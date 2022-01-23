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Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland

23.01.2022 08:13

Опубликован релиз композитного менеджера Sway 1.7, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность перемещения вкладок мышью.
  • Добавлена поддержка вывода на шлемы виртуальной реальности.
  • Добавлена команда "output render_bit_depth" для включения для вывода режима композитинга с высокой глубиной цвета.
  • Повышена надёжность и производительность вывода полноэкранных окон (при помощи dmabuf обеспечен прямой вывод без дополнительной буферизации).
  • Задействован протокол xdg-activation-v1, позволяющий передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • Добавлена опция client.focused_tab_title для настройки цвета активной вкладки.
  • Добавлена команда "output modeline" для выставления собственного режима DRM (Direct Rendering Manager).
  • Добавлена команда "output dpms toggle" для упрощения гашения экрана из скриптов. Также добавлены команды "gaps <type> <scope> toggle <px>", "smart_gaps inverse_outer" и "split none".
  • Удалена опция "--my-next-gpu-wont-be-nvidia", вместо которой слудет использовать режим "--unsupported-gpu". Проприетарные драйверы NVIDIA по-прежнему не поддерживаются.
  • Определённый в настройках по умолчанию эмлуятор терминала заменён на foot.
  • Предоставлена возможность отключения панели swaybar и диалогов swaynag во время сборки.
  • Запрещено динамическое изменение высоты заголовка окна в зависимости от символов в тексте заголовка, заголовок теперь всегда имеет фиксированную высоту.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18
  3. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56562-sway
Ключевые слова: sway
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Любитель Монеточки (?), 08:56, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержка зеленых чипов в Sway есть?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:19, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему она должна быть в оконном менеджере?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:45, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо. Пассаж про нуво это вообще прекрасно, на нуво никогда ничего не работало и разработчики об этом знают.
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >Потому что оконные менеджеры пишут шизофреники, блеклистящие железо.

    Что-что? Блестящее железо? Ты, судя по всему, оконные менеджере пишешь, верно?

     
     
  • 5.12, макпыф (ok), 09:54, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он написал не "блестящие", а "блеклистящие", от blacklist
     
     
  • 6.14, Аноним (2), 09:58, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, причем здесь оконные менеджеры
     
  • 6.21, Майкол Смыт (?), 11:26, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не написал, а наврайтил, пишете по-программистски.
     
  • 3.11, макпыф (ok), 09:53, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wayland композитору для работы нужен egl. У нвидии ранее была не совместимая с месой реализация. Сейчас gbm запилили, но официальной поддержки от sway нет (то есть багрепорты с нвидией не будут рассматриваться)
     
  • 2.4, andy (??), 09:26, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Nvidia users

    All proprietary graphics drivers are unsupported. This includes the Nvidia proprietary driver. The open source Nouveau driver is required instead. Tip: buy your hardware with open source support in mind.

    https://github.com/swaywm/sway/wiki

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:44, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Tip: choose your software with hardware support in mind.

    Так-то они в своем праве поддерживать (или не) что угодно, но уровень коммуникации с пользователями трешовый. И это в то время, когда кеды из кедов выпрыгивали, но поддержку GBM впилили.
    Ну пусть тогда эти три с половиной землекопа не жалуются на marker share.

     
  • 2.7, макпыф (ok), 09:46, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    официально нет. Nvidia говорила, когда gbm api делала в своем драйвере, что sway работает
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 09:55, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корректно было бы сказать что зависимость от меза. Точно так же браузеры пытались загружать нуво, которым даже никогда не пахло в системе, и умирали на вейланде (только ъвейланд работал, но чисто в софт режиме). Можно сказать теперь нвидия добавила поддержку своего драйвера в меза.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:27, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Nvidia пофиг на опенсурс, почему опенсурс должен волноваться об их картах. Все в руках невидим, хотели бы давно сделали опенсурс драйвер, со своими костылями пусть сами разбираются. Ушел с зелёных карт и больше их покупать не буду.
     
     
  • 3.32, Мент (?), 13:50, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сделал проще, я просто пользуюсь windows 11
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:33, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На вялом wm раз, два и всё. На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет.  Уже не первый год только и заговоров о 'инксы ненужны, они устарели', а прогресса нет. Или жручее de или ничего для полтора землекопа.
     
