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Проект CentOS переходит на разработку с использованием GitLab

11.11.2021 10:24

Проект CentOS объявил о запуске сервиса для совместной разработки, основанного на платформе GitLab. Решение об использовании GitLab в качестве первичной платформы для хостинга проектов CentOS и Fedora было принято в прошлом году. Примечательно, что инфраструктура поднята не на своих серверах, а на базе сервиса gitlab.com, в котором для связанных с CentOS проектов предоставлен раздел gitlab.com/CentOS.

В настоящий момент ведётся работа по интеграции раздела с пользовательской базой проекта CentOS, что даст возможность разработчикам подключаться к сервису Gitlab с использованием существующих учётных записей. Отдельно отмечается, что git.centos.org на базе платформы Pagure продолжит рассматриваться как место для размещения исходных текстов пакетов, перенесённых из RHEL, а также как основа для формирования ветки CentOS Stream 8. Но ветка CentOS Stream 9 уже развивается на базе нового репозитория в GitLab и отличается возможностью подключения к разработке участников из сообщества. Другие проекты, размещённые на git.centos.org, пока остаются на своих местах и не принуждаются к миграции.

Противники перехода на модель SaaS в процессе обсуждения принятого решения отмечали, что использование готового сервиса, предоставляемого компанией GitLab, не позволяет полностью контролировать инфраструктуру, например, невозможно быть уверенным, что серверная инфраструктура сопровождается должным образом, уязвимости устраняются оперативно, не начнёт навязываться телеметрия и окружение не было скомпрометировано в результате внешней атаки или действия нечистых на руку сотрудников.

При выборе платформы, помимо типовых операций с репозиториями (слияние, создание форков, добавление кода и т.п.), предъявлялись такие требования, как возможность отправки push-запросов по HTTPS, средства ограничения доступа к веткам, поддержка приватных веток, разделение доступа внешних и внутренних пользователей (например, для работы над устранением уязвимостей во время эмбарго на раскрытие сведений о проблеме), привычность интерфейса, унификация подсистем для работы с сообщениями о проблемах, кодом, документацией и планированием новых возможностей, наличие средств для интеграции с IDE, поддержка типовых рабочих процессов, возможность использования бота для автоматических слияний (требуется CentOS Stream для поддержании пакетов с ядром).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/1...)
  2. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge
  3. OpenNews: GitLab прекращает использование имени "master" по умолчанию
  4. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
  5. OpenNews: Захват контроля над уязвимыми серверами GitLab для вовлечения в проведение DDoS-атак
  6. OpenNews: Проект Fedora мигрировал на Git, интегрировал systemd и перевел Fedora 14 в фазу заморозки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56135-centos
Ключевые слова: centos, gitlab
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    CentOS всё, это и так понятно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:55, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Использование готового сервиса, предоставляемого компанией GitLab, не позволяет полностью контролировать инфраструктуру, например...

    Зачем это здесь? Это мнение автора или сотрудники озвучивали подобные мысли? Странный абзац для новостного сообщения.

     
     
  • 2.4, QwertyReg (ok), 11:03, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Немного розжига никогда не повредит.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:09, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Приветствую и во всем поддерживаю,а то реально скучно.
     
  • 2.5, n00by (ok), 11:03, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.8, Sluggard (ok), 11:22, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.10, QwertyReg (ok), 11:27, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:35, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 5.25, n00by (ok), 11:47, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.19, n00by (ok), 11:40, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (13), 11:22, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто попытайся на 15 секунд включить логику. Что происходит когда ты переходишь с полностью самописного продукта (Pagure) на полностью сторонний (GitLab)? Ответ: Потеря контроля! Всё выключай логику, а то перегреешься. Иди прими контрастный душ или сядь под кондиционер.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 11:33, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот так и знал, что без подобного комментария не обойдется ) Еще раз для особо умных. Претензия не к содержимому - это и так все понятно. А к оформлению новости, подобный пассаж стоило начать "Стоить заметить, что..." если это мнение автора. Или "По мнению разработчиков CentOS, ...".
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 11:34, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во! Уже исправили.
     
  • 4.20, Аноним (13), 11:41, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это самоочевидный факт и не имеет значение кто так думает автор или «разработчики». Может тебе еще пояснить кто считает что сервиса «для совместной разработки» кто решил что он «для совместной» разработчики или автор?
     
  • 4.22, псевдонимус (?), 11:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что такое "разработчики центось"? Что они там "разрабатывают", кроме собственных анусов?
     
     
  • 5.35, ryoken (ok), 13:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>кроме собственных анусов?

    "Доктор, а зачем вам такие картинки?"

     
     
  • 6.39, псевдонимус (?), 13:26, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне нинужна. А "разработчикам" центось видимо нужно. Все никак не просрутся.
     
