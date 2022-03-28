Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

>> против нереальных ~240

> так всего месяц копить

Так жаба душит, почти в полтора раза резко подорожали хотя и до этого сильно дешёвыми не были - только начали дешеветь.

И подорожали даже не потому что курс валюты изменился или ещё что-то, а, как сказали в руководстве ДНС "мы теперь продаём не просто какой-то товар, а товар дефицитный, поставки которого могут прекратиться, т.е объёмы очень ограниченные. Но когда ситуация начнёт исправляться, цены снизятся"

Похоже, стабилизироваться начало.

Заодно параллельный импорт разрешат( оригиналы, но из других стран. Даже с гарантией. До этого действовало наитупейшее предписание, согласно которому поставки в страну оригинальной продукции были возможны лишь с разрешения правообладателя - чем те постоянно злоупотребляли )

И рубль укрепляется... крч., немного иное ожидалось от тех тонн ссанкций

