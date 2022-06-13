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Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов

13.06.2022 09:02

Поддерживаемая сообществом FreeDesktop инфраструктура разработки на основе платформы GitLab (gitlab.freedesktop.org) оказалась недоступна из-за выхода из строя сразу двух SSD-накопителей в распределённом хранилище на базе ФС Ceph. Пока не даётся никаких прогнозов относительно того, удастся ли восстановить все актуальные данные внутренних служб GitLab (для git-репозиториев работали зеркала, но данные по отслеживанию ошибок и рецензированию кода могут быть частично потеряны).

Вернуть в строй хранилище для кластера Kubernetes с первого захода не удалось, после чего администраторы ушли спать, чтобы продолжить восстановление на свежую голову. Работа пока ограничивается намерением поднять хранилище с использованием возможностей ФС Ceph по обеспечению отказоустойчивости и хранению избыточных данных c их репликацией на разные узлы. Про наличие и актуальность отдельных резервных копий в обсуждении речь пока не заходила.

Проект FreeDesktop перешёл на GitLab в качестве основной платформы для совместной разработки 2018 году, и использовал её не только для доступа к репозиториям, но и для отслеживания ошибок, рецензирования кода, подготовки документации и тестирования в системах непрерывной интеграции. Зеркала репозиториев остаются доступны на GitHub.

Инфраструктура Freedesktop.org обслуживает более 1200 репозиториев открытых проектов. В качестве первичной платформы GitLab на серверах Freedesktop используют такие проекты, как Mesa, Wayland, X.Org Server, D-Bus, Pipewire, PulseAudio, GStreamer, NetworkManager, libinput, PolKit и FreeType. Проект systemd формально относится к FreeDesktop, но использует в качестве первичной платформы разработки GitHub. Для приёма изменений в проекте LibreOffice, который также частично использует инфраструктуру FreeDesktop, применяется свой сервер на базе Gerrit.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab
  3. OpenNews: Автор Libopenaptx сменил лицензию, чтобы блокировать заимствование кода проектами Freedesktop
  4. OpenNews: Сбой диска на рабочей станции Линуса Торвальдса нарушил приём изменений для ядра 3.12
  5. OpenNews: Сбой в инфраструктуре привёл к недоступности серверов Red Hat, Fedora и GNOME
  6. OpenNews: Сбой системы хранения привёл к недоступности более 44 серверов проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57341-freedesktop
Ключевые слова: freedesktop, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ужастный программный продукт не работающий без ужастного js
     
  • 1.3, Иваня (?), 09:37, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Позор какой, 2 SSD полетело и приехали... Как-то всё у них не Scalability.
     
     
  • 2.15, Жока (?), 10:07, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чем тут scalability, икстпкрт ты наш?
     
     
  • 3.21, Ooiiii (?), 10:40, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не масштабируемо все как-то у них, что непонятного?)
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:05, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с масштабируемостью? Напихиваем еще дисков в Raid и поехали. Но на SSD нужды деньги, а их у сообщества не оказалось, видимо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:43, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я правильно понял из переписки, что первый SSD у них вылетел уже давно, но так как Ceph справлялась, его замену откладывали? И тут вылетел второй SSD, а бэкапы у них не делались, полагаясь на дублирование в Ceph.
     
     
  • 2.8, Герострат (?), 09:55, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Глобально и надёжно
     
  • 2.16, n00by (ok), 10:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кому-то было нужно, что бы оно сломалось, то переписку сейчас читать поздно - её уже замусорили.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:49, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не даром есть пословица: халявное золото портит людей lol.jpg
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:53, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И так сойдёт! Я работаю на от-сь как и все здесь!
     
     
  • 2.17, Ooiiii (?), 10:11, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сначала пойду посплю
     

  • 1.12, n00by (ok), 10:02, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данные по отслеживанию ошибок и рецензированию кода
    > могут быть частично потеряны

    Ради такого может и сразу пять накопителей совершенно случайно выйти из строя.

     
     
  • 2.18, mikhailnov (ok), 10:20, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За ними же свои n00by не бегают и каждый косяк не записывают, зачем терять ошибки
     
     
  • 3.27, n00by (ok), 10:49, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а зачем твой белый господин из RH/IBM платит тебе за внедрение в гос.учреждения РФ кода, в котором ты понимаешь ноль целых ноль десятых? Ему, как и тебе, хочется кушать за чужой счёт. Одно переполнение стека Тысячеглаз из вашей шаражки уже сам и скопипастил.
     
  • 3.28, n00by (ok), 10:55, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Мишель, звони скорее в скорую, бабушке плохо!
    - Сейчас, мамо, как раз для них трендовый сет иконок собираю в пакетик.
    ...
    - Мишель, скорая не приехала!
    - Это апстрим всё сломал! Кляты пен-сы!
    - Что же теперь делать?
    - Ты звони в агентство, а я выкину из бабушкиной квартирки неподдерживаемый хлам.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:05, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Проект systemd формально относится к FreeDesktop"
    Хм...
     
  • 1.14, Бывалый смузихлёб (?), 10:07, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    «Вернуть в строй хранилище для кластера Kubernetes с первого захода не удалось, после чего администраторы ушли спать»

    Хорошие, ответственные одмены
    Но других для опенсорса всё равно нет почему-то

    Хотя есть смутное подозрение что это были не энтузиасты и им очень неплохо платили за *вот это*

     
  • 1.19, Аноним (19), 10:23, 13/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.22, Клыкастый (ok), 10:41, 13/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.31, n00by (ok), 11:05, 13/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:41, 13/06/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.25, Аноним (25), 10:43, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    git в общем то не нужен для кодеров-одиночек и лишь усложняет процесс. new_folder, old_new_folder наше все! Гиту место разве что в Ынтырпрайзе и в качестве хостинга для кода.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый отличный folder -- это пинок по яйцам, складывает так, что хрен разогнёшься потом. А эти твои хипстерские new folder'ы -- отстой.
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пыхнул уже в честь выхода новой версии?
     

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