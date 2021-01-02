The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Оценка предпочтений пользователей Linux в выборе оборудования

02.01.2021 21:51

Проект Linux-Hardware.org проанализировал какое оборудование выбирали пользователи Linux в 2020 году и как изменились их предпочтения за прошедший год. Отчёт основан на пробах оборудования 47 тысяч компьютеров, отправленных Linux-пользователями в 2020 году. Подробности и отчёты по конкретным дистрибутивам Linux доступны в GitHub-репозитории.

Доля пользователей i686 резко сократилась:

Доля пользователей ПК продолжает падать. Доля пользователей ноутбуков продолжает расти:

Только 30% респондентов обновили оборудование в 2020 году. Половина из них купили новое оборудование, а остальные - прошлогоднее оборудование произведенное в 2019 году:

Доля компьютеров с включенным SecureBoot продолжает медленно расти:

Доля компьютеров без CD-ROM впервые превысила количество компьютеров с CD-ROM. Компакт-диски уходят в прошлое:

Доля компьютеров только с WiFi (без порта Ethernet) продолжает расти:

ASUSTek сдаёт позиции в пользу HP, Lenovo, Dell, Acer и MSI. Gigabyte стагнирует:

Доля моделей ThinkPad и IdeaPad от Lenovo и Latitude от Dell продолжает расти:

Доля SSD и NVMe по итогам года обогнала HDD:

Самый популярный HDD - Seagate показывает медленный рост, остальные стагнируют:

Самый популярный SSD - Samsung показывает медленный рост. Crucial и WDC демонстрируют относительно быстрый рост:

Доля мониторов Full HD в этом году резко увеличилась и сейчас занимает половину от общего количества мониторов. Доля 4K-мониторов тоже продолжает расти:

Доля видеокарт Intel и AMD продолжает медленно расти. Доля пользователей NVIDIA продолжает медленно падать:

Доля процессоров AMD начала расти. Доля процессоров Intel начала падать:

Доля WiFi чипов от Intel быстро растет, остальные стагнируют:

Чипы Realtek Ethernet сдают позиции в пользу Intel:

Доля Bluetooth чипов от Intel продолжает быстро расти, остальные стагнируют:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxhw/Tre...)
  2. OpenNews: Ядро Linux 5.9 поддерживает 99% популярного PCI-оборудования на рынке
  3. OpenNews: FreeBSD 13-CURRENT поддерживает не менее 90% популярного оборудования на рынке
  4. OpenNews: Проект по формированию базы поддерживаемого оборудования для BSD-систем
  5. OpenNews: Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54347-linux
Ключевые слова: linux, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AnonPlus (?), 22:29, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Доля WiFi чипов от Intel быстро растет

    Неудивительно, т.к. AX200/201/210/211 завален весь алиэкспресс.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:35, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ошибка в статистике видеокарт. "Доля AMD медленно растёт", а на графике она упала
     
     
  • 2.8, DeerFriend (?), 22:49, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На полпроцента жэ выросло
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 23:33, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Упала на 20% и на полпроцента отскочила
     

  • 1.3, Иваня (?), 22:37, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Доля компьютеров только с WiFi (без порта Ethernet) продолжает расти

    Как же они без Ethernet то живут? о_О
    WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.

     
     
  • 2.6, Фотошоп лучше (?), 22:47, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пользователя бубунты захватили мир. Моя мама тоже им пользуется, зять, теща, сын (мультики строит). И им действительно WiFi достаточно (ип тв лагает иногда). Так что это статистика показывает не то, что написано в статье.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 00:22, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мать, зять, тёща, сын... так это из-за тебя!
     
  • 2.12, grayich (ok), 22:56, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.

    так у них же с скоростным интернетом часто сложности, поэтому без разницы )

     
  • 2.14, Лунный модуль ядра (?), 22:58, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    Это он у вас медленный. Наверное пртому, что древний протокол и ещё потому, что Линукс.
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:39, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взял бы, если бы было из чего выбирать.
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:47, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.

    К примеру, у меня на ноуте - как раз наоборот, ибо Ethernet - 100 Mbps, а WiFi - 802.11ac до 867 Mbps, на практике от ~200 до ~500 Mbps, в зависимости от сигнала.

     
     
  • 3.39, macfaq (?), 01:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так вышло, что в твой ноутбук пожлобились воткнуть гигабитный адаптер, при этом поставили такую радиокарточку?
     
     
  • 4.44, еврей (?), 02:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего у него таки гигабитный адаптер, но вставленный в стомегабитный свитч.
     
  • 2.41, Аноним (41), 01:30, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    802.11ac
     

  • 1.4, FortyTwo (ok), 22:39, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так показатель покупок мал в этом году. А если так, то откуда доля того или иного считается? От продаж? Или от использования?
     
     
  • 2.9, тоже Аноним (ok), 22:49, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут большой вопрос, от каких пользователей вообще взяты эти данные. Специально проверил - у меня в Убунте этот hw-probe есть в репах, но не установлен. То есть пользователи одного из самых популярных дистрибутивов попадают в эту статистику, только если специально этим занялись...
    А вот если какая-нибудь Роса впихнула его в установщик, а потом поимела заказ на предустановку своего дистра на 25 тыщ ноутбуков для военных...
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:44, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Нвидия не нужна. Даже не из-за проприетарного драйвера, а из-за того, что поддерживает видеокарты всего несколько лет и не даёт вместо них это делать другим (nouveau).
     
