Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.2

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|1.1, Si (?), 23:09, 21/10/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Из всего списка только замена системы сборки и применение сжатия меня заинтересовало
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|2.2, Аноним (2), 23:14, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тот случай, когда от софта требуется предсказуемый набор фич и минорные изменения от релиза к релизу.
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|1.3, Аноним (3), 23:15, 21/10/2019 [ответить]
|–4 +/–
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Короче, идём в магаз, покупаем ключ от окон, и спим спокойно.
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|2.4, НяшМяш (ok), 23:25, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У нас уже давно стеклопакеты - не сквозит, не рассыхается и всегда можно открыть удобной ручкой.
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|1.5, Аноним (5), 00:00, 22/10/2019 [ответить]
|–4 +/–
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> Полностью удалена поддержка delta-обновлений, позволяющих загружать только изменения. Возможность удалена из-за выявления уязвимости
Это все, что надо знать об арч-линуксе.
«Ну не шмогла я, не шмогла!»
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|2.8, burjui (ok), 00:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Необоснованные и скоропалительные суждения, петросянство. Это всё, что нужно знать о типичном Анониме с опеннета.
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|2.9, Аноним (9), 00:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть реальный провит с этих дельт? В rpm-системах сколько с ними имел дела — только тормоза и ничего более. Трафик почти у всех нынче безлимитный, а ждать применения дельт запаришься. Или в pacman оно лучше было?
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|1.7, Аноним (6), 00:17, 22/10/2019 [ответить]
|–2 +/–
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>В будущем планируется полностью переписать реализацию delta-обновлений;
А смысл? Дебиан и бунта от неё отказались, в апте поддержка есть, а по факту на серваках - нет, каждый день грузятся сотни мегов и долго ставятся в результате. Аргументация уровня детского сада "не оправдывает сложности на современных каналах и компах". Видимо жители Африки, США, Европы (у них очень дорогой интернет, жители Берлина москвичам завидуют) и просто российского замкадья у них за тех, кем можно пренебречь, считаются. У винды сложность оправдывает, а у дебиана и бунты - нет. Зажрались-с.
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