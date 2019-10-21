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Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.2

21.10.2019 23:03

Доступен релиз пакетного менеджера Pacman 5.2, применяемого в дистрибутиве Arch Linux. Из изменений можно выделить:

  • Полностью удалена поддержка delta-обновлений, позволяющих загружать только изменения. Возможность удалена из-за выявления уязвимости (CVE-2019-18183), позволяющей осуществить запуск произвольных команд в системе при использовании неподписанных БД. Для атаки необходимо чтобы пользователь загрузил подготовленные атакующим файлы с БД и delta-обновлением. Поддержка delta-обновлений была отключена по умолчанию и не получила широкого распространения. В будущем планируется полностью переписать реализацию delta-обновлений;
  • В обработчике команды XferCommand устранена уязвимость (CVE-2019-18182), позволяющая при MITM-атаке и неподписанной БД добиться выполнения своих команд в системе;
  • В makepkg добавлена возможность подключения обработчиков для загрузки исходных пакетов и проверки по цифровой подписи. Добавлена поддержка сжатия пакетов с использованием алгоритмов lzip, lz4 и zstd. В repo-add добавлена поддержка сжатия БД с использованием zstd. В ближайшее время в Arch Linux ожидается переход по умолчанию на использование zstd, что по сравнению с алгоритмом "xz" позволит ускорить операции сжатия и распаковки пакетов, сохранив при этом уровень сжатия;
  • Обеспечена возможность сборки с использованием системы Meson вместо Autotools. В следующем выпуске Meson полностью заменит Autotools;
  • Добавлена поддержка загрузки PGP-ключей c использованием механизма Web Key Directory (WKD), суть работы которого заключается в размещении открытых ключей в web c привязкой к домену, указанному в почтовом адресе. Например, для адреса "test@example.com" ключ может быть загружен через ссылку "https://example.com/.well-known/openpgpkey/hu/183d7d5ab73cfc5ece9a5f94e6039d5a". Загрузка ключей через WKD включена по умолчанию в pacman, pacman-key и makepkg;
  • Удалена опция "--force", вместо которой более года назад была предложена более точно отражающая суть операции опция "--overwrite";
  • В результатах поиска файлов с использованием опции "-F" обеспечен вывод расширенной информации, такой как группа пакета и статус установки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.0
  5. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  6. OpenNews: Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pacman, archlinux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Si (?), 23:09, 21/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Из всего списка только замена системы сборки и применение сжатия меня заинтересовало
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:14, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот случай, когда от софта требуется предсказуемый набор фич и минорные изменения от релиза к релизу.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:15, 21/10/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    Короче, идём в магаз, покупаем ключ от окон, и спим спокойно.
     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 23:25, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У нас уже давно стеклопакеты - не сквозит, не рассыхается и всегда можно открыть удобной ручкой.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:07, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стеклорез подойдёт?
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:00, 22/10/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    > Полностью удалена поддержка delta-обновлений, позволяющих загружать только изменения. Возможность удалена из-за выявления уязвимости

    Это все, что надо знать об арч-линуксе.

    «Ну не шмогла я, не шмогла!»

     
     
  • 2.8, burjui (ok), 00:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необоснованные и скоропалительные суждения, петросянство. Это всё, что нужно знать о типичном Анониме с опеннета.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть реальный провит с этих дельт? В rpm-системах сколько с ними имел дела — только тормоза и ничего более. Трафик почти у всех нынче безлимитный, а ждать применения дельт запаришься. Или в pacman оно лучше было?
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 00:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *профит
     

  • 1.7, Аноним (6), 00:17, 22/10/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >В будущем планируется полностью переписать реализацию delta-обновлений;

    А смысл? Дебиан и бунта от неё отказались, в апте поддержка есть, а по факту на серваках - нет, каждый день грузятся сотни мегов и долго ставятся в результате. Аргументация уровня детского сада "не оправдывает сложности на современных каналах и компах". Видимо жители Африки, США, Европы  (у них очень дорогой интернет, жители Берлина москвичам завидуют) и просто российского замкадья у них за тех, кем можно пренебречь, считаются. У винды сложность оправдывает, а у дебиана и бунты - нет. Зажрались-с.

     
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