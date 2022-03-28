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Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

28.03.2022 09:16

Доступен выпуск прослойки DXVK 1.10.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как Mesa RADV 21.2, NVIDIA 495.46, Intel ANV и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Реализована начальная поддержка совместно используемых ресурсов текстур и API IDXGIResource. Для организации хранения метаданных текстур вместе со связанными с ними дескрипторами разделяемой памяти требуется применение дополнительных патчей к Wine, которые пока доступны только в ветке Proton Experimental. В настоящее время реализация ограничена поддержкой совместного доступа к 2D-текстурам для API D3D9 и D3D11. Не поддерживается вызов IDXGIKeyedMutex и пока отсутствует возможность совместного использования ресурсов с приложениями, использующими D3D12 и Vulkan. Добавленные возможности позволили решить проблемы с воспроизведением видео в некоторых играх Koei Tecmo, таких как Nioh 2 и игры серии Atelier, а также наладить отрисовку интерфейса в игре Black Mesa.
  • Добавлена переменная окружения DXVK_ENABLE_NVAPI, позволяющая отключить переопределение идентификатора производителя (аналогично параметру dxvk.nvapiHack = False).
  • Улучшена генерация кода шейдеров при использовании локальных массивов, что может ускорить работу некоторых игр D3D11 в системах с драйверами NVIDIA.
  • Добавлена оптимизация, потенциально увеличивающая производительность отрисовки изображений в формате DXGI_FORMAT_R11G11B10_FLOAT.
  • Решены проблемы с загрузкой текстур при использовании D3D9.
  • Для игр Assassin's Creed 3 и Black Flag включена настройка "d3d11.cachedDynamicResources = a", решающая проблемы с производительностью. Для игры Frostpunk включена настройка "d3d11.cachedDynamicResources = c", а для игры God of War - "dxgi.maxFrameLatency = 1".
  • Устранены проблемы с отрисовкой в играх "GTA: San Andreas" и "Rayman Origins".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск Wine 7.5 и Wine staging 7.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56921-dxvk
Ключевые слова: dxvk, wine, directx
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати есть такой баг что без dxvk.nvapiHack = False вулкан на нвидии зависает на этапе загрузки (т.е вообще процесс виснет ни на чём), для юнити особо актуально. Ну, на моей карточке, да, на других не проверял.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:29, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на других тоже проверь
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:55, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В наше время позволить себе проверить на нескольких картах могу не многие.
     
     
  • 4.4, Дмитрий (??), 09:57, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не только лишь все, мало, кто сможет это сделать :)
     
  • 4.6, Бывалый смузихлёб (?), 11:01, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в принципе, цены потихоньку восстанавливаются - те же самые дешёвые 6900 XT в ДНС уже стоят порядка 170-180 ( т.е цены трёхмесячной давности ) против нереальных ~240
     
     
  • 5.7, Аноним (2), 11:28, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > против нереальных ~240

    так всего месяц копить

     
     
  • 6.8, Аноним (8), 12:22, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кем можно работать чтобы всего-лишь за месяц накопить? Программистом? Какой ЯР увчить? Джава, Джаваскрипт, Сишарп?
     
     
  • 7.11, НяшМяш (ok), 12:30, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На российскую компанию - разве что директором. А с другими компаниями сейчас напряжёнка.
     
     
  • 8.17, Аноним (8), 13:16, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тракторироваться ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.18, Бывалый смузихлёб (?), 13:26, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычным не самым паршивым проггером ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.25, Аноним (25), 21:49, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это зп миддла на рельсах В российской компании коммерческой, не галера, инхауз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, Гражданин_независимой_Бурятии (ok), 22:09, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что бурятской ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.12, Аноним (12), 12:31, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какой ЯР увчить?

    Увчи язык рограммирования мозгов

     
     
  • 8.14, Аноним (14), 12:39, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Brainfuck ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.15, Аноним (8), 13:03, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я так и нзал что найдется умник который придерется к опечатке ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.13, Аноним (14), 12:38, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девляпсом. До "спецоперации" можно было и 300 тыр.
     
     
  • 8.16, Аноним (8), 13:06, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девяпсом работая высокий уровень кортизола получается Из админов в девяпсы под... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Бывалый смузихлёб (?), 13:42, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из конкретных цифр - есть только офданные яндекса, у которого 100 человек в арме... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.21, Аноним (8), 14:40, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда остаюсь, мне в Сочи нравится ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.19, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> против нереальных ~240
    > так всего месяц копить

    Так жаба душит, почти в полтора раза резко подорожали хотя и до этого сильно дешёвыми не были - только начали дешеветь.
    И подорожали даже не потому что курс валюты изменился или ещё что-то, а, как сказали в руководстве ДНС "мы теперь продаём не просто какой-то товар, а товар дефицитный, поставки которого могут прекратиться, т.е объёмы очень ограниченные. Но когда ситуация начнёт исправляться, цены снизятся"

    Похоже, стабилизироваться начало.
    Заодно параллельный импорт разрешат( оригиналы, но из других стран. Даже с гарантией. До этого действовало наитупейшее предписание, согласно которому поставки в страну оригинальной продукции были возможны лишь с разрешения правообладателя - чем те постоянно злоупотребляли )
    И рубль укрепляется... крч., немного иное ожидалось от тех тонн ссанкций

     
     
  • 7.22, Аноним (8), 14:42, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так жаба душит, почти в полтора раза резко подорожали

    Голос разума, надо прислушиваться.

    >как сказали в руководстве ДНС "мы теперь продаём не просто какой-то товар, а товар дефицитный, поставки которого могут прекратиться, т.е объёмы очень ограниченные.

    Тоже вполне логично. Выше спрос выше цены, ниже спрос ниже цены.

     
  • 5.23, Попандопала (?), 16:59, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    16 гиговые видяхи только майнеры если и покупают,но черт с их кредитами. Для игр за 30 норм.
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 12:29, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я баг с зависанием у себя на RTX2060 связал с отсутствием VSync в играх, например, в экранах загрузки. Лечил с помощью dxgi.syncInterval = 1 и проблема исчезала.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:36, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НЕХЯЧУ! Только OpenGL или SDL2 или DirectX или Vulkan
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:47, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж, давно не следил за современными играми. Посоветуйте во что поиграть? Люблю Сталкер, Фолаут 1 и 2, Дюна 2, Ред Алерт 2, Герои 3, Арканум, Deus Ex, Neverwinter Nights, Morrowind, Ил-2, Червячки, Как достать соседа, Бомбермен, Марио, Танчики, Контра 1 и 2, Аладдин на Сеге, Мегамен, Чёрный плащ, Арканоид, Пакман и Тетрис.

    Последними нормальными играми считаю FEAR, NFS U2, Far Cry, две части Принца Персии от Ubisoft, Bioshock, Mass Effect, StarCraft 2 и Portal 2. Все игры 10-х готов считаю лажей. И тем не менее, у меня есть Vulkan, Wine Staging, DXVK, и я хочу затестить чё-нибудь новое, современное, но чтоб не коридорный шутерок, где враги атакуют только по-очереди, без "добиваний" и автовосстановления ХП.

     
     
  • 2.28, Попандопала (?), 22:54, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xcom не указали,XCOM Enemy Unknown,2 часть с длси,тоже норм.
     

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