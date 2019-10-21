Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.2

1.1 , Si ( ? ), 23:09, 21/10/2019 [ответить] +1 + / – Из всего списка только замена системы сборки и применение сжатия меня заинтересовало

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:14, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это тот случай, когда от софта требуется предсказуемый набор фич и минорные изменения от релиза к релизу.



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:15, 21/10/2019 [ответить] –4 + / – Короче, идём в магаз, покупаем ключ от окон, и спим спокойно.

2.4 , НяшМяш ( ok ), 23:25, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У нас уже давно стеклопакеты - не сквозит, не рассыхается и всегда можно открыть удобной ручкой.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:07, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стеклорез подойдёт?



1.5 , Аноним ( 5 ), 00:00, 22/10/2019 [ответить] –4 + / – > Полностью удалена поддержка delta-обновлений, позволяющих загружать только изменения. Возможность удалена из-за выявления уязвимости Это все, что надо знать об арч-линуксе. «Ну не шмогла я, не шмогла!»

2.8 , burjui ( ok ), 00:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Необоснованные и скоропалительные суждения, петросянство. Это всё, что нужно знать о типичном Анониме с опеннета.

2.9 , Аноним ( 9 ), 00:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть реальный провит с этих дельт? В rpm-системах сколько с ними имел дела — только тормоза и ничего более. Трафик почти у всех нынче безлимитный, а ждать применения дельт запаришься. Или в pacman оно лучше было?

3.10 , Аноним ( 9 ), 00:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *профит



1.7 , Аноним ( 6 ), 00:17, 22/10/2019 [ответить] –2 + / – >В будущем планируется полностью переписать реализацию delta-обновлений; А смысл? Дебиан и бунта от неё отказались, в апте поддержка есть, а по факту на серваках - нет, каждый день грузятся сотни мегов и долго ставятся в результате. Аргументация уровня детского сада "не оправдывает сложности на современных каналах и компах". Видимо жители Африки, США, Европы (у них очень дорогой интернет, жители Берлина москвичам завидуют) и просто российского замкадья у них за тех, кем можно пренебречь, считаются. У винды сложность оправдывает, а у дебиана и бунты - нет. Зажрались-с.

