Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:07, 23/12/2021 [ответить] –17 + / – Ненужный дистрибутив

2.2 , zo0M ( ok ), 00:15, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – ненужный комментарий

2.8 , Аноним ( 8 ), 01:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дай угадаю, арчевод? Обидно что берут пакеты из реп арча, дополнительно тестируют, стабилизируют и получается арч, но с гораздо меньшим количеством проблем после обновлений? А нелюбовь к дистрибутиву потому что тоже так хочешь, но не можешь сменить дистр так как потеряешь возможность говорить btw i use arch.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:27, 23/12/2021 [ответить] +1 + / – дистр нужный, нужно вовлекать детей в мир линуксов, как в своё время это делала убунта. позже можно накатить арч, где пакеты ломаются реже, чем раз в неделю, или другой взрослый дистр.

2.4 , Аноним ( 4 ), 00:33, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В Манжаре они ломаются реже, т.к. проходят временную обкатку. А вот другой взрослый дистр - отличная идея. И, конечно же, это будет не рач и его производные.



1.5 , Кир ( ? ), 00:49, 23/12/2021 [ответить] +2 + / – Сижу на Manjaro не первый год, полёт отличный. Не понимаю хейтеров.

2.6 , Fantasmas ( ? ), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...

Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем.

2.7 , Fantasmas ( ? ), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...

Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем. Как же тут не зайти и не метнуть камень в чужой огород...



1.9 , Аноним ( 9 ), 01:54, 23/12/2021 [ответить] + / – как говорил сотрудник, есть процессники, а есть результиавщики. Процессники любители ИБД, чтобы делать, чтоб ничего не делать- обслуживать свой мета- прото- конструтортс умной миной на лице

