Стабильный релиз Wine 7.0

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|1.1, Аноним (1), 15:36, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Здорово. Даже интересно на что способна реализация на d3d over vulkan на C, место c++ в dxvk.
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|2.10, НяшМяш (ok), 16:04, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару месяцев назад пробовал - не работает. Крутил и так, и эдак, и через нвидию пускал, и через интел. DXVK на том же наборе "тестовых приложений" работает без проблем, на том и успокоился.
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|3.55, Аноним (55), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы не ожидал что DX9-11->VK (wined3d на вулкане) будет работать в скором времени, даже CrossOver использует DXVK
VKD3D возможно будет пилиться быстрее, но он будет нацелен на программы, а не игры
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|1.4, Аноним (4), 15:39, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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esync/fsync никогда не попадет в релиз, esync так вообще хотят удалить из staging.
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|1.6, Аноним (4), 15:42, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Прослойки WoW64 подготовлены для большинства Unix-библиотек и позволяют 32-разрядным модулям в формате PE обращаться к 64-разрядным Unix-библиотекам. После завершения перевода всех модулей в формат PE появится возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.
Это получается, valve сможет из steam-soldier наконец-то дропнуть 32-разрядные библиотеки и сосредоточится на актуальных 62-разрядных версиях?
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|2.9, макпыф (ok), 16:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> 62-разрядных
Когда изобретут, да
> дропнуть 32-разрядные
Там не только вайн, но и нативные 32-битные порты же имеются
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|1.8, Аноним (8), 15:56, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему у меня не поддерживаются avc видео, это нормально вообще? И в протоне тоже, в нём есть плашка где должен быть контент, но ничего нет. Ещё у меня nvdec сегфолтится в вайне (это отдельно). Главная проблема, которая меня последнее время беспокоит, mono похоже не поддерживает версию 472 и 5 с 6 вообще не запустить в вайне. Что удивительно, раньше эта программа работала (хоть и крашилась). Вот эта программа https://github.com/Perfare/AssetStudio/releases
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|1.11, Андрей (??), 16:08, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Почти все DLL-библиотеки переведены на использование формата исполняемых файлов PE ...
> Стабильный релиз Wine 7.0
План по выпуску оказался важнее.
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|2.82, Аноним (82), 20:46, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в дeбилиaноподобные дристрибутивы все равно завезут только лет через 10. Я про стандартные репы говорю, само собой, а не про собственноручное канпеляние или dl.winehq.org/wine-builds/ - штабильность, чё.
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|2.20, Аноним (26), 16:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень медленно, но пилят. Зайчатки в виде всяких стабов wdfldr.sys уже есть.
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|2.21, Аноним (21), 16:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие могут быть драйвера в Wine? Оно работает в пространстве пользователя под ядром хостовой ОС. Вопрос по драйверам это в ReactOS.
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|1.19, Жироватт (ok), 16:42, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Разбудите, когда появится чисто х64 реализация вина. Тащить кучу lib32-* в систему не хочу
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|2.52, Аноним (52), 18:20, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А Окна поддерживают 64 разряда? Реально? Еще скажите, что Окна (все версии, включая серверы) поддерживают загрузочные диски более 2 Тб.
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|1.28, Аноним (28), 16:48, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования
>решает
Создаёт, а не решает. Прогнулись под копирастов. Теперь DеRьMа станет больше.
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|2.32, макпыф (ok), 16:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да оно и так почти везде.
Их цель - добиться работоспособности максимального кол-ва софта и игр. И все.
Алсо, копирастам плевать на вайн, потому на дрмы это ни как не повлияет
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|1.34, Аноним (34), 16:54, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лютое не нужно - убивает в зачатке свободный нативный linux-гейминг, а проприетарщина ни к чему хорошему не приводит.
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|2.49, Аноним (49), 18:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нативного linux-гейминга никогда не будет без базы пользователей значительного размера. А чтобы эту базу набрать, надо все существующие игры заставить работать.
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|3.60, Аноним (1), 18:41, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю. Сейчас уже начинают появляться проблемы с поддержкой игр, которые используют новые интерфейсы винды и фиксов приходится ждать неделями.
Да и трансляция в вулкан решает только проблемы до dx12, ибо последний тоже научился в асинхронную работу с ЦПУ и трансляция мало того что не дает плюсов, наоборот отжирает производительность.
Так что остается надеяться на steam deck, если этот проект будет достаточно успешен, разработчикам игр использующих новые технологии нужно будет отдельно оптимизировать Линукс порт, в идеале нативный.
А то что есть, покроет все остальное.
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|3.64, Аноним (64), 19:02, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А в чем проблема геймеру играть в той системе, которая для этого приспособлена лучше всего? Нахрена linux эти ваши игры?
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|4.81, Аноним (81), 20:33, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на ней есть игры, значит она приспособлена? Вон на dos тоже игры были, это же не значит что не нужен dosbox и нужно играть на нативном доме.
Да и в том проблема, что я хочу пользоваться одной ос, где у меня все настроено под себя, а не переключается постоянно между осями, учитывая что игры занимают около 10%-15% времени работы пк.
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|1.35, Ivan_83 (ok), 16:57, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После завершения перевода всех модулей в формат PE появится возможность выполнения 32-разрядных Windows-приложений без установки 32-разрядных Unix-библиотек.
