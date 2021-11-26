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Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

26.11.2021 12:45

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, который с апреля в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более года не обновлялась.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД.

В новой версии:

  • Добавлена корректная поддержка загрузчика GRUB и дискового шифрования.
  • Добавлена поддержка настройки подразделов Btrfs.
  • Обеспечено определение наличия на установочном носителе активного сервиса espeakup.service (синтезатор речи для людей с проблемами со зрением) и автоматическое копирование его настроек при установке.
  • Реализована поддержка создания нескольких шифрованных разделов.
  • Повышена надёжность выполнения таких операций с дисками, как разбивка разделов, шифрование и монтирование.
  • Предложена начальная поддержка плагинов, позволяющих создавать свои обработчики и дополнения к инсталлятору. Плагины в том числе можно загружать по сети при помощи опции "--plugin=url|location", файла конфигурации ({"plugin": "url|location"}"), API ( archinstall.load_plugin()) или пакетного менеджера (pip install yourplugin).
  • Переработан интерфейс для ручной разбивки дисковых разделов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  3. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей
  4. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  5. OpenNews: В установочные образы Arch Linux добавлен инсталлятор
  6. OpenNews: В Arch Linux сменился лидер проекта
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56236-archlinux
Ключевые слова: archlinux, archinstall, installer
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем???
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 12:57, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поколение сменилось, пришла бывшая школота, которая не всегда осиливала простой как три копейки процесс бутстрапа (разбить диск, чрутнутся, вытянуть базу, ребутнуться и проверить, что сетевуха определилась). Так сказать от нашего стола сладкий хлебушек к вашему столу.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:59, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну а как они собираются развиваться. А если у них будет не DHCP, а допустим PPOE, которого вроде нет в инстеллере.
    Все конец света?
     
  • 3.18, лютый жабби__ (?), 13:48, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >простой как три копейки процесс бутстрапа

    ты без подсказки поставишь на софтзеркало с full disk encryption и пробросом trim-а, особенно когда делаешь это раз в 4-5 лет. может ты за дротт? )

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:03, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для установки рача на несколько машин, но не настолько несколько чтоб устраивать конвейер-пати по клонированию хардов
     
     
  • 3.8, Бог девопсов (?), 13:10, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этого так-то более приспособленные тулзы придумали, чем этот гуманитарный костыль
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 13:15, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше dd ничего лучше не придумали
    в плане гуманитарности рачисталлер вполне успешно конкурирует с канонiчной установкой
     
  • 2.14, istepan (ok), 13:20, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Для того чтоб сэкономить время и не заниматься допиливанием конфигов.
    Я из-за этого перешел на манджару и не жалею.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:56, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пакетная база манжары и стандартные конфигурации — кал. Говорю как пользователь манжары. Хотя сейчас уже перепилил систему и проблем особо нету (потому что все дистры одинаковые)
     
     
  • 4.27, cleaner (ok), 16:50, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ними не так? Давно приглядываюсь к манжаре, на виртуалку ставлю - дистр как дистр, разве что хорошую тему оформления могу отметить) Ну ещё утилиты какие-то специфичные есть, возможно, глубоко не копал
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 12:57, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а как скоро туда портируют убунтовский установщик?
     
     
  • 2.5, Daemon (??), 13:02, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Виндовый лучше.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:12, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с BSOD-ом и автообновлениями
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:04, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ауре поищи
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 13:21, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > в ауре поищи

    Сначала пусть чакры почистит.

     
  • 2.20, Ольбертович (?), 13:58, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Calamares например взяли б без велосипедостроения чтоб обойтись, не такой уж и плохой, он даже делает что просишь, дает кастом разбить, загрузчик ставит, работает нормально, в отличие, например, от Анаконды федоровской
     
     
  • 3.21, ИмяХ (?), 14:39, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь взяли его. И получилась манджара.
     

  • 1.10, n00by (ok), 13:13, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему для Arch Linux, как бы не требующем инсталлятора, написано несколько инсталляторов, а из Пока Линукс выкинули единственный и скопировали из Fedora?
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 13:16, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вообще не интересно
     
     
  • 3.13, n00by (ok), 13:18, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мне интересно. По сведениям Анонимов Опеннета, Арч используют только "школьники". Получается, школьники могут написать инсталлятор, а автономные разработчики Пока Линукс не могут.
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 13:27, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Получается, школьники могут написать пихтоно-скриптик для установки

    да

     
     
  • 5.17, n00by (ok), 13:40, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во. В этом вся и мякотка. "Школьники" написали _скриптик_ на Питоне, а "ведущие разработчики" не смогли добавить 5 строчек в готовый на Пёрле, потому и выкинули.
     
     
  • 6.22, Аноним (9), 14:48, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не смогли добавить 5 строчек
    > не нужно

    поправил

     
     
  • 7.23, n00by (ok), 14:56, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> не смогли добавить 5 строчек
    >> не нужно
    > поправил

    Это были очень нужные строчки. Без них не устанавливалось на актуальное железо, а значит и нельзя  ̶о̶с̶в̶о̶и̶т̶ь̶ ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶ продавать.

     
  • 6.24, YetAnotherOnanym (ok), 15:12, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <trollmode>У "ведущих разработчиков" порог самокритики выше.</trollmode>
     

  • 1.26, ананоша (?), 16:20, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уехал на Nixos
     
     
  • 2.29, Аноним (6), 17:34, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи в курсе
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:15, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Повышена надёжность выполнения таких операций с дисками, как разбивка разделов, шифрование и монтирование.

    Хорошо. На этот моменте как раз скрипт ломался, можно попробовать снова

     

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