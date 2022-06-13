Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов

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|1.3, Иваня (?), 09:37, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Позор какой, 2 SSD полетело и приехали... Как-то всё у них не Scalability.
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|4.30, Аноним (30), 11:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с масштабируемостью? Напихиваем еще дисков в Raid и поехали. Но на SSD нужды деньги, а их у сообщества не оказалось, видимо.
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|1.4, Аноним (4), 09:43, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я правильно понял из переписки, что первый SSD у них вылетел уже давно, но так как Ceph справлялась, его замену откладывали? И тут вылетел второй SSD, а бэкапы у них не делались, полагаясь на дублирование в Ceph.
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|2.16, n00by (ok), 10:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кому-то было нужно, что бы оно сломалось, то переписку сейчас читать поздно - её уже замусорили.
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|1.12, n00by (ok), 10:02, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> данные по отслеживанию ошибок и рецензированию кода
> могут быть частично потеряны
Ради такого может и сразу пять накопителей совершенно случайно выйти из строя.
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|2.18, mikhailnov (ok), 10:20, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За ними же свои n00by не бегают и каждый косяк не записывают, зачем терять ошибки
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|3.27, n00by (ok), 10:49, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а зачем твой белый господин из RH/IBM платит тебе за внедрение в гос.учреждения РФ кода, в котором ты понимаешь ноль целых ноль десятых? Ему, как и тебе, хочется кушать за чужой счёт. Одно переполнение стека Тысячеглаз из вашей шаражки уже сам и скопипастил.
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|3.28, n00by (ok), 10:55, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Мишель, звони скорее в скорую, бабушке плохо!
- Сейчас, мамо, как раз для них трендовый сет иконок собираю в пакетик.
...
- Мишель, скорая не приехала!
- Это апстрим всё сломал! Кляты пен-сы!
- Что же теперь делать?
- Ты звони в агентство, а я выкину из бабушкиной квартирки неподдерживаемый хлам.
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|1.14, Бывалый смузихлёб (?), 10:07, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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«Вернуть в строй хранилище для кластера Kubernetes с первого захода не удалось, после чего администраторы ушли спать»
Хорошие, ответственные одмены
Но других для опенсорса всё равно нет почему-то
Хотя есть смутное подозрение что это были не энтузиасты и им очень неплохо платили за *вот это*
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|1.25, Аноним (25), 10:43, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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git в общем то не нужен для кодеров-одиночек и лишь усложняет процесс. new_folder, old_new_folder наше все! Гиту место разве что в Ынтырпрайзе и в качестве хостинга для кода.
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|2.29, Аноним (-), 11:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый отличный folder -- это пинок по яйцам, складывает так, что хрен разогнёшься потом. А эти твои хипстерские new folder'ы -- отстой.
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