УРА!
Такими темпами к след новому году можно будет выкинуть 32 либы из системы.
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|2.44, Аноним (44), 17:38, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К следующему году можно будет полностью убрать из Wine поддержку 32-битных приложений.
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|1.36, Penguin (?), 17:00, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> У 3813 программ (года назад 3703) наблюдаются небольшие проблемы в работе
Ужас, как же много...
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|1.41, Аноним (64), 17:27, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Столько усилий и все ради того чтобы игрушки запускать. Ну как тут не ругаться?
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|2.45, Аноним (39), 17:48, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему только игрушки?
У Linux много направлений, где либо отсутствует софт или софт который не дотягивает до профессионального уровня.
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|2.46, Аноним (39), 17:52, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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FL Studio, торговый терминал, полный спектр программ от Adobe и Microsoft, а также и другие профессиональные программы вы без wine не запустите!
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|3.47, Аноним (47), 17:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> полный спектр программ от Adobe и Microsoft, а также и другие профессиональные программы
это и не нужно нормальным юзерам.
таким может заниматься или пират или шизик
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|2.53, Аноним (55), 18:21, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Wine не для игрушек пилят, а для запуска оффтопик-программ на MacOS (даже DX9-12->Vulkan от Wine больше нацелен на программы, а не игры)
Для игрушек пилят форк от Valve - Proton
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|1.42, Аноним (42), 17:35, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ReactOS explorer работает в wine? Есть отличная идея, запустить wine desktop в полноэкранном режиме, в нем explorer и через vcxsrv запускать системные линуксовые приложения, получить так сказать виндовкс экспириенс поверх линуксового ядра.
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|1.43, Аноним (44), 17:37, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>В драйвер WinSpool добавлена поддержка различных вариантов размеров страниц при выводе на печать.
Через Wine можно печатать на принтере, для которого есть только драйвера под windows?
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|2.54, Аноним (52), 18:24, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяком случае 1С под Wine умеет печатать на принтере. И сделано это по необходимости, т.к. нативный клиент под Linux нельзя назвать работоспособным.
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|3.56, Аноним (47), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он хочет не просто печатать из под вайн, он хочет печатать на вин-онли принтер... правда другой вопрос на какой помойке он такое чудо нашел :) но я понял у него такая проблема...
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|2.62, commiethebeastie (ok), 18:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для взаимодействия вендопрограмм с принтером подключенным к линуксу. Тоже самое и "драйверы" HID, которые являются интерфейсом для программ, а не драйверами устройств, только недавно читал телеметрические данные в вайне через HID.
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|2.57, Аноним (52), 18:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато вирусы может запускать. По этой причине сабж подлетит искоренению, как и сами окна.
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|3.58, Аноним Анонимный (?), 18:33, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вирусы может и сам линукс запускать, просто из-за низкой популярности линукса (менее процента), он на*иг вирусописателям не сдался
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|4.67, Аноним (67), 19:15, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот и нет. Вирусов-то под Linux прилично есть и те, кто утверждает, что их нет - глубоко заблуждается. Linux безопасен не потому, что "вирусов нет", а потому, что права в нём разграничены грамотно и дыры хотя бы латают. Ну на десктопе да, он не популярен, но им одним-то мир не живёт
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|2.68, Аноним (67), 19:19, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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50-й анон, слушай, а ты сам веришь в то, что написал или ты пришёл потроллить? Я сегодня, кстати, после работы в Сталкерочек загонялся с модом Dead Air, запущенный через Proton, так что давай не пой басни насчёт того, что "игры не запускаются"
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|1.61, Аноним (-), 18:47, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Почти все DLL-библиотеки переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти.
И как мне теперь для дебага памяти в некотором приложении win32 перехватывать malloc?
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|1.66, Аноним (64), 19:05, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В одном я уверен точно: как только геймеры хлынут на линукс и его база разрастется, эта самая база вставит все возможные зонды себе в ж*рот во всех необходимых количествах ради того чтобы просто поиграть. И проталкивать всю эту дурь в линукс.
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|1.75, Аноним (73), 19:37, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Контекстное меню программ в "проводнике" сосредоточено на поддержке пользователя, или только "Запустить с Wine"?
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|1.76, Аноним (76), 19:39, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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помню времена когда он вечно барахтался еще в районе 0.7-0.9 эх
старость
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|1.77, FSA (??), 19:46, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у меня, меж тем, наконец-то начал запускаться World Of Tanks. Правда драйвер ни к чёрту для видеокарты и играть просто невозможно на нескольких FPS. Но, хотя бы, можно обновления скачать под Linux, а для игры перезагружаться в Windows 8.1. Обновиться в Windows просто невозможно нормально, потому что обновления грузят систему на 100% и нужно постоянно контроллировать, чтобы Windows не ушла в сон. Разве что Youtube можно в это время смотреть.
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|2.87, Аноним (59), 21:12, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно постоянно контроллировать, чтобы Windows не ушла в сон
Да, настроить параметры питания — это не для линуксоидов задача.
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|1.79, какработать (?), 20:00, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идейно верному линуксу доверяй, но палёный проприетарный софт для ненавистной винды запускай.
А при случае можно кого-нибудь и дуалбутчиком или даже, прости пингвин, вендузятнегом обозвать гордо. Ведь так?
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