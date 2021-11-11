Проект CentOS переходит на разработку с использованием GitLab

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|1.3, Аноним (3), 10:55, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Использование готового сервиса, предоставляемого компанией GitLab, не позволяет полностью контролировать инфраструктуру, например...
Зачем это здесь? Это мнение автора или сотрудники озвучивали подобные мысли? Странный абзац для новостного сообщения.
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|2.7, Аноним (13), 11:22, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто попытайся на 15 секунд включить логику. Что происходит когда ты переходишь с полностью самописного продукта (Pagure) на полностью сторонний (GitLab)? Ответ: Потеря контроля! Всё выключай логику, а то перегреешься. Иди прими контрастный душ или сядь под кондиционер.
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|3.11, Аноним (3), 11:33, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот так и знал, что без подобного комментария не обойдется ) Еще раз для особо умных. Претензия не к содержимому - это и так все понятно. А к оформлению новости, подобный пассаж стоило начать "Стоить заметить, что..." если это мнение автора. Или "По мнению разработчиков CentOS, ...".
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|4.20, Аноним (13), 11:41, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это самоочевидный факт и не имеет значение кто так думает автор или «разработчики». Может тебе еще пояснить кто считает что сервиса «для совместной разработки» кто решил что он «для совместной» разработчики или автор?
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|4.22, псевдонимус (?), 11:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что такое "разработчики центось"? Что они там "разрабатывают", кроме собственных анусов?
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|5.35, ryoken (ok), 13:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>кроме собственных анусов?
"Доктор, а зачем вам такие картинки?"
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|3.21, Аноним (13), 11:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто понабрали гуманитариев в комментаторов. Они тут глупости пишут.
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|2.9, Аноним (13), 11:23, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Режут косты и правильно делают. Надо быть последовательным. Доктор сказал, значит доктор сказал.
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|1.14, псевдонимус (?), 11:37, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе ещё один саморез в крышку гроба. Проект такого уровня без собственной инфраструктуры. Ешьте сами, не обляпайтесь.
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|1.26, псевдонимус (?), 11:56, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильный ЗОГоловок: "труп центось официально заявил о своей смерти".
Что вообще такое? То дубиан рипнется, то копейка.. Последние времена не иначе.
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|2.29, псевдонимус (?), 12:06, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ща эта эйчарка развоняется на ЛОРе, что на опеннет все не так поняли.
Все все поняли и на опеннет и на лор, а кто не понял, тот поймет.
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|2.30, псевдонимус (?), 12:10, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное ведь в червьоси что: бинарная совместимость с шляпой и 10 лет поддержки. Именно в таком порядке. Все просрано. Оба пункта.
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|1.33, Аноним (33), 12:36, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеетесь что я ломанусь туда коммитать? Мечтайте дальше. Кинули один раз, второй уже так не выйдет, нужен другой способ.
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|4.51, Аноним (42), 15:01, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того как стали просто чудовищно тереть все альтернативные т.з. - сомневаюсь.
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|5.53, Аноним (13), 15:14, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миша всегда тёр всех несогласных и содомитов и противников альта. В независимости хорошо это или плохо. И за это мы его любим ( не все ( почти никто ) ) Таков путь.
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|1.44, Аноним (44), 13:42, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь CentOS становится альфой для Fedora, которая в свою очередь уже бета версия для RHEL. Некогда популярный дистр стал аналогом sid ветки как в Debian. Хоть я и не пользовался CentOS, но все равно как-то печально, что все так закончилось. Лучше бы его просто тихо закопали как сотни других дистров, чем закончить вот как уныло.
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|2.50, aim (ok), 14:37, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда же ты, дорогой аноним, почерпнул все эти небезынтересные тебе сведения?!
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|1.49, Аноним (49), 14:16, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Примечательно, что инфраструктура поднята не на своих серверах, а на базе сервиса gitlab.com, в котором для связанных с CentOS проектов предоставлен раздел gitlab.com/CentOS.
Вы создание группы в гитлабе/гитхабе называете поднятием инфраструктуры? xD
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|1.54, Аноним12345 (?), 15:57, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Естественно, разработчики перестают контролировать полностью хостинг
И здравствуй, бэкдоры и все такое
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|2.55, Аноним (55), 16:12, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практика показывает что бэкдоры гораздо чаще обнаруживаются на self-hosted инфораструктуре которую криворукие обезьяны желающие что-то там контролировать не способны обновить. Недавно была новость про огромное количество дырявых GitLab'ов с RCE.
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|3.57, пох. (?), 17:02, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точно - это ж не гитлабовские чудо-разработчики оставили дыру в своем коде, вызвав нескучную поделку для нескучных файликов. Это все плохие-плохие обезьяны плохо обновляли - вот и получили старый эксплойт вместо положенных новых двух.
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