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Сбой системы хранения привёл к недоступности более 44 серверов проекта Debian

28.04.2020 20:20

Разработчики проекта Debian предупредили о значительном сбое в инфраструктуре, обеспечивающей разработку и поддержание дистрибутива. Из-за проблем в системе хранения из строя выведено несколько десятков серверов проекта, размещённых на площадке UBC. В предварительном списке указано 44 сервера, но список не полный.

Для восстановления требуются манипуляции с переключением питания, но попытки получить доступ к системе хранения пока не увенчались успехом из-за ограничений, связанных с COVID19 (доступ посторонним в датацентр закрыт, а персонал техподдержки главным образом работает на дому). Ожидается, что через сотрудника необходимые действия получиться выполнить самое раннее через 7 часов.

Среди затронутых севисов: salsa.debian.or (Git-хостинг), система мониторинга, компоненты контроля качества, i18n.debian.org, SSO (single sign on), bugs-master.debian.org, почтовый релей, первичный web-сервер для backports, основной сервер autobuild, debdelta.debian.net, tracker.debian.org, ssh.debian.org, people.debian.org, jenkins, генератор метаданных в формате appstream, manpages.debian.org, buildd, historical.packages.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Причины недоступности и утери данных на хостинге Savannah.gnu.org
  3. OpenNews: Сбой в инфраструктуре привёл к недоступности серверов Red Hat, Fedora и GNOME
  4. OpenNews: Сбой диска на рабочей станции Линуса Торвальдса нарушил приём изменений для ядра 3.12
  5. OpenNews: Репозиторий NPM семь часов был недоступен через прокси
  6. OpenNews: Серьёзная уязвимость в инфраструктуре проекта Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52829-debian
Ключевые слова: debian, failure
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:26, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох, ты ж е-мое!..
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:28, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Ха-ха-ха. Пользуйтесь дальше своей инфраструктурой, пользуйтесь. GitHub ведь такое зло.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Этого забанить на гитхабе. Пишите на почту, разберёмся потом как-нибудь.
     
  • 2.8, vlad (??), 20:42, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем тут github? тут речь вообще о других по сути сервисах
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:33, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федору обновили до новой версии?
     
  • 1.5, анонимчик (?), 20:38, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    blackout!
     
  • 1.6, Michael Shigorin (ok), 20:41, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Эх.  Опять все яйца в одной корзине вместо "старомодного" разнесения данных туда, где они нужны.

    PS: удачи в восстановлении коллегам.

     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 20:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >a number of services hosted at UBC are currently offline

    Я не знаю как на самом деле, но фраза составлена так, что создаётся впечатление что UBC не единственный их хостер. Так что всё нормально: яйца в одной куче, корзины -- в другой.

     

  • 1.7, VINRARUS (ok), 20:42, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для восстановления требуются манипуляции с переключением питания

    Я всегда говорил шо самая нужная в любом компьютере кнопка — кнопка перезагрузки!

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 20:54, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема, "пилоты" управляемые через ВЕБ интерфейс уже перестали выпускать?
    Правда этого все же маловато будет.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:49, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Электрика пусть попросят свет вырубить в датацетре
     
     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 20:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там автономное должно быть.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:51, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Журналисты - молния! - коронаворус начал заражать сервера!!!
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:54, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    packages.debian.org работает, debian.org работает, cdimage работает, а кто такие сальса я вообще не знаю...
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 20:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кто такие сальса я вообще не знаю...

    Это то ли танец такой, то ли приправа a la кетчуп.


     
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