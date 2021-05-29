Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0

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|1.1, Аноним (1), 10:02, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Pacman это хорошо, а вот ArchInstall смысл от него нету, быстрее и проще ручками поставить.
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|2.2, Аноним (2), 10:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Можно этот инсталлер не использовать. Никто не запрещает устанавливать вручную.
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|3.6, Аноним (6), 10:46, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Никто не запрещает смотреть на девушку и не трогать никого руками, включая себя.
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|4.16, Аноним (16), 11:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я правильно понял, что вас возбуждает инсталлятов и вам становится трудно ставить арч просто руками?
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|5.57, Аноним (6), 15:42, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допустим, возбуждает инсталлятор, что вполне реально для гиков, и что дальше?
Никто не запрещает не развивать тему дальше, если лучше ничего придумать не можете.
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|6.59, Аноним (59), 15:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Допустим, возбуждает инсталлятор, что вполне реально для гиков, и что дальше?
Советую обратиться к специалисту. Не стоит запускать проблему только потому, что сам лучше ничего придумать не можешь. Хороший профессионал поможет найти выход даже из подобной ситуации.
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|4.25, Аноним (25), 12:45, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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имплаишь, что в плане кастомизации, установка скриптом лучше ручной?
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|3.46, Аноним (46), 15:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут дело даже не в инсталяторе, а в антинубовской капче реализованной виде установке руками.
большинство их отсеивается на этом этапе, правда остаются еще упорные нубы которые в совершенстве освоили копипасту, но и их упорство со временем может трансформироваться во что нибудь полезное
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|1.3, макпыф (ok), 10:18, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращена поддержка сборочной системы autotools
печально, хотя я пакманом не пользуюсь, но все равно печально
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|3.7, макпыф (ok), 10:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> autotools is dead
лучше ни чего пока не придумали (я правда не разрабатываю, а только собираю пакеты).
и большая часть ПО его использует.
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|5.9, макпыф (ok), 10:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> лучше ни чего пока не придумали
> dub
это сборочная система такая?
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|7.12, макпыф (ok), 11:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это - сборщик objective-C
а если пакет не на objective-C?
и это помойму для D
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|5.39, макпыф (ok), 14:43, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>большая часть ПО
> где-то 15% с каждым днём всё меньше
как минимум все от гну, а это 70% базовых компонентов
по поводу осталного - могу сейчас полистать blfs и посчитать что использует что
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|6.41, Аноним (37), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов.
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|7.43, макпыф (ok), 14:59, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я смотрел из установленного на рабочей станции софта, 1500 пакетов.
1500 пакетов что делают? сколько софта то стоит там?
ну и софт бывает разной важности. И из основного (что в лфс есть) 80% - аутотулс, остальное саописные макефайлы. Только systemd на meson
в blfs много графического ПО на meson но 60-70% - autotools
то что за границами blfs - нужного там мало и в основном тоже autotools
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|8.45, Аноним (37), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Средства разработки, просмотрщики файлов, мессенджеры, да и всё От автотулс раз... текст свёрнут, показать
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|9.47, макпыф (ok), 15:12, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что делают они ВСЕ что от гну использует аутотулс это для начала В том числе ... текст свёрнут, показать
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|5.53, макпыф (ok), 15:33, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>лучше ни чего пока не придумали
> CMake с Андрем Макаревичем.
вы издеваетесь???
зачем писать писать опции капсом? зачем опции на префикс и либдир на пол страницы которые у разных пакетов еще и разные бывают? Аналог configure --help есть нормальный (здесь мб я просто что то не знаю, если что извиняюсь)? Зачем писать какието файлы и конфиги для кросс-компиляции?
мб если вы разраб и собираете один и тотже пакет все время - это и приемлимо.
но я когда с этим дерьмом встречаюсь блевануть хочеться
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|1.4, BlackRot (ok), 10:26, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Руками проще установить Arch чем через Archinstall.
Во всяком случае, для меня)
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|2.14, flexagoon (ok), 11:13, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сравнивать с чистым арч-инсталлом, то да. Но там же суть в том, что можно написать свой скрипт для него, и потом в пару команд ставить нужную именно тебе рабочую систему
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|1.15, дохтур (?), 11:47, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я свой Debian месяцами не обновляю/выключаю, а тут каждый день обновляй, потом перезагружай, кому это кроме школоты надо? Новые либлиотеки, куча тересных программ (ухаха), а на деле ОКР.
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|2.40, Мамкин Хакер (?), 14:44, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы всё правильно делаете, мой преподаватель информатики тоже так говорит, Debian для практичных, опытных специалистов, и методистов гуманитарно-прикладного профиля.
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|2.55, Аноним (37), 15:37, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не обновляю/выключаю,
глисты не зудят? а они между прочим есть, ты просто не чувствуешь червей в себе
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|1.20, Аноним (20), 12:26, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечен автоматический пропуск зеркал, при обращении к которым фиксируется большое число ошибок.
Было всегда.
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|1.21, Аноним (20), 12:29, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в установочные iso-образы Arch Linux интегрирован инсталлятор
Удар ниже пояса генту.
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|2.26, Аноним (25), 12:48, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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один инсталлер и рача уже выносили. сменится идеолог - могут вынести и второй
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|2.33, Мамкин Хакер (?), 14:04, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практика показала - нет, только gui смогут, а этот пробуют те, кто и обычным способом ставил.
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|1.23, Аноним (23), 12:34, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Pacman будущее Линукс. Я когда начинал с Линем знакомиться, смог только Pacman понять и работать в нем. Все остальные просто ужас.
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|2.28, Аноним (25), 13:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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-S vs install
-Syu vs update
однозначно пакман проще для новичка. рач тоже ради знакомства с прыщами накатывал?
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|5.42, Мамкин Хакер (?), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программа install копирует файлы (часто, только что скомпилированные) в
заданное вами место. Если вы хотите скачать и установить готовый к
использованию пакет в систему GNU/Linux, то вместо неё должны использовать
менеджер пакетов, например yum(1) или apt-get(1).
и что там ещё?
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|6.52, Мамкин Хакер (?), 15:28, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну или
alias ins='sudo pacman -S'
если используете саму программу install
или какой хотите alias, для меня так набрать pacman -S легче, но вот install если больше нравится...
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|4.48, Аноним (59), 15:17, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тот неловкий момент когда знакомство начинается с написания альясов для мимикрии под бубунту на свежеустановленном раче
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|2.38, Аноним (37), 14:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gentoo проще, стоило начать с неё. (капча 66666 как бы намекает на то что это истина)
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|1.30, Аноним (30), 13:55, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В цветной сводке о предстоящем обновлении
А это не оскорбляет чернокожих?
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|1.58, Аноним (58), 15:48, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка работы в режимах EFI и BIOS
Наконец-то! Давече обрадовался, что там есть archinstall и давай ставить на лишний винт, а там болт в виде "BIOS будет в следующей версии".
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