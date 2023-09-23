Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей

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|1.13, Аноним (13), 19:49, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> а также о переходе на хранение настроек параметра umask в файле конфигурации /etc/login.defs вместо /etc/profile
Ну и нафига ломать совместимость?
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|3.35, Аноним (13), 22:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно же: с теми, кто использует /etc/profile. Не бросятся же все сразу вставлять if в свои продукты.
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|4.43, MN (?), 01:07, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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/etc/profile просто останется приоритетнее, зачем if?
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|1.16, Аноним (16), 20:10, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Кстати кто знает где можно скачать готовые сборки Арча, Манджары с этими средами рабочего стола (СРС). Хочу потестировать.
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|4.30, Аноним (30), 21:23, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Спасибо, но там делеко не все из списка ниже.
> В Арч вики вроде написано, но не готов самостоятельно возиться с Арч.
> https://wiki.archlinux.org/title/desktop_environment#List_of_desktop_environme
>не готов самостоятельно возиться с Арч
Ну раз не готов - не возись, во проблема-то! Для неосиляторов есть куча других дистров, та же бамжара, если шибко в вашей школе гнобят за убунтуйство и минтуйство ваши мамкины кулхацкили на арчах и на калилинyxax
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|3.44, Аноним (44), 01:15, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СРС — это сокращение от СРС ОСГНЮЛ ССОМГНЮ: Среда рабочего стола операционной системы «ГНЮ Не Юникс/Линукс» «Среда сетевой объектной модели ГНЮ Не Юникс».
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|4.45, Аноним (45), 05:26, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ОСГНЮЛ ССОМГНЮ
Имена собственные не переводятся.
Чтобы перевести UNIX (но делать этого не стоит), то сначала надо перевести Multics.
Multics — Multiplexed Information and Computing Service.
КИВС — Многосложная информационно-вычислительный сервис.
Unics — Uniplexed Information and Computing Service.
ОИВС — Односложная информационно-вычислительный сервис.
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|4.46, Аноним (45), 05:29, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Среда рабочего стола операционной системы
СРС может быть не у POSIX совместимых.
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|3.40, Аноним (16), 22:39, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну скажем так, в Арче не все из этой вики ставится и работает. А готовую сборку в лайв режиме проще.
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|4.41, fumanchez (ok), 22:53, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну скажем так, в Арче не все из этой вики ставится и
> работает. А готовую сборку в лайв режиме проще.
а) что не ставится?
б) что ты надеешься увидеть?
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|1.22, Аноним (44), 20:28, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рекомендую umask 077 как самый безопасный. Какого-то хрена дистры не используют такой по умолчанию. Словно все только и делают, что делятся своими файлами с другими UNIX-пользователями на своей тачке. Ага.
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|2.26, Аноним (26), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файлы пользователя обычно отдаются группе с именем пользователя. Смысла блочить группу нет. Other же да, по-хорошему стоит ставить в 7, но тогда надо будет перенастроить всю sysfs, procfs и в udev настроить все девайсы, чтобы их могли читать пользователи с нужной группой.
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|3.34, Аноним (32), 22:08, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бы bsdgroups были включены по дефолту во всех файловых системах, цены бы не было этим группам. А так приходится 1. входить в группу, которой хочу дать права, 2. явно менять группу для каждого создаваемого файла.
Линуксовый механизм работы с группами не особо для чего-то полезен. В результате на практике ugo рассматриваются как uo и какой-то странный доступ, непонятно зачем нужный.
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|2.24, НяшМяш (ok), 20:45, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...и в оригинале написано почему не Argon2 - потому что его реализации нет в libxcrypt...
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|3.27, Аноним (27), 21:14, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Argon2 победил в соревнованиях в 2015 году, а первая стабильная реализация yescrypt появилась с 2018.
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|4.31, НяшМяш (ok), 21:27, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять онанимы показывают свою экспертность в чтении текста. Тогда перефразирую:
В библиотеке криптографических примитивов под названием libxcrypt, которая используется PAMом, есть реализация yescrypt, но не реализован Argon2 (тут в оригинале две ссылки на пулреквесты). Поэтому выбрали лучшее из имеющегося.
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|2.29, Аноним (27), 21:17, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Comparison to scrypt and Argon2
yescrypt's advantages:
Greater resistance to offline attacks (increasing attacker's cost at same defender's cost)
Extra optional built-in features
Cryptographic security provided by NIST-approved primitives
SHA-256, HMAC, PBKDF2, and scrypt are usable from the same codebase
yescrypt's drawbacks:
Complex (higher risk of human error occurring and remaining unnoticed for long)
Cache-timing unsafe (like bcrypt, scrypt, and Argon2d, but unlike Argon2i)
Not the PHC winner (Argon2 is), but is a finalist with "special recognition"
Supported in fewer third-party projects (libxcrypt, Linux-PAM, shadow, mkpasswd)
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|1.36, fumanchez (ok), 22:22, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так SHA это же тупо хеш функция, а yescrypt - KDF, и по идее там должен быть переход с какой-нибудь scrypt или PBKDF2, не?
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