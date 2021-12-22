Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2

|
|
|
|2.8, Аноним (8), 01:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дай угадаю, арчевод? Обидно что берут пакеты из реп арча, дополнительно тестируют, стабилизируют и получается арч, но с гораздо меньшим количеством проблем после обновлений? А нелюбовь к дистрибутиву потому что тоже так хочешь, но не можешь сменить дистр так как потеряешь возможность говорить btw i use arch.
|
|1.3, Аноним (3), 00:27, 23/12/2021 [ответить]
|+1 +/–
|
дистр нужный, нужно вовлекать детей в мир линуксов, как в своё время это делала убунта. позже можно накатить арч, где пакеты ломаются реже, чем раз в неделю, или другой взрослый дистр.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 00:33, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В Манжаре они ломаются реже, т.к. проходят временную обкатку. А вот другой взрослый дистр - отличная идея. И, конечно же, это будет не рач и его производные.
|
|1.5, Кир (?), 00:49, 23/12/2021 [ответить]
|+2 +/–
|
Сижу на Manjaro не первый год, полёт отличный. Не понимаю хейтеров.
|
|
|
|2.6, Fantasmas (?), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...
Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем.
|
|2.7, Fantasmas (?), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...
Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем. Как же тут не зайти и не метнуть камень в чужой огород...
|
|1.9, Аноним (9), 01:54, 23/12/2021 [ответить]
|+/–
|
как говорил сотрудник, есть процессники, а есть результиавщики. Процессники любители ИБД, чтобы делать, чтоб ничего не делать- обслуживать свой мета- прото- конструтортс умной миной на лице
|