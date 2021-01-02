Оценка предпочтений пользователей Linux в выборе оборудования

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|1.1, AnonPlus (?), 22:29, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Доля WiFi чипов от Intel быстро растет
Неудивительно, т.к. AX200/201/210/211 завален весь алиэкспресс.
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|1.2, Аноним (2), 22:35, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ошибка в статистике видеокарт. "Доля AMD медленно растёт", а на графике она упала
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|1.3, Иваня (?), 22:37, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Доля компьютеров только с WiFi (без порта Ethernet) продолжает расти
Как же они без Ethernet то живут? о_О
WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.
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|2.6, Фотошоп лучше (?), 22:47, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пользователя бубунты захватили мир. Моя мама тоже им пользуется, зять, теща, сын (мультики строит). И им действительно WiFi достаточно (ип тв лагает иногда). Так что это статистика показывает не то, что написано в статье.
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|2.12, grayich (ok), 22:56, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.
так у них же с скоростным интернетом часто сложности, поэтому без разницы )
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|2.35, Аноним (35), 00:47, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> WiFi же медленный по сравнению с Ethernet.
К примеру, у меня на ноуте - как раз наоборот, ибо Ethernet - 100 Mbps, а WiFi - 802.11ac до 867 Mbps, на практике от ~200 до ~500 Mbps, в зависимости от сигнала.
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|3.39, macfaq (?), 01:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как так вышло, что в твой ноутбук пожлобились воткнуть гигабитный адаптер, при этом поставили такую радиокарточку?
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|4.44, еврей (?), 02:28, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего у него таки гигабитный адаптер, но вставленный в стомегабитный свитч.
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|1.4, FortyTwo (ok), 22:39, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так показатель покупок мал в этом году. А если так, то откуда доля того или иного считается? От продаж? Или от использования?
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|2.9, тоже Аноним (ok), 22:49, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут большой вопрос, от каких пользователей вообще взяты эти данные. Специально проверил - у меня в Убунте этот hw-probe есть в репах, но не установлен. То есть пользователи одного из самых популярных дистрибутивов попадают в эту статистику, только если специально этим занялись...
А вот если какая-нибудь Роса впихнула его в установщик, а потом поимела заказ на предустановку своего дистра на 25 тыщ ноутбуков для военных...
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|1.5, Аноним (5), 22:44, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Нвидия не нужна. Даже не из-за проприетарного драйвера, а из-за того, что поддерживает видеокарты всего несколько лет и не даёт вместо них это делать другим (nouveau).
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|2.16, Лунный модуль ядра (?), 23:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Странно, как она до сих пор поддерживает мою ископаемую gtx 680? И даже драйвер свежий стоит. Кто-то здесь врёт.
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|3.29, Аноним (29), 23:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не поверишь: она не ископаемая. Ровно до тех пор, пока она поддерживает все необходимые инструкции и пока её мощности достаточно для выполнения современных задач (обрати внимание, не игр). А вот карты ферми уже не поддерживаются, хотя для всяких майнкрафтов, вар тандеров и прочих их вполне хватает (не говоря уже о неигровых задачах). По поводу вранья -- а о чём врать-то, если это элементарно проверяется и большинству на этом сайте и так известно?
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|3.38, Pepenez (?), 01:08, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ископаемая это моя GTS 450. На нее линуксовые дрова самые последние 398е, вулкана нет. Выше дрова поставить уже не могу.
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|1.7, Ordu (ok), 22:48, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое удивительное:
> Доля компьютеров без CD-ROM впервые превысила количество компьютеров с CD-ROM.
Чё серьёзно? Так много людей пользуется CD-ROM'ами до сих пор? Мой последний отправился в ящик стола лет десять назад, и я даже не помню, рабочий он или нет. А, нет, не рабочий: года три назад я из него лазер выковырял.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 22:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В дубовые ноуты их до сих пор могут ставить. И здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.
Сколько народу влажно мечтает, что вот на этом ноуте десятилетней давности надо только Висту на Кали сменить, и он тут же начнет летать во все стороны...
