Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5

Наверняка кто-нибудь запускает Irfanview на свеженьком вайне. Коли так, то скажите, полноценно ли у вас работает зум в выделенную область. У меня на стареньком вайне зазумить можно ровно один раз, потом выделить уже ничего нельзя - рамка выделения появляется в случайном месте. Надо перезапускать.

Меж тем эта программа в платиновом списке...

