Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5

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|2.2, Аноним (2), 08:26, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем? Я вот помню, что нормальные шрифты в играх были только в vmware и вайне, а нормальная дисковая производительность была только в вайне -- в виртуалках каждое сохранение в 50 раз дольше даже с virtio.
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|2.5, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 08:49, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ещё эти виртуалки работали нормально
Из адекватного только вмваер и то там графический драйвер не идеальный (но поддерживает куча ос и граф апи), плюс имеются другие особенности (первый call of duty хоть и запускались но есть проблемы с мышкой, вообщем не играбельно)
Про виртуалбокс я вообще молчу
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|3.11, анон (?), 10:04, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально работает, во всяком случае под KVM с пробросом. Но Wine работает быстрее.
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|2.9, Антошка (??), 09:50, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виртуалка на десктопе не нужна.
Виндовый совт лучше публиковать по rdp.
Если очень уж хочется.
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|1.4, Аноним (4), 08:44, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О, божественный IrfanView. Жаль он не опенсорсный. Всё ещё непонятно, на чём автор зарабатывает.
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|2.6, Аноним (2), 09:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверно, как и Piriform, бэкдорами на интересные тачки. За такое хорошо платят.
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|2.7, Твоя совесть (?), 09:02, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У автора вполне может иметься другая работа и профессия, а программу он пишет чисто по фану. Или в современном мире так уже не принято?
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|2.13, Имяреяк (?), 10:33, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сколько помню, у ирфана лицензия разрешает бесплатное использование только в некоммерческих целях (и дома). Юрики, значит, лицензию на него закупать должны.
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|2.15, Аноним (15), 11:59, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз уж заговорили...
Наверняка кто-нибудь запускает Irfanview на свеженьком вайне. Коли так, то скажите, полноценно ли у вас работает зум в выделенную область. У меня на стареньком вайне зазумить можно ровно один раз, потом выделить уже ничего нельзя - рамка выделения появляется в случайном месте. Надо перезапускать.
Меж тем эта программа в платиновом списке...
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|2.16, Аноним (16), 12:11, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж не Photoshop, чтобы над ним фулл-тайм работать. Обычный пет-проект.
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|2.22, Аноним (22), 13:52, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё ещё непонятно, на чём автор зарабатывает.
Бесплатный только для некоммерческого применения.
Ирфан отлично живёт.
// b.
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