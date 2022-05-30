Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

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|1.4, Аноним (4), 11:48, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима
чем теперь будут хвастаться по всему интернету арчеюнцы? ведь это был их аргументный аргумент: "я осилил cfdisk, я крутой"
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|2.20, Аноним (20), 14:23, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима
> чем теперь будут хвастаться по всему интернету арчеюнцы? ведь это был их
> аргументный аргумент: "я осилил cfdisk, я крутой"
Я не знаю кто там хвастался, но до сих пор рачисты, да и мамжаристы ведут себя так, будто они цвет линуксоидов, а остальные это просто школьники не осилившие божественный дистрибутив
Я не знаю, что сложного в установке рачика, в 2022, если уже есть и гайды для хомячья, с пошаговым ведением за ручку, в том числе на русском.
Время на это надо чуть больше, да, надо ещё побольше буков прочитать, вот это наверное сейчас и непосильная задача для неофитов, поэтому они бегут на мамжару, попутно плюясь в арчеустановку, да и сам дистр, будто их жёлуди не на нём растут!
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|3.21, Кир (?), 14:26, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хочешь об этом поговорить? Комплексы взыграли? Тебя в детстве обидел арчевод или манджаровод?
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|4.32, Аноним (20), 14:53, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты хочешь об этом поговорить? Комплексы взыграли? Тебя в детстве обидел арчевод
> или манджаровод?
Учитывая то, что я сам был, довольно продолжительное время, пользователем обоих дистров, плотно наблюдал картину изнутри, так сказать, ваша гипотеза несостоятельна.
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|3.24, Аноним (24), 14:37, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая что Манджара один единственный дистрибутив который после устновки, обновления, перезагрузки вывалился в черный экран без возможности ввода. Ни один другой дистрибутив ничего похожего не вытворял.
EndeavourOS - дистрибутив Арча для ленивых, обещающий Арч с уже установленной средой, после попыток установить КДЕ из Арчевых репозиториев, завис намертво, а после хардреcеса угробил grub2.
Такач дичь ни на дебиан-подобных, ни на редхат-подобный, ни на BSD с illumos не бывало.
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|4.26, Кир (?), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бунта падает и крашится после обычного обновления, чего за арчем не замечалось пока. Нет, я верю, что что-то могло пойти не так и в арче, но лично не наблюдал ни разу; возможно, тебе очень не повезло.
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|5.35, Аноним (24), 15:02, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>возможно, тебе очень не повезло.
Почему мне не не везло с другими дистрибутивами?
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|4.37, Аноним (20), 15:04, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчёт чёрного экрана не знаю, но мерцание монитора, которого при равных условия... большой текст свёрнут, показать
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|5.51, Аноним (51), 15:55, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NixOS не жизнеспособно, пропатчил ты маленький пакетик на низком уровне, будь добр пересобирать весь граф зависимостей, каждый раз, это дорого, гринпис негодует! Неразбериха с flakes, плохая документация, сложно. Жить можно, только не отходя от корыта nixpkgs. Вообще, складывается ощущение что nix развивается в первую очередь как система сборки, а nixos просто побочный продукт.
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|1.7, bunker203 (ok), 12:11, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Классная вещь. В былые времена устанавливал вручную, через Вики, Но постоянно что-то нужно было все равно донастраивать, а то что-то и не работало. Теперь установить немного проще, и получаешь полностью готовую систему, если ответил на все пункты в диалоговом окне инсталлятора, в общем, вещь нереально крутая, надеюсь, будет развиваться и дальше.
Да и запускать инсталлятор никто не заставляет, если хотите вручную установить - устанавливайте.
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|2.9, Аноним (9), 12:16, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Плюсую, не без проблем, но по сравнению с графическими инсталерами той же убунту, это прям мега удобная вещь
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|3.10, Аноним (10), 12:21, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают?
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|4.11, Аноним (9), 12:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том и дело что графический установщик позволяет что-либо настраивать только в opensuse, а в убунте что дали то и жрите
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|5.12, Аноним (10), 12:48, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек: (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и разбивка ж.диска)
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|6.44, 42560114042560 (?), 15:18, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек:
> (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и
> разбивка ж.диска)
Я, как минимум всегда прописываю label дисков, для наглядности и указываю процент резерва дискового пространства.
