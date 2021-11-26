Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, который с апреля в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Отдельно развивается реализация графического интерфейса установки, но она не включена в состав установочных образов Arch Linux и уже более года не обновлялась. Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В диалоговом режиме пользователю последовательно задаются вопросы, охватывающие основные настройки и действия из руководства по установке. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. В новой версии: Добавлена корректная поддержка загрузчика GRUB и дискового шифрования.

Добавлена поддержка настройки подразделов Btrfs.

Обеспечено определение наличия на установочном носителе активного сервиса espeakup.service (синтезатор речи для людей с проблемами со зрением) и автоматическое копирование его настроек при установке.

Реализована поддержка создания нескольких шифрованных разделов.

Повышена надёжность выполнения таких операций с дисками, как разбивка разделов, шифрование и монтирование.

Предложена начальная поддержка плагинов, позволяющих создавать свои обработчики и дополнения к инсталлятору. Плагины в том числе можно загружать по сети при помощи опции "--plugin=url|location", файла конфигурации ({"plugin": "url|location"}"), API ( archinstall.load_plugin()) или пакетного менеджера (pip install yourplugin).

Переработан интерфейс для ручной разбивки дисковых разделов.



