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Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0

29.05.2021 09:55

Доступны новые выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0, применяемых в дистрибутиве Arch Linux.

Основные изменения в Pacman 6.0:

  • Добавлена поддержка загрузки файлов в несколько параллельных потоков.
  • Реализован вывод строки с индикацией прогресса загрузки данных. Для отключения индикатора прогресса в pacman.conf можно указать опцию "--noprogressbar".

  • Обеспечен автоматический пропуск зеркал, при обращении к которым фиксируется большое число ошибок.
  • Включена обязательная загрузка цифровых подписей пакета, даже если цифровая подпись встроена в БД репозитория или пакет находится в кэше. При отсутствии цифровой подписи в БД для верификации могут использоваться подпиcи, отдельно сохранённые в CacheDir.
  • Добавлена возможность указания в пакете нескольких значений 'Architecture'.
  • В цветной сводке о предстоящем обновлении более заметно выделены номера версий.
  • Добавлена поддержка установки расширенных атрибутов (xattr) при извлечении пакетов.
  • Прекращена поддержка сборочной системы autotools.
  • Решены проблемы со сборкой на таких платформах, как FreeBSD.
  • В makepkg добавлена поддержка оптимизации на этапе связывания, алгоритма сжатия zstd и системы управления кодом fossil.

Основные изменения в Archinstall 2.2.0 (напомним, что начиная с апрельских сборок в установочные iso-образы Arch Linux интегрирован инсталлятор):

  • Добавлены профили установки для создания серверов, а также для установки пользовательских окружений DeePin, Enlightenment и Sway.
  • Добавлены профили установки приложений Cockpit, docker, apache httpd, lighttpd, mariadb, nginx, postgresql, sshd и tomcat.
  • Добавлена поддержка GRUB в качестве вторичного загрузчика.
  • Добавлена возможность выбора варианта устанавливаемого ядра Linux и изменения параметров ядра.
  • В формах выбора предоставлена возможность выделения сразу нескольких элементов.
  • Добавлена поддержка загрузки настроек из файлов в формате JSON.
  • В диалоговом режиме добавлен расширенный режим (--advanced), позволяющий выставлять произвольные значения параметров.
  • Предоставлена возможность активации NTP при выборе часового пояса.
  • Улучшен выбор раскладки клавиатуры.
  • Добавлена поддержка работы в режимах EFI и BIOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/pi...)
  2. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55230-pacman
Ключевые слова: pacman, archinstall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Pacman это хорошо, а вот ArchInstall смысл от него нету, быстрее и проще ручками поставить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Можно этот инсталлер не использовать. Никто не запрещает устанавливать вручную.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:46, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Никто не запрещает смотреть на девушку и не трогать никого руками, включая себя.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я правильно понял, что вас возбуждает инсталлятов и вам становится трудно ставить арч просто руками?
     
     
  • 5.57, Аноним (6), 15:42, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим, возбуждает инсталлятор, что вполне реально для гиков, и что дальше?
    Никто не запрещает не развивать тему дальше, если лучше ничего придумать не можете.
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 15:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Допустим, возбуждает инсталлятор, что вполне реально для гиков, и что дальше?

    Советую обратиться к специалисту. Не стоит запускать проблему только потому, что сам лучше ничего придумать не можешь. Хороший профессионал поможет найти выход даже из подобной ситуации.

     
  • 3.19, Ольбертович (?), 12:23, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как оно в плане кастомизации, м?  не слышу
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:45, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имплаишь, что в плане кастомизации, установка скриптом лучше ручной?
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут дело даже не в инсталяторе, а в антинубовской капче реализованной виде установке руками.
    большинство их отсеивается на этом этапе, правда остаются еще упорные нубы которые в совершенстве освоили копипасту, но и их упорство со временем может трансформироваться во что нибудь полезное
     

  • 1.3, макпыф (ok), 10:18, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка сборочной системы autotools

    печально, хотя я пакманом не пользуюсь, но все равно печально

     
     
  • 2.5, acroobat (??), 10:36, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    autotools is dead
     
     
  • 3.7, макпыф (ok), 10:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > autotools is dead

    лучше ни чего пока не придумали (я правда не разрабатываю, а только собираю пакеты).

    и большая часть ПО его использует.

     
     
  • 4.8, acroobat (ok), 10:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> лучше ни чего пока не придумали

    dub


     
     
  • 5.9, макпыф (ok), 10:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> лучше ни чего пока не придумали
    > dub

    это сборочная система такая?

     
     
  • 6.11, acroobat (ok), 11:00, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это - сборщик objective-C


     
     
  • 7.12, макпыф (ok), 11:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это - сборщик objective-C

    а если пакет не на objective-C?


    и это помойму для D

     
  • 4.37, Аноним (37), 14:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >большая часть ПО

    где-то 15% с каждым днём всё меньше

     
     
  • 5.39, макпыф (ok), 14:43, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>большая часть ПО
    > где-то 15% с каждым днём всё меньше

    как минимум все от гну, а это 70% базовых компонентов

    по поводу осталного  - могу сейчас полистать blfs и посчитать что использует что

     
     
  • 6.41, Аноним (37), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов.
     
     
  • 7.43, макпыф (ok), 14:59, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов.

    1500 пакетов что делают? сколько софта то стоит там?

