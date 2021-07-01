Поставка не самых свежих ядер Linux создаёт проблемы с поддержкой оборудования у 13% новых пользователей

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|3.5, макпыф (ok), 17:59, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> так пересаживайся с lts выпуска на полугодичные и будет тебе ролинг.
я сижу на LFS + ubuntu devel
говорю не про себя, у меня подобных проблем не было, а просто что это стоило бы сделать
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|4.9, Тинус Лорвальдс (ok), 18:05, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>LFS + ubuntu devel
бред какой-то написан.
>говорю не про себя, у меня подобных проблем не было, а просто что это стоило бы сделать
стоило бы разобраться в вопросе, прежде чем давать абсолютно ненужные советы.
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|5.13, макпыф (ok), 18:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>LFS + ubuntu devel
> бред какой-то написан.
у меня основная LFS и запасная ubuntu devel (в разработке, сейчас 21.10)
> стоило бы разобраться в вопросе, прежде чем давать абсолютно ненужные советы.
Я вполне понимаю вопрос
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|3.17, Аноним (17), 18:21, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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LTS это long time _support_ вообще-то, а не так, что раз в два года выпустили и забыли.
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|2.10, Аноним (10), 18:05, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вообще у Ubuntu есть такая штука - HWE (Hardware Enablement stack).
Если поставить эти пакеты, то ядра (и, вроде даже X11) будут завозить "роллингом" из актуального (не LTS) выпуска.
Правда:
- Этот выпуск всё равно содержит не самое актуальное ядро
- Ядро и X11 актуального выпуска будет доступно не сразу с выходом этого выпуска, а ближе к концу его поддержки
Но так или иначе - указанные выше компоненты будут поновее, чем в "ванильном" Ubuntu LTS
Ссылка: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack
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|3.12, Аноним (10), 18:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я писал про использование LTS выпуска естественно :)
Из сообщения это может быть не ясно :(
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|3.28, Аноним (28), 18:52, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так почему юзвери не ставят эти новые ядра? Может что-то в консерватории подправить?
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|4.40, iPony129412 (?), 19:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставят — куда они денутся.
По умолчанию даже без спроса в фоне поставятся, ибо секурные обновления.
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|3.36, iPony129412 (?), 19:04, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если поставить эти пакеты, то ядра (и, вроде даже X11) будут завозить "роллингом" из актуального (не LTS) выпуска.
Оно так по умолчанию и есть в десктопной Ubuntu LTS.
В серверной только ядро версию не меняет (в смысле общую версию, а не патчи чисто).
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|2.20, ИмяХ (?), 18:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом удивлятся, почему все ломается и отваливается после каждого обновления.
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|3.26, макпыф (ok), 18:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кернел и юзер спэйс мало связанны. не чего особо не должно ломаться
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|3.33, Аноним (33), 18:56, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом удивлятся, почему все ломается и отваливается после каждого обновления.
У меня очень редко что когда отваливалось после обновлений, и уж точно не "все".
Глупо судить обо "всем" по себе.
И с ядрами все в порядке.
Это железо сырое слишком быстро клепают - для железа.
Что видите ли им 1,5 года ядру слишком типа старое!
Ну так на надежном железе и обкатанное!
Не ОСь подбирается под железо
а железо под ОСь!!!
Прежде чем железку покупать
- просто посмотреть ее поддержку ядрами!
И о чудо! Скорее всего "все" будет работать!
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|4.39, Rev (?), 19:07, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не ОСь подбирается под железо
> а железо под ОСь!!!
Пример извращённой логики линуксоидов. По этой логике получается, что когда прогресс в железе ушёл далеко вперёд нельзя покупать что-то новое, ибо ядра ещё не поддерживают, надо отставать.
