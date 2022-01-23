Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland

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|3.6, Аноним (6), 09:45, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо. Пассаж про нуво это вообще прекрасно, на нуво никогда ничего не работало и разработчики об этом знают.
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|4.10, Аноним (2), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо.
Что-что? Блестящее железо? Ты, судя по всему, оконные менеджере пишешь, верно?
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|3.11, макпыф (ok), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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wayland композитору для работы нужен egl. У нвидии ранее была не совместимая с месой реализация. Сейчас gbm запилили, но официальной поддержки от sway нет (то есть багрепорты с нвидией не будут рассматриваться)
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|2.4, andy (??), 09:26, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Nvidia users
All proprietary graphics drivers are unsupported. This includes the Nvidia proprietary driver. The open source Nouveau driver is required instead. Tip: buy your hardware with open source support in mind.
https://github.com/swaywm/sway/wiki
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|3.31, Аноним (31), 13:44, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Tip: choose your software with hardware support in mind.
Так-то они в своем праве поддерживать (или не) что угодно, но уровень коммуникации с пользователями трешовый. И это в то время, когда кеды из кедов выпрыгивали, но поддержку GBM впилили.
Ну пусть тогда эти три с половиной землекопа не жалуются на marker share.
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|2.7, макпыф (ok), 09:46, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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официально нет. Nvidia говорила, когда gbm api делала в своем драйвере, что sway работает
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|3.13, Аноним (6), 09:55, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корректно было бы сказать что зависимость от меза. Точно так же браузеры пытались загружать нуво, которым даже никогда не пахло в системе, и умирали на вейланде (только ъвейланд работал, но чисто в софт режиме). Можно сказать теперь нвидия добавила поддержку своего драйвера в меза.
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|2.28, Аноним (28), 13:27, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если Nvidia пофиг на опенсурс, почему опенсурс должен волноваться об их картах. Все в руках невидим, хотели бы давно сделали опенсурс драйвер, со своими костылями пусть сами разбираются. Ушел с зелёных карт и больше их покупать не буду.
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|1.5, Аноним (5), 09:33, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На вялом wm раз, два и всё. На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет. Уже не первый год только и заговоров о 'инксы ненужны, они устарели', а прогресса нет. Или жручее de или ничего для полтора землекопа.
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|2.8, макпыф (ok), 09:49, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На вялом wm раз, два и всё
Ну вообще на wlroots сейчас достаточно много наплодилось, но их известность и популярность очень не высока.
> На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет.
Официальной да. Но nvidia говорит что все работает.
> прогресса нет
См. выше про нвидию.
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|3.29, Аноним (29), 13:36, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> nvidia говорит
Невидия много говорит, да мало делает. Пока продажи шли, обещала Vulkan на Fermi. Продажи кончились, обещания забылись. Ни Vulkan, ни PRIME render offload, ни GBM на Fermi нет. Решительно невозможно, говорят, "новому" драйверу поддерживать "устаревшие" архитектуры. Беги-покупай новую карту, "старой" давно уже место на мировой свалке капитализма.
Вот и сейчас болтают, мол, покупайте карточки пока работают. А действительно работают ли, и что с ними завтра будет (не превратятся ли в тыкву?) - не их заботы, а доверчивых лохупателей.
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|2.25, Аноним (25), 12:32, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 'инксы ненужны, они устарели'
А может быть да?
> На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет.
А может вот это ненужно?
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|3.34, Ненужно (?), 14:10, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> 'инксы ненужны, они устарели'
>А может быть да?
Перезвоните, когда в вяленом появится настройка насыщенности.
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|1.9, Аноним (2), 09:50, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle)
А они собираются эти протоколы как-то стандартизировать, пока не разрослось до целого зоопарка несовместимых?
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|2.15, Анон1 (?), 09:58, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем? Есть только одно DE для работы с Wayland - gnome. Многие приложения попросту игнорят существование других, например в zoom, Ms teams и Skype шаринг экрана только в гноме работает
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|3.24, keydon (ok), 12:16, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Приложения для дегенератов пишутся дегенератами и не работают. Ничего нового.
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|2.16, макпыф (ok), 10:10, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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kde с wlroots вроде пытаются все делать примерно одинаково и совместимо. А gnome наоборот похоже хотят что бы программы для gnome и все. Поэтому даже базовые, вполне стандартизованные протоколы, поддерживают не все. Например xdg-decorative
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|1.20, анонимчик (?), 10:45, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный проект, использую уже три года в сочетании с WayBar. Ничего другого не желаю и не планирую.
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|1.27, crandel (ok), 13:24, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлена команда "output render_bit_depth" для включения для вывода режима композитинга с высокой глубиной цвета.
Вау, вот теперь иксы отс**нут
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|1.33, Аноним (-), 14:03, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кресты, больше зависимостей, больше тупняка и тормозов. Зато умеет почти все что умеет оригинал, это так молодежно и модно ^_^
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|1.35, Сталин Жив (?), 14:26, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужно быть либо школьником, либо пенсионером, чтобы потратить пол своей жизни на настройку этой тряхомудии. Нормальному человеку операционная систему нужна только для одного – запуск прикладного софта.
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