  • 2.17, псевдонимус (?), 11:39, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это факт. Не важно, кто его озвучил.
     
     
  • 3.21, Аноним (13), 11:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто понабрали гуманитариев в комментаторов. Они тут глупости пишут.
     
     
  • 4.23, псевдонимус (?), 11:44, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя несколько ошибок в слове "dolboйо bov".
     

  • 1.6, омоним (?), 11:15, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этот centos уже не торт.

    увы, и ах!

     
     
  • 2.9, Аноним (13), 11:23, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Режут косты и правильно делают. Надо быть последовательным. Доктор сказал, значит доктор сказал.
     

  • 1.14, псевдонимус (?), 11:37, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе ещё один саморез в крышку гроба. Проект такого уровня без собственной инфраструктуры. Ешьте сами, не обляпайтесь.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:38, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Покойся с миром, CentOS. Любим, помним, скорбим. 😢
     
  • 1.26, псевдонимус (?), 11:56, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильный ЗОГоловок: "труп центось официально заявил о своей смерти".

    Что вообще такое? То дубиан рипнется, то копейка.. Последние времена не иначе.

     
  • 1.27, Аноним (27), 11:57, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой еще centos? Который stream?
    Нинужна!
     
     
  • 2.29, псевдонимус (?), 12:06, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща эта эйчарка развоняется на ЛОРе, что на опеннет все не так поняли.

    Все все поняли и на опеннет и на лор, а кто не понял, тот поймет.

     
  • 2.30, псевдонимус (?), 12:10, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное ведь в червьоси что: бинарная совместимость с шляпой и 10 лет поддержки. Именно в таком порядке. Все просрано. Оба пункта.
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:11, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну переходит и переходит.
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:36, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеетесь что я ломанусь туда коммитать? Мечтайте дальше. Кинули один раз, второй уже так не выйдет, нужен другой способ.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:29, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выкинули

    Фиксед. Не благодари

     

  • 1.34, Аноним (34), 12:50, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ох сейчас акции гитлаба пойдут в гору
     
     
  • 2.36, ryoken (ok), 13:05, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> акции гитлаба

    Прочёл второе как "Гитлара"...

     

  • 1.38, Аноним (38), 13:13, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Азохен Way! Оно еще живое!
     
     
  • 2.40, псевдонимус (?), 13:29, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >азохен вэй

    И танки ваши быст..ну середнячком в этом плане.

     
  • 2.42, Аноним (42), 13:29, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно еще переживет сайт OpenNET вместе с его форумом.
     
     
  • 3.46, псевдонимус (?), 13:59, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вряд ли. жOpennet бессмертен.
     
     
  • 4.51, Аноним (42), 15:01, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После того как стали просто чудовищно тереть все альтернативные т.з. - сомневаюсь.
     
     
  • 5.53, Аноним (13), 15:14, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миша всегда тёр всех несогласных и содомитов и противников альта. В независимости хорошо это или плохо. И за это мы его любим ( не все ( почти никто ) ) Таков путь.
     

  • 1.44, Аноним (44), 13:42, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь CentOS становится альфой для Fedora, которая в свою очередь уже бета версия для RHEL. Некогда популярный дистр стал аналогом sid ветки как в Debian. Хоть я и не пользовался CentOS, но все равно как-то печально, что все так закончилось. Лучше бы его просто тихо закопали как сотни других дистров, чем закончить вот как уныло.
     
     
  • 2.47, псевдонимус (?), 14:00, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Все сильно хуже.
     
  • 2.50, aim (ok), 14:37, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда же ты, дорогой аноним, почерпнул все эти небезынтересные тебе сведения?!
     

  • 1.49, Аноним (49), 14:16, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Примечательно, что инфраструктура поднята не на своих серверах, а на базе сервиса gitlab.com, в котором для связанных с CentOS проектов предоставлен раздел gitlab.com/CentOS.

    Вы создание группы в гитлабе/гитхабе называете поднятием инфраструктуры? xD

     
  • 1.54, Аноним12345 (?), 15:57, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Естественно, разработчики перестают контролировать полностью хостинг
    И здравствуй, бэкдоры и все такое
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:12, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практика показывает что бэкдоры гораздо чаще обнаруживаются на self-hosted инфораструктуре которую криворукие обезьяны желающие что-то там контролировать не способны обновить. Недавно была новость про огромное количество дырявых GitLab'ов с RCE.
     
     
  • 3.57, пох. (?), 17:02, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно - это ж не гитлабовские чудо-разработчики оставили дыру в своем коде, вызвав нескучную поделку для нескучных файликов. Это все плохие-плохие обезьяны плохо обновляли - вот и получили старый эксплойт вместо положенных новых двух.

     

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