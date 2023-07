Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

2.6 , soarin ( ok ), 08:32, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тут наверно на каждый комментарий можно отвечать > С этим арч уже не арч 2.9 , Аноним ( 9 ), 08:44, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Настоящие рачисты считают сектора в уме!

Ведь калькулятор это вражеское изобретение и он не для них

2.10 , Янис ( ? ), 08:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это смотря чем делать разбивку диска. Я использую для этих целей программу fdisk, и там при разбивке диска на очередном шаге просто указываешь размер нового раздела, по типу +40G.

3.11 , Аноним ( 9 ), 08:59, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Попробуй использовать cfdisk, открой для себя возможности tui

4.24 , BlackRot ( ok ), 09:24, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только хотел посоветовать. Сам пользуюсь, отличная штука.

2.20 , Шарп ( ok ), 09:08, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем калькулятор? Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел. Накатываешь на него btrfs и там уже делаешь столько подтомов сколько захочешь. Физические разделы для протухших дидов.

3.45 , Аноним ( 45 ), 11:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел printf "label: gpt

,512M,U

,,L

" | sfdisk /dev/sdX

3.69 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А потом из-за какого-то косяка в /var что-то распухнет, займёт 100% раздела - и система встанет раком.

4.85 , Аноним ( 84 ), 17:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что, и даже размер тома в BTRFS ограничить нельзя? Ну, дела…

2.50 , Аноним ( 48 ), 12:02, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – parted --script --align optimal -- /dev/sda \

mklabel gpt \

mkpart 'EFI System Partition' fat32 0% 512MiB \

mkpart 'LUKS Encrypted Partition' 512MiB 100% \

set 1 esp on