Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

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|2.2, Жироватт (ok), 12:57, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Поколение сменилось, пришла бывшая школота, которая не всегда осиливала простой как три копейки процесс бутстрапа (разбить диск, чрутнутся, вытянуть базу, ребутнуться и проверить, что сетевуха определилась). Так сказать от нашего стола сладкий хлебушек к вашему столу.
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|3.4, Аноним (1), 12:59, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну а как они собираются развиваться. А если у них будет не DHCP, а допустим PPOE, которого вроде нет в инстеллере.
Все конец света?
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|3.18, лютый жабби__ (?), 13:48, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>простой как три копейки процесс бутстрапа
ты без подсказки поставишь на софтзеркало с full disk encryption и пробросом trim-а, особенно когда делаешь это раз в 4-5 лет. может ты за дротт? )
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|2.6, Аноним (6), 13:03, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для установки рача на несколько машин, но не настолько несколько чтоб устраивать конвейер-пати по клонированию хардов
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|3.8, Бог девопсов (?), 13:10, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для этого так-то более приспособленные тулзы придумали, чем этот гуманитарный костыль
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|4.11, Аноним (6), 13:15, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лучше dd ничего лучше не придумали
в плане гуманитарности рачисталлер вполне успешно конкурирует с канонiчной установкой
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|2.14, istepan (ok), 13:20, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Для того чтоб сэкономить время и не заниматься допиливанием конфигов.
Я из-за этого перешел на манджару и не жалею.
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|3.25, Аноним (25), 15:56, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пакетная база манжары и стандартные конфигурации — кал. Говорю как пользователь манжары. Хотя сейчас уже перепилил систему и проблем особо нету (потому что все дистры одинаковые)
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|4.27, cleaner (ok), 16:50, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с ними не так? Давно приглядываюсь к манжаре, на виртуалку ставлю - дистр как дистр, разве что хорошую тему оформления могу отметить) Ну ещё утилиты какие-то специфичные есть, возможно, глубоко не копал
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|2.20, Ольбертович (?), 13:58, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Calamares например взяли б без велосипедостроения чтоб обойтись, не такой уж и плохой, он даже делает что просишь, дает кастом разбить, загрузчик ставит, работает нормально, в отличие, например, от Анаконды федоровской
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|1.10, n00by (ok), 13:13, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему для Arch Linux, как бы не требующем инсталлятора, написано несколько инсталляторов, а из Пока Линукс выкинули единственный и скопировали из Fedora?
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|3.13, n00by (ok), 13:18, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мне интересно. По сведениям Анонимов Опеннета, Арч используют только "школьники". Получается, школьники могут написать инсталлятор, а автономные разработчики Пока Линукс не могут.
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|4.16, Аноним (6), 13:27, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Получается, школьники могут написать пихтоно-скриптик для установки
да
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|5.17, n00by (ok), 13:40, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во. В этом вся и мякотка. "Школьники" написали _скриптик_ на Питоне, а "ведущие разработчики" не смогли добавить 5 строчек в готовый на Пёрле, потому и выкинули.
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|7.23, n00by (ok), 14:56, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> не смогли добавить 5 строчек
>> не нужно
> поправил
Это были очень нужные строчки. Без них не устанавливалось на актуальное железо, а значит и нельзя ̶о̶с̶в̶о̶и̶т̶ь̶ ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶ продавать.
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|1.28, Аноним (28), 17:15, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Повышена надёжность выполнения таких операций с дисками, как разбивка разделов, шифрование и монтирование.
Хорошо. На этот моменте как раз скрипт ломался, можно попробовать снова
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