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Выпуск инсталлятора Archinstall 2.4, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

28.04.2022 07:33

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.4, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более двух лет не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

Среди изменений в новой версии:

  • Предложена новая система меню, переведённая на использование библиотеки simple-term-menu.
  • Расширен набор цветов, доступный для подсветки записей в логе, отправляемых через archinstall.log().
  • Добавлены профили для установки пользовательских окружений bspwm и sway, а также профиль для установки мультимедийного сервера pipewire.
  • Предоставлена поддержка локализации и подключения переводов для всех выводимых на экран данных.
  • Улучшена поддержка файловой системы Btrfs. Добавлена опция для включения сжатия в Btrfs и опция для отключение режима copy-on-write (nodatacow).
  • Расширены возможности для управления дисковыми разделами.
  • Предоставлена возможность одновременного определения нескольких конфигураций сетевых карт.
  • Добавлены тесты на базе pytest.
  • Добавлена функция archinstall.run_pacman() для вызова пакетного менеджера pacman, а также функция archinstall.package_search() для поиска пакетов.
  • В archinstall.Installer() добавлена функция .enable_multilib_repository() для включения multilib.
  • Добавлены функции загрузки и сохранения настроек (archinstall.load_config и archinstall.save_config)
  • Добавлена функция archinstall.list_timezones() для показа списка часовых поясов.
  • В качестве нового оконного менеджера задействован qtile, написанный на языке Python.
  • Добавлены функции для добавления загрузчиков systemd, grub и efistub.
  • Сценарии взаимодействия с пользователем разделены на несколько файлов и перемещены из archinstall/lib/user_interaction.py в каталог archinstall/lib/user_interaction/.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  3. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  4. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  5. OpenNews: Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок
  6. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57097-archinstall
Ключевые слова: archinstall, archlinux
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