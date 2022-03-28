Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати есть такой баг что без dxvk.nvapiHack = False вулкан на нвидии зависает на этапе загрузки (т.е вообще процесс виснет ни на чём), для юнити особо актуально. Ну, на моей карточке, да, на других не проверял.
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|3.3, Аноним (3), 09:55, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В наше время позволить себе проверить на нескольких картах могу не многие.
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|4.6, Бывалый смузихлёб (?), 11:01, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну в принципе, цены потихоньку восстанавливаются - те же самые дешёвые 6900 XT в ДНС уже стоят порядка 170-180 ( т.е цены трёхмесячной давности ) против нереальных ~240
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|6.8, Аноним (8), 12:22, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кем можно работать чтобы всего-лишь за месяц накопить? Программистом? Какой ЯР увчить? Джава, Джаваскрипт, Сишарп?
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|7.11, НяшМяш (ok), 12:30, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На российскую компанию - разве что директором. А с другими компаниями сейчас напряжёнка.
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|8.25, Аноним (25), 21:49, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это зп миддла на рельсах В российской компании коммерческой, не галера, инхауз... текст свёрнут, показать
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|8.16, Аноним (8), 13:06, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Девяпсом работая высокий уровень кортизола получается Из админов в девяпсы под... текст свёрнут, показать
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|6.19, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> против нереальных ~240
> так всего месяц копить
Так жаба душит, почти в полтора раза резко подорожали хотя и до этого сильно дешёвыми не были - только начали дешеветь.
И подорожали даже не потому что курс валюты изменился или ещё что-то, а, как сказали в руководстве ДНС "мы теперь продаём не просто какой-то товар, а товар дефицитный, поставки которого могут прекратиться, т.е объёмы очень ограниченные. Но когда ситуация начнёт исправляться, цены снизятся"
Похоже, стабилизироваться начало.
Заодно параллельный импорт разрешат( оригиналы, но из других стран. Даже с гарантией. До этого действовало наитупейшее предписание, согласно которому поставки в страну оригинальной продукции были возможны лишь с разрешения правообладателя - чем те постоянно злоупотребляли )
И рубль укрепляется... крч., немного иное ожидалось от тех тонн ссанкций
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|7.22, Аноним (8), 14:42, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так жаба душит, почти в полтора раза резко подорожали
Голос разума, надо прислушиваться.
>как сказали в руководстве ДНС "мы теперь продаём не просто какой-то товар, а товар дефицитный, поставки которого могут прекратиться, т.е объёмы очень ограниченные.
Тоже вполне логично. Выше спрос выше цены, ниже спрос ниже цены.
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|5.23, Попандопала (?), 16:59, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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16 гиговые видяхи только майнеры если и покупают,но черт с их кредитами. Для игр за 30 норм.
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|2.10, НяшМяш (ok), 12:29, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я баг с зависанием у себя на RTX2060 связал с отсутствием VSync в играх, например, в экранах загрузки. Лечил с помощью dxgi.syncInterval = 1 и проблема исчезала.
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|1.27, Аноним (27), 22:47, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ж, давно не следил за современными играми. Посоветуйте во что поиграть? Люблю Сталкер, Фолаут 1 и 2, Дюна 2, Ред Алерт 2, Герои 3, Арканум, Deus Ex, Neverwinter Nights, Morrowind, Ил-2, Червячки, Как достать соседа, Бомбермен, Марио, Танчики, Контра 1 и 2, Аладдин на Сеге, Мегамен, Чёрный плащ, Арканоид, Пакман и Тетрис.
Последними нормальными играми считаю FEAR, NFS U2, Far Cry, две части Принца Персии от Ubisoft, Bioshock, Mass Effect, StarCraft 2 и Portal 2. Все игры 10-х готов считаю лажей. И тем не менее, у меня есть Vulkan, Wine Staging, DXVK, и я хочу затестить чё-нибудь новое, современное, но чтоб не коридорный шутерок, где враги атакуют только по-очереди, без "добиваний" и автовосстановления ХП.
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