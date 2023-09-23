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Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей

23.09.2023 18:56

Разработчики Arch Linux объявили о смене применяемой по умолчанию схемы хеширования паролей с SHA512 на yescrypt, а также о переходе на хранение настроек параметра umask в файле конфигурации /etc/login.defs вместо /etc/profile. В качества варианта для хэширования паролей также рассматривался алгоритм Argon2, который в 2015 году победил в соревновании Password Hashing Competition, но он не применён в Arch Linux так как не поддерживается в библиотеке libxcrypt, используемой в PAM.

Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.

Из недостатков ранее применявшейся схемы хэширования паролей на основе алгоритма SHA512 можно выделить: необходимость задания достаточно больших значений salt (не менее 128 бит); подверженность DoS-атакам через создание паразитной нагрузки на CPU при хэшировании длинных паролей; подверженность атаке по определению размера пароля на основе пассивного анализа времени обработки хэша; работа без применения криптографической функции формирования ключа (KDF, key derivation function).

Дополнительно можно отметить обновление инсталлятора Archinstall 2.6.1, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива, предоставляя диалоговый (guided) и автоматизированный режимы установки.В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

В новой версии у пользователя появилась возможность задания произвольного числа параллельных загрузок, добавлена опция для использования ly в качестве консольного дисплейного менеджера, а также использования slick-greeter вместо gtk-greeter в lightdm. В профиль, формирующий окружение на основе композитного сервера Hyprland, добавлены приложения kitty, dolphin и wofi.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/cha...)
  2. OpenNews: Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  3. OpenNews: Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории
  4. OpenNews: Arch Linux прекратил поставку Python 2
  5. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей
  6. OpenNews: Выпуск yescrypt 1.0.0, новой схемы хеширования паролей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59801-arch
Ключевые слова: arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.13, Аноним (13), 19:49, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > а также о переходе на хранение настроек параметра umask в файле конфигурации /etc/login.defs вместо /etc/profile

    Ну и нафига ломать совместимость?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для Рачика это нрмльн.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:03, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Совместимость с чем?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:59, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С самими собой
     
  • 3.35, Аноним (13), 22:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же: с теми, кто использует /etc/profile. Не бросятся же все сразу вставлять if в свои продукты.
     
     
  • 4.43, MN (?), 01:07, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc/profile просто останется приоритетнее, зачем if?
     

  • 1.16, Аноним (16), 20:10, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кстати кто знает где можно скачать готовые сборки Арча, Манджары с этими средами рабочего стола (СРС). Хочу потестировать.
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 20:12, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://manjaro.org/download/
     
     
  • 3.20, авпе740 (?), 20:17, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, но там делеко не все из списка ниже.
    В Арч вики вроде написано, но не готов самостоятельно возиться с Арч.
    https://wiki.archlinux.org/title/desktop_environment#List_of_desktop_environme
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 21:23, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Спасибо, но там делеко не все из списка ниже.
    > В Арч вики вроде написано, но не готов самостоятельно возиться с Арч.
    > https://wiki.archlinux.org/title/desktop_environment#List_of_desktop_environme
    >не готов самостоятельно возиться с Арч

    Ну раз не готов - не возись, во проблема-то! Для неосиляторов есть куча других дистров, та же бамжара, если шибко в вашей школе гнобят за убунтуйство и минтуйство ваши мамкины кулхацкили на арчах и на калилинyxax

     
  • 2.33, Аноним (32), 22:00, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое СРС?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 01:15, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    СРС — это сокращение от СРС ОСГНЮЛ ССОМГНЮ: Среда рабочего стола операционной системы «ГНЮ Не Юникс/Линукс» «Среда сетевой объектной модели ГНЮ Не Юникс».
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 05:26, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ОСГНЮЛ ССОМГНЮ

    Имена собственные не переводятся.
    Чтобы перевести UNIX (но делать этого не стоит), то сначала надо перевести Multics.
    Multics — Multiplexed Information and Computing Service.
    КИВС    — Многосложная информационно-вычислительный сервис.
    Unics   — Uniplexed Information and Computing Service.
    ОИВС    — Односложная информационно-вычислительный сервис.