     
  • 2.8, макпыф (ok), 09:49, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На вялом wm раз, два и всё

    Ну вообще на wlroots сейчас достаточно много наплодилось, но их известность и популярность очень не высока.

    > На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет.

    Официальной да. Но nvidia говорит что все работает.

    > прогресса нет

    См. выше про нвидию.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:36, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > nvidia говорит

    Невидия много говорит, да мало делает. Пока продажи шли, обещала Vulkan на Fermi. Продажи кончились, обещания забылись. Ни Vulkan, ни PRIME render offload, ни GBM на Fermi нет. Решительно невозможно, говорят, "новому" драйверу поддерживать "устаревшие" архитектуры. Беги-покупай новую карту, "старой" давно уже место на мировой свалке капитализма.
    Вот и сейчас болтают, мол, покупайте карточки пока работают. А действительно работают ли, и что с ними завтра будет (не превратятся ли в тыкву?) - не их заботы, а доверчивых лохупателей.

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:32, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 'инксы ненужны, они устарели'

    А может быть да?

    > На этом ещё и поддержки блоба от nvidia нет.

    А может вот это ненужно?

     
     
  • 3.34, Ненужно (?), 14:10, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 'инксы ненужны, они устарели'
    >А может быть да?

    Перезвоните, когда в вяленом появится настройка насыщенности.

     

  • 1.9, Аноним (2), 09:50, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle)

    А они собираются эти протоколы как-то стандартизировать, пока не разрослось до целого зоопарка несовместимых?

     
     
  • 2.15, Анон1 (?), 09:58, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем? Есть только одно DE для работы с Wayland - gnome. Многие приложения попросту игнорят существование других, например в zoom, Ms teams и Skype шаринг экрана только в гноме работает
     
     
  • 3.24, keydon (ok), 12:16, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приложения для дегенератов пишутся дегенератами и не работают. Ничего нового.
     
     
  • 4.36, Сталин Жив (?), 14:28, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Щас тебя местные смузихлёбы и им сочувствующие заминусуют.
     
  • 3.26, crandel (ok), 13:23, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В sway отлично все шарится, без проблем
     
  • 2.16, макпыф (ok), 10:10, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    kde с wlroots вроде пытаются все делать примерно одинаково и совместимо. А gnome наоборот похоже хотят что бы программы для gnome и все. Поэтому даже базовые, вполне стандартизованные протоколы, поддерживают не все. Например xdg-decorative
     
  • 2.37, Сталин Жив (?), 14:29, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не собираются. Это же опенсурс (т.е. помойка).
     

  • 1.17, DeaDBeeF (ok), 10:10, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tray так и не сделали.
     
     
  • 2.19, анонимчик (?), 10:44, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня есть tray. WayBar
     

  • 1.18, макпыф (ok), 10:30, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > библиотеки wlroots

    Зачем давать ссылку на старый репозиторий на гитхабе?

    > This project has migrated to gitlab.freedesktop.org.

    Новый репозиторий:
    https://gitlab.freedesktop.org/wlroots/wlroots

     
  • 1.20, анонимчик (?), 10:45, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный проект, использую уже три года в сочетании с WayBar. Ничего другого не желаю и не планирую.
     
     
  • 2.22, Питонист (?), 11:27, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества для пользователя в сравнении с i3?
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:44, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как называется менюшка со серина справа вверху?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:38, 23/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контекстное меню
     

  • 1.27, crandel (ok), 13:24, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена команда "output render_bit_depth" для включения для вывода режима композитинга с высокой глубиной цвета.

    Вау, вот теперь иксы отс**нут

     
  • 1.33, Аноним (-), 14:03, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кресты, больше зависимостей, больше тупняка и тормозов. Зато умеет почти все что умеет оригинал, это так молодежно и модно ^_^
     
  • 1.35, Сталин Жив (?), 14:26, 23/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно быть либо школьником, либо пенсионером, чтобы потратить пол своей жизни на настройку этой тряхомудии. Нормальному человеку операционная систему нужна только для одного – запуск прикладного софта.
     

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