     
  • 2.16, Лунный модуль ядра (?), 23:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Странно, как она до сих пор поддерживает мою ископаемую gtx 680? И даже драйвер свежий стоит. Кто-то здесь врёт.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не поверишь: она не ископаемая. Ровно до тех пор, пока она поддерживает все необходимые инструкции и пока её мощности достаточно для выполнения современных задач (обрати внимание, не игр). А вот карты ферми уже не поддерживаются, хотя для всяких майнкрафтов, вар тандеров и прочих их вполне хватает (не говоря уже о неигровых задачах). По поводу вранья -- а о чём врать-то, если это элементарно проверяется и большинству на этом сайте и так известно?
     
  • 3.38, Pepenez (?), 01:08, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ископаемая это моя GTS 450. На нее линуксовые дрова самые последние 398е, вулкана нет. Выше дрова поставить уже не могу.
     
     
  • 4.43, grayich (ok), 02:02, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ископаемая - это riva tnt
    ну в крайнем случае mx 440
     

  • 1.7, Ordu (ok), 22:48, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое удивительное:

    > Доля компьютеров без CD-ROM впервые превысила количество компьютеров с CD-ROM.

    Чё серьёзно? Так много людей пользуется CD-ROM'ами до сих пор? Мой последний отправился в ящик стола лет десять назад, и я даже не помню, рабочий он или нет. А, нет, не рабочий: года три назад я из него лазер выковырял.

     
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 22:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В дубовые ноуты их до сих пор могут ставить. И здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.
    Сколько народу влажно мечтает, что вот на этом ноуте десятилетней давности надо только Висту на Кали сменить, и он тут же начнет летать во все стороны...
     
     
  • 3.20, Ordu (ok), 23:28, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.

    Да, это объяснило бы. Но... ты шаришь в железе? В трендах его и тп? Насколько все эти данные о том, что Lenovo победило i686 укладываются в гипотезу о том, что все эти тренды -- это тренды инсталляций Кали на старых ноутах?

     
     
  • 4.28, тоже Аноним (ok), 23:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ты шаришь в железе? В трендах его и тп?

    Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на такой мизерной выборке может только полная ТП.

     
     
  • 5.30, Ordu (ok), 00:04, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ты шаришь в железе? В трендах его и тп?
    > Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на
    > такой мизерной выборке может только полная ТП.

    Спешу тебя огорчить, ты ничего не понимаешь в статистике. Вся статистика строится вокруг задачи взять небольшую выборку и по ней измерить тренды свойственные всей популяции. В ситуациях когда можно померить параметр по всей популяции, или по существенной части её, статистика не нужна, там достаточно школьной математики и здравого смысла.

    Насчёт же того, кто тут полная ТП, я думаю уже не надо комментировать? Ты и так понял?

     
  • 3.32, фома (?), 00:18, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По работе отчеты надо на дисках сдавать, так что никуда
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:53, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    i686 уменьшилась потому, что их гнобят.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 22:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём уменьшение почти экспоненциальное, как и предсказывает модель.
     
     
  • 3.17, Ordu (ok), 23:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причём уменьшение почти экспоненциальное, как и предсказывает модель.

    Какая модель предсказывает экспоненциальное уменьшение?

     
  • 2.15, Аноним (15), 22:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора. Ещё pcsx2 на 64 бита перепишут и не останется 32 битных программ. Ну т.е. его переписали лет 5 назад ещё, но плагины там 32 битные и ассемблер дёргают, а без них толку никакого.
     
  • 2.18, Лунный модуль ядра (?), 23:02, 02/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.19, смузихлёб (?), 23:23, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То что компакт диски ушли в прошлое мне стало ясно в году эдак 2015, когда их днём с огнём было уже не сыскать в продаже 💁♂
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:46, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недавно прикупил ещё 2 сотни сд-р. Хоть бы на год хватило...
     
     
  • 3.26, имя_ (?), 23:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не для бекапов ли? И почему cd, а не dvd?
     
  • 3.27, Аноним (15), 23:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ… Блюрей не выгоднее? 1 бдр по цене 1 сдр, но заменяет 100 сдр…
     
     
  • 4.36, Kuromi (ok), 00:54, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато привод DVD стоит 1-2 тысячи, а Блюрей - примерно 10 когда я смотрел цены в последний раз, да и найди их еще.
     
     
  • 5.40, siblds (ok), 01:29, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DNS в наличии прямо сейчас есть привод за 5700₽, по отзывам - отличный, долговечный, тихий и пишет оптические диски всех видов.
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:16, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для каких целей, если не секрет? Я могу только 1 причину придумать в 2020-2021 зачем нужны диски...
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 00:33, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не во всех автомобильных проигрывателях есть возможность использовать USB носители
     
  • 2.46, б.б. (?), 03:23, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я недавно брал 25 дисков, на 11 записал первые 11 cd от etch, на остальнве тоже разные варианты старых debian и разных openbsd. Хочу купить ещё 50, чтобы иметь полную коллекцию etch  и lenny на cd
     

  • 1.22, lockywolf (ok), 23:38, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Via и Transmeta?
     
  • 1.25, имя_ (?), 23:49, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно сижу с ноутом+внешним монитором, ПК после этого - просто как самолет шумит.

    Но что же такое "convertible"? Это планшето-ноутбук или что-то другое?

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:40, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы видимо не умеете его готовить. В ноутах обычно все плохо с теплоотводом, аналогичное железо с аналогичными параметрами будут в ПК тише\производительнее (если оборудование исправно, дроссели не шумят), при желании (и финансового вложения) и вовсе можно ПК с пассивным охлаждением сделать с нулевым шумом.
     

  • 1.37, Аноним (37), 00:59, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно это маленький шажок aarch64 перед захватом мира
     
  • 1.45, last386 (?), 02:51, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доля пользователей i686 резко сократилась

    Агась, убунту, федора и пр. школоарчи банально её дропнули, нет дистрибутивов - нет архитектуры.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру