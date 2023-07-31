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Обновление инсталлятора Archinstall 2.6, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

31.07.2023 08:06

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.6, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более трёх лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

  • Осуществлён переход на использование раздельных разделов /boot и /boot/esp, реализованный через применение в systemd-boot разделов XBOOTLDR (Extended Boot Loader).
  • Переписан интерфейс PyParted и код для работы с дисковыми разделами.
  • Добавлена поддержка загрузчика Limine.
  • Упрощено сохранение файлов конфигурации - помимо ручного ввода каталога для сохранения конфигурации, реализована возможность автоматического поиска подходящих каталогов и вывода меню с вариантами путей для сохранения.
  • Добавлена опция для установки композитного сервера Hyprland, использующего Wayland.
  • Предоставлена возможность использования собственных зеркал.
  • Проведена чистка меню.
  • Добавлены новые вспомогательные функции info(), warn() и error() для упрощения вывода сообщений в лог.
  • В формат конфигуации и профили внесены изменения, нарушающие обратную совместимость.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Arch Linux мигрирует на Git и реструктуризирует репозитории
  3. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  4. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей
  5. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59523-archinstall
Ключевые слова: archinstall, arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимбус 2000 (?), 08:20, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Потыкал сей инсталлятор, по сравнению с прежним способом установки - небо и земля. Есть ли теперь смысл юзать EndeavourOS , помимо того, что там инсталлер графический без псевдо-?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:28, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе тогда арч?
     
     
  • 3.7, Банан (?), 08:39, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, зачем арч вобще ставят. Дистро для хоббистов, каждый развлекается как хочет.
     
  • 3.8, Анонимбус 2000 (?), 08:41, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока ненужен, просто "прощупываю почву". Зачем тратить время на возню в ВМ, если можно спросить уже юзавших и то, и другое?
     
     
  • 4.14, Банан (?), 09:02, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Арч даже после арчинсталла голый. Вручную надо все устанавливать и включать. Если вы любители гуглить, какой пакет х надо поставить, чтобы появилась фича у, то арч для вас. Вот даже такую базовую штуку как манпейжс надо самому ставить.
     
     
  • 5.21, Nam (?), 09:10, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем временем, реинсталл арча у нормальных людей, это что-то вроде:
    cat pkg.lst | xargs yay -S --needed --noconfirm
     
     
  • 6.48, Аноним (48), 11:52, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    pacman -Qq | sudo pacman -Syu -
     
  • 5.49, Аноним (48), 11:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    $ pacman -F /usr/bin/firefox

    usr/bin/firefox is owned by extra/firefox 115.0.2-1


    $  pacman -F firefox

    extra/apparmor 3.1.6-1
        usr/share/apparmor/extra-profiles/firefox
    extra/bash-completion 2.11-3
        usr/share/bash-completion/completions/firefox
    extra/firefox 115.0.2-1
        usr/bin/firefox
        usr/lib/firefox/firefox
    extra/firefox-developer-edition 116.0b8-1
        usr/lib/firefox-developer-edition/firefox
    extra/nltk-data 3.7-1
        usr/share/nltk_data/corpora/problem_reports/firefox
    extra/profile-sync-daemon 1:6.48-1
        usr/share/psd/browsers/firefox

     
  • 5.67, Аноним (67), 12:53, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. А для всех остальных есть EndeavourOS.
     
  • 4.31, Аноним (31), 10:09, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабжу применения не вижу. Так ли уж необходимо экономить 15 минут на установке, чтобы потом 1,5 часа все равно заниматься первоначальной настройкой всего и вся? Arch-based дистры позволяют в минимальные сроки поставить полностью готовую к работе систему, они действительно экономят кучу времени.
     
     
  • 5.71, DeerFriend (?), 13:16, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При наличии готового кикстарт файла, установка RH-клонов занимает всего 5-7 минут с момента нажатия кнопки "вкл". Откуда там может быть 15 минутная экономия?
     
     
  • 6.82, Аноним (31), 16:05, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пользователь нуб, то ему и полчаса не хватит арч вручную поставить. С сабжем за минут 10-15 любой справится.
     
  • 3.30, Аноним (30), 09:57, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы иметь роллинг-ос, свежий софт
     
     
  • 4.36, Аноним (31), 10:27, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это много где есть, но вот такого выбора софта нет пожалуй нигде, а все благодаря AUR.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 11:12, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rolling Это много где есть

    Где много? Кроме Arch ничего вменяемого в голову не приходит. Разве что openSUSE Tumbleweed и Gentoo. Остальные роллинги, это девелопмент-ветки различных дистрибутивов. Это много?

     
     
  • 6.42, Аноним (4), 11:23, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А SUSE значит уже не дистрибутив? Так и запишем вялотекущее бредовое состояние.
     
