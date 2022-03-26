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Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5

26.03.2022 08:00

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.5. С момента выпуска версии 7.4 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 360 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Драйвер для звуковой подсистемы ALSA переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Обеспечена генерация БД с локалями из репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).
  • Добавлена поддержка развиваемого проектом vkd3d компилятора для шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), применяемого в DirectX.
  • Добавлена начальная поддержка протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol), применяемого для проверки отозванных сертификатов.
  • Продолжено обеспечение поддержки в коде типа 'long'.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Operation Lovecraft: Fallen Doll, Minecraft, GRID 2, The Evil Within 2
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Nota Bene, Core Temp 1.13, Microsoft PowerToys, MS Windows terminal, Samsung Magician 7.x, mIRC, IrfanView 4.59, QuickPar 0.9.1, HeidiSQL, SolSuite, IP super camera, ATPDraw, KakaoTalk, DTS Master Audio Suite, Cakewalk Pro Audio 9.0, Audacity 2.4.2.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.5, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 561 дополнительный патч. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.5. В новой версии продолжена работа по удалению из патчей предупреждений, связанных с использованием типа "long" (например, заменены подстановки "%u" на "%lu" или тип ULONG заменён на UINT32).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.4 и Wine staging 7.4
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56913-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 08:18, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Виртуалку с виндой запускайте, а не вайн!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:26, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем? Я вот помню, что нормальные шрифты в играх были только в vmware и вайне, а нормальная дисковая производительность была только в вайне -- в виртуалках каждое сохранение в 50 раз дольше даже с virtio.
     
  • 2.5, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 08:49, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ещё эти виртуалки работали нормально
    Из адекватного только вмваер и то там графический драйвер не идеальный (но поддерживает куча ос и граф апи), плюс имеются другие особенности (первый call of duty хоть и запускались но есть проблемы с мышкой, вообщем не играбельно)
    Про виртуалбокс я вообще молчу
     
     
  • 3.11, анон (?), 10:04, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально работает, во всяком случае под KVM с пробросом. Но Wine работает быстрее.
     
  • 2.9, Антошка (??), 09:50, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалка на десктопе не нужна.
    Виндовый совт лучше публиковать по rdp.
    Если очень уж хочется.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:54, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И если финансы позволяют на отдельный сервер.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:42, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Винда не нужна. Вайн — тем более.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:15, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты смачно в лужу напердел
     

  • 1.3, Сергей (??), 08:27, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Wine это шедевр!
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:44, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, божественный IrfanView. Жаль он не опенсорсный. Всё ещё непонятно, на чём автор зарабатывает.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 09:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно, как и Piriform, бэкдорами на интересные тачки. За такое хорошо платят.
     
  • 2.7, Твоя совесть (?), 09:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У автора вполне может иметься другая работа и профессия, а программу он пишет чисто по фану. Или в современном мире так уже не принято?
     
     
  • 3.10, А где же каменты (?), 09:52, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не принято. Серьёзный софт всегда хочет серьёзных денег.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:31, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе я денег не дам.
     
  • 2.13, Имяреяк (?), 10:33, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколько помню, у ирфана лицензия разрешает бесплатное использование только в некоммерческих целях (и дома). Юрики, значит, лицензию на него закупать должны.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:59, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж заговорили...

    Наверняка кто-нибудь запускает Irfanview на свеженьком вайне. Коли так, то скажите, полноценно ли у вас работает зум в выделенную область. У меня на стареньком вайне зазумить можно ровно один раз, потом выделить уже ничего нельзя - рамка выделения появляется в случайном месте. Надо перезапускать.

    Меж тем эта программа в платиновом списке...

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:11, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж не Photoshop, чтобы над ним фулл-тайм работать. Обычный пет-проект.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:52, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё ещё непонятно, на чём автор зарабатывает.

    Бесплатный только для некоммерческого применения.

    Ирфан отлично живёт.

    // b.

     

  • 1.14, Аноним (4), 11:20, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там про версию для Android?
     
  • 1.18, Atterratio (ok), 13:04, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Operation Lovecraft: Fallen Doll Оу май!
     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 13:16, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=50270

    Ah, I see you're a man of culture as well.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:05, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Boris the animal.
     

  • 1.19, john_erohin (?), 13:15, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вопрос чайника: MS Office 2016 x64 под wine кто-нибудь пробовал ?
    как результаты ?
     
     
  • 2.23, Ooiiii (?), 13:55, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

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