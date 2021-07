Поставка не самых свежих ядер Linux создаёт проблемы с поддержкой оборудования у 13% новых пользователей

3.26 , макпыф ( ok ), 18:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кернел и юзер спэйс мало связанны. не чего особо не должно ломаться

3.33 , Аноним ( 33 ), 18:56, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А потом удивлятся, почему все ломается и отваливается после каждого обновления. У меня очень редко что когда отваливалось после обновлений, и уж точно не "все".

Глупо судить обо "всем" по себе. И с ядрами все в порядке. Это железо сырое слишком быстро клепают - для железа.

Что видите ли им 1,5 года ядру слишком типа старое!

Ну так на надежном железе и обкатанное! Не ОСь подбирается под железо

а железо под ОСь!!! Прежде чем железку покупать

- просто посмотреть ее поддержку ядрами!

И о чудо! Скорее всего "все" будет работать!

4.39 , Rev ( ? ), 19:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не ОСь подбирается под железо

> а железо под ОСь!!! Пример извращённой логики линуксоидов. По этой логике получается, что когда прогресс в железе ушёл далеко вперёд нельзя покупать что-то новое, ибо ядра ещё не поддерживают, надо отставать.

5.41 , макпыф ( ok ), 19:15, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

ядра новые поддерживают железо обычно до того как оно в магазинах появляется И "линуксоиды" способны поставить новое ядро, так что это логика не наша

6.67 , Аноним ( 33 ), 20:22, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лучше не позорьтесь, говоря что-то от имени каких-то "линуксоидов"

- вы от линукс-хейтеров отличаетесь ровно на один шаг, что поставили себе Ubuntu, и решили что познали все про "Линукс", хотя толкаете "новое" железо, только потому что его где-то прорекламировали, все равно как типичный виндо-зависимый а сам Линукс тут ни при чем, это всего лишь ядро

7.80 , макпыф ( ok ), 20:48, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лучше не позорьтесь, говоря что-то от имени каких-то "линуксоидов"

> - вы от линукс-хейтеров отличаетесь ровно на один шаг, что поставили себе

> Ubuntu, и решили что познали все про "Линукс", хотя толкаете "новое"

> железо, только потому что его где-то прорекламировали, все равно как типичный

> виндо-зависимый

> а сам Линукс тут ни при чем, это всего лишь ядро Во первых я использую LFS, а убунта только для того чтобы её чинить Во вторых я не толкаю и не рекламирую новое железо В третьих Linux - часто сокращение от GNU/Linux В четвертых - кто тогда попадает в группу каких-то "линуксоидов" В пятых - Не знаю кто такие "линукс-хейтеры", но исходя из частей данной фразы это те кто линукс обсирают, чего я не делаю. П.С. И лично меня данный вопрос не сколько не волнует, я не сижу на generic ядре и убунта для меня не основная ОС.

5.48 , Аноним ( 33 ), 19:37, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Пример извращенной логики неграмотного бездаря По этой логике получается, что е... 5.68 , Аноним ( 68 ), 20:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Не ОСь подбирается под железо

>> а железо под ОСь!!!

> Пример извращённой логики линуксоидов. По этой логике получается, что когда прогресс в

> железе ушёл далеко вперёд нельзя покупать что-то новое, ибо ядра ещё

> не поддерживают, надо отставать. Всё правильно, это не линунсы нужно ругать, а вендоров "благодарить", т.к. это их дело - будет ли в линуксах поддержка их железа или нет. И нет никакого отставания, если предоставили спеки и/или ещё сами самостоятельно подсобили с поддержкой в ядре, то будет и поддержка.

5.74 , Аноним ( 74 ), 20:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или просто не использовать некро-дистрибутивы.

5.77 , Аноним ( 77 ), 20:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я давно говорю, что лучший выход это программно аппаратный комплекс, когда софт идет в связке с железом. Наглядный пример это продукция Apple.

6.84 , Аноним ( 33 ), 20:51, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может вы и на сертификаты сдавали?

4.42 , макпыф ( ok ), 19:16, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1.5 года - любое ПО - старье И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении

5.50 , Аноним ( 33 ), 19:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1.5 года - любое ПО - старье

> И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении Ваше мнение ни о чем, и ни на что не влияет!!!

6.52 , макпыф ( ok ), 19:40, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> 1.5 года - любое ПО - старье

>> И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении

> Ваше мнение ни о чем, и ни на что не влияет!!! как и ваше

7.60 , Аноним ( 33 ), 20:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тогда почему так переживаете?

8.62 , Аноним ( 33 ), 20:14, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P S даже если со свежими обновлениями про 1 5 года речь о чем шла если вы пер... 9.76 , макпыф ( ok ), 20:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я не говорю про ОС В данном случае имеется ввиду пакет И у меня убунту только ... 10.81 , Аноним ( 33 ), 20:48, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы уже сами запутались, о чем сами говорите а смысл сидеть на убунту и при эт...