Сбой системы хранения привёл к недоступности более 44 серверов проекта Debian

Разработчики проекта Debian предупредили о значительном сбое в инфраструктуре, обеспечивающей разработку и поддержание дистрибутива. Из-за проблем в системе хранения из строя выведено несколько десятков серверов проекта, размещённых на площадке UBC. В предварительном списке указано 44 сервера, но список не полный.

Для восстановления требуются манипуляции с переключением питания, но попытки получить доступ к системе хранения пока не увенчались успехом из-за ограничений, связанных с COVID19 (доступ посторонним в датацентр закрыт, а персонал техподдержки главным образом работает на дому). Ожидается, что через сотрудника необходимые действия получиться выполнить самое раннее через 7 часов.

Среди затронутых севисов: salsa.debian.or (Git-хостинг), система мониторинга, компоненты контроля качества, i18n.debian.org, SSO (single sign on), bugs-master.debian.org, почтовый релей, первичный web-сервер для backports, основной сервер autobuild, debdelta.debian.net, tracker.debian.org, ssh.debian.org, people.debian.org, jenkins, генератор метаданных в формате appstream, manpages.debian.org, buildd, historical.packages.debian.org.



