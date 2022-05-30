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Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

30.05.2022 11:08

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более двух лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка разблокировки зашифрованных дисковых разделов с использованием токенов FIDO2, таких как Nitrokey и Yubikey.
  • В основное меню добавлен интерфейс для просмотра списка дисков и имеющихся дисковых разделов.
  • В меню добавлена возможность создания учётных записей. Расширены возможности по автоматизированному создания пользователей через сценарий, обрабатываемый командой "--config".
  • В параметрах "--config", "--disk-layout" и "--creds" обеспечена поддержка загрузки файлов с настройками с внешнего сервера.
  • Предоставлена возможность создания различных типов меню (MenuSelectionType.Selection, MenuSelectionType.Esc, MenuSelectionType.Ctrl_c).
  • В основное меню добавлены пункты для выбора локали и языка интерфейса. В том числе добавлен перевод интерфейса на русский язык.
  • Обеспечена установка апплета network-manager-applet при выборе десктоп-профиля.
  • Упрощён профиль для установки мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome, в котором теперь предлагается только минимальный набор, без файлового менеджера, программы для просмотра изображений и утилиты для создания скриншотов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  3. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  4. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  5. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57273-archinstall
Ключевые слова: archinstall, arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:48, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима

    чем теперь будут хвастаться по всему интернету арчеюнцы? ведь это был их аргументный аргумент: "я осилил cfdisk, я крутой"

     
     
  • 2.5, Кир (?), 11:50, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидуй молча.
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:23, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима
    > чем теперь будут хвастаться по всему интернету арчеюнцы? ведь это был их
    > аргументный аргумент: "я осилил cfdisk, я крутой"

    Я не знаю кто там хвастался, но до сих пор рачисты, да и мамжаристы ведут себя так, будто они цвет линуксоидов, а остальные это просто школьники не осилившие божественный дистрибутив

    Я не знаю, что сложного в установке рачика, в 2022, если уже есть и гайды для хомячья, с пошаговым ведением за ручку, в том числе на русском.

    Время на это надо чуть больше, да, надо ещё побольше буков прочитать, вот это наверное сейчас и непосильная задача для неофитов, поэтому они бегут на мамжару, попутно плюясь в арчеустановку, да и сам дистр, будто их жёлуди не на нём растут!

     
     
  • 3.21, Кир (?), 14:26, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь об этом поговорить? Комплексы взыграли? Тебя в детстве обидел арчевод или манджаровод?
     
     
  • 4.32, Аноним (20), 14:53, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты хочешь об этом поговорить? Комплексы взыграли? Тебя в детстве обидел арчевод
    > или манджаровод?

    Учитывая то, что я сам был, довольно продолжительное время, пользователем обоих дистров, плотно наблюдал картину изнутри, так сказать, ваша гипотеза несостоятельна.

     
  • 3.24, Аноним (24), 14:37, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что Манджара один единственный дистрибутив который после устновки, обновления, перезагрузки вывалился в черный экран без возможности ввода. Ни один другой дистрибутив ничего похожего не вытворял.
    EndeavourOS - дистрибутив Арча для ленивых, обещающий Арч с уже установленной средой, после попыток установить КДЕ из Арчевых репозиториев, завис намертво, а после хардреcеса угробил grub2.
    Такач дичь ни на дебиан-подобных, ни на редхат-подобный, ни на BSD с illumos не бывало.
     
     
  • 4.26, Кир (?), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бунта падает и крашится после обычного обновления, чего за арчем не замечалось пока. Нет, я верю, что что-то могло пойти не так и в арче, но лично не наблюдал ни разу; возможно, тебе очень не повезло.
     
     
  • 5.35, Аноним (24), 15:02, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >возможно, тебе очень не повезло.

    Почему мне не не везло с другими дистрибутивами?

     
  • 4.37, Аноним (20), 15:04, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт чёрного экрана не знаю, но мерцание монитора, которого при равных условия... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.50, жявамэн (ok), 15:42, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шендузоид не палится
     
  • 5.51, Аноним (51), 15:55, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS не жизнеспособно, пропатчил ты маленький пакетик на низком уровне, будь добр пересобирать весь граф зависимостей, каждый раз, это дорого, гринпис негодует! Неразбериха с flakes, плохая документация, сложно. Жить можно, только не отходя от корыта nixpkgs. Вообще, складывается ощущение что nix развивается в первую очередь как система сборки, а nixos просто побочный продукт.
     
  • 4.53, Beta Version (ok), 16:08, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вот вчера поставил без проблем. С Дебианом возни больше.
     

  • 1.7, bunker203 (ok), 12:11, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная вещь. В былые времена устанавливал вручную, через Вики, Но постоянно что-то нужно было все равно донастраивать, а то что-то и не работало. Теперь установить немного проще, и получаешь полностью готовую систему, если ответил на все пункты в диалоговом окне инсталлятора, в общем, вещь нереально крутая, надеюсь, будет развиваться и дальше.
    Да и запускать инсталлятор никто не заставляет, если хотите вручную установить - устанавливайте.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Плюсую, не без проблем, но по сравнению с графическими инсталерами той же убунту, это прям мега удобная вещь
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:21, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают?
     
     
  • 4.11, Аноним (9), 12:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том и дело что графический установщик позволяет что-либо настраивать только в opensuse, а в убунте что дали то и жрите
     
     
  • 5.12, Аноним (10), 12:48, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек: (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и разбивка ж.диска)
     
     
  • 6.15, Кир (?), 12:54, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Бубунтоид детектед!
     
     
  • 7.27, Аноним (24), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что каникулы уже начались?
     
