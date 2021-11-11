Проект CentOS переходит на разработку с использованием GitLab

Проект CentOS объявил о запуске сервиса для совместной разработки, основанного на платформе GitLab. Решение об использовании GitLab в качестве первичной платформы для хостинга проектов CentOS и Fedora было принято в прошлом году. Примечательно, что инфраструктура поднята не на своих серверах, а на базе сервиса gitlab.com, в котором для связанных с CentOS проектов предоставлен раздел gitlab.com/CentOS.

В настоящий момент ведётся работа по интеграции раздела с пользовательской базой проекта CentOS, что даст возможность разработчикам подключаться к сервису Gitlab с использованием существующих учётных записей. Отдельно отмечается, что git.centos.org на базе платформы Pagure продолжит рассматриваться как место для размещения исходных текстов пакетов, перенесённых из RHEL, а также как основа для формирования ветки CentOS Stream 8. Но ветка CentOS Stream 9 уже развивается на базе нового репозитория в GitLab и отличается возможностью подключения к разработке участников из сообщества. Другие проекты, размещённые на git.centos.org, пока остаются на своих местах и не принуждаются к миграции.

Противники перехода на модель SaaS в процессе обсуждения принятого решения отмечали, что использование готового сервиса, предоставляемого компанией GitLab, не позволяет полностью контролировать инфраструктуру, например, невозможно быть уверенным, что серверная инфраструктура сопровождается должным образом, уязвимости устраняются оперативно, не начнёт навязываться телеметрия и окружение не было скомпрометировано в результате внешней атаки или действия нечистых на руку сотрудников.

При выборе платформы, помимо типовых операций с репозиториями (слияние, создание форков, добавление кода и т.п.), предъявлялись такие требования, как возможность отправки push-запросов по HTTPS, средства ограничения доступа к веткам, поддержка приватных веток, разделение доступа внешних и внутренних пользователей (например, для работы над устранением уязвимостей во время эмбарго на раскрытие сведений о проблеме), привычность интерфейса, унификация подсистем для работы с сообщениями о проблемах, кодом, документацией и планированием новых возможностей, наличие средств для интеграции с IDE, поддержка типовых рабочих процессов, возможность использования бота для автоматических слияний (требуется CentOS Stream для поддержании пакетов с ядром).