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|5.41, макпыф (ok), 19:15, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ядра новые поддерживают железо обычно до того как оно в магазинах появляется
И "линуксоиды" способны поставить новое ядро, так что это логика не наша
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|6.67, Аноним (33), 20:22, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лучше не позорьтесь, говоря что-то от имени каких-то "линуксоидов"
- вы от линукс-хейтеров отличаетесь ровно на один шаг, что поставили себе Ubuntu, и решили что познали все про "Линукс", хотя толкаете "новое" железо, только потому что его где-то прорекламировали, все равно как типичный виндо-зависимый
а сам Линукс тут ни при чем, это всего лишь ядро
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|7.80, макпыф (ok), 20:48, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лучше не позорьтесь, говоря что-то от имени каких-то "линуксоидов"
> - вы от линукс-хейтеров отличаетесь ровно на один шаг, что поставили себе
> Ubuntu, и решили что познали все про "Линукс", хотя толкаете "новое"
> железо, только потому что его где-то прорекламировали, все равно как типичный
> виндо-зависимый
> а сам Линукс тут ни при чем, это всего лишь ядро
Во первых я использую LFS, а убунта только для того чтобы её чинить
Во вторых я не толкаю и не рекламирую новое железо
В третьих Linux - часто сокращение от GNU/Linux
В четвертых - кто тогда попадает в группу каких-то "линуксоидов"
В пятых - Не знаю кто такие "линукс-хейтеры", но исходя из частей данной фразы это те кто линукс обсирают, чего я не делаю.
П.С. И лично меня данный вопрос не сколько не волнует, я не сижу на generic ядре и убунта для меня не основная ОС.
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|8.85, Аноним (33), 20:59, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, с вашей точки зрения именно это и есть главные критерии Это видимо для вас ... большой текст свёрнут, показать
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|5.48, Аноним (33), 19:37, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Пример извращенной логики неграмотного бездаря По этой логике получается, что е... большой текст свёрнут, показать
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|5.68, Аноним (68), 20:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Не ОСь подбирается под железо
>> а железо под ОСь!!!
> Пример извращённой логики линуксоидов. По этой логике получается, что когда прогресс в
> железе ушёл далеко вперёд нельзя покупать что-то новое, ибо ядра ещё
> не поддерживают, надо отставать.
Всё правильно, это не линунсы нужно ругать, а вендоров "благодарить", т.к. это их дело - будет ли в линуксах поддержка их железа или нет. И нет никакого отставания, если предоставили спеки и/или ещё сами самостоятельно подсобили с поддержкой в ядре, то будет и поддержка.
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|5.77, Аноним (77), 20:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я давно говорю, что лучший выход это программно аппаратный комплекс, когда софт идет в связке с железом. Наглядный пример это продукция Apple.
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|4.42, макпыф (ok), 19:16, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1.5 года - любое ПО - старье
И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении
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|5.50, Аноним (33), 19:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1.5 года - любое ПО - старье
> И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении
Ваше мнение ни о чем, и ни на что не влияет!!!
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|6.52, макпыф (ok), 19:40, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> 1.5 года - любое ПО - старье
>> И не слишком ли много восклицательных знаков в твоем сообщении
> Ваше мнение ни о чем, и ни на что не влияет!!!
как и ваше
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|8.62, Аноним (33), 20:14, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P S даже если со свежими обновлениями про 1 5 года речь о чем шла если вы пер... текст свёрнут, показать
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|9.76, макпыф (ok), 20:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я не говорю про ОС В данном случае имеется ввиду пакет И у меня убунту только ... текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (11), 18:06, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Федора всего на два месяца отстаёт на стабильных репозиториях. Сейчас 5.12.12
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|1.14, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:08, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Подтверждаю. Купил себе ноут hp probook 450 g8, ядра ниже 5.11 не могут в графику Xe. Лайв режим запускается, а инсталлятор уже нет. WiFi, Bluetooth, сетевуха, звук, сканер отпечатка пальца — конечно же тоже не работают. Дистры, что я пробовал Debian 10, Linux Min. А вот Kubuntu 21.04 с ядром 5.11 завелась без сучка и задоринки. Работало абсолютно всё, только Хе графика работала в каком-то режиме то ли совместимости, то ли эмуляции, но на производительности графики вроде никак не сказалось. Тиринга или чего-то в этом духе не было. Тот же ютуб в хроме не тормозит даже при 4К.
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|2.16, Аноним (16), 18:16, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ну, а можно было не брать промежуточный 21 04, а заюзать обновлённое ядро в 20 0... большой текст свёрнут, показать
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|3.34, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:59, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Молодец, что не в курсе, это крайне важно. Особенно важно, что ты соизволил ответить на данное сообщение. Без твоего мнения комментарий не был полноценным. Как хорошо, что ты вставил свои 5 копеек. Ты большой молодец, тобою проделана огромная работа. Впрочем, ты мог бы и не писать свой комментарий. Лично мне абсолютно всё равно, что там в lts версии убунты или у дебиана в стэйбле.
