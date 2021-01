Оценка предпочтений пользователей Linux в выборе оборудования

2.10 , тоже Аноним ( ok ), 22:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В дубовые ноуты их до сих пор могут ставить. И здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.

Сколько народу влажно мечтает, что вот на этом ноуте десятилетней давности надо только Висту на Кали сменить, и он тут же начнет летать во все стороны...

3.20, Ordu (ok), 23:28, 02/01/2021
> здесь в статистике то, что отправляло данные, а не то, что только что сошло с прилавков.
Да, это объяснило бы. Но... ты шаришь в железе? В трендах его и тп? Насколько все эти данные о том, что Lenovo победило i686 укладываются в гипотезу о том, что все эти тренды -- это тренды инсталляций Кали на старых ноутах?

4.28, тоже Аноним (ok), 23:59, 02/01/2021
> ты шаришь в железе? В трендах его и тп?
Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на такой мизерной выборке может только полная ТП.

5.30, Ordu (ok), 00:04, 03/01/2021
>> ты шаришь в железе? В трендах его и тп?

> Достаточно немножко шарить в статистике, чтобы понимать, что говорить о "трендах" на

> такой мизерной выборке может только полная ТП.
Спешу тебя огорчить, ты ничего не понимаешь в статистике. Вся статистика строится вокруг задачи взять небольшую выборку и по ней измерить тренды свойственные всей популяции. В ситуациях когда можно померить параметр по всей популяции, или по существенной части её, статистика не нужна, там достаточно школьной математики и здравого смысла. Насчёт же того, кто тут полная ТП, я думаю уже не надо комментировать? Ты и так понял?

3.32, фома (?), 00:18, 03/01/2021
По работе отчеты надо на дисках сдавать, так что никуда