, Аноним (82), 20:53, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kocтылинупc-вей детектед, ага.
     

  • 1.43, Аноним (44), 17:37, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>В драйвер WinSpool добавлена поддержка различных вариантов размеров страниц при выводе на печать.

    Через Wine можно печатать на принтере, для которого есть только драйвера под windows?

     
     
  • 2.48, Аноним (47), 18:00, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это в ректал-оси обещали, но за 20 лет так и не сделали
     
  • 2.54, Аноним (52), 18:24, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяком случае 1С под Wine умеет печатать на принтере. И сделано это по необходимости, т.к. нативный клиент под Linux нельзя назвать работоспособным.
     
     
  • 3.56, Аноним (47), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он хочет не просто печатать из под вайн, он хочет печатать на вин-онли принтер... правда другой вопрос на какой помойке он такое чудо нашел :) но я понял у него такая проблема...
     
  • 2.62, commiethebeastie (ok), 18:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для взаимодействия вендопрограмм с принтером подключенным к линуксу. Тоже самое и "драйверы" HID, которые являются интерфейсом для программ, а не драйверами устройств, только недавно читал телеметрические данные в вайне через HID.
     

  • 1.50, Аноним (50), 18:16, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Игры запускать так и не научился, ни сам линукс ни этот костыль
     
     
  • 2.51, Аноним (47), 18:18, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    игорь тонет?
     
     
  • 3.86, Аноним (82), 20:55, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты хотел чтобы он плавал с линупcoм на шее?
     
  • 2.57, Аноним (52), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато вирусы может запускать. По этой причине сабж подлетит искоренению, как и сами окна.
     
     
  • 3.58, Аноним Анонимный (?), 18:33, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вирусы может и сам линукс запускать, просто из-за низкой популярности линукса (менее процента), он на*иг вирусописателям не сдался
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 19:15, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот и нет. Вирусов-то под Linux прилично есть и те, кто утверждает, что их нет - глубоко заблуждается. Linux безопасен не потому, что "вирусов нет", а потому, что права в нём разграничены грамотно и дыры хотя бы латают. Ну на десктопе да, он не популярен, но им одним-то мир не живёт
     
  • 4.88, Mickey_Mouse (?), 21:15, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что может сделать вирус на десктопе? Запустить вирус на сервере - совсем другое дело.
     
  • 2.68, Аноним (67), 19:19, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    50-й анон, слушай, а ты сам веришь в то, что написал или ты пришёл потроллить? Я сегодня, кстати, после работы в Сталкерочек загонялся с модом Dead Air, запущенный через Proton, так что давай не пой басни насчёт того, что "игры не запускаются"
     

  • 1.61, Аноним (-), 18:47, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Почти все DLL-библиотеки переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти.

    И как мне теперь для дебага памяти в некотором приложении win32 перехватывать malloc?

     
  • 1.63, Неуклюжий танцор (?), 18:55, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект хороший, но они как белки в колесе. Жаль парней.
     
  • 1.65, Chromium (ok), 19:04, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заготовка для Windows 12 подъехала!
     
  • 1.66, Аноним (64), 19:05, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В одном я уверен точно: как только геймеры хлынут на линукс и его база разрастется, эта самая база вставит все возможные зонды себе в ж*рот во всех необходимых количествах ради того чтобы просто поиграть. И проталкивать всю эту дурь в линукс.
     
  • 1.75, Аноним (73), 19:37, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Контекстное меню программ в "проводнике" сосредоточено на поддержке пользователя, или только "Запустить с Wine"?
     
  • 1.76, Аноним (76), 19:39, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помню времена когда он вечно барахтался еще в районе 0.7-0.9 эх
    старость
     
  • 1.77, FSA (??), 19:46, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у меня, меж тем, наконец-то начал запускаться World Of Tanks. Правда драйвер ни к чёрту для видеокарты и играть просто невозможно на нескольких FPS. Но, хотя бы, можно обновления скачать под Linux, а для игры перезагружаться в Windows 8.1. Обновиться в Windows просто невозможно нормально, потому что обновления грузят систему на 100% и нужно постоянно контроллировать, чтобы Windows не ушла в сон. Разве что Youtube можно в это время смотреть.
     
     
  • 2.87, Аноним (59), 21:12, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно постоянно контроллировать, чтобы Windows не ушла в сон

    Да, настроить параметры питания — это не для линуксоидов задача.

     

  • 1.78, Fracta1L (ok), 19:49, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось запилить рабочий стол и Линукс будет готов для десктопа
     
  • 1.79, какработать (?), 20:00, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идейно верному линуксу доверяй, но палёный проприетарный софт для ненавистной винды запускай.
    А при случае можно кого-нибудь и дуалбутчиком или даже, прости пингвин, вендузятнегом обозвать гордо. Ведь так?
     
  • 1.80, Ананоним (?), 20:25, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это финальная версия?
     

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