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|3.20, Ordu (ok), 23:28, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.
Да, это объяснило бы. Но... ты шаришь в железе? В трендах его и тп? Насколько все эти данные о том, что Lenovo победило i686 укладываются в гипотезу о том, что все эти тренды -- это тренды инсталляций Кали на старых ноутах?
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|4.28, тоже Аноним (ok), 23:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ты шаришь в железе? В трендах его и тп?
Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на такой мизерной выборке может только полная ТП.
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|5.30, Ordu (ok), 00:04, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> ты шаришь в железе? В трендах его и тп?
> Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на
> такой мизерной выборке может только полная ТП.
Спешу тебя огорчить, ты ничего не понимаешь в статистике. Вся статистика строится вокруг задачи взять небольшую выборку и по ней измерить тренды свойственные всей популяции. В ситуациях когда можно померить параметр по всей популяции, или по существенной части её, статистика не нужна, там достаточно школьной математики и здравого смысла.
Насчёт же того, кто тут полная ТП, я думаю уже не надо комментировать? Ты и так понял?
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|3.32, фома (?), 00:18, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По работе отчеты надо на дисках сдавать, так что никуда
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|2.13, Аноним (11), 22:57, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём уменьшение почти экспоненциальное, как и предсказывает модель.
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|3.17, Ordu (ok), 23:01, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Причём уменьшение почти экспоненциальное, как и предсказывает модель.
Какая модель предсказывает экспоненциальное уменьшение?
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|2.15, Аноним (15), 22:59, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно пора. Ещё pcsx2 на 64 бита перепишут и не останется 32 битных программ. Ну т.е. его переписали лет 5 назад ещё, но плагины там 32 битные и ассемблер дёргают, а без них толку никакого.
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|1.19, смузихлёб (?), 23:23, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То что компакт диски ушли в прошлое мне стало ясно в году эдак 2015, когда их днём с огнём было уже не сыскать в продаже 💁♂
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|2.24, Аноним (24), 23:46, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Недавно прикупил ещё 2 сотни сд-р. Хоть бы на год хватило...
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|3.27, Аноним (15), 23:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ… Блюрей не выгоднее? 1 бдр по цене 1 сдр, но заменяет 100 сдр…
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|4.36, Kuromi (ok), 00:54, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато привод DVD стоит 1-2 тысячи, а Блюрей - примерно 10 когда я смотрел цены в последний раз, да и найди их еще.
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|5.40, siblds (ok), 01:29, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В DNS в наличии прямо сейчас есть привод за 5700₽, по отзывам - отличный, долговечный, тихий и пишет оптические диски всех видов.
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|3.31, Аноним (31), 00:16, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для каких целей, если не секрет? Я могу только 1 причину придумать в 2020-2021 зачем нужны диски...
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|4.34, Аноним (34), 00:33, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не во всех автомобильных проигрывателях есть возможность использовать USB носители
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|2.46, б.б. (?), 03:23, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я недавно брал 25 дисков, на 11 записал первые 11 cd от etch, на остальнве тоже разные варианты старых debian и разных openbsd. Хочу купить ещё 50, чтобы иметь полную коллекцию etch и lenny на cd
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|1.25, имя_ (?), 23:49, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно сижу с ноутом+внешним монитором, ПК после этого - просто как самолет шумит.
Но что же такое "convertible"? Это планшето-ноутбук или что-то другое?
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|2.42, Аноним (42), 01:40, 03/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы видимо не умеете его готовить. В ноутах обычно все плохо с теплоотводом, аналогичное железо с аналогичными параметрами будут в ПК тише\производительнее (если оборудование исправно, дроссели не шумят), при желании (и финансового вложения) и вовсе можно ПК с пассивным охлаждением сделать с нулевым шумом.
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|1.45, last386 (?), 02:51, 03/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Доля пользователей i686 резко сократилась
Агась, убунту, федора и пр. школоарчи банально её дропнули, нет дистрибутивов - нет архитектуры.
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