     
  • 7.43, Аноним (40), 11:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не тупи. Речь идет не про дистрибутивы, а про роллинги
     
     
  • 8.53, Аноним (4), 12:14, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На основе openSUSE также собираются дистрибутивы для корпоративных клиентов Nov... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (40), 12:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты имеешь в виду Fedora rawhide, то назвал Остальные роллинги, это девелоп... текст свёрнут, показать
     
  • 6.65, лютый арчешкольник... (?), 12:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Остальные роллинги, это девелопмент-ветки различных дистрибутивов

    ты в 2023м про void не слышал? ну и дела ) хотя, там systemD нет - это его фатальный недостаток.

     
     
  • 7.70, Аноним (40), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  про void не слышал

    слышал, речь шла про вменяемые

     
  • 5.84, Аноним (84), 17:43, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но вот такого выбора софта нет пожалуй нигде, а все благодаря AUR.

    NixOS. Но ты не осилил.

     
  • 4.41, Аноним (4), 11:22, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но чтобы их иметь надо самому всё настроить. Зачем тебе какой-то визард, который за тебя всё решит. А если хочешь чтобы за тебя всё решили ставь Убунту, свежий софт всегда есть в снапе.

    Это уже не говоря что теряется труёвость самого факта использования арча если ты просто нажал некст, некст.

     
     
  • 5.44, Аноним (40), 11:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зулусский дистр не роллинг, кроме того со своими костылями и несвежим софтом. Софт для разработчика должен быть в системе а не, прошу прощение за выражение, в снапе. А Arch это всегда свежий апстримный софт.
     
     
  • 6.54, Аноним (4), 12:15, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если это так пусть выкидывают сабжевый инсталлятор в мусорку
     
     
  • 7.62, Аноним (30), 12:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с хрена ли? Поставил ОС инсталлятором, дальше копипастой pacman/yay наставил софта и можно работать.

    Нахрена мне разбираться, как монтировать разделы и как настраивать сеть?

     
     
  • 8.81, Аноним (81), 16:04, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нахрена вообще тогда пользоваться роллингами Ты же не LFS собираешь, а всего ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.83, анонимус (??), 16:33, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб софт свежий иметь, очевидно же ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.86, Аноним (4), 18:18, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манжаро поставь он более блондинистый чем Арч или другую арчесборку ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, Ананимбус 2000 (?), 12:27, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За 25 лет ни один дистростроитель не додумался "позаимствовать" фишку из установщика винды 95/98 - дать возможность самому галочками выбрать нужный тебе софт из дистрибутива. Можно было даже развить эту идею: вариант "установить рекомендуемый софт", как это сейчас и делают юзер-френдли дистрибутивы, ставя кучу дефолтного софта, и вариант "для экспертов" - с той самой выборкой софта галочками (и подсказками для тех кто понятия не имеет, что это за софт). Кому надо, за того решат, кому не надо - посовокупляется с системой сам. Вроде идея-то элементарная, а нигде не видел, запатентована майками что-ли?
     
     
  • 6.59, Аноним (30), 12:37, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Calamares.io
    В арч-исполнении есть EndeavourOS
     
  • 6.60, Аноним (40), 12:42, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было такое. После установки приходилось весь этот микрософтовский мусор удалять и ставить нормальные программы.

    Arch не для новичков, совится один раз, нет нужды дублировать функциональность. Итог не нужно.

     
  • 6.61, beck (??), 12:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде идея-то элементарная, а нигде не видел

    Добро в archlabs.

     
     
  • 7.63, beck (??), 12:45, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать
     
  • 6.68, лютый арчешкольник... (?), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >За 25 лет ни один дистростроитель не додумался "позаимствовать" фишку из установщика винды 95/98

    дядя, ты из параллельного мира пишешь? у большинства дистрибов можно выбрать что тебе надо. такое видел в suse ещё в 2000м году. и в слаке тогда же ) что-то ты не в тему квакнул... а вот в винде как раз фиг чего выберешь, кроме какой-то мелочевки убогой. причём до сих пор )

     
  • 2.47, Аноним (48), 11:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежний способ - это какой? Парой команд в терминале? Тогда, конечно, небо и земля. Тут ведь ещё тонной забагованного питонячего кода сверху намазано любителями писать бесполезные обёртки.
     
     
  • 3.56, Анонимбус 2000 (?), 12:30, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ещё скажи, что у тебя настолько скучная жизнь, что ты эти "пару команд" зазубрил, и не лезешь при каждой установки в инет, чтобы вспомнить сей архаизм.
     
     
  • 4.66, Аноним (40), 12:52, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем зубрить, у меня наколка с командой на запятье.
     
     
  • 5.72, Анонимбус 2000 (?), 13:22, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моё увлажнение!
     
  • 2.76, Beta Version (ok), 15:35, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EndeavourOS - это же не только графический установщик Арча. Там ещё всякие утилиты пилят для облегчения настройки и обслуживания системы.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 15:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно по юзабельности далеко от пресловутой Убунту.
     
  • 2.78, Аноним (77), 15:49, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У EndeavourOS при запуске инсталляции неоднократно прерывалось.
    Трудно говорить о юзабельности дистрибутивов Arch-а.