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|2.53, Cute (?), 19:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но да она легкая пока не накинешь сверху библиотек i386 да steam с wine
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|1.15, Аноним (15), 18:11, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
Порблема высосана из пальца Просто, так называемые пользователи бубунт и п... большой текст свёрнут, показать
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|2.21, ИмяХ (?), 18:36, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А зачем пользователям "осилять" какой-то дистрибутив? За компьютером надо работать, выполнять конкретные задачи, а не "осилять" операционку.
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|3.64, Аноним (64), 20:19, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут как и с автомобилями, всё просто Либо вы осиливаете менять колёса, масло, и... большой текст свёрнут, показать
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|2.23, Аноним (23), 18:41, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как же по разному отвечают на вопрос "а почему у десктопного линукса менее одного процента пользователей", вместо того, чтобы сказать, что он не готов и неработоспособен на десктопах
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|2.25, ДаНуНафиг (?), 18:45, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это чудесно, но речь идет о совершенно попсовых дистрибутивах а-ля Убунта. И если уж она не может дефолтно из коробки заработать у "хлебушков" на нормальном современном ноуте, купленном в магазе, то "нецензурное" это все. Я помню, как переполз с винды на линух... какие нафиг ядра, щито это? Ставишь систему с официального дистрибутива с официального сайта, а там, например, инсталлятор не запускается или звука нет...
Юзеру сначала надо систему поставить с браузером, а потом уже гуглить, что такое sudo и ядра, а не наоборот. А иначе так и будет это системой для любителей в бэкпортах ядер разбираться еще до установки.
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|3.73, Аноним (73), 20:35, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык, вы же сперва интересуйтесь, что за железо у вас там, что вы покупаете Ну и... большой текст свёрнут, показать
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|1.18, Аноним (18), 18:30, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да Linux весь создаёт проблемы у новых пользователей)) Приток в основном от будущих сетевиков, девопсов и их родителей. Всё.
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|2.30, Аноним (28), 18:53, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если их станет много зарплаты упадут. Надо как можно сильнее ограничивать новых конкурентов сетевиков.
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|1.19, КО (?), 18:31, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гонка за версиями обычно ни к чему хорошему не приводит.
Работает - не трогай.
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|2.43, Урри (ok), 19:17, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гонка за версиями обычно ни к чему хорошему не приводит.
Это вы там про sqlite, который в бубунте до сих пор 3.31, которому полтора года и в который за это время завезли целую пачку очень вкусных и нужных вещей? Таких как UPDATE FROM или ALTER TABLE DROP COLUMN?
Ах да, чуть не забыл про киллер-фичу RETURNING в DELETE, INSERT, и UPDATE, которую мы всем миром лет 7 ждали.
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|1.31, Аноним (31), 18:54, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А пользователей, у которых возникли проблемы из-за того, что ядро слишком новое и забагованное посчитали или нет?
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|1.32, x3who (?), 18:56, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На рынке ПО сгущался смрад несвежих ядер Линукса. Посетители невольно пытались проследить взглядом источник и их взгляды сходились на молодом человеке с надписью "Linux-Hardware.org" на футболке, неторопливо ковырявшемся в коробке дистрибутивов, не обращая внимания на продавца, у которого от поднятой вони уже слезились глаза. Всё же изредко он обращался к продавцу с вопросом, скорее риторическим, вот и сейчас достав что-то из кучи и тыча под нос настрадавшемуся дилеру (отважившиеся подойти поближе несмотря на вонь успели разобрать несколько букв на этикетке: "Ubu..") он обратился к продавцу: "где вы это взяли, любезнейший? Вам это негры в Африке дефекировали что ли?" и, не дожидаясь ответа, бросил предмет обратно в зловонную кучу. Однако вскоре терпение зевак было вознагрждено. "Нашел!" - воскликнул молодой человек - "Вот она! Какие невероятно свежие ядра! Вы только понюхайте!", и он дрожа от волнения протянул коробочку продавцу: "заверните пожалуйста, только очень аккуратно заверните!". По толпе прошёл шёпот: "Manjaro". Внезапно оцепенение спало и люди все как один ринулись к лотку снося всё на своём пути.
