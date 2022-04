Компания Valve выпустила Proton 7.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-2, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.1.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.6.

Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.5.3.

Добавлена поддержка игр: Atelier Ayesha. Devil May Cry HD Collection. Dragon Quest Builders 2. A Way Out. Fall in Labyrinth. King of Fighters XIII. Montaro. ATRI My Dear Moments. Guilty Gear Isuka. INVERSUS Deluxe. Metal Slug 2, 3 и X. One Shot and One Shot: Fading Memory. Call of Duty Black Ops 3. Saint Seiya: Soldiers' Soul. Medieval Dynasty. Bright Memory: Infinite. Double Dragon Trilogy. Baseball Stars 2. Elden Ring.

Решены проблемы в играх: The Last Campfire. STAR WARS Jedi Knight - Jedi Academy. Microsoft Flight Simulator. Quake Champions . UNO. Deus Ex GOTY. Prey 2006. Quake 4. Chaser. Swords of Legends Online. DiRT Rally 2 и DiRT 4. Cyberpunk 2077. Little Nightmares 2. Civilization VI. Chicken Invaders Universe. Assassin's Creed Odyssey. Persona 4 Golden. Forza Horizon 5. Uplay / Ubisoft Connect. STAR WARS: Squadrons. Devil May Cry 5. Capcom Arcade Stadium. GTA V . Teardown. Melty Blood: Type Lumina. Arma 3. VR Chat. Vampyr. The Beast Inside. Apex Legends. Quake Live. Killing Floor 2 . Horizon Zero Dawn. Age of Chivalry. Ride 3. Chrono Trigger. Divinity: Original Sin - Enhanced Edition.

Решены проблемы с воспроизведением видео в играх Atelier Meruru, Cook-out, DJMAX RESPECT V, Gloomhaven, Haven, Rust, Rustler, The Complex, TOHU, Monster Train, Hardspace: Shipbreaker, Car Mechanic Simulator 2021 и Nine Sols Demo.

Устранены аварийные завершения игр на базе движка Unity при подключении некоторых периферийных устройств, таких как Logitech Unifying Receiver.