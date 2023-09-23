Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей

Разработчики Arch Linux объявили о смене применяемой по умолчанию схемы хеширования паролей с SHA512 на yescrypt, а также о переходе на хранение настроек параметра umask в файле конфигурации /etc/login.defs вместо /etc/profile. В качества варианта для хэширования паролей также рассматривался алгоритм Argon2, который в 2015 году победил в соревновании Password Hashing Competition, но он не применён в Arch Linux так как не поддерживается в библиотеке libxcrypt, используемой в PAM.

Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.

Из недостатков ранее применявшейся схемы хэширования паролей на основе алгоритма SHA512 можно выделить: необходимость задания достаточно больших значений salt (не менее 128 бит); подверженность DoS-атакам через создание паразитной нагрузки на CPU при хэшировании длинных паролей; подверженность атаке по определению размера пароля на основе пассивного анализа времени обработки хэша; работа без применения криптографической функции формирования ключа (KDF, key derivation function).

Дополнительно можно отметить обновление инсталлятора Archinstall 2.6.1, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива, предоставляя диалоговый (guided) и автоматизированный режимы установки.В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

В новой версии у пользователя появилась возможность задания произвольного числа параллельных загрузок, добавлена опция для использования ly в качестве консольного дисплейного менеджера, а также использования slick-greeter вместо gtk-greeter в lightdm. В профиль, формирующий окружение на основе композитного сервера Hyprland, добавлены приложения kitty, dolphin и wofi.