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|1.35, Shura (??), 18:59, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А у какого количества пользователей возникают проблемы из-за того, что они выпиливают поддержку видеокарт быстрее, чем карты выходят с конвеера? У меня на работе комп десятилетней давности на нвидии, мне хватает, но обновиться я уже три года назад не смог. Карта больше не поддерживается, иксы превращаются в тыкву. Я же не один такой
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|1.37, Аноним (37), 19:04, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Лучшие показатели демонстрируют Rolling-дистрибутивы, включая Manjaro Linux
Эти ваши модные ролинги не нашли вайфай ни на моём древнем х220, ни на макбуке 2011. Новое не всегда хорошо.
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|4.78, Аноним (78), 20:43, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Логика линуксоидов выбирать железо по ОС... без комментариев
ППЦ, на такое небольшое количество комментов столько жира, я в шоке. Это чо, фитнес зал для жиробубелей?!
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|1.44, Аноним (44), 19:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поставка же САМЫХ свежих ядер Linux создаёт проблемы с поддержкой оборудования у 87% новых пользователей
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|1.45, Аноним (44), 19:24, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В виндовс эта проблема решается при помощи драйверов - отдельных от ОС компонентов, которые можно как установить, так обновить, а также удалить ненужные. Интересно разрабы линукса знают что так можно?
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|2.47, Туретта Хуюндберг (?), 19:37, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В виндовс эта проблема решается при помощи драйверов - отдельных от ОС компонентов
У Венды гибридное ядро. Драйверы крутятся в пространстве пользователя и в состав ядра не входят.
Там такое проще организовать.
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|3.63, НяшМяш (ok), 20:14, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И где можно отдельно от ядра обновить какой-нибудь drm/i915?
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|2.71, Аноним (70), 20:32, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мало того, упавший драйвер в винде автоматически перезапускается без падения винды, в отличии от линукс который падает с ним
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|1.49, Dzen Python (ok), 19:37, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему проект Linux-Hardware.org не накидывается на дебиан?
Казалось бы, припугни дебиановодов "уязвимостями" и стриги купоны и славу. Ан нет. Кажется боятся чего-то.
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|2.55, pin (??), 19:48, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> наиболее популярных Linux-дистрибутивов
Ваш КЭП.
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|1.54, pin (??), 19:47, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну монолит же. Все одной куче. Раздлелите ядро и поддержу оборудования. Хватит монолитить этот ком.
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|1.61, Аноним (61), 20:08, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В нормальных ОС драйвера отделены от ядра и обновляются отдельно. Ну а тут чё, линуксовский базар, как вы и хотели.
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|1.65, Аноним (65), 20:20, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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и тут парадокс даже не в этом!
некоторые новые технологии поддерживаются только проприетарными продуктами - а те, в свою очередь, требуют старые ядра - на новых - не работают от слова совсем! LOL
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|1.66, Аноним (70), 20:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помню как я взял ноут HP 2016 года в 2018 без винды на FreeDOS, думал Linux накачу... наивный...
Пришлось докупать винду... сэкономил называется... спасибо линуксу за это
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|1.75, Аноним (77), 20:39, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Manjaro Linux вообще вывалился в черный экран без возможности ввода после установки и обновления.
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|1.79, Ананоним (?), 20:44, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Телеметрия определила что баги новые не на ком обкатывать, нипарядак! Слоупоки не подсаживаются на крючёк ежедневной зависи... обновлений. Ну да, ну да, аппаратура страдает без драйверов! Ну да ну ад, даёшь свободу и свежий возд... драйвер аппаратуре!
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|1.83, Ананоним (?), 20:49, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> большинству новых пользователей Ubuntu за последний год предлагалось ядро Linux 5.4 в составе выпуска 20.04, которое на данный момент отстаёт по поддержке оборудования от текущего ядра 5.13 больше чем на полтора года.
Вот я дурак-то какой, специально себе пакеты с ядром 5.4 сделал, и сижу на нём, ибо новые ядра ещё та глучная гадость.
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