Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland

Опубликован релиз композитного менеджера Sway 1.7, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD. Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола). Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust. В новом выпуске: Предоставлена возможность перемещения вкладок мышью.

Добавлена поддержка вывода на шлемы виртуальной реальности.

Добавлена команда "output render_bit_depth" для включения для вывода режима композитинга с высокой глубиной цвета.

Повышена надёжность и производительность вывода полноэкранных окон (при помощи dmabuf обеспечен прямой вывод без дополнительной буферизации).

Задействован протокол xdg-activation-v1, позволяющий передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

Добавлена опция client.focused_tab_title для настройки цвета активной вкладки.

Добавлена команда "output modeline" для выставления собственного режима DRM (Direct Rendering Manager).

Добавлена команда "output dpms toggle" для упрощения гашения экрана из скриптов. Также добавлены команды "gaps <type> <scope> toggle <px>", "smart_gaps inverse_outer" и "split none".

Удалена опция "--my-next-gpu-wont-be-nvidia", вместо которой слудет использовать режим "--unsupported-gpu". Проприетарные драйверы NVIDIA по-прежнему не поддерживаются.

Определённый в настройках по умолчанию эмлуятор терминала заменён на foot.

Предоставлена возможность отключения панели swaybar и диалогов swaynag во время сборки.

Запрещено динамическое изменение высоты заголовка окна в зависимости от символов в тексте заголовка, заголовок теперь всегда имеет фиксированную высоту.



