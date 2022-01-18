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Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18

21.01.2022 09:32

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2021.01.18, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны i3, Bspwm, Awesome, JWM, dk, Fluxbox, Xfce, Deepin, GNOME, Cinnamon, Sway). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 959 Мб.

В новой версии добавлена поддержка мозаичного оконного менеджера dk и пользовательского окружения Sway, в котором используется Wayland. Улучшена реализация сеанса на базе Xfce. Обновлены пакеты в репозитории и обновлена тема оформления. Задействована новая версия утилиты BAPH для работы с репозиториями AUR, в которой появилась новая опция для проверки наличия обновлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.archlabslinux.co...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.12
  3. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  4. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56555-archlabs
Ключевые слова: archlabs
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прикольно, но artix лучше.
     
     
  • 2.5, МесьеАнноний (?), 10:30, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    artix это же archlinux без systemd. А тут не понятно чем же эта сборка выделяется на фоне самого archlinux-a.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:33, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто настроенная под определенные хотелки сборочка арча. Может, кому-то и понравится.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:47, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Улучшена реализация сеанса на базе Xfce

    Принципиально новая операционная система. Теперь и с улучшенной реализацией сеанса на базе Xfce. Даже не пишите мне, если в вашей операционной системе реализация сеанса на базе Xfce не улучшена.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:59, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не видишь что ли какая модная темная тема и стильные иконки tango у системного монитора на скриншоте? нескучные обои тебе подавай
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор явно хочет в 2021 год вернутся...2021.01.18
     
  • 1.4, Jeck (?), 10:26, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная сборка с нескучным обоями. Зачем вообще публиковать это?
     
     
  • 2.10, Скучно (?), 11:38, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что еще делать?
     

  • 1.6, Крокодил (?), 10:57, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто предлагает более стабильный и незамусоренный хфсе?

    Ендевоур - постоянно что-то ломается, маджаро имеет кучу ненужных софтин и qt мусора изкоробки, опенсюсе имеет кучу gnome мусора изкоробки, xubuntu - не имеет минимал установки, а поэтому тоже напичкан лишним, мхлинукс завален своими мхпрогами, которые лежат мусором. Так есть ли ванильный хфсе?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Кто предлагает более стабильный и незамусоренный хфсе?

    арч

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:40, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше %distroname% ?
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:53, 21/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понял, на втором скрине 10 (ДЕСЯТЬ) рабочих столов? :)

    Если так, то поразительно, что это рассматривается здесь, а не например специалистами психиатрической клиники.

     
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