     
  • 8.30, Кир (?), 14:45, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по всему, да, ты же здесь ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.44, 42560114042560 (?), 15:18, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек:
    > (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и
    > разбивка ж.диска)

    Я, как минимум всегда прописываю label дисков, для наглядности и указываю процент резерва дискового пространства.

    В бубунте инсталятор подобного сделать не даёт, как включить рута и пароль к нему.
    Всё приходится делать постфактум, а это кривота, моду которой начали в федорке.

     
  • 6.48, Аноним (-), 15:38, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор файловой системы, разметки дисков, аудиосервера, дисплейного сервера, СРС, иенеджер соединений, что угодно ещё.
     
  • 5.25, Аноним (24), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Типовая установка позволяет добиться хоть какой-то предсказуемости. А для любителей кастомизации есть LFS.
     
     
  • 6.49, Аноним (-), 15:39, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо, когда есть выбор, да?
     
  • 4.18, Hikaru Shoujo (?), 13:43, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ман почитай по каждому пакету и зависимости в бубне и ты поймешь всёёёё...
     
     
  • 5.38, Аноним (10), 15:06, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не хочу читать, я хочу "клик", "клик" и работает 😄
     
  • 4.22, Аноним (20), 14:27, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают?

    В том и дело, что рядовой гуёвый инсталятор бубунты НЕ даёт НИЧЕГО толком настроить.
    Что говорить о том, если даже опция "минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного, т.е. как "операция на зрение, через задний проход", хотя, это по ходу сейчас модный тренд.

    И так касаемо почти всего. А тут они ещё раз решили переписать гуёвый инсталятор, текущий, видимо, не очень смузихлёбен.

     
     
  • 5.28, Аноним (24), 14:43, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователю не нужна кастомизация. Ему нужна рабочая система с техподдержкой. А техподдержка возможна в случае типичной установки, а не в случае кучи настраиваемых параметров. Ну неужели это не понятно?
     
     
  • 6.31, Кир (?), 14:50, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же, а мужики то и не знали. Спасибо, что просветил меня, тёмного, что именно мне нужно от дистрибутива. А то я-то думал, недоумок, что разным пользователям нужны разные штуки, а оно вишь оно как! Век буду мудрость твою помнить.
     
     
  • 7.34, Аноним (24), 15:01, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для нетакихкаквсе и придумал Аря, чтобы нетакихкаквсе могли тешить своё самолюбие. Нормальным людям же, работать надо.
    А вообще Арч это для позёров неосиляторов. Для труъ линуксоидов LFS.
     
     
  • 8.39, Кир (?), 15:07, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я прям волнуюсь -- а как же у LFS с техподдержкой Не сплю, не ем, всё о техподд... текст свёрнут, показать
     
  • 6.40, Аноним (20), 15:09, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давайте, уважаемый, вы не будете решать за всех пользователей, кому не нужна к... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.42, Аноним (24), 15:15, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Непонятно откуда такие выводы. Если ваши пользователи такие хлебушки, то не стоит по ним судить о всех.

    Убунту использует обычный офисный планктон. Им нет времени ковыряться в терминале.

     
  • 7.43, Аноним (24), 15:17, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж тебе ещё раз повторяю, нормальным людям надо поставить и работать, а не развлекаться кастомизацией. Операционная система нужна только для запуска прикладного ПО. А кастомизация это и есть сублимация не растраченной энергии. Ты бы пошел на улицу, водки попил, баб потрахал.
     
     
  • 8.47, microsoft (?), 15:35, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял, это единственное чем ты занимаешься ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Аноним (24), 16:32, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидуй моча ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, Аноним (10), 15:03, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного

    Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не нравится.
    Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет, вроде очевидно.

     
     
  • 6.41, Аноним (20), 15:13, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного
    > Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не
    > нравится.
    > Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет,
    > вроде очевидно.

    Дык, раньше был alternate.iso, где был нормальный debian-installer, позже был mini.iso, теперь и его дропнули.

    Но, вы правы, с теми трендами куда движется бубунта, она уже не торт. Минт пока держится, но это тоже только для нубов имеет смысл. Боже храни Debian и Gentoo, из всех стариков, они, пока что, хоть как-то держатся и относительно консервативны в предоставлении возможностей кастомизации!

     
     
  • 7.45, Аноним (10), 15:24, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и есть от самый нуб, которому не нужны дополнительные сложности в установках и настройках. Выбирал между Ubuntu и Fedora. Fedora "голая" и требует множество дополнительных настроек после установки. А Ubuntu, доступно всё сразу для нуба, как и позиционируется Ubuntu в Canonical. Поэтому эта ОС такая популярная.
     

  • 1.14, Никита Z (?), 12:50, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как его запустить?
     
     
  • 2.16, Кир (?), 12:57, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/title/archinstall
     
     
  • 3.17, Никита Z (?), 13:04, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:05, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость та классная, но как там с обоями, они хоть не скучные?
     
     
  • 2.23, Кир (?), 14:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч как раз самостоятельный дистрибутив, в отличие от бунто-болгеносов, коим несть числа, если ты об этом.
     
     
  • 3.29, Аноним (24), 14:44, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На базе арча существую дистрибутивы и все они наследуют различные баги.
     
     
  • 4.33, Кир (?), 14:55, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Без конкретики нещитово. Взагали по загалям можно любой дистр обгадить, хотя в 99% случаев виновата прослойка между стулом и монитором.
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:30, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переехал с арча на федору недавно и забыл про него как страшный сон. пользовался с 2014 года.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:57, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не понравилось?
     
  • 2.54, nctt (?), 16:18, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora= Red Hat, только бесплатная, значит товар ты.
     

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