    ну и софт бывает разной важности. И из основного (что в лфс есть) 80% - аутотулс, остальное саописные макефайлы. Только systemd на meson

    в blfs много графического ПО на meson но 60-70% - autotools

    то что за границами blfs - нужного там мало и в основном тоже autotools

     
     
  • 8.45, Аноним (37), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Средства разработки, просмотрщики файлов, мессенджеры, да и всё От автотулс раз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, макпыф (ok), 15:12, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что делают они ВСЕ что от гну использует аутотулс это для начала В том числе ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.49, Аноним (37), 15:20, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что обычно Значит, не прописаны зависимости и их немного больше 10 штук... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.50, макпыф (ok), 15:25, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вы хотите случайный пример - sqlite А кстати, если вы на арче то там есть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.54, Аноним (37), 15:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У sqlite она прописана, как и у zsh Видимо, только для гну нет, но гну и не так... текст свёрнут, показать
     
  • 4.51, Аноним (59), 15:27, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше ни чего пока не придумали

    CMake с Андрем Макаревичем.

     
     
  • 5.53, макпыф (ok), 15:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>лучше ни чего пока не придумали
    > CMake с Андрем Макаревичем.

    вы издеваетесь???

    зачем писать писать опции капсом? зачем опции на префикс и либдир на пол страницы которые у разных пакетов еще и разные бывают? Аналог configure --help есть нормальный (здесь мб я просто что то не знаю, если что извиняюсь)? Зачем писать какието файлы и конфиги для кросс-компиляции?

    мб если вы разраб и собираете один и тотже пакет все время - это и приемлимо.
    но я когда с этим дерьмом встречаюсь блевануть хочеться  

     
     
  • 6.56, Аноним (59), 15:38, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, мелкобуквенного в первую очередь порвало из-за капса.
     

  • 1.4, BlackRot (ok), 10:26, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руками проще установить Arch чем через Archinstall.
    Во всяком случае, для меня)
     
     
  • 2.14, flexagoon (ok), 11:13, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сравнивать с чистым арч-инсталлом, то да. Но там же суть в том, что можно написать свой скрипт для него, и потом в пару команд ставить нужную именно тебе рабочую систему
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:57, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы поняли, что вы избранный. Успагойтесь.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:57, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скоро достигнут уровня установки FreeBSD.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:08, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наконец то паралельная загрузка
     
  • 1.15, дохтур (?), 11:47, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я свой Debian месяцами не обновляю/выключаю, а тут каждый день обновляй, потом перезагружай, кому это кроме школоты надо? Новые либлиотеки, куча тересных программ (ухаха), а на деле ОКР.
     
     
  • 2.22, Дэбилан (?), 12:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я запретил необновлять рач.
     
  • 2.40, Мамкин Хакер (?), 14:44, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы всё правильно делаете, мой преподаватель информатики тоже так говорит, Debian для практичных, опытных специалистов, и методистов гуманитарно-прикладного профиля.
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да начнется холивар
     
  • 2.55, Аноним (37), 15:37, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не обновляю/выключаю,

    глисты не зудят? а они между прочим есть, ты просто не чувствуешь червей в себе

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:02, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А про winget новость главная.
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:26, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечен автоматический пропуск зеркал, при обращении к которым фиксируется большое число ошибок.

    Было всегда.

     
     
  • 2.29, Мамкин Хакер (?), 13:50, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропуск или прерывание уже начатой загрузки, нет разницы,да?
     

  • 1.21, Аноним (20), 12:29, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в установочные iso-образы Arch Linux интегрирован инсталлятор

    Удар ниже пояса генту.

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 12:48, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один инсталлер и рача уже выносили. сменится идеолог - могут вынести и второй
     
  • 2.33, Мамкин Хакер (?), 14:04, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практика показала - нет, только gui смогут, а этот пробуют те, кто и обычным способом ставил.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:34, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pacman будущее Линукс. Я когда начинал с Линем знакомиться, смог только Pacman понять и работать в нем. Все остальные просто ужас.
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 13:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -S vs install
    -Syu vs update

    однозначно пакман проще для новичка. рач тоже ради знакомства с прыщами накатывал?

     
     
  • 3.31, Мамкин Хакер (?), 13:57, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    alias install='sudo pacman -S'
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man install
     
     
  • 5.42, Мамкин Хакер (?), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа install копирует файлы (часто, только что скомпилированные) в
    заданное вами место. Если вы хотите скачать и установить готовый к
    использованию пакет в систему GNU/Linux, то вместо неё должны использовать
    менеджер пакетов, например yum(1) или apt-get(1).
    и что там ещё?
     
     
  • 6.52, Мамкин Хакер (?), 15:28, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну или
    alias ins='sudo pacman -S'
    если используете саму программу install
    или какой хотите alias, для меня так набрать pacman -S легче, но  вот install если больше нравится...
     
  • 4.48, Аноним (59), 15:17, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тот неловкий момент когда знакомство начинается с написания альясов для мимикрии под бубунту на свежеустановленном раче
     
  • 2.38, Аноним (37), 14:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo проще, стоило начать с неё. (капча 66666 как бы намекает на то что это истина)
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:35, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже прогресс показывается. Прям как в XBPS (xbps-install).
     
  • 1.27, hihedge (ok), 13:07, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда в Манджаре будет
     
     
  • 2.35, microcoder (ok), 14:30, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда, когда попадёт в репозитории Манджары:
    https://repology.org/project/pacman/versions
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:55, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В цветной сводке о предстоящем обновлении

    А это не оскорбляет чернокожих?

     
     
  • 2.32, аноним007 (?), 13:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все негры на федоре сидят
     

  • 1.34, Мамкин Хакер (?), 14:10, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За новость спасибо!
     
  • 1.58, Аноним (58), 15:48, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка работы в режимах EFI и BIOS

    Наконец-то! Давече обрадовался, что там есть archinstall и давай ставить на лишний винт, а там болт в виде "BIOS будет в следующей версии".

     
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