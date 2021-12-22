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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2

22.12.2021 23:54

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.7 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.4 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Основные новшества:

  • В инсталляторе Calamares предоставлена возможность выбора файловой системы при автоматической разбивке на разделы и улучшена поддержка Btrfs. В том числе добавлена возможность размещения файлов подкачки в ФС Btrfs, а настройки subvolume улучшены для упрощения отката изменений и сокращения потребления места снапшотами.
  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 41.2, а раскладка элементов на экране приближена к настройкам GNOME по умолчанию. Для тех кто предпочитает старую вертикальную раскладку рабочего стола предоставлена возможность возвращения старых настроек через gnome-layout-switcher . Для Firefox по умолчанию включена тема оформления в стиле GNOME, которую также можно заменить на классический внешний вид Firefox через gnome-layout-switcher.
  • Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.23, KDE Frameworks 5.88 и KDE Gears 21.12. Тема оформления приближена к основной теме Breeze. Обеспечено подсвечивание активных элементов в диалоговых окнах при получении окном фокуса, увеличен размер полос прокрутки, изменено оформление переключателей. Улучшена работа KDE с использованием протокола Wayland.
  • Основная редакция продолжает поставляться с пользовательским окружением Xfce 4.16.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  3. OpenNews: Поставка не самых свежих ядер Linux создаёт проблемы с поддержкой оборудования у 13% новых пользователей
  4. OpenNews: CuteFish - новое окружение рабочего стола
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0
  6. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56396-manjaro
Ключевые слова: manjaro
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:07, 23/12/2021 [ответить]  
    		• –17 +/
    Ненужный дистрибутив
     
     
  • 2.2, zo0M (ok), 00:15, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    ненужный комментарий
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, арчевод? Обидно что берут пакеты из реп арча, дополнительно тестируют, стабилизируют и получается арч, но с гораздо меньшим количеством проблем после обновлений? А нелюбовь к дистрибутиву потому что тоже так хочешь, но не можешь сменить дистр так как потеряешь возможность говорить btw i use arch.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:27, 23/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    дистр нужный, нужно вовлекать детей в мир линуксов, как в своё время это делала убунта. позже можно накатить арч, где пакеты ломаются реже, чем раз в неделю, или другой взрослый дистр.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:33, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Манжаре они ломаются реже, т.к. проходят временную обкатку. А вот другой взрослый дистр - отличная идея. И, конечно же, это будет не рач и его производные.
     

  • 1.5, Кир (?), 00:49, 23/12/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Сижу на Manjaro не первый год, полёт отличный. Не понимаю хейтеров.
     
     
  • 2.6, Fantasmas (?), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...
    Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем.
     
  • 2.7, Fantasmas (?), 01:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обижаются тому что у тебя все так просто, пакетов много без доп репозиториев, роллинг с дополнительной фазой стабилизации пакетов, куча утилит облегчающих работу с дистрибутивом, и тому что Арч Вики - одна из лучших документации к дистрибутиву полностью совместима... Короче не тру это все понимаешь, надо пострадать, помучается консолью, понюхать арамат сломанных зависимостей из-за доп репозиториев, наслодится сборкой пакетов, которых ментайнеры не завезли ни в основу ни в допы, вдохнуть аромат свободы, когда сталкиваешься с проблемой а в оф документации нет решения, зато как хорошо проходит время в поисках форума, где кто-то да как то решил проблемку...
    Вот именно это все делает тебя по настоящему взрослым пользователем люнакса по их мнению, а не вот это вот, поставил то, что тебе удобно, комфортно и пользуешься без проблем. Как же тут не зайти и не метнуть камень в чужой огород...
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:54, 23/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    как говорил сотрудник, есть процессники, а есть результиавщики. Процессники любители ИБД, чтобы делать, чтоб ничего не делать- обслуживать свой мета- прото- конструтортс умной миной на лице
     
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