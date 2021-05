Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0

2.5 , acroobat ( ?? ), 10:36, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – autotools is dead

3.7 , макпыф ( ok ), 10:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > autotools is dead лучше ни чего пока не придумали (я правда не разрабатываю, а только собираю пакеты). и большая часть ПО его использует. 4.8 , acroobat ( ok ), 10:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> лучше ни чего пока не придумали dub

5.9 , макпыф ( ok ), 10:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> лучше ни чего пока не придумали

> dub это сборочная система такая?

6.11 , acroobat ( ok ), 11:00, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это - сборщик objective-C

7.12 , макпыф ( ok ), 11:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это - сборщик objective-C а если пакет не на objective-C?

и это помойму для D

4.37 , Аноним ( 37 ), 14:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >большая часть ПО где-то 15% с каждым днём всё меньше

5.39 , макпыф ( ok ), 14:43, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>большая часть ПО

> где-то 15% с каждым днём всё меньше как минимум все от гну, а это 70% базовых компонентов по поводу осталного - могу сейчас полистать blfs и посчитать что использует что

6.41 , Аноним ( 37 ), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов.

7.43 , макпыф ( ok ), 14:59, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов. 1500 пакетов что делают? сколько софта то стоит там? ну и софт бывает разной важности. И из основного (что в лфс есть) 80% - аутотулс, остальное саописные макефайлы. Только systemd на meson в blfs много графического ПО на meson но 60-70% - autotools то что за границами blfs - нужного там мало и в основном тоже autotools

8.45 , Аноним ( 37 ), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Средства разработки, просмотрщики файлов, мессенджеры, да и всё От автотулс раз... 9.47 , макпыф ( ok ), 15:12, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать что делают они ВСЕ что от гну использует аутотулс это для начала В том числе ... 10.49 , Аноним ( 37 ), 15:20, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё, что обычно Значит, не прописаны зависимости и их немного больше 10 штук... 11.50 , макпыф ( ok ), 15:25, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать если вы хотите случайный пример - sqlite А кстати, если вы на арче то там есть ... 12.54 , Аноним ( 37 ), 15:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У sqlite она прописана, как и у zsh Видимо, только для гну нет, но гну и не так... 4.51 , Аноним ( 59 ), 15:27, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >лучше ни чего пока не придумали CMake с Андрем Макаревичем.

5.53 , макпыф ( ok ), 15:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>лучше ни чего пока не придумали

> CMake с Андрем Макаревичем. вы издеваетесь??? зачем писать писать опции капсом? зачем опции на префикс и либдир на пол страницы которые у разных пакетов еще и разные бывают? Аналог configure --help есть нормальный (здесь мб я просто что то не знаю, если что извиняюсь)? Зачем писать какието файлы и конфиги для кросс-компиляции? мб если вы разраб и собираете один и тотже пакет все время - это и приемлимо.

но я когда с этим дерьмом встречаюсь блевануть хочеться

6.56 , Аноним ( 59 ), 15:38, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, мелкобуквенного в первую очередь порвало из-за капса.