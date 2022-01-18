Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2021.01.18, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны i3, Bspwm, Awesome, JWM, dk, Fluxbox, Xfce, Deepin, GNOME, Cinnamon, Sway). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 959 Мб.

В новой версии добавлена поддержка мозаичного оконного менеджера dk и пользовательского окружения Sway, в котором используется Wayland. Улучшена реализация сеанса на базе Xfce. Обновлены пакеты в репозитории и обновлена тема оформления. Задействована новая версия утилиты BAPH для работы с репозиториями AUR, в которой появилась новая опция для проверки наличия обновлений.