Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

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|1.1, Анонимбус 2000 (?), 08:20, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Потыкал сей инсталлятор, по сравнению с прежним способом установки - небо и земля. Есть ли теперь смысл юзать EndeavourOS , помимо того, что там инсталлер графический без псевдо-?
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|3.7, Банан (?), 08:39, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Затем, зачем арч вобще ставят. Дистро для хоббистов, каждый развлекается как хочет.
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|3.8, Анонимбус 2000 (?), 08:41, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока ненужен, просто "прощупываю почву". Зачем тратить время на возню в ВМ, если можно спросить уже юзавших и то, и другое?
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|4.14, Банан (?), 09:02, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Арч даже после арчинсталла голый. Вручную надо все устанавливать и включать. Если вы любители гуглить, какой пакет х надо поставить, чтобы появилась фича у, то арч для вас. Вот даже такую базовую штуку как манпейжс надо самому ставить.
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|5.21, Nam (?), 09:10, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем временем, реинсталл арча у нормальных людей, это что-то вроде:
cat pkg.lst | xargs yay -S --needed --noconfirm
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|5.49, Аноним (48), 11:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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$ pacman -F /usr/bin/firefox
usr/bin/firefox is owned by extra/firefox 115.0.2-1
$ pacman -F firefox
extra/apparmor 3.1.6-1
usr/share/apparmor/extra-profiles/firefox
extra/bash-completion 2.11-3
usr/share/bash-completion/completions/firefox
extra/firefox 115.0.2-1
usr/bin/firefox
usr/lib/firefox/firefox
extra/firefox-developer-edition 116.0b8-1
usr/lib/firefox-developer-edition/firefox
extra/nltk-data 3.7-1
usr/share/nltk_data/corpora/problem_reports/firefox
extra/profile-sync-daemon 1:6.48-1
usr/share/psd/browsers/firefox
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|4.31, Аноним (31), 10:09, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабжу применения не вижу. Так ли уж необходимо экономить 15 минут на установке, чтобы потом 1,5 часа все равно заниматься первоначальной настройкой всего и вся? Arch-based дистры позволяют в минимальные сроки поставить полностью готовую к работе систему, они действительно экономят кучу времени.
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|5.71, DeerFriend (?), 13:16, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При наличии готового кикстарт файла, установка RH-клонов занимает всего 5-7 минут с момента нажатия кнопки "вкл". Откуда там может быть 15 минутная экономия?
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|6.82, Аноним (31), 16:05, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если пользователь нуб, то ему и полчаса не хватит арч вручную поставить. С сабжем за минут 10-15 любой справится.
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|4.36, Аноним (31), 10:27, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это много где есть, но вот такого выбора софта нет пожалуй нигде, а все благодаря AUR.
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|5.40, Аноним (40), 11:12, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rolling Это много где есть
Где много? Кроме Arch ничего вменяемого в голову не приходит. Разве что openSUSE Tumbleweed и Gentoo. Остальные роллинги, это девелопмент-ветки различных дистрибутивов. Это много?
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|6.42, Аноним (4), 11:23, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А SUSE значит уже не дистрибутив? Так и запишем вялотекущее бредовое состояние.
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|8.53, Аноним (4), 12:14, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На основе openSUSE также собираются дистрибутивы для корпоративных клиентов Nov... текст свёрнут, показать
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|9.58, Аноним (40), 12:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если ты имеешь в виду Fedora rawhide, то назвал Остальные роллинги, это девелоп... текст свёрнут, показать
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|6.65, лютый арчешкольник... (?), 12:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Остальные роллинги, это девелопмент-ветки различных дистрибутивов
ты в 2023м про void не слышал? ну и дела ) хотя, там systemD нет - это его фатальный недостаток.
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|5.84, Аноним (84), 17:43, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но вот такого выбора софта нет пожалуй нигде, а все благодаря AUR.
NixOS. Но ты не осилил.
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|4.41, Аноним (4), 11:22, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но чтобы их иметь надо самому всё настроить. Зачем тебе какой-то визард, который за тебя всё решит. А если хочешь чтобы за тебя всё решили ставь Убунту, свежий софт всегда есть в снапе.
Это уже не говоря что теряется труёвость самого факта использования арча если ты просто нажал некст, некст.
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|5.44, Аноним (40), 11:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зулусский дистр не роллинг, кроме того со своими костылями и несвежим софтом. Софт для разработчика должен быть в системе а не, прошу прощение за выражение, в снапе. А Arch это всегда свежий апстримный софт.
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|7.62, Аноним (30), 12:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с хрена ли? Поставил ОС инсталлятором, дальше копипастой pacman/yay наставил софта и можно работать.
Нахрена мне разбираться, как монтировать разделы и как настраивать сеть?
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|8.81, Аноним (81), 16:04, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нахрена вообще тогда пользоваться роллингами Ты же не LFS собираешь, а всего ... текст свёрнут, показать
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|5.55, Ананимбус 2000 (?), 12:27, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За 25 лет ни один дистростроитель не додумался "позаимствовать" фишку из установщика винды 95/98 - дать возможность самому галочками выбрать нужный тебе софт из дистрибутива. Можно было даже развить эту идею: вариант "установить рекомендуемый софт", как это сейчас и делают юзер-френдли дистрибутивы, ставя кучу дефолтного софта, и вариант "для экспертов" - с той самой выборкой софта галочками (и подсказками для тех кто понятия не имеет, что это за софт). Кому надо, за того решат, кому не надо - посовокупляется с системой сам. Вроде идея-то элементарная, а нигде не видел, запатентована майками что-ли?
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|6.60, Аноним (40), 12:42, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было такое. После установки приходилось весь этот микрософтовский мусор удалять и ставить нормальные программы.