В бубунте инсталятор подобного сделать не даёт, как включить рута и пароль к нему.
Всё приходится делать постфактум, а это кривота, моду которой начали в федорке.
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|6.48, Аноним (-), 15:38, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выбор файловой системы, разметки дисков, аудиосервера, дисплейного сервера, СРС, иенеджер соединений, что угодно ещё.
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|5.25, Аноним (24), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Типовая установка позволяет добиться хоть какой-то предсказуемости. А для любителей кастомизации есть LFS.
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|4.22, Аноним (20), 14:27, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают?
В том и дело, что рядовой гуёвый инсталятор бубунты НЕ даёт НИЧЕГО толком настроить.
Что говорить о том, если даже опция "минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного, т.е. как "операция на зрение, через задний проход", хотя, это по ходу сейчас модный тренд.
И так касаемо почти всего. А тут они ещё раз решили переписать гуёвый инсталятор, текущий, видимо, не очень смузихлёбен.
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|5.28, Аноним (24), 14:43, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователю не нужна кастомизация. Ему нужна рабочая система с техподдержкой. А техподдержка возможна в случае типичной установки, а не в случае кучи настраиваемых параметров. Ну неужели это не понятно?
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|6.31, Кир (?), 14:50, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо же, а мужики то и не знали. Спасибо, что просветил меня, тёмного, что именно мне нужно от дистрибутива. А то я-то думал, недоумок, что разным пользователям нужны разные штуки, а оно вишь оно как! Век буду мудрость твою помнить.
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|7.34, Аноним (24), 15:01, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для нетакихкаквсе и придумал Аря, чтобы нетакихкаквсе могли тешить своё самолюбие. Нормальным людям же, работать надо.
А вообще Арч это для позёров неосиляторов. Для труъ линуксоидов LFS.
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|8.39, Кир (?), 15:07, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я прям волнуюсь -- а как же у LFS с техподдержкой Не сплю, не ем, всё о техподд... текст свёрнут, показать
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|6.40, Аноним (20), 15:09, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давайте, уважаемый, вы не будете решать за всех пользователей, кому не нужна к... большой текст свёрнут, показать
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|7.42, Аноним (24), 15:15, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Непонятно откуда такие выводы. Если ваши пользователи такие хлебушки, то не стоит по ним судить о всех.
Убунту использует обычный офисный планктон. Им нет времени ковыряться в терминале.
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|7.43, Аноним (24), 15:17, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж тебе ещё раз повторяю, нормальным людям надо поставить и работать, а не развлекаться кастомизацией. Операционная система нужна только для запуска прикладного ПО. А кастомизация это и есть сублимация не растраченной энергии. Ты бы пошел на улицу, водки попил, баб потрахал.
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|5.36, Аноним (10), 15:03, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного
Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не нравится.
Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет, вроде очевидно.
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|6.41, Аноним (20), 15:13, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного
> Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не
> нравится.
> Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет,
> вроде очевидно.
Дык, раньше был alternate.iso, где был нормальный debian-installer, позже был mini.iso, теперь и его дропнули.
Но, вы правы, с теми трендами куда движется бубунта, она уже не торт. Минт пока держится, но это тоже только для нубов имеет смысл. Боже храни Debian и Gentoo, из всех стариков, они, пока что, хоть как-то держатся и относительно консервативны в предоставлении возможностей кастомизации!
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|7.45, Аноним (10), 15:24, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и есть от самый нуб, которому не нужны дополнительные сложности в установках и настройках. Выбирал между Ubuntu и Fedora. Fedora "голая" и требует множество дополнительных настроек после установки. А Ubuntu, доступно всё сразу для нуба, как и позиционируется Ubuntu в Canonical. Поэтому эта ОС такая популярная.
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|2.23, Кир (?), 14:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арч как раз самостоятельный дистрибутив, в отличие от бунто-болгеносов, коим несть числа, если ты об этом.
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|3.29, Аноним (24), 14:44, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На базе арча существую дистрибутивы и все они наследуют различные баги.
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|4.33, Кир (?), 14:55, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Без конкретики нещитово. Взагали по загалям можно любой дистр обгадить, хотя в 99% случаев виновата прослойка между стулом и монитором.
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|1.46, Аноним (46), 15:30, 30/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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переехал с арча на федору недавно и забыл про него как страшный сон. пользовался с 2014 года.
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