     
  • 4.46, Аноним (45), 05:29, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Среда рабочего стола операционной системы

    СРС может быть не у POSIX совместимых.

     
  • 2.38, fumanchez (ok), 22:34, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить 500 сборок не лень, а посмотреть какие пакеты ставить - лень.
     
     
  • 3.40, Аноним (16), 22:39, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну скажем так, в Арче не все из этой вики ставится и работает. А готовую сборку в лайв режиме проще.
     
     
  • 4.41, fumanchez (ok), 22:53, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну скажем так, в Арче не все из этой вики ставится и
    > работает. А готовую сборку в лайв режиме проще.

    а) что не ставится?
    б) что ты надеешься увидеть?

     

  • 1.21, Анонит (?), 20:25, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Arch pambase с другим флагом собирать будут,такая новость..
     
  • 1.22, Аноним (44), 20:28, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекомендую umask 077 как самый безопасный. Какого-то хрена дистры не используют такой по умолчанию. Словно все только и делают, что делятся своими файлами с другими UNIX-пользователями на своей тачке. Ага.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файлы пользователя обычно отдаются группе с именем пользователя. Смысла блочить группу нет. Other же да, по-хорошему стоит ставить в 7, но тогда надо будет перенастроить всю sysfs, procfs и в udev настроить все девайсы, чтобы их могли читать пользователи с нужной группой.
     
     
  • 3.34, Аноним (32), 22:08, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы bsdgroups были включены по дефолту во всех файловых системах, цены бы не было этим группам. А так приходится 1. входить в группу, которой хочу дать права, 2. явно менять группу для каждого создаваемого файла.

    Линуксовый механизм работы с группами не особо для чего-то полезен. В результате на практике ugo рассматриваются как uo и какой-то странный доступ, непонятно зачем нужный.

     

  • 1.23, Аноним (23), 20:36, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Yescrypt

    ... но соревнование выиграла Argon2...

     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 20:45, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и в оригинале написано почему не Argon2 - потому что его реализации нет в libxcrypt...
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:14, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Argon2 победил в соревнованиях в 2015 году, а первая стабильная реализация yescrypt появилась с 2018.
     
     
  • 4.31, НяшМяш (ok), 21:27, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять онанимы показывают свою экспертность в чтении текста. Тогда перефразирую:

    В библиотеке криптографических примитивов под названием libxcrypt, которая используется PAMом, есть реализация yescrypt, но не реализован Argon2 (тут в оригинале две ссылки на пулреквесты). Поэтому выбрали лучшее из имеющегося.

     
  • 3.37, fumanchez (ok), 22:33, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивается, что это за libxcrypt такой, раз в нем толком ничего нет?
     
  • 2.29, Аноним (27), 21:17, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Comparison to scrypt and Argon2

    yescrypt's advantages:

        Greater resistance to offline attacks (increasing attacker's cost at same defender's cost)
        Extra optional built-in features
        Cryptographic security provided by NIST-approved primitives
        SHA-256, HMAC, PBKDF2, and scrypt are usable from the same codebase

    yescrypt's drawbacks:

        Complex (higher risk of human error occurring and remaining unnoticed for long)
        Cache-timing unsafe (like bcrypt, scrypt, and Argon2d, but unlike Argon2i)
        Not the PHC winner (Argon2 is), but is a finalist with "special recognition"
        Supported in fewer third-party projects (libxcrypt, Linux-PAM, shadow, mkpasswd)

     

  • 1.28, Аноним (28), 21:14, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нормально. Не даром SteamOS именно на Arch.
     
  • 1.36, fumanchez (ok), 22:22, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так SHA это же тупо хеш функция, а yescrypt - KDF, и по идее там должен быть переход с какой-нибудь scrypt или PBKDF2, не?
     
  • 1.42, Аноним (42), 00:53, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian перешёл на yescrypt еще в августе 2021 года. Что не так с Арчем?
     

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