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Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux

05.03.2022 10:21

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.10, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 20.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Убраны лишние обработчики синхронизации потоков, используемые при загрузке ресурсов в реализациях D3D11 и D3D9. Изменение позволило значительно поднять производительность Assassin's Creed: Origins и других игр на базе движка AnvilNext, а также положительно отразилось на производительности игр Elex II, God of War и GTA IV.
  • Проведена оптимизация использования D3D11_MAP_WRITE для ресурсов, загружаемых в GPU, что позволило повысить производительность игры Quantum и потенциально других приложений.
  • Оптимизировано выполнение операции UpdateSubresource для обновления фиксированных буферов небольшого размера. Изменение положительно повлияло на производительность God of War и возможно других игр.
  • Ускорена обработка загрузки ресурсов и промежуточных буферов в D3D11. Изменение снизило нагрузку на CPU в некоторых играх.
  • В отладочный экранный интерфейс (HUD) добавлена информация, полезная для диагностики проблем с производительностью, такая как сведения о синхронизации.
  • Код синхронизации GPU избавлен от использования холостых циклов (busy-waiting), что позволило снизить потребление энергии на мобильных устройствах в некоторых играх.
  • Добавлена заглушка для вызова 3D11On12CreateDevice, обращение к которому ранее приводило к аварийному завершению приложений.
  • Повышена производительность игр Total War: Warhammer III, Resident Evil 0/5/6, Resident Evil: Revelations 2.
  • Решены проблемы в играх ArmA 2, Black Mesa, Age of Empires 2: Definitive Edition, Anno 1800, Final Fantasy XIV, Nier Replicant, The Evil Within.

Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.6, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

  • Решены проблемы в играх Horizon Zero Dawn, Final Fantasy VII: Remake and Warframe, Guardians of the Galaxy, Elden Ring и Age of Empires: IV.
  • В DXIL улучшен генерируемый шейдерный код для векторизированных операций загрузки и сохранения.
  • Сокращена нагрузка на CPU при копировании дескрипторов.
  • Переписана библиотека конвейера (pipeline) D3D12, в которой обеспечено кэширование представления SPIR-V, сгенерированного из DXBC/DXIL. Изменение позволило ускорить загрузку таких игр, как Monster Hunter: Rise, Guardian of the Galaxy и Elden Ring.
  • Полностью реализована модель шейдеров версии 6.6, включая поддержку прямого доступа к ResourceDescriptorHeap[], 64-разрядные атомарные операции, метод IsHelperLane(), производные вычислительные шейдеры, атрибут WaveSize и упакованные математические встроенные функции (Intrinsics).

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve кода SteamOS Devkit Service и SteamOS Devkit Client с реализацией сервера и клиента, позволяющих загружать сборки собственных игр напрямую с компьютера на приставку Steam Deck, а также выполнять отладку и другие сопутствующие задачи, возникающие в процессе разработки.

Также доступен первый выпуск проекта LatencyFleX, развивающего открытую прослойку для снижения задержек в играх, выступающую аналогом проприетарного приложения NVIDIA Reflex, работающую в Linux и не привязанную к GPU определённых производителей. При использовании вместе с Proton работа LatencyFleX протестирвана для Windows-игр Apex Legends 1, Titanfall 2, Overwatch 1, Ghostrunner и God of War, а также при запуске родной Linux-сборки игры Splitgate.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56805-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vkd3d, proton
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 05/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    LatencyFleX звучит вкусно, нужно будет попробовать.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:12, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно только с протоном работает? Как насчёт обычного wine-staging?
     

  • 1.2, X86 (ok), 11:35, 05/03/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Такие новости обретают особенную важность в наше время. Надо переходить на свободные ОС.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:25, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободные ОС в полной мере раскрывают свой потенциал лишь в свободных обществах.
     
     
  • 3.6, Placeholder (?), 13:49, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под потенциалом понимается прибыль корпораций, да?

    Ну да, мы же видим как Линукс расцвел под чутким руководство Гугла, Майкрософта и прочих.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:31, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вы всё ещё кипятите?"
     
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