Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.6, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более трёх лет не обновлялась. Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Среди изменений в новой версии: Осуществлён переход на использование раздельных разделов /boot и /boot/esp, реализованный через применение в systemd-boot разделов XBOOTLDR (Extended Boot Loader).

Переписан интерфейс PyParted и код для работы с дисковыми разделами.

Добавлена поддержка загрузчика Limine.

Упрощено сохранение файлов конфигурации - помимо ручного ввода каталога для сохранения конфигурации, реализована возможность автоматического поиска подходящих каталогов и вывода меню с вариантами путей для сохранения.

Добавлена опция для установки композитного сервера Hyprland, использующего Wayland.

Предоставлена возможность использования собственных зеркал.

Проведена чистка меню.

Добавлены новые вспомогательные функции info(), warn() и error() для упрощения вывода сообщений в лог.

В формат конфигуации и профили внесены изменения, нарушающие обратную совместимость.



