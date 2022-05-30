Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:16, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Плюсую, не без проблем, но по сравнению с графическими инсталерами той же убунту, это прям мега удобная вещь

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:21, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают?

4.11 , Аноним ( 9 ), 12:29, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В том и дело что графический установщик позволяет что-либо настраивать только в opensuse, а в убунте что дали то и жрите

5.12 , Аноним ( 10 ), 12:48, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек: (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и разбивка ж.диска)

6.15 , Кир ( ? ), 12:54, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Бубунтоид детектед!

7.27 , Аноним ( 24 ), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что каникулы уже начались?

8.30 , Кир ( ? ), 14:45, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Судя по всему, да, ты же здесь ... 6.44 , 42560114042560 ( ? ), 15:18, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что конкретно нужно настраивать во время установки ОС? Ну кроме стандартных настроек:

> (язык, регион, шифрование, несвободные источники, лёгкая или полная установка, выбор и

> разбивка ж.диска) Я, как минимум всегда прописываю label дисков, для наглядности и указываю процент резерва дискового пространства. В бубунте инсталятор подобного сделать не даёт, как включить рута и пароль к нему.

Всё приходится делать постфактум, а это кривота, моду которой начали в федорке.

6.48 , Аноним ( - ), 15:38, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выбор файловой системы, разметки дисков, аудиосервера, дисплейного сервера, СРС, иенеджер соединений, что угодно ещё.

5.25 , Аноним ( 24 ), 14:41, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Типовая установка позволяет добиться хоть какой-то предсказуемости. А для любителей кастомизации есть LFS.

6.49 , Аноним ( - ), 15:39, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как хорошо, когда есть выбор, да?

4.18 , Hikaru Shoujo ( ? ), 13:43, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ман почитай по каждому пакету и зависимости в бубне и ты поймешь всёёёё...

5.38 , Аноним ( 10 ), 15:06, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не хочу читать, я хочу "клик", "клик" и работает 😄

4.22 , Аноним ( 20 ), 14:27, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что нужно настраивать во время установки Ubuntu? И какие проблемы возникают? В том и дело, что рядовой гуёвый инсталятор бубунты НЕ даёт НИЧЕГО толком настроить.

Что говорить о том, если даже опция "минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного, т.е. как "операция на зрение, через задний проход", хотя, это по ходу сейчас модный тренд. И так касаемо почти всего. А тут они ещё раз решили переписать гуёвый инсталятор, текущий, видимо, не очень смузихлёбен. 5.28 , Аноним ( 24 ), 14:43, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользователю не нужна кастомизация. Ему нужна рабочая система с техподдержкой. А техподдержка возможна в случае типичной установки, а не в случае кучи настраиваемых параметров. Ну неужели это не понятно?

6.31 , Кир ( ? ), 14:50, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо же, а мужики то и не знали. Спасибо, что просветил меня, тёмного, что именно мне нужно от дистрибутива. А то я-то думал, недоумок, что разным пользователям нужны разные штуки, а оно вишь оно как! Век буду мудрость твою помнить.

7.34 , Аноним ( 24 ), 15:01, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для нетакихкаквсе и придумал Аря, чтобы нетакихкаквсе могли тешить своё самолюбие. Нормальным людям же, работать надо.

А вообще Арч это для позёров неосиляторов. Для труъ линуксоидов LFS.

8.39 , Кир ( ? ), 15:07, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Я прям волнуюсь -- а как же у LFS с техподдержкой Не сплю, не ем, всё о техподд... 6.40 , Аноним ( 20 ), 15:09, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А давайте, уважаемый, вы не будете решать за всех пользователей, кому не нужна к... 7.42 , Аноним ( 24 ), 15:15, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Непонятно откуда такие выводы. Если ваши пользователи такие хлебушки, то не стоит по ним судить о всех. Убунту использует обычный офисный планктон. Им нет времени ковыряться в терминале.

7.43 , Аноним ( 24 ), 15:17, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ж тебе ещё раз повторяю, нормальным людям надо поставить и работать, а не развлекаться кастомизацией. Операционная система нужна только для запуска прикладного ПО. А кастомизация это и есть сублимация не растраченной энергии. Ты бы пошел на улицу, водки попил, баб потрахал.

8.47 , microsoft ( ? ), 15:35, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я так понял, это единственное чем ты занимаешься ... 9.55 , Аноним ( 24 ), 16:32, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Завидуй моча ... 5.36 , Аноним ( 10 ), 15:03, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не нравится.

Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет, вроде очевидно.

6.41 , Аноним ( 20 ), 15:13, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>"минимальная установка", работает как удаление после установки полной версии, ненужного

> Да, я заметил это во время установки, и мне тоже это не

> нравится.

> Если нужны тонкие настройки, то можно выбрать другую ОС, которая это позволяет,

> вроде очевидно. Дык, раньше был alternate.iso, где был нормальный debian-installer, позже был mini.iso, теперь и его дропнули. Но, вы правы, с теми трендами куда движется бубунта, она уже не торт. Минт пока держится, но это тоже только для нубов имеет смысл. Боже храни Debian и Gentoo, из всех стариков, они, пока что, хоть как-то держатся и относительно консервативны в предоставлении возможностей кастомизации!

7.45 , Аноним ( 10 ), 15:24, 30/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и есть от самый нуб, которому не нужны дополнительные сложности в установках и настройках. Выбирал между Ubuntu и Fedora. Fedora "голая" и требует множество дополнительных настроек после установки. А Ubuntu, доступно всё сразу для нуба, как и позиционируется Ubuntu в Canonical. Поэтому эта ОС такая популярная.

