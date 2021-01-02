Оценка предпочтений пользователей Linux в выборе оборудования

Проект Linux-Hardware.org проанализировал какое оборудование выбирали пользователи Linux в 2020 году и как изменились их предпочтения за прошедший год. Отчёт основан на пробах оборудования 47 тысяч компьютеров, отправленных Linux-пользователями в 2020 году. Подробности и отчёты по конкретным дистрибутивам Linux доступны в GitHub-репозитории.

Доля пользователей i686 резко сократилась:

Доля пользователей ПК продолжает падать. Доля пользователей ноутбуков продолжает расти:

Только 30% респондентов обновили оборудование в 2020 году. Половина из них купили новое оборудование, а остальные - прошлогоднее оборудование произведенное в 2019 году:

Доля компьютеров с включенным SecureBoot продолжает медленно расти:

Доля компьютеров без CD-ROM впервые превысила количество компьютеров с CD-ROM. Компакт-диски уходят в прошлое:

Доля компьютеров только с WiFi (без порта Ethernet) продолжает расти:

ASUSTek сдаёт позиции в пользу HP, Lenovo, Dell, Acer и MSI. Gigabyte стагнирует:

Доля моделей ThinkPad и IdeaPad от Lenovo и Latitude от Dell продолжает расти:

Доля SSD и NVMe по итогам года обогнала HDD:

Самый популярный HDD - Seagate показывает медленный рост, остальные стагнируют:

Самый популярный SSD - Samsung показывает медленный рост. Crucial и WDC демонстрируют относительно быстрый рост:

Доля мониторов Full HD в этом году резко увеличилась и сейчас занимает половину от общего количества мониторов. Доля 4K-мониторов тоже продолжает расти:

Доля видеокарт Intel и AMD продолжает медленно расти. Доля пользователей NVIDIA продолжает медленно падать:

Доля процессоров AMD начала расти. Доля процессоров Intel начала падать:

Доля WiFi чипов от Intel быстро растет, остальные стагнируют:

Чипы Realtek Ethernet сдают позиции в пользу Intel:

Доля Bluetooth чипов от Intel продолжает быстро расти, остальные стагнируют: