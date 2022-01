Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:19, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Почему она должна быть в оконном менеджере?

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:45, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо. Пассаж про нуво это вообще прекрасно, на нуво никогда ничего не работало и разработчики об этом знают.

4.10 , Аноним ( 2 ), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – >Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо. Что-что? Блестящее железо? Ты, судя по всему, оконные менеджере пишешь, верно?

5.12 , макпыф ( ok ), 09:54, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – он написал не "блестящие", а "блеклистящие", от blacklist

6.14 , Аноним ( 2 ), 09:58, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Казалось бы, причем здесь оконные менеджеры

6.21 , Майкол Смыт ( ? ), 11:26, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не написал, а наврайтил, пишете по-программистски.

3.11 , макпыф ( ok ), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wayland композитору для работы нужен egl. У нвидии ранее была не совместимая с месой реализация. Сейчас gbm запилили, но официальной поддержки от sway нет (то есть багрепорты с нвидией не будут рассматриваться)

2.4 , andy ( ?? ), 09:26, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Nvidia users All proprietary graphics drivers are unsupported. This includes the Nvidia proprietary driver. The open source Nouveau driver is required instead. Tip: buy your hardware with open source support in mind. https://github.com/swaywm/sway/wiki

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:44, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Tip: choose your software with hardware support in mind. Так-то они в своем праве поддерживать (или не) что угодно, но уровень коммуникации с пользователями трешовый. И это в то время, когда кеды из кедов выпрыгивали, но поддержку GBM впилили.

Ну пусть тогда эти три с половиной землекопа не жалуются на marker share.

2.7 , макпыф ( ok ), 09:46, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – официально нет. Nvidia говорила, когда gbm api делала в своем драйвере, что sway работает

3.13 , Аноним ( 6 ), 09:55, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Корректно было бы сказать что зависимость от меза. Точно так же браузеры пытались загружать нуво, которым даже никогда не пахло в системе, и умирали на вейланде (только ъвейланд работал, но чисто в софт режиме). Можно сказать теперь нвидия добавила поддержку своего драйвера в меза.

2.28 , Аноним ( 28 ), 13:27, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если Nvidia пофиг на опенсурс, почему опенсурс должен волноваться об их картах. Все в руках невидим, хотели бы давно сделали опенсурс драйвер, со своими костылями пусть сами разбираются. Ушел с зелёных карт и больше их покупать не буду.

