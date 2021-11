Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

2.12 , Аноним ( 9 ), 13:16, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – вообще не интересно

3.13 , n00by ( ok ), 13:18, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Мне интересно. По сведениям Анонимов Опеннета, Арч используют только "школьники". Получается, школьники могут написать инсталлятор, а автономные разработчики Пока Линукс не могут.

4.16 , Аноним ( 6 ), 13:27, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Получается, школьники могут написать пихтоно-скриптик для установки да

5.17 , n00by ( ok ), 13:40, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во. В этом вся и мякотка. "Школьники" написали _скриптик_ на Питоне, а "ведущие разработчики" не смогли добавить 5 строчек в готовый на Пёрле, потому и выкинули.

6.22 , Аноним ( 9 ), 14:48, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не смогли добавить 5 строчек

> не нужно поправил

7.23 , n00by ( ok ), 14:56, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> не смогли добавить 5 строчек

>> не нужно

> поправил Это были очень нужные строчки. Без них не устанавливалось на актуальное железо, а значит и нельзя ̶о̶с̶в̶о̶и̶т̶ь̶ ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶ продавать.

6.24 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:12, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – <trollmode>У "ведущих разработчиков" порог самокритики выше.</trollmode>