     
     
  • 3.88, fomin90 (ok), 18:24, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ArcoLinux попробуй ниче так, на десктопе и на ноутбуке юзаю, ArcoLinux B выбор нужного окружения из коробки
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:27, 31/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
     
  • 2.25, BlackRot (ok), 09:26, 31/07/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 10:21, 31/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.28, Стандартный анон (?), 09:35, 31/07/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:18, 31/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Банан (?), 08:30, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что там по работе с дисками, сделана нормальная разметка, или надо с калькулятором сектора считать?
     
     
  • 2.6, soarin (ok), 08:32, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут наверно на каждый комментарий можно отвечать

    > С этим арч уже не арч

     
  • 2.9, Аноним (9), 08:44, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настоящие рачисты считают сектора в уме!
    Ведь калькулятор это вражеское изобретение и он не для них
     
  • 2.10, Янис (?), 08:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это смотря чем делать разбивку диска. Я использую для этих целей программу fdisk, и там при разбивке диска на очередном шаге просто указываешь размер нового раздела, по типу +40G.
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 08:59, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробуй использовать cfdisk, открой для себя возможности tui
     
     
  • 4.24, BlackRot (ok), 09:24, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только хотел посоветовать. Сам пользуюсь, отличная штука.
     
  • 2.20, Шарп (ok), 09:08, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем калькулятор? Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел. Накатываешь на него btrfs и там уже делаешь столько подтомов сколько захочешь. Физические разделы для протухших дидов.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 11:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отрезаешь под efi пол гига, остальное не считая в один раздел

    printf "label: gpt\n,512M,U\n,,L\n" | sfdisk /dev/sdX

     
  • 3.69, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом из-за какого-то косяка в /var что-то распухнет, займёт 100% раздела - и система встанет раком.
     
     
  • 4.85, Аноним (84), 17:51, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, и даже размер тома в BTRFS ограничить нельзя? Ну, дела…
     
  • 2.50, Аноним (48), 12:02, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    parted --script --align optimal -- /dev/sda \
    mklabel gpt \
    mkpart 'EFI System Partition' fat32 0% 512MiB \
    mkpart 'LUKS Encrypted Partition' 512MiB 100% \
    set 1 esp on
     

  • 1.13, Хухрымухры (ok), 09:02, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не плохо. Но manjaro будет постабильней и удобней, для тех коме не нужен лишний головняк.
     
     
  • 2.27, BlackRot (ok), 09:31, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не согласен. Использовал манджаро где-то около года на ноуте с двойной графикой, после нескольких очередных обновлений и перезвгрузрк в черный экран, стал бояться этих обновлений.  Исправлять вручную канеш не сложно, но зачем. Та и вы сравнили тоже, у манжаро куча софта из коробки натыкано. Арч для тех кто сам собирает то, что ему нужно.
    Манжаро жля новичков в линуксе топ разве что (до первых не частых проблемных обнов)
     
  • 2.38, НяшМяш (ok), 10:39, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сбежал с манжары и всем рекомендую.
     
  • 2.51, Аноним (48), 12:06, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > manjaro

    Для любителей посидеть на старых исправленных багах в ПО ещё недельку-другую и переустанавливать систему после каждого обноления, а-ля виндоус-вей.

     
  • 2.57, Анонимбус 2000 (?), 12:34, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ща как набегут арчеводы со своими куллстори, что их роллинг без доп. тестирования стабильнее. Ну вот, уже набежали.
     
  • 2.74, Аноньимъ (ok), 14:38, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю.
    Адекватные дефолты, удобный гуй для установки ПО, гуй для управления ядрами и драйверами.
    В целом очень неплохо.
     
     
  • 3.87, Аноним (4), 18:20, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе нужны дефолты ставь Убунту.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:02, 31/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то пишут, тужатся, системд внедряют, а в слачельничке всё просто работает на башскриптах сто лет в обед.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 10:21, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-то пишут, тужатся, башскрипты внедряют. А в DOS все просто работает на COM-файлах сто лет в обед.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:46, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в DOS все просто работает на COM-файлах сто лет в обед.

    Этим уже озаботился автор Cosmopolitan.

     
  • 3.52, Аноним (52), 12:08, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то пишут, тужатся, батрипты в DOS внедряют, а на Sinclair Basic просто работает сто лет в обед.
     
     
  • 4.64, beck (??), 12:49, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то тужатся, внедряют, а на ЕС-1033 на перфокартах и JCL всё просто работает сто лет в обед.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 14:12, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я в тетрадочке программирую...
     
     
  • 6.75, beck (??), 15:13, 31/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню помню, JCL, go sysin dd и вот это вот всё,  фортран 4 с 7 позиции по клеточкам, отдаёшь задание в перфораторную, тебе назавтра распечатку. Сиди думай головой, а не кнопки тыкай.

    Но потом пришёл прогресс, ЕС-1061, vm/sp, rexx и терминалы. И всё заверте...

     

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