Arch не для новичков, совится один раз, нет нужды дублировать функциональность. Итог не нужно.
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|6.61, beck (??), 12:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вроде идея-то элементарная, а нигде не видел
Добро в archlabs.
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|6.68, лютый арчешкольник... (?), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>За 25 лет ни один дистростроитель не додумался "позаимствовать" фишку из установщика винды 95/98
дядя, ты из параллельного мира пишешь? у большинства дистрибов можно выбрать что тебе надо. такое видел в suse ещё в 2000м году. и в слаке тогда же ) что-то ты не в тему квакнул... а вот в винде как раз фиг чего выберешь, кроме какой-то мелочевки убогой. причём до сих пор )
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|2.47, Аноним (48), 11:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прежний способ - это какой? Парой команд в терминале? Тогда, конечно, небо и земля. Тут ведь ещё тонной забагованного питонячего кода сверху намазано любителями писать бесполезные обёртки.
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|3.56, Анонимбус 2000 (?), 12:30, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты ещё скажи, что у тебя настолько скучная жизнь, что ты эти "пару команд" зазубрил, и не лезешь при каждой установки в инет, чтобы вспомнить сей архаизм.
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|2.76, Beta Version (ok), 15:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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EndeavourOS - это же не только графический установщик Арча. Там ещё всякие утилиты пилят для облегчения настройки и обслуживания системы.
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|2.78, Аноним (77), 15:49, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У EndeavourOS при запуске инсталляции неоднократно прерывалось.
Трудно говорить о юзабельности дистрибутивов Arch-а.
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|3.88, fomin90 (ok), 18:24, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ArcoLinux попробуй ниче так, на десктопе и на ноутбуке юзаю, ArcoLinux B выбор нужного окружения из коробки
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|1.5, Банан (?), 08:30, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что там по работе с дисками, сделана нормальная разметка, или надо с калькулятором сектора считать?
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|2.6, soarin (ok), 08:32, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тут наверно на каждый комментарий можно отвечать
> С этим арч уже не арч
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|2.9, Аноним (9), 08:44, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настоящие рачисты считают сектора в уме!
Ведь калькулятор это вражеское изобретение и он не для них
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|2.10, Янис (?), 08:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это смотря чем делать разбивку диска. Я использую для этих целей программу fdisk, и там при разбивке диска на очередном шаге просто указываешь размер нового раздела, по типу +40G.
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|3.11, Аноним (9), 08:59, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попробуй использовать cfdisk, открой для себя возможности tui
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|2.20, Шарп (ok), 09:08, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем калькулятор? Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел. Накатываешь на него btrfs и там уже делаешь столько подтомов сколько захочешь. Физические разделы для протухших дидов.
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|3.45, Аноним (45), 11:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел
printf "label: gpt\n,512M,U\n,,L\n" | sfdisk /dev/sdX
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|3.69, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом из-за какого-то косяка в /var что-то распухнет, займёт 100% раздела - и система встанет раком.
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|2.50, Аноним (48), 12:02, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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parted --script --align optimal -- /dev/sda \
mklabel gpt \
mkpart 'EFI System Partition' fat32 0% 512MiB \
mkpart 'LUKS Encrypted Partition' 512MiB 100% \
set 1 esp on
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|1.13, Хухрымухры (ok), 09:02, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не плохо. Но manjaro будет постабильней и удобней, для тех коме не нужен лишний головняк.
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|2.27, BlackRot (ok), 09:31, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не согласен. Использовал манджаро где-то около года на ноуте с двойной графикой, после нескольких очередных обновлений и перезвгрузрк в черный экран, стал бояться этих обновлений. Исправлять вручную канеш не сложно, но зачем. Та и вы сравнили тоже, у манжаро куча софта из коробки натыкано. Арч для тех кто сам собирает то, что ему нужно.
Манжаро жля новичков в линуксе топ разве что (до первых не частых проблемных обнов)
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|2.51, Аноним (48), 12:06, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> manjaro
Для любителей посидеть на старых исправленных багах в ПО ещё недельку-другую и переустанавливать систему после каждого обноления, а-ля виндоус-вей.
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|2.57, Анонимбус 2000 (?), 12:34, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ща как набегут арчеводы со своими куллстори, что их роллинг без доп. тестирования стабильнее. Ну вот, уже набежали.
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|2.74, Аноньимъ (ok), 14:38, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю.
Адекватные дефолты, удобный гуй для установки ПО, гуй для управления ядрами и драйверами.
В целом очень неплохо.
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|1.15, Аноним (15), 09:02, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то пишут, тужатся, системд внедряют, а в слачельничке всё просто работает на башскриптах сто лет в обед.
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|2.34, Аноним (33), 10:21, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что-то пишут, тужатся, башскрипты внедряют. А в DOS все просто работает на COM-файлах сто лет в обед.
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|3.46, Аноним (46), 11:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А в DOS все просто работает на COM-файлах сто лет в обед.
Этим уже озаботился автор Cosmopolitan.
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|3.52, Аноним (52), 12:08, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то пишут, тужатся, батрипты в DOS внедряют, а на Sinclair Basic просто работает сто лет в обед.
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|4.64, beck (??), 12:49, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то тужатся, внедряют, а на ЕС-1033 на перфокартах и JCL всё просто работает сто лет в обед.
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|6.75, beck (??), 15:13, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню помню, JCL, go sysin dd и вот это вот всё, фортран 4 с 7 позиции по клеточкам, отдаёшь задание в перфораторную, тебе назавтра распечатку. Сиди думай головой, а не кнопки тыкай.
Но потом пришёл прогресс, ЕС-1061, vm/sp, rexx и терминалы. И всё заверте...
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